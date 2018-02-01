 В Совфеде РФ похвалили Польшу за закон о запрете "бандеровской идеологии"

Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне Франц Клинцевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Закон носит избирательный характер. Резко осуждается чужой национализм, пропаганда бандеровской идеологии становится уголовным преступлением, с чем мы, разумеется, не можем не согласиться. Вместе с тем делается вид, что не существует "своего" национализма, одним из проявлений которого сегодня выступает неприкрытая русофобия", — сказал Клинцевич.
По его мнению, эти оба вида национализма "одинаково опасны для польского общества".
Напоминаем, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
Українські депутати наголосили, що застосування терміну «українські націоналісти» для означення тих, хто скоїв злочини проти поляків, є неприпустимим
https://zaxid.net/u_verhovniy_radi_vidpovili_polshhi_na_zakon_pro_zaboronu_banderivskoyi_ideologiyi_n1448059
Польський закон про заборону «бандерівської ідеології» є радикальним антиукраїнським кроком та наругою над історичною правдою. Про це йдеться в зверненні співголів депутатської групи у Верховній Раді України з міжпарламентських зв'язків з Польщею Оксани Юринець та Миколи Княжицького.«Це приниження гідності української нації, наруга над історичною правдою та заперечення більш як сорокарічної праці над примиренням між нашими народами», - йдеться в заяві, яку поширює «Європейська правда».Українські депутати наголосили, що застосування терміну «українські націоналісти» для означення тих, хто скоїв злочини проти поляків, є неприпустимим. На їх переконання, згадування національності фактично означає, що польський парламент називає український народ «нацією злочинців і колаборантів з Третім рейхом».«Під час війни України з Росією це рішення розцінюємо як удар в спину. Він тим більш болючий, оскільки його наніс сусід, з яким нас пов`язує стратегічне партнерство та взаємна симпатія між мільйонами українців і поляків», - заявили нардепи.Як інформував ZAXID.NET, Сенат Польщі ухвалив закон про Інститут національної пам'яті Польщі. Законом вводиться кримінальне переслідування за покладання відповідальності або співвідповідальності на поляків та Польщу за злочини, скоєні Третім рейхом. У тому числі забороняється заперечення «злочинів українських націоналістів» та використання формулювання «польські табори смерті».Президент України Петро Порошенко назвав неприйнятним польський закон про заборону «бандерівської ідеології».
Ленскій З. Польское возстаніе 1863 г.
Кацапы пошли дальше, они хотят кочить не только украинский национализм, но и польский.
Мои поздравления пшекам - это цугцванг
Благо Конгресс его крепко держит за яйца.
Так что увы и ах, даже амеры от нас далеко не ушли.
Хоча я і сам знаю. Після катастрофи жоден захисник Порошенка у мережі не з'явиться.