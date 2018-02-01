 США не намерены прекращать полеты самолетов над Черным морем несмотря на действия РФ, - представитель Комитета начштабов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: ВМС США обнародовали видео пролета истребителя РФ возле американского самолета над Черным морем. ВИДЕО

"Мы летаем в международном воздушном пространстве, а над Черным морем - международное пространство. У нас есть все права находиться там, и полеты продолжатся", - заявил в четверг представитель Комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.

"Это (перехват американского самолета-разведчика - Ред.) были небезопасные и непрофессиональные действия россиян", - добавил он.

Ранее пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США сообщила, что российский истребитель Су-27 в минувший понедельник пересек курс американского разведывательного самолета EP-3E Aries II, выполнявшего полет над международными водами Черного моря вблизи Крыма, в результате чего EP-3E Aries II, оказавшись в реактивном потоке, попал в мощную турбулентность.

В российском Минобороны заявили, что их Су-27 приблизился к американскому самолету "на безопасное расстояние", идентифицировал его и сопровождал, "не допуская нарушения российской границы".

Следует отметить, что это уже не первый случай опасных действий российских военных самолетов относительно самолетов западных стран.