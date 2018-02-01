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Все про:закон (2349) интеллигенция (58) история (1320) Польша (4079)

 Польская интеллигенция просит ветировать закон об Институте нацпамяти: Это угроза для граждан Польши украинской национальности и украинских работников

Польские общественные деятели в своем заявлении раскритиковали принятый сеймом и сенатом страны закон о запрете "бандеровской идеологии”.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Приводим полный текст заявления:

Читайте: "Есть серьезные опасения по поводу закона, который криминализирует высказывания об истории", - ОБСЕ раскритиковала польский закон

"Мы, ниже подписавшиеся, выступаем против поправок в закон об Институте национальной памяти (ИНП) принятый сенатом Польши. Внесение изменений в закон об ИНП узаконивает уже присутствующие в обществе разновидности дискриминации и проявления агрессии, способствует осуждению отдельных персон и этнических групп, обостряет ксенофобию, становится толчком для преступности, основывающейся на ненависти, углубляет кризис правовой системы, кризис в общественной, политической, дипломатической и информационной плоскостях.

В то же время мы солидарны с лицами и учреждениями, которые уже проявили свой протест в связи с поправками в закон об ИНП, особенно в связи с угрозами для образования, науки, свободы слова, а также состояния польско-еврейских и польско-израильских отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фактически польский парламент называет украинский народ "нацией преступников и коллаборационистов с Третьим Рейхом", - заявление депутатской группы ВР по связям с Польшей

Искренне хотим заметить парламентариям, что внесенная запись посла Томаша Жимковского из партии "Кукиз 15", который обжалует “бандеровские преступления”, несет непосредственную угрозу для граждан Польши украинской национальности, для украинских гастарбайтеров на территории Польши. Мы специально не цитируем закон, а только его медийный аналог, который живет уже отдельной жизнью в медиапространстве, прежде всего общественном, но не только.

25 января текущего года Жимковский сообщил сейму о процессе в районном суде в Перемышле по делу о жестоком и вульгарном препятствовании проведению шествия греко-католиков со словами: "Если речь идет о бандеровских вопросах с точки зрения сегодняшнего дня. Украинец осужден за агрессивное поведение в отношении польского гражданина. Он сорвал с него футболку с надписью "Волынь-помним!", а когда суд спросил, почему он так поступил, то украинец ответил, что это проявление неуважения к его национальному герою Степану Бандере".

В судебных актах IKK 599/17 с точностью наоборот: осуждаются поляки, которые с криком "снимай эту тряпку” бросились на представителя церковного прихода, одетого в традиционную вышиванку и с желто-голубой лентой.

Но для закона улиц это все неважно. Фотография жертвы с подписью "бандеровец" уже кружит по сети, а польские националисты находят оправдание и вдохновение в поправках к закону об Институте национальной памяти".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко о решении польского сейма: "Оценки, содержащиеся в этом решении, абсолютно необъективны и категорически неприемлемы"

Заявление подписали Адам Балцер, Богумила Бердиховска, Богдан Биалек, Кшиштоф Бобиньский, Михал Бони, Адам Боровский, Збигнев Буяк, Войцех Юзеф Буршта, Яцек Хмай, Иза Хруслинска, Пшемыслав Чаплинский, Агата Чарнацка, Кшиштоф Чижевски, Хелена Датнер, Анна Домбровска, отец Томаш Достатотни, Анна Энгелкинг, Кристина Энгелкинг, Мирослав Филичиак, Марчин Филипович, Владислав Франисюк, Аджей Фришке, Беата Фудалей, Гжегож Гауден, Кася Гауза, Константы Геберт, Люцина Геберт, Александр Глеихгевитч, Катажина Глинянович, Ян Голдстеин, Магдалена Грудзинска, Влодзимеж Грудзинский, Рышард Гжесик, Ежи Халберштадт, Оля Гнатюк, Агнешка Холланд, Ежи Иллг, Божена Ивашкевич-Врониковска, Збигнев Янас, Кристина Янда, Тадеуш Янишевский, Зофиа Янкевич, Марчин Кеншицкий, Иоланта Килиан, Яцек Клейф, Михал Клингер Малгожата Коритковска, Агнешка Костянска, Марчин Кула, Эва Кулик, Данута Куронь, Ярослав Курски, Анджей Ледер, Ядвига Линде-Усекневич, Магдалена Лазаркевич, Хелена Лучиво, Марта Лукасевич, Анна Махцевич, Войцех Мондри, Пиотр Немчик, Станислав Обирек, Даниэл Ольбрыхский, Йоанна Олех, Януш Онишкевич, Ян Ордынский, Анна Осмольска-Ментрак, Адам Остолски, Антони Павлак, Бартош Пехович, Юзеф Пиниор, Яцек Понедзялек, Ксавери Пивоцки, Юзеф Пуциловский, Катажина Рабановска, Томаш Ракович, Шошана Ронен, Элжбєта Роек, Паула Савицкая, Яцек Серванский, Анджей Северин, Славомир Сераковский, Магда Смочинская-Виниарска, Александр Смолар, Павел Смоленский, Пиотр Соботка, Элжбета Смулкова, Барбара Становска, Кшиштоф Становски, Анджей Стасюк, Юстина Страчук, Клементина Суханов, Иоланта Суецка Малгожата Шченсчяк, Моника Шнайдерман, Гражина Станишевская, Магдалена Сьрода, Яцек Тейлор, Эва Тележинска-Савицка, Барбара Торуньчук, Александра Тшаска, Миколай Тшаска, Магдалена Тулли, Феликс Тушко, Дорота Урбанек, Анна Ваховска, Иудифь Ваховска, Кшиштоф Варликовски, Пиотр Венгленский, Анна Волф-Повенска, Эва Вуйчиак, Катажина Виниарска, Павел Виниарски, Хенрик Вуец, Людвика Вуец, Януш Заорски, Анна Завадска, Кристина Захватович-Вайда.

