 Польская интеллигенция просит ветировать закон об Институте нацпамяти: Это угроза для граждан Польши украинской национальности и украинских работников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
Приводим полный текст заявления:
"Мы, ниже подписавшиеся, выступаем против поправок в закон об Институте национальной памяти (ИНП) принятый сенатом Польши. Внесение изменений в закон об ИНП узаконивает уже присутствующие в обществе разновидности дискриминации и проявления агрессии, способствует осуждению отдельных персон и этнических групп, обостряет ксенофобию, становится толчком для преступности, основывающейся на ненависти, углубляет кризис правовой системы, кризис в общественной, политической, дипломатической и информационной плоскостях.
В то же время мы солидарны с лицами и учреждениями, которые уже проявили свой протест в связи с поправками в закон об ИНП, особенно в связи с угрозами для образования, науки, свободы слова, а также состояния польско-еврейских и польско-израильских отношений.
Искренне хотим заметить парламентариям, что внесенная запись посла Томаша Жимковского из партии "Кукиз 15", который обжалует “бандеровские преступления”, несет непосредственную угрозу для граждан Польши украинской национальности, для украинских гастарбайтеров на территории Польши. Мы специально не цитируем закон, а только его медийный аналог, который живет уже отдельной жизнью в медиапространстве, прежде всего общественном, но не только.
25 января текущего года Жимковский сообщил сейму о процессе в районном суде в Перемышле по делу о жестоком и вульгарном препятствовании проведению шествия греко-католиков со словами: "Если речь идет о бандеровских вопросах с точки зрения сегодняшнего дня. Украинец осужден за агрессивное поведение в отношении польского гражданина. Он сорвал с него футболку с надписью "Волынь-помним!", а когда суд спросил, почему он так поступил, то украинец ответил, что это проявление неуважения к его национальному герою Степану Бандере".
В судебных актах IKK 599/17 с точностью наоборот: осуждаются поляки, которые с криком "снимай эту тряпку” бросились на представителя церковного прихода, одетого в традиционную вышиванку и с желто-голубой лентой.
Но для закона улиц это все неважно. Фотография жертвы с подписью "бандеровец" уже кружит по сети, а польские националисты находят оправдание и вдохновение в поправках к закону об Институте национальной памяти".
Заявление подписали Адам Балцер, Богумила Бердиховска, Богдан Биалек, Кшиштоф Бобиньский, Михал Бони, Адам Боровский, Збигнев Буяк, Войцех Юзеф Буршта, Яцек Хмай, Иза Хруслинска, Пшемыслав Чаплинский, Агата Чарнацка, Кшиштоф Чижевски, Хелена Датнер, Анна Домбровска, отец Томаш Достатотни, Анна Энгелкинг, Кристина Энгелкинг, Мирослав Филичиак, Марчин Филипович, Владислав Франисюк, Аджей Фришке, Беата Фудалей, Гжегож Гауден, Кася Гауза, Константы Геберт, Люцина Геберт, Александр Глеихгевитч, Катажина Глинянович, Ян Голдстеин, Магдалена Грудзинска, Влодзимеж Грудзинский, Рышард Гжесик, Ежи Халберштадт, Оля Гнатюк, Агнешка Холланд, Ежи Иллг, Божена Ивашкевич-Врониковска, Збигнев Янас, Кристина Янда, Тадеуш Янишевский, Зофиа Янкевич, Марчин Кеншицкий, Иоланта Килиан, Яцек Клейф, Михал Клингер Малгожата Коритковска, Агнешка Костянска, Марчин Кула, Эва Кулик, Данута Куронь, Ярослав Курски, Анджей Ледер, Ядвига Линде-Усекневич, Магдалена Лазаркевич, Хелена Лучиво, Марта Лукасевич, Анна Махцевич, Войцех Мондри, Пиотр Немчик, Станислав Обирек, Даниэл Ольбрыхский, Йоанна Олех, Януш Онишкевич, Ян Ордынский, Анна Осмольска-Ментрак, Адам Остолски, Антони Павлак, Бартош Пехович, Юзеф Пиниор, Яцек Понедзялек, Ксавери Пивоцки, Юзеф Пуциловский, Катажина Рабановска, Томаш Ракович, Шошана Ронен, Элжбєта Роек, Паула Савицкая, Яцек Серванский, Анджей Северин, Славомир Сераковский, Магда Смочинская-Виниарска, Александр Смолар, Павел Смоленский, Пиотр Соботка, Элжбета Смулкова, Барбара Становска, Кшиштоф Становски, Анджей Стасюк, Юстина Страчук, Клементина Суханов, Иоланта Суецка Малгожата Шченсчяк, Моника Шнайдерман, Гражина Станишевская, Магдалена Сьрода, Яцек Тейлор, Эва Тележинска-Савицка, Барбара Торуньчук, Александра Тшаска, Миколай Тшаска, Магдалена Тулли, Феликс Тушко, Дорота Урбанек, Анна Ваховска, Иудифь Ваховска, Кшиштоф Варликовски, Пиотр Венгленский, Анна Волф-Повенска, Эва Вуйчиак, Катажина Виниарска, Павел Виниарски, Хенрик Вуец, Людвика Вуец, Януш Заорски, Анна Завадска, Кристина Захватович-Вайда.
ак сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
https://www.youtube.com/watch?v=spuYI4Fh73k
Я бачу шо треба "око за око !" Досить терпіти цю смердь польську !
шо вы стоите без Украины?
А полоскают национализм все имперцы от капиталистов до коммунистов, называя проявления шовинизма национализмом...
Не всех еще кацапы убили.
Согласно предоставленной в прессе информации, изначально планировалось, что визит главы Совета национальной безопасности Польши состоится был в ближайшее воскресенье, 4 февраля.
