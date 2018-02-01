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 Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ

Исполняющая обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс заявила, что крымские санкции против России будут действовать до возвращения аннексированного Крыма под контроль украинских властей.

Об этом 1 февраля она сказала на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, обращаясь к действующему главе ОБСЕ Анджелино Альфано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: В закрытой части "кремлевского доклада" сдержатся сведения из секретных источников, на основании которых будут ужесточаться санкции против РФ, - Минфин США

"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы добиваемся безопасности всех украинцев, независимо от языка, религии или этнической принадлежности. Мы не признаем и не признаем оккупацию и аннексию Россией Крыма. Крымские санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине", – говорится в тексте заявления Сайдерс, опубликованного на сайте Миссии.

Она добавила, что США поддерживают утверждение, что санкции против России за ее агрессию на востоке Украины останутся до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против России будут действовать до устранения причин их введения, - правительство Германии

В своем выступлении Сайдерс перечислила некоторые факты преследования крымскотатарских и украинских активистов на полуострове и отметила, что США призывают Россию освободить всех политических узников, в том числе Сенцова, Кольченко и фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" (организация, запрещенная в России и аннексированном ею Крыму), правозащитника Эмира-Усеина Куку.

Источник: https://censor.net.ua/n3048098
 
 
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всего вам доброго и держитесь крысы там - молитес чтоб камни не промахнулис.
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Это они так пытаються сохранить ымпэрское лицо свинособакии ,не мешайте там еще денех кацапских для отжима немеряно Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7765
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вот парень молодец, естественно не действует и только омериканскый шпион хуило ладим ладимирович брешит - мол жмёт, да по началу иму на пользу а теперь уже до гландов достаёт.
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а гэбня кровавая фейки разгоняет... Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1332

Роман Донік‏ @donikroman 4 ч.4 часа назад

Внимание! Это фейк и вброс свинособак! это фейковое Боевое Распоряжение! Для тех кто совсем не в курсе, НГШ БРки не отдает. Их дает командующий АТО. Репост пожалуйста.

Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7501
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Нехай і фейк, але зате як добре написано! Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7634 "Очікування смерті гірше самої смерті" - казали великі. Глядиш, і бусурмани нервами зійдуть. Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1761
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Так это Трамп сказал еще в феврале прошлого года : пока Крым не будет снова украинским,никаких разговоров о снятии Санкций и не может быть и речи... Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4179
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неа, разговаривать он не запрещал, хоть он и немношко ондон, но попадатса на импичмент за огроничение свободы слова - неа, он этого не хочет.
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КацаПсины,вы плохо следите за Трампом,точнее,совсем не следите...
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У нас свой путь. вникуда называется

Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7288
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Сколько Порошенко за пятелетку заводов построил?
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Вам в сев кор таварищ , у нас прызыденты заводы строить не будут ,пусть лучше разворовывают ( хрен с ними ) комми я ненавижу больше чем компрадорскую власть
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Согласен. Пусть разворовывают. Только воровать ничего не осталось. Вот землю только распродать и наступит капитализм.
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К великому сожалению,так называемые крымские санкции настолько ничтожны,что они россии,как слону дробина.
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Сын Олега Табакова Антон Табаков, продал свой бизнес и окончательно бросил Россию, перебравшись в Париж, оставив помирать своего ватного папку в гордом одиночестве в Москве
http://buggybugler.info/articles/umirajuschego_avtora_frazy_nikakogo_otnoshenija-1088.html
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Помню в дохлом СССРе был такой клич : крепи оборону уРодины трудом своим,сегодня Рекорд,завтра НОРМА.Вперед в паБЕДЕ кммунизьмы над Омериканским Имперьялизьмом... Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2090 ...
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Так то когда было. Теперь мы очень сильно окрепли и стали почти, как вот...ну, короче там ваще
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Помню...,Чечню аж за 2 раза одолели)))))))))) Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9621
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завтра 2 лютого. врожайний день на санкції
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это правда . русне напольза подвалит. Но в марте будут санкции госдепа против агента лолиты.
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а чего в марте...? в марте обычно коты страшны...
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там нетолько против лолы будет санкцЫя но и против ейного хозяина фирташенка и рыжей ахметки.
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ждём - кацапский доклад дождались, и этот подождём...\напомнишь в марте - хорошо...?\
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якби янкі і нашу шоблу трохи прижучили то взагалі б свято було
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Дохлятина РАБссия повторяет "подвиг" дохлого сссра,Браво.
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Секретную часть Санкций Конгресс США введёт быстро и внезапно,что нападение Гитлера на ссср.
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Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине,,,
это уже 4 года говорят-что в этот раз вас так возбудило?
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Меня возбудил Бюджет Норвегии 200 миллиардов долларов.на 6 млн.населения.
Бюджет РАБссии 176 млрд.Это Вяличие или Скрепы трещат?
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Международные резервы РФ в прошлом году выросли на 14,6% и на 1 января 2018 года составили $432,7 млрд, по итогам декабря - увеличились на 0,3%, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.
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Сообщи адресок этого бабла в банках США Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4980Чэйз Манхэттэн бэнк или Бэнк оф Америка?и про золотишко не забудь,в каком ИМЕННО банке оно лежит.ОЧень АНТИРЕСНА Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4980
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100 из которых, в облигациях США
Облигации США нельзя арестовать, в отличие от долларов на расчётных счетах.
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Все таки надо немного поднатужиться, еще 20 млрд и догоните Сингапур по американским бумагам.
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В Уральских горах или дальше в Сибири?
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В главном хранилище центробанка. (уже за 1900 тонн)
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На РАБссии импортозамещение идет полный ходом. Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9169Заводы закрываются,заплата уменшается,а Уралвагонзавод впереди планеты всей,вместе с заводом Красный Октябрь в Сралинграде...
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Интересный факт: Завод где я работаю, впервые с 2008 не отправил рабочих в простой после нового года. (основной покупатель - РЖД, финансирование на закупку техники начинает поступать не раньше марта. С начала года и по март у завода нет выручки чтоб покупать сырьё и платить зарплаты. Следовательно завод впервые за 9 лет смог накопить такие резервы чтоб 2 - 3 месяца работать без притока денег)
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Так вы ж к войне готовитесь, какие отпуска, куча живых детей по миру бегает, работать надо.
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Я бы сказал - "готовимся быть готовыми готовиться к войне - в случае чего" Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2487

Однако если не простой - то заводу надо миллионов 300 р в месяц на 2 - 3 месяца - и они где то их нашли.
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Похоже путин в Украине надорвал себе пуп.
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А что там в Крымских санкциях? Я помню что там есть санкции против конкретных лиц, а что еще? или только это?
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Просто спроси у любого крысюка, где ближайший банкомат Сбербанка мордвы. Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8421
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а чем вас другие банки не устраивают?..........
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Меня устраивают, но я бы офигел, если бы кто то сказал что например в Тернополе Приват не может работать из за американских санкций, а в Ровно может, но логика для ваты недоступна, значит это норма. Просто этот вопрос от наприехавших задолбал крысюков.
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Хорошая логика, ведущий банк страны боится работать на "своей" территории из за санкций.
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Штука в том - что Сбербанк не контролируется государством на 100%. Приказать ему нельзя.
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"крымские санкции" - это запрет на въезд в США кучке крымских урок, которые и так туда никогда не поехали бы, т.к. не знаю где США находится на карте мира? представляю как кацапва потешается с этих "санкций".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКрымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ
 
 
 
 
 
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