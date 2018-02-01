 США обеспокоены растущим присутствием России в Западном полушарии, - Тиллерсон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Присутствие России в регионе тревожит нас. Она продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения демократических ценностей", - сказал госсекретарь США.
"Наш регион должен быть готов противостоять заморским странам, несогласным с основополагающими ценностями, которые мы разделяем в этом регионе", - добавил Р.Тиллерсон, выступая в Университете штата Техас в городе Остин в преддверии турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна.
А может и знает,токо все врет.
а это кацапская прокладка в Украине...)))
Художник із Мексики Крісті Рамос малює на тарганах портрети керівників держав, цим протестує проти них. У колекції художника портрети Адольфа Гітлера, Дональда Трампа, Фіделя Кастро, Ніколаса Мадуро, Кім Чен Ина і Володимира Путіна. Фото - cristiamramosart
"В Каунасе, втором по величине городе Литвы, владельцы кафе установили бюст «отцу народов» Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Об это сообщает сегодня, 1 февраля, корреспондент BALTNEWS.lt с места событий.
Бюст уродлив - Сталину вместо носа прилепили свиной пятачок. Авторы идеи утверждают, что свинья - один из элементов концепции сети кафе, работающих в стране. Скульптуру создали для того, чтобы каждый клиент или прохожий мог её пнуть ногой, так выражая своё личное отношение к историческому персонажу, с именем которого в Литве связаны советские оккупации 1940 и 1944 годов, высылки в Сибирь, за Полярный круг, отдалённые районы СССР и безмерные страдания литовцев.
С другой стороны, комическая скульптура Сталина - это напоминание о романе «1984» Джорджа Оруэлла о тоталитаризме."
нужно загонять взад русню в болота мордовии и вечную мерзлоту якутии.