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Все про:Россия (67921) самолет (1990) США (13198) Черное море (368)

 США не намерены прекращать полеты самолетов над Черным морем несмотря на действия РФ, - представитель Комитета начштабов

США по-прежнему намерены направлять военные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем, несмотря на недавний перехват американского разведывательного самолета, предпринятый российским истребителем

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: ВМС США обнародовали видео пролета истребителя РФ возле американского самолета над Черным морем. ВИДЕО

"Мы летаем в международном воздушном пространстве, а над Черным морем - международное пространство. У нас есть все права находиться там, и полеты продолжатся", - заявил в четверг представитель Комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.

"Это (перехват американского самолета-разведчика - Ред.) были небезопасные и непрофессиональные действия россиян", - добавил он.

Ранее пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США сообщила, что российский истребитель Су-27 в минувший понедельник пересек курс американского разведывательного самолета EP-3E Aries II, выполнявшего полет над международными водами Черного моря вблизи Крыма, в результате чего EP-3E Aries II, оказавшись в реактивном потоке, попал в мощную турбулентность.

В российском Минобороны заявили, что их Су-27 приблизился к американскому самолету "на безопасное расстояние", идентифицировал его и сопровождал, "не допуская нарушения российской границы".

Следует отметить, что это уже не первый случай опасных действий российских военных самолетов относительно самолетов западных стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3048094
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
рашистам придется утереться или получить военную ответку.
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може треба "випадково") підстрелити)) кацяпа на його літачку?! США не намерены прекращать полеты самолетов над Черным морем несмотря на действия РФ, - представитель Комитета начштабов - Цензор.НЕТ 5472
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согласен! я сам тоже об этом подумал США не мають наміру припиняти польоти літаків над Чорним морем незважаючи на дії РФ, - представник Комітету начштабов - Цензор.НЕТ 4100
США могли бы повторить пример Турции,и хуйлу ничего бы не осталось,как давить в ответ американские окорочка бульдозерами
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Наверное больно будет получать по вяличию техническим превосходством ,хотя свинособакам не привыкать
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А что это у беларусов за обострение? Нагоняют под литовскую и польскую границы БМПшки и танки. США не намерены прекращать полеты самолетов над Черным морем несмотря на действия РФ, - представитель Комитета начштабов - Цензор.НЕТ 3103 0:23Already Happened @M3t4_tr0nUnusual military movements ongoing in Belarus, recently spotted around Lida ~20km from the border with Lithuania, source says "This is the first time I see such a train" США не намерены прекращать полеты самолетов над Черным морем несмотря на действия РФ, - представитель Комитета начштабов - Цензор.НЕТ 4174 https://already-happened.com/2018/01/26/bmps-infantry-fighting-vehicle-moving-through-the-streets-of-hrodna-belarus-close-to-poland-and-lithuania-borders/ … Показати цей потік1 reply2 ретвіти0 вподобаньВідповісти 1
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дума.т что напугают - пара эскадрилий а10 и все это сгорит
а операция гроза - пора им напомнить чем закончилась - это 41 год
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закончилась вязьмой и ржевом в 41 году и 3 мя миллионами сдавшейся русни которая пополнила роа и рона.
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А потом ПАБЕДА! от которой до сих пор попуститься не могут.

Только в этот раз ленд-лиза не будет, если что. Как и союзных республик. Германия в более выгодном положении в то время была.
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берите круче - 6 млн пленных - порядка 15 тыщ танков и 10 тыщ самолетов!!!
железо просто бросили - это горы амуницмм США не намерены прекращать полеты самолетов над Черным морем несмотря на действия РФ, - представитель Комитета начштабов - Цензор.НЕТ 1868
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очередные учения...мускулами трясут...))) мол-вы нам санкции.мы вам "ответку"...)
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Это старые пляски из серии "ваш враг, наш враг, дайте русские нам за это денег". На Западе говорится ровно наоборот-"Россия угроза-дайте денег".
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А я думал, что Лука расстроился, что в Перу насчитали 3800 видов картохи.
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Во-первых, не у беларусов, а у Лукашенко.
Во-вторых, более сотни Леопардов Польша в конце прошлого года перебросила к границе Беларуси и у Лукашенко вполне могло начаться братско-славянско-православное обострение...
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Да не обижайся, но пока у вас, к сожалению, так. Я понимаю, что то Лука всячески демонстрирует хуйлу свою лояльность, но...
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Выше https://censor.net.ua/comments/locate/8/3048094/66144078 (Кастусь Каліноўскі) написано про "лояльность" и Лука отрабатывает безвозмездные кредиты.
После "исторической справедливости" Лукашенко, похоже, что испугался и на лука-ТВ стали рассказывать историю Беларуси более приближенную к истинной, а не про братское, славянское, православное спасение от гнёта литовцев и поляков...
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"Где то там вдали родной Техасс,
дома ждёт меня отец и мать.
Мой "Фантом"взорвался быстро,
в небе голубом и чистом,
мне теперь вас больше не видать..."
(про Вьетнам)
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короче явно кацапы довыё...будет им ножвспину и от дяди Трампа...и выть будут неимоверно...но трусливо ничем не ответят...)
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Жалкий скулеж о небезопасных маневрах ещё больше подстегнет кацапов
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Голос России после оккупации Крыма уже даже не совещательный! США не намерены прекращать полеты самолетов над Черным морем несмотря на действия РФ, - представитель Комитета начштабов - Цензор.НЕТ 64
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Он теперь у козлорылых верещательный. США не намерены прекращать полеты самолетов над Черным морем несмотря на действия РФ, - представитель Комитета начштабов - Цензор.НЕТ 6318
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Вопрос к экспертам: что мог сделать американский пилот, чтобы не начинать воздушный бой? Взглядом дилетанта видится, что разведчик не может вести бой, тем более с истребителем.
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Я суперксперт. В следующий раз полетит с сопровождением и с апдэйтом действовать самостоятельно и по ситуации. Госдеп потом обьявит что пилот принял самостоятелное решение и в целях безопасности дал предупредительную очередь без приказа, а российский свинолёт неожиаднным и опасным манёвром оказался на её пути. Не хватит? Можно и зону безопасности 100 м радиус обьявить в одностороннем порядке. И тд. И это пока только оборона, а ведь в запасе есть и активные мероприятия. Россия это всего лишь 1\6 часть суши а США это мировой океан. Как начнут шлёпать чёрное море высохнет.
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Но все равно их выдает запах говносталактитов и говнопетухов, да и просто говна.
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Уронил я как то раз, в унитаз
Свой КГБэшный, плешивый глаз
Правый, предпоследний..
Глянул он прощальным взором
И с тех пор всё снится мне
Ночью в тишине...
Как он там ресницами шевелит на дне... США не намерены прекращать полеты самолетов над Черным морем несмотря на действия РФ, - представитель Комитета начштабов - Цензор.НЕТ 199
Пародия на стишок поэта Игоря Иртенева...
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Сегодня, по графику, должен был состояться очередной полет разведчика. Летали раз в три дня. Не состоялся. Кто-то блефует.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША не намерены прекращать полеты самолетов над Черным морем несмотря на действия РФ, - представитель Комитета начштабов
 
 
 
 
 
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