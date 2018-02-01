 Израиль отзовет посла из Польши из-за закона об Институте нацпамяти, - "Onet"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.
В связи с решением премьер министра Беньямина Нетаньяху посол Анна Азари будет вызвана в Израиль и дипломатическая миссия в Польше останется без посла. Соответствующее решение может быть принято сегодня, 1 февраля, сообщает Onet.Wiadomosci со ссылкой на собственный источник.
"Таким образом Иерусалим хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами, поскольку до тех пор, пока напряжение не снизится, нового посла не будет", - пояснил источник издания.
Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
Два украинских производителя яиц получили право экспортировать продукцию в Израиль
ИМХО- тут еще дело в наличии яиц у руководства ( это в кратце, чтобы долго не описывать)
Вот например, мы что Польше, что Румынии, когда они вступали в ЕС подписали документы что у нас нет к ним никаких территориальных претензий-а потом после этого Румыния сразу же начала разборки с Тузлой.
Вот и сейчас, поляки уже от нас не зависят, как тогда когда они вступали в ЕС- поэтому тут дело еще в стратегических взаимоотношениях, а не только в коррупции. Надо уметь правильно вести себя с соседями.
Тузла до Румунії якось не дуже близько. Ти щось інше мав на увазі? Острів Зміїний?
Будапештского меморандума вы хотели сказать.
У союзника мотивация не созрела ?
Да и гройсман не так уж и плох... Да?
То, что США начали применять на практике закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), "означает серьезные неприятности для американо-турецких отношений, которые и так стали напряженными", пишет обозреватель турецкой газеты Hürriyet Daily News Барчин Йинанч. По мнению автора, CAATSA призван "наказывать правительства стран, приобретающих у Москвы военную технику". На недавнем брифинге Госдепартамент США заявил, что предпринял дипломатические демарши в отношении "стран, где, как мы думали, могла быть потенциальная деятельность, подпадающая под санкции: им были разъяснены последствия, мы подталкивали их к отказу от потенциальных сделок, которые могут идти вразрез [с законом]".
Журналист комментирует: "Турция, которая по-прежнему намерена приобрести российские ракетные комплексы "С-400", определенно входила в число союзников, проинформированных и предупрежденных о потенциальных последствиях такой закупки".
Турецкие чиновники, чтобы избежать санкций, говорят, что Турция может закупить у США комплексы Patriot. Как замечает автор, Трампа вряд ли сильно интересует проблема функциональной совместимости российских ПВО с техникой НАТО. Он не в восторге от НАТО, зато идея поставок Patriot может показаться ему привлекательной.
Но, даже если Трамп лично будет против санкций в отношении Турции, Конгресс США, который относится к Турции враждебно, возьмет над ним верх, предостерегает автор.
"На брифинге в Вашингтоне представитель Госдепартамента сказал, что 29 января было не крайним сроком введения санкций, а в действительности датой их старта. Если Турция осуществит свое решение закупить "С-400", то 29 января начнется отсчет до введения санкций США в отношении Турции", - прогнозирует Йинанч.
Автор речи Кондолиза Райс.
дип скандал нарисовываеться нехилый)
поляки думают шо ресурса хватит
только кому этот ресурс нужен токсический???
там и наше правительство порылось
поток беженцев думают прекратить маненько
шоб не часом пшеки себе придумали кордон по Корец вернуть)
кгб плотно держит за яйца нынешних политиков польши
и хавают они борт качинского потомушо это им всем привет медвед от хуйла
если еще пукать будут, то и полония могет предоставить)
поляки сцут - вот и принимают законы под диктовку
Ну там специально на английском языке цитата очень интересная про самоубийственный национализм основанный на этнической ненависти.
Как будто бы в КГБ писали.
Такого понапринимали,такого наплодили,что хуже только у русских
Я останнім часам мало часу придавав дескусіям на політичні теми, але когось крепко зачепив мій вислів про нашу владу.
А дослівно я написав, що основна ціль цієї влади знищити Українців на Українській землі і заселити єї жидами!
А далі от що:
- Погляньте що коється! Під ковпаком у влади журналісти, які почали висвітлювати людям не бажані факти. (Дубинський Олександе не угодив Свинарчуку (Гладковський) співробітник (Вальцман) Порошенка по фірмі «Богдан»).
- Національна дружина Авакова. Кому вони присягали на території Косого Копанира? На вірність Народу України? ( Мені це нагадує присягу гітлерівських дружин на початку його правління). Національний корпус, (Чернишов) висвітлив інфу що ця незрозуміла організація діє вже рік (хоч я про це не знав) і ось, вони чомусь там присягнули. Хто ці ВОНИ? АЗОВ?!
- Інакінець, це політика, яку проводили диктатори в африці.
- Вам не страшно, ЛЮДИ?! Я написав тільки те - що побачив і зміг проаналізувати. Але тільки від цього коси стають диба.
))) явно прослеживается стиль Азирова. Ни кто так не скажет, кто родился в Украине
А вот при чём тут Холокост и откуда взялась истерика в Израиле - просто не понимаю. Поляки не хотят чтобы их обвиняли в зверствах нацистов, ну и что тут такого? Холокост же никто там не отрицает!
Похоже в Израиле просто решили воспользоваться возможностью помахать Холокостом перед носом мирового сообщества, так сказать "поддержать паблисити". Другой причины их истерики увидеть невозможно.