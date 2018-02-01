 Польская интеллигенция просит ветировать закон об Институте нацпамяти: Это угроза для граждан Польши украинской национальности и украинских работников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Приводим полный текст заявления:

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"Мы, ниже подписавшиеся, выступаем против поправок в закон об Институте национальной памяти (ИНП) принятый сенатом Польши. Внесение изменений в закон об ИНП узаконивает уже присутствующие в обществе разновидности дискриминации и проявления агрессии, способствует осуждению отдельных персон и этнических групп, обостряет ксенофобию, становится толчком для преступности, основывающейся на ненависти, углубляет кризис правовой системы, кризис в общественной, политической, дипломатической и информационной плоскостях.

В то же время мы солидарны с лицами и учреждениями, которые уже проявили свой протест в связи с поправками в закон об ИНП, особенно в связи с угрозами для образования, науки, свободы слова, а также состояния польско-еврейских и польско-израильских отношений.

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Искренне хотим заметить парламентариям, что внесенная запись посла Томаша Жимковского из партии "Кукиз 15", который обжалует “бандеровские преступления”, несет непосредственную угрозу для граждан Польши украинской национальности, для украинских гастарбайтеров на территории Польши. Мы специально не цитируем закон, а только его медийный аналог, который живет уже отдельной жизнью в медиапространстве, прежде всего общественном, но не только.

25 января текущего года Жимковский сообщил сейму о процессе в районном суде в Перемышле по делу о жестоком и вульгарном препятствовании проведению шествия греко-католиков со словами: "Если речь идет о бандеровских вопросах с точки зрения сегодняшнего дня. Украинец осужден за агрессивное поведение в отношении польского гражданина. Он сорвал с него футболку с надписью "Волынь-помним!", а когда суд спросил, почему он так поступил, то украинец ответил, что это проявление неуважения к его национальному герою Степану Бандере".

В судебных актах IKK 599/17 с точностью наоборот: осуждаются поляки, которые с криком "снимай эту тряпку” бросились на представителя церковного прихода, одетого в традиционную вышиванку и с желто-голубой лентой.

Но для закона улиц это все неважно. Фотография жертвы с подписью "бандеровец" уже кружит по сети, а польские националисты находят оправдание и вдохновение в поправках к закону об Институте национальной памяти".

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Заявление подписали Адам Балцер, Богумила Бердиховска, Богдан Биалек, Кшиштоф Бобиньский, Михал Бони, Адам Боровский, Збигнев Буяк, Войцех Юзеф Буршта, Яцек Хмай, Иза Хруслинска, Пшемыслав Чаплинский, Агата Чарнацка, Кшиштоф Чижевски, Хелена Датнер, Анна Домбровска, отец Томаш Достатотни, Анна Энгелкинг, Кристина Энгелкинг, Мирослав Филичиак, Марчин Филипович, Владислав Франисюк, Аджей Фришке, Беата Фудалей, Гжегож Гауден, Кася Гауза, Константы Геберт, Люцина Геберт, Александр Глеихгевитч, Катажина Глинянович, Ян Голдстеин, Магдалена Грудзинска, Влодзимеж Грудзинский, Рышард Гжесик, Ежи Халберштадт, Оля Гнатюк, Агнешка Холланд, Ежи Иллг, Божена Ивашкевич-Врониковска, Збигнев Янас, Кристина Янда, Тадеуш Янишевский, Зофиа Янкевич, Марчин Кеншицкий, Иоланта Килиан, Яцек Клейф, Михал Клингер Малгожата Коритковска, Агнешка Костянска, Марчин Кула, Эва Кулик, Данута Куронь, Ярослав Курски, Анджей Ледер, Ядвига Линде-Усекневич, Магдалена Лазаркевич, Хелена Лучиво, Марта Лукасевич, Анна Махцевич, Войцех Мондри, Пиотр Немчик, Станислав Обирек, Даниэл Ольбрыхский, Йоанна Олех, Януш Онишкевич, Ян Ордынский, Анна Осмольска-Ментрак, Адам Остолски, Антони Павлак, Бартош Пехович, Юзеф Пиниор, Яцек Понедзялек, Ксавери Пивоцки, Юзеф Пуциловский, Катажина Рабановска, Томаш Ракович, Шошана Ронен, Элжбєта Роек, Паула Савицкая, Яцек Серванский, Анджей Северин, Славомир Сераковский, Магда Смочинская-Виниарска, Александр Смолар, Павел Смоленский, Пиотр Соботка, Элжбета Смулкова, Барбара Становска, Кшиштоф Становски, Анджей Стасюк, Юстина Страчук, Клементина Суханов, Иоланта Суецка Малгожата Шченсчяк, Моника Шнайдерман, Гражина Станишевская, Магдалена Сьрода, Яцек Тейлор, Эва Тележинска-Савицка, Барбара Торуньчук, Александра Тшаска, Миколай Тшаска, Магдалена Тулли, Феликс Тушко, Дорота Урбанек, Анна Ваховска, Иудифь Ваховска, Кшиштоф Варликовски, Пиотр Венгленский, Анна Волф-Повенска, Эва Вуйчиак, Катажина Виниарска, Павел Виниарски, Хенрик Вуец, Людвика Вуец, Януш Заорски, Анна Завадска, Кристина Захватович-Вайда.

ак сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.