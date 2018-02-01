 Израиль отзовет посла из Польши из-за закона об Институте нацпамяти, - "Onet"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

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В связи с решением премьер министра Беньямина Нетаньяху посол Анна Азари будет вызвана в Израиль и дипломатическая миссия в Польше останется без посла. Соответствующее решение может быть принято сегодня, 1 февраля, сообщает Onet.Wiadomosci со ссылкой на собственный источник.

"Таким образом Иерусалим хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами, поскольку до тех пор, пока напряжение не снизится, нового посла не будет", - пояснил источник издания.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.