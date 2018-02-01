 Мы не отменяем родительские комитеты, а меняем правила их создания и взаимодействия со школой, - Минобразования

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в информациии МОН Украины.

В тексте отмечается: "МОН не отменяло и не может отменить родительские комитеты, однако планирует через Закон изменить правила их создания и взаимодействия со школой.

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МОН в рамках своих законных полномочий не имело и не имеет отношения к созданию или несозданию в учреждениях общего среднего образования органов родительского самоуправления (родительских комитетов). Соответствующее разъяснение предоставляется пресс-службой МОН в связи с распространением ряда публикаций о якобы отмене Министерством родительских комитетов.

Приказы утратившими силу (№ 440 и 205), были составляющей "старого" законодательства и по своей правовой природе имели рекомендательный характер и не содержали никаких общеобязательных норм. К тому же, полномочий у Министерства на урегулирование вопросов деятельности (прав или обязанностей) родительского или ученического самоуправления нет.

Закон Украины "Об образовании" однозначно определяет наличие органа родительского самоуправления как одного из органов управления учреждением. Учитывая, что указанный Закон является рамочным и касается всех составляющих образования, необходима имплементация его положений. В частности, в новом Законе "Об общем среднем образовании" будет детализирован порядок создания органа родительского самоуправления и его отношений и взаимодействию со школой и ее учредителем (местными органами самоуправления). Министерство уже работает над написанием соответствующего закона и планирует подать его на рассмотрение Верховной Рады в этом году.

Однако сегодня решение о создании родительских и / или ученических комитетов (как органов управления учреждением) все еще принимает само заведение на общем собрании (конференции) трудового коллектива. Поэтому наличие (отсутствие) соответствующих органов не зависит от желания родителей или соискателей образования. Именно это должно изменить новый Закон "Об общем среднем образовании".

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