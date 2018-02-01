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 Израиль отзовет посла из Польши из-за закона об Институте нацпамяти, - "Onet"

Израиль сегодня примет решение об отзыве своего посла из Польши в ответ на одобрение польским Сенатом скандального законопроекта об Институте национальной памяти, который вызвал жесткую реакцию Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

Читайте: Фактически польский парламент называет украинский народ "нацией преступников и коллаборационистов с Третьим Рейхом", - заявление депутатской группы ВР по связям с Польшей

В связи с решением премьер министра Беньямина Нетаньяху посол Анна Азари будет вызвана в Израиль и дипломатическая миссия в Польше останется без посла. Соответствующее решение может быть принято сегодня, 1 февраля, сообщает Onet.Wiadomosci со ссылкой на собственный источник.

"Таким образом Иерусалим хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами, поскольку до тех пор, пока напряжение не снизится, нового посла не будет", - пояснил источник издания.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3048096
 
 
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и против них все даже намного большие государства в том числе Рашка срут жидким. Потому как знают что израильтяне никогда и ничего не прощают. И через 100 лет найдут и в туалете Хуйла замочат. Хохлов же с куриной памятью и щедрой душой *бут все кому не лень.
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не приємно їм про себе таке читати - одразу спамити починають ...
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НРавпаки, я признаю..Треба мстить та мстя наша буде страшною...Якщо без жартів то ляхам треба пригпдпти та ніколи не забувати що вони не краще москалів.
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не у всех. У некоторых только соевая фабрика на территории русни и ужасная жажда воровства.
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Израиль пусть качает СВОИ ПРАВА У СЕБЯ ДОМА !!!!
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У поляков пока видно только дурость, видимо из-за жирка уже беситься начинают.
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Да как то рано еще отзывать, вот годика 3-4 пройдет, тогда посмотрим. А то вдруг бизнес чей-то пострадает, опять же там наши люди работают.
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Было б добре якби Iзраiль "отозвал" i правительство Украiни.
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пшехи борзеют!!! перед хуйло зассали...самолёт проглотили...а тут вдруг "памятью" озаботились)))
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Нагибают всегда любителей ..минских дагаварёностей..
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Тю. Из за какой то чепухи. Наш Барыга даже во время войны не разорвал с врагом дипломатические отношения и партньорство.
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не только партнерство но и безальтернативное мышыбратство и адиннаротство с элементами мыролюбчества.
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А чего они присели? Монетку в четверть шекеля уронили и ищут?
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четверть шекеля это 20 агарод. Гдето так.
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вы на часы смотрели, когда писали БУДЕТ? Дебилы!

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У Украины просто нет такого союзника , как у Израиля.
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Скорее всего мотивация ещё не созрела и враг у нас посильнее, чем у Израиля. Ещё есть такой типчик как Вятрович, который не понимает ситуацию и делает сегодня очень много вреда для Украины.
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ты еще расскажи что "этот типчик " заставил Польшу принять такой закон))
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Будь наши можновладци не клептоманы, в союзниках были бы все
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не надо валить все на коррупцию- хотя частично, это верно, так как в этом случае мы не брали бы кредиты в ЕС и меньше от них зависели бы
ИМХО- тут еще дело в наличии яиц у руководства ( это в кратце, чтобы долго не описывать)

Вот например, мы что Польше, что Румынии, когда они вступали в ЕС подписали документы что у нас нет к ним никаких территориальных претензий-а потом после этого Румыния сразу же начала разборки с Тузлой.
Вот и сейчас, поляки уже от нас не зависят, как тогда когда они вступали в ЕС- поэтому тут дело еще в стратегических взаимоотношениях, а не только в коррупции. Надо уметь правильно вести себя с соседями.
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Alex Korvin

Тузла до Румунії якось не дуже близько. Ти щось інше мав на увазі? Острів Зміїний?
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винница нанесла ответный удар.
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Шестикутный варнякал с трибуны Верховной Рады о преступлениях украинцев. Кнессет не считает Голодомор геноцидом. И шо? Как там наш посол? Шекели тратит?
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Нагибают всегда любителей ..минских дагаварёностей..

Будапештского меморандума вы хотели сказать.
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Кто не отрастил зубы или позволил их удалить того и нагибают Израиль отзовет посла из Польши из-за закона об Институте нацпамяти, - "Onet" - Цензор.НЕТ 7382
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раз пшеки дають привід то хай їх дрючать і янкі і гебреї. і нам не відставати
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Скорее всего мотивация ещё не созрела и враг у нас посильнее, чем у Израиля. Ещё есть такой типчик как Вятрович, который не понимает ситуацию и делает сегодня очень много вреда для Украины.

У союзника мотивация не созрела ?
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Респект Израилю. А за свою державу обидно! Израиль отзовет посла из Польши из-за закона об Институте нацпамяти, - "Onet" - Цензор.НЕТ 6618
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Теперь евреи наши друзья...
Да и гройсман не так уж и плох... Да? Израиль отзовет посла из Польши из-за закона об Институте нацпамяти, - "Onet" - Цензор.НЕТ 9910
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как раз реакция нашей власти и покажет что у них есть "внизу"...)))
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если Дуда подпишет-ему светит импичмент...)
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Hurriyet: Турция может попасть под санкции США за закупки С-400



Израиль отзовет посла из Польши из-за закона об Институте нацпамяти, - "Onet" - Цензор.НЕТ 9843

Израиль отзовет посла из Польши из-за закона об Институте нацпамяти, - "Onet" - Цензор.НЕТ 9843