Решение об отмене визита было принято по причине напряжённости между сторонами, возникшей в результате принятия в Польше закона об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. Кроме того, в стране отрицают такое историческое событие, как Волынская резня и отвергают факт сотрудничества польских граждан с нацистами во время Второй мировой войны.
Данный закон Сенатом был принят в ночь на четверг, 1 февраля, невзирая на то, что законопроект вызвал волну возмущения среди общественности, и, в частности, в Израиле.
Внучка декабриста, горничной: Что там происходит?
Горничная уходит и тут же возвращается: Революция.
Внучка декабриста: Чего они хотят?
Горничная: Чтобы не было богатых.
Внучка декабриста: А мой дед хотел, чтобы не было бедных...
= * =
А я думал, что борьба с коррупцией это значительное уменьшение возможности коррупционных сделок..
- 4
- Ага, значит 1 еще где-то ездит...
Рошенко показав який він "цинічний бандера" і навіть посла Польщі на килим не викликав..... Сцить........ Чим ще раз доказав, що він веде антиукраїнську діяльність !
Тарифи, війна, торгівля з кацапами, повний провал у зовнішній і внутрішній політиці, корупція, процвітання олігархату, антиукраїнська діяльність і так далі..... Все це офшорна бездара мальдівська ! Їжте Галичани ! Це вам подяка за голоси антиукраїнській владі БПП, НФ, РП, БЮТ, Самонемічі ! Тепер мовчіть в тряпку Смачного
От таки точно кажуть, поганому танцюристу завжди, "то яйца мешают, то рубашка короткая"..
Визволяти наших українців з московських кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
... То пісня воїнів УПА, яких пшеки так ненавидять.. Мабуть, наші вояки повинні були співати: Визволяти наших українців із ПОЛЬСЬКИХ КАЙДАН..
...А це куплет із гімну,який пшекам теж не до вподоби
Национализм всегда был краеугольным камнем ВСЕХ национально-освободительных движений в новейшей истории человечества, и Украина в этом смысле - не исключение. Но когда независимость государства становится свершившимся фактом, крайне правые в европейских странах становятся таким же тормозом демократического развития государства, как и крайне левые. И если вред первых зиждется на идеях наиболее люмпенизированной части общества и заключается в периодическом применении формулы "отобрать и поделить", то вред крайне правых несколько иного свойства. Он направлен, как правило, на стремление продемонстрировать эксклюзивность титульной нации с подгонкой под этот тезис не только нынешнего лжеправа определённой группы людей на особый статус, но и целого набора исторических событий, трактуемых весьма произвольно.
Именно это происходит сейчас в Польше. Нужно помнить одно - демократическая Европа не приемлет такой подход. Зато им сполна пользуется Кремль, поддерживая крайне левых и крайне правых по всему континенту. Потому что они имеют одну начинку при разных лозунгах. Например, наш Коханивский - это тот же Симоненко в другой упаковке. И если, не дай, Бог, к власти придёт социалистка (а она типичная социалистка по сути) Тимошенко, её союзниками станут не центристские проукраинские силы, а крайне правые националистические организации, ибо такой синтез в современной политике на удивление органичен.
К чему я. Законодательный всплеск польских националистов у власти (это, в основном, партия ПиС) будет недолгим - Европа найдёт экономические и политические рычаги поставить Варшаву на место - вангую, что в ближайшие месяцы этот закон будет пересмотрен.
Но я хочу, чтобы Киев вынес из этого урок, не опускался до взаимного «сам дурак…», а действовал по данному вопросу в унисон с нашими стратегическими союзниками - США, ЕС и Канадой. Ибо нужно понимать: Польша - очень важный для нас сосед, и бросаться зеркально бить горшки стоит не всегда. Маятник качнётся обратно, и всё встанет на свои места. Давайте мыслить стратегически, прах убиенных оставим историкам, а диалог о том, как жить дальше НЫНЕШНЕМУ поколению, пусть ведут ТРЕЗВЫЕ политики. В противном случае, победителем выйдет мелкое плешивое недоразумение, которое только и ждёт, когда начнётся Великий Украинско-Польский Срач. Оно нам надо?
Helgi Sharp
Два роки тому до влади в Польщі прийшла партія "Право і справедливість", очолювана Ярославом Качинським - братом колишнього президента Польщі Леха Качинського, який загинув в загадковій авіакатастрофі під Смоленськом.
Прийшли вони до влади на жорсткій антиросійській риториці, власне, дорікаючи своїм опонентам з "Громадянської платформи" і колишньому прем'єру Польщі Дональду Туску тим, що ті не достатньо захищали інтереси Польщі і не достатньо протистояли Росії, та й взагалі здали інтереси Польщі.
За ці 2 роки партія "Право і справедливість" зробила для Польщі багато: майже під страхом смертної кари заборонила аборти, заборонила продаж продуктів у неділю, тобто влізла в ліжко пересічного поляка, встановлюючи католицький шаріат.
За ці 2 роки партія "Право і справедливість" прийняла вже другий закон проти України, який перед усім стосується українців, які працюють в Польщі. А українці, які працюють в Польщі, по визначенню поляків, - це та єдина річ, яка дозволяє польській економіці зростати.
Тепер партія "Право і справедливість" прийняла закон, направлений ще й проти євреїв.
До цього пан Качинський сварився з німцями, вимагаючи в них якихось репарацій за окупацію Польщі під час Другої Світової.
А буквально на днях пан Качинський посварився з ЄС, назвавши ЄС хижаком, який поводився з Польщею, як зі здобиччю. Напевно, влиті сотні мільярдів євро в Польщу - це таке хижацтво…
Пан Качинський і очолювана ним партія почали боротись зі всіма навколо крім росії, яка вбила його брата.
Mason Lemberg