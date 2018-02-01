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Все про:школа (1579) Минобразования (879)

 Мы не отменяем родительские комитеты, а меняем правила их создания и взаимодействия со школой, - Минобразования

В министерстве образования и науки Украины разъяснили, что значит отмена "Положения" о родительских комитетах, которую многие расценили как отмену самих родительских комитетов в школах.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в информациии МОН Украины. 

В тексте отмечается: "МОН не отменяло и не может отменить родительские комитеты, однако планирует через Закон изменить правила их создания и взаимодействия со школой.

Также смотрите: Минобразования упразднило положение о родительских комитетах в школах (обновлено)

МОН в рамках своих законных полномочий не имело и не имеет отношения к созданию или несозданию в учреждениях общего среднего образования органов родительского самоуправления (родительских комитетов). Соответствующее разъяснение предоставляется пресс-службой МОН в связи с распространением ряда публикаций о якобы отмене Министерством родительских комитетов.

Приказы утратившими силу (№ 440 и 205), были составляющей "старого" законодательства и по своей правовой природе имели рекомендательный характер и не содержали никаких общеобязательных норм. К тому же, полномочий у Министерства на урегулирование вопросов деятельности (прав или обязанностей) родительского или ученического самоуправления нет.

Закон Украины "Об образовании" однозначно определяет наличие органа родительского самоуправления как одного из органов управления учреждением. Учитывая, что указанный Закон является рамочным и касается всех составляющих образования, необходима имплементация его положений. В частности, в новом Законе "Об общем среднем образовании" будет детализирован порядок создания органа родительского самоуправления и его отношений и взаимодействию со школой и ее учредителем (местными органами самоуправления). Министерство уже работает над написанием соответствующего закона и планирует подать его на рассмотрение Верховной Рады в этом году.

Однако сегодня решение о создании родительских и / или ученических комитетов (как органов управления учреждением) все еще принимает само заведение на общем собрании (конференции) трудового коллектива. Поэтому наличие (отсутствие) соответствующих органов не зависит от желания родителей или соискателей образования. Именно это должно изменить новый Закон "Об общем среднем образовании".

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Источник: https://censor.net.ua/n3048097
 
 
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Готовьте кошельки,родители.Все по закону,это звучит в Украине,хуже чем издевательство.
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Ага, бо ж як без цих "комітетів" побори брати... Мы не отменяем родительские комитеты, а меняем правила их создания и взаимодействия со школой, - Минобразования - Цензор.НЕТ 8541
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Настало время создания частных школ повсеместно. Рехорматоры угробили государственное образование.
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тоесть - прокладку оставляют?
цена на ремонты увеличиваеться!)
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В родительских комитетах или блатные местного разлива или пидлабузныкы!
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Причем они всегда в сговоре с руководством школы.
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Пора уже не родительские а революционные комитеты создавать и такие же трибуналы ...
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угу, вешать прогульщиков на баскетбольних кольцах, а тех, кто не сдал бабло на шторы и коньяк для классного руководителя, четвертовать на гимнастическом "коне". Мы не отменяем родительские комитеты, а меняем правила их создания и взаимодействия со школой, - Минобразования - Цензор.НЕТ 3660
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.....из-за род.комитетов в не которых(не богатых) родителей нервные срывы бывают...не так давно две "мамочки" предложили сбросится на планшет (4 тыс) для классной рук(день рождения) по 145гр...что поражает, училка не возражала....чему ОНО может научить детей....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМы не отменяем родительские комитеты, а меняем правила их создания и взаимодействия со школой, - Минобразования
 
 
 
 
 
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