То, что США начали применять на практике закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), "означает серьезные неприятности для американо-турецких отношений, которые и так стали напряженными", пишет обозреватель турецкой газеты Hürriyet Daily News Барчин Йинанч. По мнению автора, CAATSA призван "наказывать правительства стран, приобретающих у Москвы военную технику". На недавнем брифинге Госдепартамент США заявил, что предпринял дипломатические демарши в отношении "стран, где, как мы думали, могла быть потенциальная деятельность, подпадающая под санкции: им были разъяснены последствия, мы подталкивали их к отказу от потенциальных сделок, которые могут идти вразрез [с законом]".
Журналист комментирует: "Турция, которая по-прежнему намерена приобрести российские ракетные комплексы "С-400", определенно входила в число союзников, проинформированных и предупрежденных о потенциальных последствиях такой закупки".
Турецкие чиновники, чтобы избежать санкций, говорят, что Турция может закупить у США комплексы Patriot. Как замечает автор, Трампа вряд ли сильно интересует проблема функциональной совместимости российских ПВО с техникой НАТО. Он не в восторге от НАТО, зато идея поставок Patriot может показаться ему привлекательной.
Но, даже если Трамп лично будет против санкций в отношении Турции, Конгресс США, который относится к Турции враждебно, возьмет над ним верх, предостерегает автор.
"На брифинге в Вашингтоне представитель Госдепартамента сказал, что 29 января было не крайним сроком введения санкций, а в действительности датой их старта. Если Турция осуществит свое решение закупить "С-400", то 29 января начнется отсчет до введения санкций США в отношении Турции", - прогнозирует Йинанч.
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Americans will not support those who seek independence in order to replace a far-off tyranny with a local despotism. They will not aid those who promote a suicidal nationalism based upon ethnic hatred.

Автор речи Кондолиза Райс.
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жы2 это и есть 75% поляков
дип скандал нарисовываеться нехилый)
поляки думают шо ресурса хватит
только кому этот ресурс нужен токсический???
там и наше правительство порылось
поток беженцев думают прекратить маненько
шоб не часом пшеки себе придумали кордон по Корец вернуть)
кгб плотно держит за яйца нынешних политиков польши
и хавают они борт качинского потомушо это им всем привет медвед от хуйла
если еще пукать будут, то и полония могет предоставить)
поляки сцут - вот и принимают законы под диктовку
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Цього слід було очікувати у першу чергу. Але прогнозувалося це після підписання Дудою. Молодці ізраїльтяни, респект!
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Будь наши можновладци не клептоманы, в союзниках были бы все.

Ну там специально на английском языке цитата очень интересная про самоубийственный национализм основанный на этнической ненависти.
Как будто бы в КГБ писали.
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Мальдивського мародера вистачило лише на те, щоб оголосити козлостан окупантом і поскаржитися європі на польщу
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Польша становится расией.Как впрочем и мы.
Такого понапринимали,такого наплодили,что хуже только у русских
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Оце Держава і національні інтереси! А у нас офшорна проститутка при владі! Одні Мальдіви в голові !
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Ну, що ж, шановні, доброго часу.
Я останнім часам мало часу придавав дескусіям на політичні теми, але когось крепко зачепив мій вислів про нашу владу.
А дослівно я написав, що основна ціль цієї влади знищити Українців на Українській землі і заселити єї жидами!
А далі от що:
- Погляньте що коється! Під ковпаком у влади журналісти, які почали висвітлювати людям не бажані факти. (Дубинський Олександе не угодив Свинарчуку (Гладковський) співробітник (Вальцман) Порошенка по фірмі «Богдан»).
- Національна дружина Авакова. Кому вони присягали на території Косого Копанира? На вірність Народу України? ( Мені це нагадує присягу гітлерівських дружин на початку його правління). Національний корпус, (Чернишов) висвітлив інфу що ця незрозуміла організація діє вже рік (хоч я про це не знав) і ось, вони чомусь там присягнули. Хто ці ВОНИ? АЗОВ?!
- Інакінець, це політика, яку проводили диктатори в африці.
- Вам не страшно, ЛЮДИ?! Я написав тільки те - що побачив і зміг проаналізувати. Але тільки від цього коси стають диба.
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украинцы миллионами бегут из Украины, юды - нет, это не случайно
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никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу)) ты бы тролляка не позорился.
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>>Інакінець,
))) явно прослеживается стиль Азирова. Ни кто так не скажет, кто родился в Украине
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Ну вообще в какой-то степени поляков можно понять: на них напали Рейх и Совок, они были в эпицентре большой мясорубки, как и украинцы, а теперь на поляков и украинцев вешают клеймо нацистов и "антисемитов", чуть ли не главных виновных в той войне. Разве это не абсурд?
А вот при чём тут Холокост и откуда взялась истерика в Израиле - просто не понимаю. Поляки не хотят чтобы их обвиняли в зверствах нацистов, ну и что тут такого? Холокост же никто там не отрицает!
Похоже в Израиле просто решили воспользоваться возможностью помахать Холокостом перед носом мирового сообщества, так сказать "поддержать паблисити". Другой причины их истерики увидеть невозможно.
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Паляки уже после войны ,по собственной инициативе, нашего брата резали ,и довольно активно.
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Лолита, глотай и не взумай сплевывать, а Израиль молодцы.
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Уважаю есть свое мнение, если надо то воюют все за свою страну.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИзраиль отзовет посла из Польши из-за закона об Институте нацпамяти, - "Onet"
 
 
 
 
 
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