ак сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3048104
 
 
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Відпустка по-генпрокурорськи | Непозбувний | ОПЗ: бізнес на державі. Тінь Кононенка ||«СХЕМИ» №159

https://www.youtube.com/watch?v=spuYI4Fh73k
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Только тень Кононенка? А как же Грановский? Какое-то фуфловое расследование, про Грановского ничего нет
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Будет и про Грановского, и много. Еще не вечер.
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Тень Кононенко обычно отбрасывает Порошенко
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Ні-ні, раз вже захотіли, то робіть і дідько з вами та москалями.
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А для українських заробітчан слушна нагода покинути ляхів! Хай араби піднімають їх екноміку. Так що кожній польській хаті по мусліму...
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Краще по Івану-дурненькому. Нехай відчують різницю.
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Хоть ветуй,хоть не ветуй - всьо равно получишь буй! Камень кинут. К сожалению.
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От і появилась в України можливість позбутись лядської скверни - цих пам'ятників різним міцкевичам, цих "меморіалів", цих топонімів...
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Да срать власти польской на эту интеллигенцию. Рейтинг у правящей партии сейчас около 40 процентов. А это означает, что по сути в среднем поляки такие же нацики и имперцы как и кацапы
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Я чогось підозру маю, що правлячій тепер у Польщі правій коаліції в царині економіки і підвищення рівня життя похвалитись нічим. Тому і пішла та коаліція кацапським шляхом. Польская интеллигенция просит ветировать закон об Институте нацпамяти: Это угроза для граждан Польши украинской национальности и украинских работников - Цензор.НЕТ 879
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Та пішли ви на......х...й, ляхи !
Польская интеллигенция просит ветировать закон об Институте нацпамяти: Это угроза для граждан Польши украинской национальности и украинских работников - Цензор.НЕТ 7198

