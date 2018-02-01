 Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 88 взрывов на Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 30 января до 19:30 31 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, однако было зафиксировано больше взрывов (около 85 против 50)", - говорится в отчете.
В частности, нарушения были зафиксированы вблизи Донецкой фильтровальной станции, в районе Широкино, в Ясиноватой и Авдеевке.
"В Луганской области СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая 3 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (7 взрывов)", - говорится в отчете.
Я останнім часам мало часу придавав дескусіям на політичні теми, але когось крепко зачепив мій вислів про нашу владу.
А дослівно я написав, що основна ціль цієї влади знищити Українців на Українській землі і заселити єї жидами!
А далі от що:
- Погляньте що коється! Під ковпаком у влади журналісти, які почали висвітлювати людям не бажані факти. (Дубинський Олександе не угодив Свинарчуку (Гладковський) співробітник (Вальцман) Порошенка по фірмі «Богдан»).
- Національна дружина Авакова. Кому вони присягали на території Косого Копанира? На вірність Народу України? ( Мені це нагадує присягу гітлерівських дружин на початку його правління). Національний корпус, (Чернишов) висвітлив інфу що ця незрозуміла організація діє вже рік (хоч я про це не знав) і ось, вони чомусь там присягнули. Хто ці ВОНИ? АЗОВ?!
- Інакінець, це політика, яку проводили диктатори в африці.
- Вам не страшно, ЛЮДИ?! Я написав тільки те - що побачив і зміг проаналізувати. Але тільки від цього коси стають диба.