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Все про:Злочевский (85) Холодницкий (399) САП (686)

 Следствие не подтвердило факта преступления. Дело о выдаче  лицензий фирмам Злочевского закрыла САП, - Холодницкий

Решение о закрытии уголовного производства по так называемому делу о незаконной выдаче лицензий фирмам бывшего министра экологии Николая Злочевского в августе 2017 приняли в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий в комментарии журналистам программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый".

"Это мы в САП решили, и я это не скрываю. Не было получено органом следствия достаточных данных - как для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не подтверждено факта преступления ", - сказал Холодницкий.

Закрытое Специализированной антикоррупционной прокуратурой уголовное производство касалось незаконной выдачи чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов разрешений в 2010-2012 годах на пользование недрами компаниям, связанным с тогдашним министром экологии Николаем Злочевским.

Также читайте: В Антикоррупционной прокуратуре нет дел против Злочевского, - Холодницкий

"Решение это принято антикоррупционной прокуратурой, мы этого не скрываем и мы не будем кивать на кого-то другого", - добавил он.

На уточняющий вопрос, согласились ли детективы Национального антикоррупционного бюро, которые расследовали это дело,  с решением прокуроров по закрытию производства, Холодницкий ответил: "УПК не требует согласования детективов при принятии прокурором решения".

1 февраля СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили,что якобы экс-министр Януковиче Николай Злочевский вернулся в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3048093
 
 
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Як так? "Гнусний шикаладний барига" виходить тут ні при чому? Цього не може бути!
Де "Зрада"?
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А шо это за схему Югик показывает? План эвакуации из ликеро-водочного отдела?
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Ідіот! Справу забрало НАБУ і закрило! При чому тут Луценко?
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Прикольный был у меня прецендент с этим порохоботом. Он назвал меня придурком. Я ответил - сам такой. Меня забанили мгновенно, а его оскорбление висело дальше. Недоверяющим могу выложить скрин ответа местного модератора на мою почту. Давайте ще поэксперементируем. Сам идиот!
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Этот идиот даже не знает разницы между НАБУ и САП.
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ПУ добилася відшкодування збитків, а розпіарена САП просто закрило справу!
За КПК ім. Портнова-Ківалові, якщо обвинувачений визнає провину і відшкодовує збитки то справу закривають. Злочевськиц визнав, що наніс державі збитки (тобто докази були залізобетонні, відмазатися він не міг) і сплатив 180млн.грн. щоб їх відшкодувати.
ГПУ зробило все, що могло в межах діючого КПК, а розпіарена САП - нічого!
Але Луценко чомусь гавно, а Ситники та Холодницькі лапочки!
у вас з головою все в порядку?
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Плюс флуд. То есть злонамеренное повторение одного и того же комментария. Але до сраки карi очi
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Только не надо тут про КПК Портнова-кивалова петь спустя четыре года. Было бы желание, давно бы изменили. И Луценко таки гавно, как и все, кто здесь его защищает.
Следствие не подтвердило факта преступления. Дело о выдаче  лицензий фирмам Злочевского закрыла САП, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7892
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Кстати Югик, уже будучи плакуголом, заявлял что это распрекрасный КПК и очень ииефогматогский. Это показали по ZIKу, когда их начали гнобить за интервью Портнова
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Хто змінить? ВР? Так там половина в цьому не зацікавлена і ніколи не піде на це.
З іншого боку, стаття то не погана. Якщо ви підприємець і щось нахомутали у звітності (без злого умислу, просто нахомутали), то за старим КПК вас мали причинити. Цим користувалися і прокурори і мєнти і податківці і доїли підприємців як корів. Тепер же, є можливість визнавши помилку сплатити що потрібно до бюджету і вигнати бестолкового бугалтера, а не сидіти кілька років, або відкупатися від мєнтів.
Але!
Подібні Злочевському теж під цю норму підпадають.
Як на мене, то краще нехай 180млн поверне, ніж сидить 5 років. Він товстий, їсть багато, годуй його у тюрмі за наші гроші!
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Вот такие реальные и простые оправдывают воровство власти. Так может и викторхфедоровичу пора возвращаться? Схемы те же, потоки те же, договорняки те же, заносить нужно в те же кабинеты. Немного отстегнул в бюджет, чтобы народ не гавкал, разнес по нужным кабинетам и грабь дальше. Никаких проблем. Еще и жагуны по соцсетям и оближут и отмажут. Райське життя.))))
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Сергій Руденко
2 ч ·

