 США не намерены прекращать полеты самолетов над Черным морем несмотря на действия РФ, - представитель Комитета начштабов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы летаем в международном воздушном пространстве, а над Черным морем - международное пространство. У нас есть все права находиться там, и полеты продолжатся", - заявил в четверг представитель Комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.
"Это (перехват американского самолета-разведчика - Ред.) были небезопасные и непрофессиональные действия россиян", - добавил он.
Ранее пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США сообщила, что российский истребитель Су-27 в минувший понедельник пересек курс американского разведывательного самолета EP-3E Aries II, выполнявшего полет над международными водами Черного моря вблизи Крыма, в результате чего EP-3E Aries II, оказавшись в реактивном потоке, попал в мощную турбулентность.
В российском Минобороны заявили, что их Су-27 приблизился к американскому самолету "на безопасное расстояние", идентифицировал его и сопровождал, "не допуская нарушения российской границы".
Следует отметить, что это уже не первый случай опасных действий российских военных самолетов относительно самолетов западных стран.
США могли бы повторить пример Турции,и хуйлу ничего бы не осталось,как давить в ответ американские окорочка бульдозерами
а операция гроза - пора им напомнить чем закончилась - это 41 год
Только в этот раз ленд-лиза не будет, если что. Как и союзных республик. Германия в более выгодном положении в то время была.
железо просто бросили - это горы амуницмм
Во-вторых, более сотни Леопардов Польша в конце прошлого года перебросила к границе Беларуси и у Лукашенко вполне могло начаться братско-славянско-православное обострение...
После "исторической справедливости" Лукашенко, похоже, что испугался и на лука-ТВ стали рассказывать историю Беларуси более приближенную к истинной, а не про братское, славянское, православное спасение от гнёта литовцев и поляков...
дома ждёт меня отец и мать.
Мой "Фантом"взорвался быстро,
в небе голубом и чистом,
мне теперь вас больше не видать..."
(про Вьетнам)
Свой КГБэшный, плешивый глаз
Правый, предпоследний..
Глянул он прощальным взором
И с тех пор всё снится мне
Ночью в тишине...
Как он там ресницами шевелит на дне...
Пародия на стишок поэта Игоря Иртенева...