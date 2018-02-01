 Следствие не подтвердило факта преступления. Дело о выдаче  лицензий фирмам Злочевского закрыла САП, - Холодницкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий в комментарии журналистам программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый".

"Это мы в САП решили, и я это не скрываю. Не было получено органом следствия достаточных данных - как для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не подтверждено факта преступления ", - сказал Холодницкий.

Закрытое Специализированной антикоррупционной прокуратурой уголовное производство касалось незаконной выдачи чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов разрешений в 2010-2012 годах на пользование недрами компаниям, связанным с тогдашним министром экологии Николаем Злочевским.

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"Решение это принято антикоррупционной прокуратурой, мы этого не скрываем и мы не будем кивать на кого-то другого", - добавил он.

На уточняющий вопрос, согласились ли детективы Национального антикоррупционного бюро, которые расследовали это дело, с решением прокуроров по закрытию производства, Холодницкий ответил: "УПК не требует согласования детективов при принятии прокурором решения".

1 февраля СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили,что якобы экс-министр Януковиче Николай Злочевский вернулся в Украину.