Я бачу шо треба "око за око !" Досить терпіти цю смердь польську !
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кукіз це смердючий підкацапський матрац.
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Зато этот Закон очень понравился в Рашке, депутаты Госдумы и члены Совете Федерации его очень хвалят. И акадэмик Кадыров одобряет.
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работаю с поляками, они сами в шоке от своего сейма. как мы от своей зРады.
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дурные ляхи)))
шо вы стоите без Украины?
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СЕВЕРИН КРАЕВСКИЙ - НЕ УСПОКОИМСЯ.За далью даль, за далью даль,Впереди у нас и радость и печаль.Слава Богу, мы в дороге,Между "здравствуй" и "прощай".То снег, то ветер, то дожди.Но пока огонь любви у нас в груди.Слава Богу, мы в дороге, слава Богу, мы в пути.Слава Богу, мы в дороге, слава Богу, мы в пути./Мы , украинцы и поляки, в пути вместе. Viribus unitis-сила в единстве.
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Будем надеяться, что Дуда этот закон ветирует и националисты в Сейме получат отлуп! Польская интеллигенция просит ветировать закон об Институте нацпамяти: Это угроза для граждан Польши украинской национальности и украинских работников - Цензор.НЕТ 9570
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Ось як обирати у владу націоналістів. Наламають дров мама не горюй.
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это просто неправильные националисты. Это националисты-популисты, они не думают наперёд.
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Вы правильно подметили - у "неправильных националистов" есть чёткое название - шовинисты.
А полоскают национализм все имперцы от капиталистов до коммунистов, называя проявления шовинизма национализмом...
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націоналізм не повинен перетинати межу з нацизмом. А пшекський "націоналізм" ну дуже нагадує нацизм. То мабуть вони від гітлерівських нацистів заразилися під час другої світової.
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Напевне треба і нам всі польські могили демонтовувати.... Ато ми всяку смердь доглядаємо, а вони могили українців знищили всі !
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Есть надежда на здравый ум, а он еще в Польше есть, одна не дружественная Украине партия еще не значит, что это вся Польша.
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115 подписей ?
Не всех еще кацапы убили.
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Прийдеться мені трохи кулаки бачу свої розігріти........ Шось маю нерви....... Ляхи кончєні! Польская интеллигенция просит ветировать закон об Институте нацпамяти: Это угроза для граждан Польши украинской национальности и украинских работников - Цензор.НЕТ 9579
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Порозводив той садовий всяку смердь у Львові.......... Могили "орлятам" давно треба було знести ! Ляхи окупанти з наші всі могили знищили, а ми ту смерди на Личакові реставруємо....... Ган....дони.......
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Тобто перша справа вже є. Далі ще підуть справи і будуть судити українців за нашу історію і переконання. Все це призведе до втрат з польського та українського боків. Так почнемо гамселити один одного?
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Та чому почнемо? Так було завжди, так буде завжди...
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Ляхи знову ох...уєвати починають..... мало мій дід піз......див цих кон....чєних ! Ну нічого як треба буди я теж по рилу польському можу надавати ! Польская интеллигенция просит ветировать закон об Институте нацпамяти: Это угроза для граждан Польши украинской национальности и украинских работников - Цензор.НЕТ 6367
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Поляки и Московия почувствовали украинскую государственность ,вот и бесятся. Украинская армия есть , а представляете если ещё Президентом Украины выберут родственника Бандеры Польская интеллигенция просит ветировать закон об Институте нацпамяти: Это угроза для граждан Польши украинской национальности и украинских работников - Цензор.НЕТ 9429
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Израильские СМИ сообщили о том, что Министерство иностранных дел Израиля уведомило главу Совета национальной безопасности Польши о том, что он не сможет посетить Израиль ввиду того, что посещение отменено.

Согласно предоставленной в прессе информации, изначально планировалось, что визит главы Совета национальной безопасности Польши состоится был в ближайшее воскресенье, 4 февраля.

Решение об отмене визита было принято по причине напряжённости между сторонами, возникшей в результате принятия в Польше закона об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. Кроме того, в стране отрицают такое историческое событие, как Волынская резня и отвергают факт сотрудничества польских граждан с нацистами во время Второй мировой войны.

Данный закон Сенатом был принят в ночь на четверг, 1 февраля, невзирая на то, что законопроект вызвал волну возмущения среди общественности, и, в частности, в Израиле.
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Уточни, будь ласка, де саме "отвергают факт сотрудничества польских граждан с нацистами во время Второй мировой войны"? Хтось забув навіть про шмальцовників..?
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Если поляки примут закон, то должны принять и последствия. Видимо они просчитали это выгодным для своей нации. Это их право. Еще раз повторяю, "нам своє робить". У нас банда коррупционеров которую нужно отстранить от власти. Нужно укреплять армию и границы с соседями. И самое главное развивать экономику. Иначе "beggars not choosers" - нищие не выбирают. Ну сколько можно быть аграрным придатком Израиля, сырьевым для Европы и "интеллектуально осеменять кацапов"! Кому еще не понятно что Польша для поляков, а Украина должна быть для украинцев?!
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В оригіналі ще жорсткіше "beggars must not choosers".
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Ні, шановний, в оригіналі так, як я написав. Я філолог, перекладач. Після модального дієслова must необхідне вживання значеннєвого/смислового дієслова
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Можливо з точки зору грамматики це і так, але в живій розмовній мові ця фраза виголошується як вирок саме в такій формі (5 років в Британії).
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Я не знаю з ким ви спілкувалися. Можливо не розчули ще дієслово "be" після "must"? Ні британець, ні американець, ні австралієць так ніколи не скаже. Це було б безгамотно, вибачте але це так
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Я не філолог і тому на такі "нюанси" можливо просто не звертав достаньої уваги. Як це не дивно, але іноземці в Британії говорять більш "грамотно", а в самому Лондоні понад 200 квартальних діалектів і навіть місцеві іноді один одного не розуміють в повній мірі.
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На улице шум...
Внучка декабриста, горничной: Что там происходит?
Горничная уходит и тут же возвращается: Революция.
Внучка декабриста: Чего они хотят?
Горничная: Чтобы не было богатых.
Внучка декабриста: А мой дед хотел, чтобы не было бедных...
= * =
А я думал, что борьба с коррупцией это значительное уменьшение возможности коррупционных сделок..
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Правильно думали. Но и без реальной ответственности за использование общественных фондов и должностных возможностей в личных целях не обойтись.
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"НБ" - питерский тролль. Они легко распознаваемы по ряду признаков, один из которых - дикий антисемтизм, чем "НБ" неоднократно засветился.
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- Сколько евроблях ввезли сегодня?
- 4
- Ага, значит 1 еще где-то ездит...


