 Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ

Об этом 1 февраля она сказала на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, обращаясь к действующему главе ОБСЕ Анджелино Альфано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы добиваемся безопасности всех украинцев, независимо от языка, религии или этнической принадлежности. Мы не признаем и не признаем оккупацию и аннексию Россией Крыма. Крымские санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине", – говорится в тексте заявления Сайдерс, опубликованного на сайте Миссии.
Она добавила, что США поддерживают утверждение, что санкции против России за ее агрессию на востоке Украины останутся до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.
В своем выступлении Сайдерс перечислила некоторые факты преследования крымскотатарских и украинских активистов на полуострове и отметила, что США призывают Россию освободить всех политических узников, в том числе Сенцова, Кольченко и фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" (организация, запрещенная в России и аннексированном ею Крыму), правозащитника Эмира-Усеина Куку.
Роман Донік @donikroman 4 ч.4 часа назад
Внимание! Это фейк и вброс свинособак! это фейковое Боевое Распоряжение! Для тех кто совсем не в курсе, НГШ БРки не отдает. Их дает командующий АТО. Репост пожалуйста.
http://buggybugler.info/articles/umirajuschego_avtora_frazy_nikakogo_otnoshenija-1088.html
это уже 4 года говорят-что в этот раз вас так возбудило?
Бюджет РАБссии 176 млрд.Это Вяличие или Скрепы трещат?
Облигации США нельзя арестовать, в отличие от долларов на расчётных счетах.
Однако если не простой - то заводу надо миллионов 300 р в месяц на 2 - 3 месяца - и они где то их нашли.