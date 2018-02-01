 В Совфеде РФ похвалили Польшу за закон о запрете "бандеровской идеологии"

Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне Франц Клинцевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Закон носит избирательный характер. Резко осуждается чужой национализм, пропаганда бандеровской идеологии становится уголовным преступлением, с чем мы, разумеется, не можем не согласиться. Вместе с тем делается вид, что не существует "своего" национализма, одним из проявлений которого сегодня выступает неприкрытая русофобия", — сказал Клинцевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фактически польский парламент называет украинский народ "нацией преступников и коллаборационистов с Третьим Рейхом", - заявление депутатской группы ВР по связям с Польшей

По его мнению, эти оба вида национализма "одинаково опасны для польского общества".

Напоминаем, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.