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З другого боку я радий цьому закону! Перше... Це підніме рейтинг ВО Свободи, 80% голосів Галичан для офшорного бариги, які дали йому підуть ВО Свободі!

Рошенко показав який він "цинічний бандера" і навіть посла Польщі на килим не викликав..... Сцить........ Чим ще раз доказав, що він веде антиукраїнську діяльність !

Тарифи, війна, торгівля з кацапами, повний провал у зовнішній і внутрішній політиці, корупція, процвітання олігархату, антиукраїнська діяльність і так далі..... Все це офшорна бездара мальдівська ! Їжте Галичани ! Це вам подяка за голоси антиукраїнській владі БПП, НФ, РП, БЮТ, Самонемічі ! Тепер мовчіть в тряпку Польская интеллигенция просит ветировать закон об Институте нацпамяти: Это угроза для граждан Польши украинской национальности и украинских работников - Цензор.НЕТ 757 Смачного
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саме цього москва й хочу - щоб всіх пересварити на псевдонаціоналізмі. треба бути по перш патріотами крахни. а націоналізм в наш час це трохи архаічне явище, коли вже зрозуміло що генетично читої нації немає в принципі.
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Ну, в цих хоч клепка в голові якась є. Хоча чого їм турбуватися? кишенькова рошенівська зРада хіба здатна дати гідну відповідь угорцям, пшекам? перехідний період для імплементації мовної статті вже відтерміновують до 2023, закон про злочини ляхів часів пілсудського режиму та часів радянсько-польської агресії вони прийняти не здатні, кончені торгаші-запроданці


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ідіотська якась політика в пшеків, то вони волають що без українців вони не впораються (бо всі дієздатні поляки поїхали піднімати економіку Германії), то самі роблять все, щоб україців вижити з Поляндії..
От таки точно кажуть, поганому танцюристу завжди, "то яйца мешают, то рубашка короткая"..
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Маршерують наші добровольці на крівавий лан,
Визволяти наших українців з московських кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
... То пісня воїнів УПА, яких пшеки так ненавидять.. Мабуть, наші вояки повинні були співати: Визволяти наших українців із ПОЛЬСЬКИХ КАЙДАН..
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Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, В ріднім краю панувати не дамо нікому; Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні доленька наспіє.

