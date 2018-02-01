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Все про:Бандера (614) Польша (4079) Клинцевич Франц (4) Совфед России (1)

 В Совфеде РФ похвалили Польшу за закон о запрете "бандеровской идеологии"

Россия не может не согласиться с необходимостью осудить в Польше "бандеровскую идеологию", однако Варшава должна отказаться и от "неприкрытой русофобии"

Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне Франц Клинцевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Закон носит избирательный характер. Резко осуждается чужой национализм, пропаганда бандеровской идеологии становится уголовным преступлением, с чем мы, разумеется, не можем не согласиться. Вместе с тем делается вид, что не существует "своего" национализма, одним из проявлений которого сегодня выступает неприкрытая русофобия", — сказал Клинцевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фактически польский парламент называет украинский народ "нацией преступников и коллаборационистов с Третьим Рейхом", - заявление депутатской группы ВР по связям с Польшей

По его мнению, эти оба вида национализма "одинаково опасны для польского общества".

Напоминаем, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3048100
 
 
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хватит нести чушь. ничего кремляди отдать уже не могут. им свое бы удержать.
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Те, що росіяни віддають Волинь і Галичину Польщі, вони постійно кажуть. Але як полякам це віддане взяти??? Це "віддане" віддаватись може не захотіти
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вони багато чого кажуть. вони дикуни. нехай свое віддають.




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Ваню, не рвiть серце... Краще поправте свое здоров`ячко... Але ж бо? Мiнздрав застерiгае: Безмiрна вада БIЛОЧКИ влада. PLEASE TO DRINK KALITATE SUPERIOARE ONLY .
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Ляхи просто забыли, что Польша была частью Российской империи, хотят стать обратно частью...
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три раза польску выпиливали, а из польского трона немецкая плять нужник сделала. еще хотят, идиоты?
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У Верховній Раді відповіли Польщі на закон про заборону «бандерівської ідеології»



Українські депутати наголосили, що застосування терміну «українські націоналісти» для означення тих, хто скоїв злочини проти поляків, є неприпустимим
https://zaxid.net/u_verhovniy_radi_vidpovili_polshhi_na_zakon_pro_zaboronu_banderivskoyi_ideologiyi_n1448059

Польський закон про заборону «бандерівської ідеології» є радикальним антиукраїнським кроком та наругою над історичною правдою. Про це йдеться в зверненні співголів депутатської групи у Верховній Раді України з міжпарламентських зв'язків з Польщею Оксани Юринець та Миколи Княжицького.«Це приниження гідності української нації, наруга над історичною правдою та заперечення більш як сорокарічної праці над примиренням між нашими народами», - йдеться в заяві, яку поширює «Європейська правда».Українські депутати наголосили, що застосування терміну «українські націоналісти» для означення тих, хто скоїв злочини проти поляків, є неприпустимим. На їх переконання, згадування національності фактично означає, що польський парламент називає український народ «нацією злочинців і колаборантів з Третім рейхом».«Під час війни України з Росією це рішення розцінюємо як удар в спину. Він тим більш болючий, оскільки його наніс сусід, з яким нас пов`язує стратегічне партнерство та взаємна симпатія між мільйонами українців і поляків», - заявили нардепи.Як інформував ZAXID.NET, Сенат Польщі ухвалив закон про Інститут національної пам'яті Польщі. Законом вводиться кримінальне переслідування за покладання відповідальності або співвідповідальності на поляків та Польщу за злочини, скоєні Третім рейхом. У тому числі забороняється заперечення «злочинів українських націоналістів» та використання формулювання «польські табори смерті».Президент України Петро Порошенко назвав неприйнятним польський закон про заборону «бандерівської ідеології».
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польша дожилась, что ее кацапы похвалили за ущемление Украины...дурдом!
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Клас ! Збийте ше їм один літак з іншим Качинським !
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«Знищення польської армії, запровадження як офіційної - московської мови, переведення з Царства до Росії громадських бібліотек та наукових колекцій, закриття багатьох шкіл, примусове переселення до Росії великої кількості дітей польських під приводом виховання їх казенним коштом, заслання безлічі польських сімей до віддалених губерній Росії, значний та суворий рекрутський набір, призначення на посади безлічі московських чиновників, нарешті втручання у справи національної церкви - все це свідчить про намагання уряду знищити політичну національність у Польщі й перетворити поступово її в московську провінцію.»

Ленскій З. Польское возстаніе 1863 г.
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Скажите,а памятник Екатерины 2 ещё стоит в Одессе? и почему не лежит? В Совфеде РФ похвалили Польшу за закон о запрете "бандеровской идеологии" - Цензор.НЕТ 8474
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Это как мавзолей с Лениным стоит на фоне двуглавых орлов и власовских флагов В Совфеде РФ похвалили Польшу за закон о запрете "бандеровской идеологии" - Цензор.НЕТ 3491
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Резко осуждается чужой национализм, пропаганда бандеровской идеологии становится уголовным преступлением, с чем мы, разумеется, не можем не согласиться. Вместе с тем делается вид, что не существует "своего" национализма, одним из проявлений которого сегодня выступает неприкрытая русофобия",


Кацапы пошли дальше, они хотят кочить не только украинский национализм, но и польский.
Мои поздравления пшекам - это цугцванг
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Українці можуть скільки завгодно соромити поляків у зраді, але все одно варто подивитись і на себе: кого українці обирали собі президентами на двох останніх компаніях? Не соромно?
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Трамп для американцев - это как для нас Янык
Благо Конгресс его крепко держит за яйца.
Так что увы и ах, даже амеры от нас далеко не ушли.
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Хочите сказати, що ми погано на них вплинули? Зіпсували американців? Хто зна, поганий приклад передається. Мені було б приємніше, якби ми навчили когось позбавлятись цих пройдисвітів у владі, навчили виправляти свої помилки на виборах.
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За останнього не соромно, це найкращий з усіх українських президентів. До нього є певні претензії, щобо темпу реформування країни та послідовності дій, алеі він дядько не поганий. А в умовах боротьби всіх проти всіх і всіх проти президента просувати реформи, погодьтеся, складно. Але багато що зроблено попри всі перешкоди.
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Катастрофа, куди нас веде цей супер-корупціонер, вже ось. Що ви будете казати, коли країна зірветься у цю прірву?
Хоча я і сам знаю. Після катастрофи жоден захисник Порошенка у мережі не з'явиться.
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А русских они осудили в этом законе?
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"Якщо тебе хвалить ворог - подумай яку дурість ти здійснив." К. Прутков
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Ты бы СУКА -мкня оскорбил - я бы проглотил ----но не мою дочь.. Девушка учится в универе на иностранных языках (сразу четыре). Получает за отличную учёбу стипендию !!!!И такая толстомордая скотина как ты -случайно, без мозгов,вылезшаяся из твоего болота начнёт командовать??? А пулю в толстую жопу за такое не боится получить??? Хотя - я бы тебе глаза выколол.... И заставил побираться на виду таких как ты.. ИЗВИНЯЙСЯ,,СУКА!!!ИЗВИНЯЙСЯ, СУКА!! Ведь если это не я сделаю - то кто-то другой.. Или в машине ты в небеса улетиш.... Извиняйся - ЗДЕСЬ,,, НА ФОРУМЕ!! Не зли славянина..............Я - славянин..
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Моя дочь - наполовину полячка,,Ведь моя жена - полька..Как же тебе не стыдно??? Пся крев....
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а вы - педики из РФ - не забудьте удовлетворить орально вашу моль....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Совфеде РФ похвалили Польшу за закон о запрете "бандеровской идеологии"
 
 
 
 
 
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