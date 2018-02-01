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Все про:Россия (67921) США (13198) Тиллерсон (215)

 США обеспокоены растущим присутствием России в Западном полушарии, - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность в связи с растущим влиянием России в Западном полушарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Присутствие России в регионе тревожит нас. Она продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения демократических ценностей", - сказал госсекретарь США.

"Наш регион должен быть готов противостоять заморским странам, несогласным с основополагающими ценностями, которые мы разделяем в этом регионе", - добавил Р.Тиллерсон, выступая в Университете штата Техас в городе Остин в преддверии турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы требуют разъяснений по поводу визита в США находящихся под санкциями глав российских спецслужб

Источник: https://censor.net.ua/n3048101
 
 
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Потому что надо не сопли жевать и обеспокаиваться, а указать бензоколонке на ее место у параши
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а как это бензоколонка может кого-то беспокоить? чё то сша ссыт указать на её место...может ты укажешь?
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укажу, давить кодло фашистское хотя бы санкциями нормальными и падением цен на нефть, пока эта масса зловонная не распадется к чертовой матери
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а ну да...по клаве же тыкать все герои....пиздеть не мешки ворочать....
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ты спросил - я ответил, хочешь пи деть - пиzди
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это был ответ? я подумал лозунги....ясно же, что санкции не работают...и от цены на нефть тут ничего не зависит...и эти "санкции" чисто на бумаге...все как работали, так и работают...просто не на прямую....
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А ведь Украине нужны герои, а рождаются..., как видите
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Посидь у спамі, троль-рашкодр*чер.
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Тебе же указали твоё место - в свинарнике! США обеспокоены растущим присутствием России в Западном полушарии, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 2281
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То Фредди Крюгер прикалывается на улице Вязов.
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Америка все-таки делает конкретные шаги в виде санкций и поставки оружия, а Европа так "обеспокоена", так "обеспокоена", что язык проглотила и не высовывается из той опы, в которую позволила себя загнать кремлевскому скунсу.
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Тилерсон и не знает шо Земля плоская.
А может и знает,токо все врет.
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Залізний занавіс перемістився в Західну півкулю?
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Завтра 2 февраля , могут добавить Особо палезных санкций США обеспокоены растущим присутствием России в Западном полушарии, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 4020 ..друзья.. хуйла уже бабло потерянное считают
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Правильно сказала Даля Грибаускайте, что если США не поставят россию на место, страна перестанет быть великой. Очень не хотелось бы такого развития событий.
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Даля Грибаускайте - один из немногих по-настоящему искренних друзей Украины и настоящий Президент..
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Треба вже не вживати слово "обеспокоены", а впаяти боярам такі санкції, щоб окорочки буша їм були межею мрій.
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В Восточном полушарии достаточно рычагов влияния ....
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Компромат Сноудена - спасителя человечества?
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а Черчіль де виголосив Фултонську промову?
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не усі лекції стають Фултонскіми промовами США обеспокоены растущим присутствием России в Западном полушарии, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 8397.бо не всі доповідачі Черчілі
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По моему прискакали как раз перемогопиторы со своей обеспокоенностью США обеспокоены растущим присутствием России в Западном полушарии, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 1600
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ха-ха-ха... прочитал источник этой новости...
а это кацапская прокладка в Украине...)))
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а вообще самим присутствием на земном шарике..
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Радіо Свобода‏Подлинная учетная запись @radiosvoboda 31 янв.

Художник із Мексики Крісті Рамос малює на тарганах портрети керівників держав, цим протестує проти них. У колекції художника портрети Адольфа Гітлера, Дональда Трампа, Фіделя Кастро, Ніколаса Мадуро, Кім Чен Ина і Володимира Путіна. Фото - cristiamramosart

США обеспокоены растущим присутствием России в Западном полушарии, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 8612
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На клопах было бы прикольнее: и маленькие, и кровопийцы, и вонючие.
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То не таракан, то клоп на лабутенах... США обеспокоены растущим присутствием России в Западном полушарии, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 4772
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Искусство - вечно.

"В Каунасе, втором по величине городе Литвы, владельцы кафе установили бюст «отцу народов» Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Об это сообщает сегодня, 1 февраля, корреспондент BALTNEWS.lt с места событий.
Бюст уродлив - Сталину вместо носа прилепили свиной пятачок. Авторы идеи утверждают, что свинья - один из элементов концепции сети кафе, работающих в стране. Скульптуру создали для того, чтобы каждый клиент или прохожий мог её пнуть ногой, так выражая своё личное отношение к историческому персонажу, с именем которого в Литве связаны советские оккупации 1940 и 1944 годов, высылки в Сибирь, за Полярный круг, отдалённые районы СССР и безмерные страдания литовцев.
С другой стороны, комическая скульптура Сталина - это напоминание о романе «1984» Джорджа Оруэлла о тоталитаризме."
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Я вообще обеспокоен растущим присутствием России на планете Земля
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ну так в чем проблема?
нужно загонять взад русню в болота мордовии и вечную мерзлоту якутии.
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Да кацапы на всех полушариях лишние!
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русня среди людей лишняя, так точнее будет.
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Не гарячкуйте, нехай слоняче гімно зчищають


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Козломордые скотокацапы вообще лишние на этой планете, потому что их место в аду.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША обеспокоены растущим присутствием России в Западном полушарии, - Тиллерсон
 
 
 
 
 
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