...А це куплет із гімну,який пшекам теж не до вподоби
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треба відрядити Кучму у Польщу домовлятись
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Краще Парубія, він "гарно" розмовляє, наполягає, вмовляє, застосовує, правда, поки що тільки в Раді. Польська інтелігенція просить ветувати закон про Інститут нацпам'яті: Це загроза для громадян Польщі української національності та українських працівників - Цензор.НЕТ 2552
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До Хмельницького ще не добрались своїми тупими законами? Від козацької армії Хмельницького часів визвольної війни 1648-1654 загинуло набагато більше ляхів, ніж від рук УПА.
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загинула чверть населення України, і Україна перейшла під оккупацію московії. ось іим то все закінчилось.
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По информации Onet.Wiadomosci, Израиль в ближайшее время примет решение об отзыве своего посла из Польши (что уже, кажется, произошло) в ответ на принятие Сеймом законопроекта об Институте национальной памяти. Призвали Польшу пересмотреть закон США, Еврокомиссия, Канада и ряд других держав. Украинские депутаты имеют намерение в срочном порядке обсудить этот недружественный АКТ на ближайшем заседании ВР, а Президент дал чётко понять неприемлемость данного шага.
Национализм всегда был краеугольным камнем ВСЕХ национально-освободительных движений в новейшей истории человечества, и Украина в этом смысле - не исключение. Но когда независимость государства становится свершившимся фактом, крайне правые в европейских странах становятся таким же тормозом демократического развития государства, как и крайне левые. И если вред первых зиждется на идеях наиболее люмпенизированной части общества и заключается в периодическом применении формулы "отобрать и поделить", то вред крайне правых несколько иного свойства. Он направлен, как правило, на стремление продемонстрировать эксклюзивность титульной нации с подгонкой под этот тезис не только нынешнего лжеправа определённой группы людей на особый статус, но и целого набора исторических событий, трактуемых весьма произвольно.
Именно это происходит сейчас в Польше. Нужно помнить одно - демократическая Европа не приемлет такой подход. Зато им сполна пользуется Кремль, поддерживая крайне левых и крайне правых по всему континенту. Потому что они имеют одну начинку при разных лозунгах. Например, наш Коханивский - это тот же Симоненко в другой упаковке. И если, не дай, Бог, к власти придёт социалистка (а она типичная социалистка по сути) Тимошенко, её союзниками станут не центристские проукраинские силы, а крайне правые националистические организации, ибо такой синтез в современной политике на удивление органичен.
К чему я. Законодательный всплеск польских националистов у власти (это, в основном, партия ПиС) будет недолгим - Европа найдёт экономические и политические рычаги поставить Варшаву на место - вангую, что в ближайшие месяцы этот закон будет пересмотрен.
Но я хочу, чтобы Киев вынес из этого урок, не опускался до взаимного «сам дурак…», а действовал по данному вопросу в унисон с нашими стратегическими союзниками - США, ЕС и Канадой. Ибо нужно понимать: Польша - очень важный для нас сосед, и бросаться зеркально бить горшки стоит не всегда. Маятник качнётся обратно, и всё встанет на свои места. Давайте мыслить стратегически, прах убиенных оставим историкам, а диалог о том, как жить дальше НЫНЕШНЕМУ поколению, пусть ведут ТРЕЗВЫЕ политики. В противном случае, победителем выйдет мелкое плешивое недоразумение, которое только и ждёт, когда начнётся Великий Украинско-Польский Срач. Оно нам надо?
Helgi Sharp
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О горячих головах и холодном расчете

Два роки тому до влади в Польщі прийшла партія "Право і справедливість", очолювана Ярославом Качинським - братом колишнього президента Польщі Леха Качинського, який загинув в загадковій авіакатастрофі під Смоленськом.
Прийшли вони до влади на жорсткій антиросійській риториці, власне, дорікаючи своїм опонентам з "Громадянської платформи" і колишньому прем'єру Польщі Дональду Туску тим, що ті не достатньо захищали інтереси Польщі і не достатньо протистояли Росії, та й взагалі здали інтереси Польщі.
За ці 2 роки партія "Право і справедливість" зробила для Польщі багато: майже під страхом смертної кари заборонила аборти, заборонила продаж продуктів у неділю, тобто влізла в ліжко пересічного поляка, встановлюючи католицький шаріат.
За ці 2 роки партія "Право і справедливість" прийняла вже другий закон проти України, який перед усім стосується українців, які працюють в Польщі. А українці, які працюють в Польщі, по визначенню поляків, - це та єдина річ, яка дозволяє польській економіці зростати.
Тепер партія "Право і справедливість" прийняла закон, направлений ще й проти євреїв.
До цього пан Качинський сварився з німцями, вимагаючи в них якихось репарацій за окупацію Польщі під час Другої Світової.
А буквально на днях пан Качинський посварився з ЄС, назвавши ЄС хижаком, який поводився з Польщею, як зі здобиччю. Напевно, влиті сотні мільярдів євро в Польщу - це таке хижацтво…
Пан Качинський і очолювана ним партія почали боротись зі всіма навколо крім росії, яка вбила його брата.
Mason Lemberg
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Польща вже стала нацистською державою, нею правлять тупі нацисти, тому вона і не прислуховується до думок інтелігенції. Адже такі звернення звучали задовго до прийняття цього закону. І хто з польських державних нацистів їх почув?
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Чи не змовилися бариги,аби міжусобицю чергову утворити?Злодюги!
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