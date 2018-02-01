 "Есть серьезные опасения по поводу закона, который криминализирует высказывания об истории", - ОБСЕ раскритиковала польский закон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте организации.

"У меня есть серьезные опасения по поводу закона, который криминализирует высказывания об исторических событиях", - сказал Дезир.

Представитель ОБСЕ выразил надежду, что законодательство будет отменено как несоответствующее ограничение свободы слова.

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"Хотя мы все понимаем тонкость касательно вопросов исторических событий, свобода выражения имеет особое значение для историков и ученых. История - это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения", - подчеркнул он.

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Накануне Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков.

Закон также вводит цензуру в Польше на ведение дискуссий в вопросе вины поляков за преступления во время Второй мировой войны.