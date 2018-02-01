 Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине, - миссия США в ОБСЕ

Об этом 1 февраля она сказала на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, обращаясь к действующему главе ОБСЕ Анджелино Альфано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы добиваемся безопасности всех украинцев, независимо от языка, религии или этнической принадлежности. Мы не признаем и не признаем оккупацию и аннексию Россией Крыма. Крымские санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине", – говорится в тексте заявления Сайдерс, опубликованного на сайте Миссии.



Она добавила, что США поддерживают утверждение, что санкции против России за ее агрессию на востоке Украины останутся до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.

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В своем выступлении Сайдерс перечислила некоторые факты преследования крымскотатарских и украинских активистов на полуострове и отметила, что США призывают Россию освободить всех политических узников, в том числе Сенцова, Кольченко и фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" (организация, запрещенная в России и аннексированном ею Крыму), правозащитника Эмира-Усеина Куку.