Злочевський - пацик із 90-их. Його першим політичним дахом була СДПУ(о). Тому можна сказати, що до України повернулася людина Медведчука, а не Януковича.
В контексті усіх нинішніх понтів - Мальдіви, чотки у Давосі, Сейшели, Злочевський зі своїм червоним спінджаком гарно вписуєтьсяСледствие не подтвердило факта преступления. Дело о выдаче  лицензий фирмам Злочевского закрыла САП, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1464
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У некоего каракулевого спойсителя нации и Европы тоже первый прыхысток был СДПУ(о) Так шо Злочевский - потенциальный кандидат в БудкуПП
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"І прийдуть до вас пророки облудні, і чуда творитимуть, і говоритимуть незнаними мовами, та суть вони вовки в овечій шкурі"
"Але по ділам їхнім ви пізнаєте їх"
Діла "антикорупціонерів" ми бачимо. Невідомо звідкі взяті квартири, будинки, істерики при зустрічі з воєнкомом, розвалені корупційні справи і безкінечне базікання про карупцию та обливання гавном тих, хто дійсно намагається щось зробити і робить.
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ви плутаєте КК та КПК. Але може для вас то не важно. Якраз КПК 2012 погіршує ситуацію щодо сплати податків (я не плутаю КК та КПК).
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НАБУ діло не закривало. Діло закрив Холодницький, який не зовсім незалежний або небайдуший до кой-кого
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Та какой там он независимый я тебя умоляю, все под контролем Педро.
Интересно благодаря каким личным качествам «вечно средний» на всех этапах конкурса Холодницкий стал его победителем?!
Холодницкий свой парень на побегушках Порошенка, вот такой он и независимый!.)) Как хозяин барыга Порошенко скажет так и будет. Потому против коррупционера свинопаса Злочевского закрыли дело, своих трогать нельзя! барыжный политический договорняк, коррумпированых барыг, Пороха, Злочевского, Кононенка.
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В твоей бестолковке зрада. Отмазали очередную гниду, радуйся!
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Віктор Уколов
3 ч ·

Хто ж закрив справи проти Злочевського?
Виявляється їх було кілька. У справі про несплату податків, де діє декриміналізована стаття, Злочевський сплатив і податки, і штраф, тому справа була закрита.
З 2015 року НАБУ вело значно більшу справу за фактом зловживання службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України своїм службовим становищем під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами приватним підприємствам у 2010-2012 роках (ч.2 ст. 364 ККУ).
Однак 01.08.2017 Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила це кримінальне провадження.
Таким чином ГПУ добилась покарання - сплати податків у бюджет. В НАБУ нічого довести так і не змогли.
Тому прошу Ярослава Юрчишина говорити всю правду, а не лише її частину Следствие не подтвердило факта преступления. Дело о выдаче  лицензий фирмам Злочевского закрыла САП, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4419
Даю старий лінк на слова Ситника:
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Правильно! ПУ добилася відшкодування збитків, а розпіарене НАБУ просто закрило справу!
За КПК ім. Портнова-Ківалові, якщо обвинувачений визнає провину і відшкодовує збитки то справу закривають. Злочевськиц визнав, що наніс державі збитки (тобто докази були залізобетонні, відмазатися він не міг) і сплатив 180млн.грн. щоб їх відшкодувати.
ГПУ зробило все, що могло в межах діючого КПК, а розпіарене НАБУ - нічого!
Але Луценко чомусь гавно, а Ситники та Холодницькі лапочки!
у вас з головою все в порядку?
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Ты о своей голове думай и немножко память освежай,если туго,пользуйся поисковиком,сколько там еще дел было открыто против него,кроме этих налогов и кто все позакрывал и почему интересно,но тебе главное набу сюда приплести иначе бджилки не видать
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Бо їх забрали "нові антикорупційні органи" Забрали і так розслідували, що справи одна за одною аб у суді розсипаються, або закриваються!
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Чому я маю цій писанині вірити? Я теж щось подібне можу написати, про Шабуніна чи іншого якогось "антикорупціонера".
Інтернет, як та стіна сараю, на якій хто що хоче те і пише. Якщо на сараї хтось "№УЙ" написав, то це зовсім не означає, що він там лежить.
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Ты всегда пишешь про свой сарай и кто в нем живет когда нечего ответить ,ото не умничай и не лезь, а побели лучше стену,что бы не бросалось в глаза о жильце
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После встречи с Кононенко против Николая Злочевского закрыли все дела

Экономические новости, 12.01.2017

Следствие не подтвердило факта преступления. Дело о выдаче  лицензий фирмам Злочевского закрыла САП, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 8640Burisma сообщает о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против президента группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.
Об этом говорится в сообщении группы, информирует news.eizvestia.com.
«Это решение является результатом совместной многомесячной работы двух команд - Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group», - говорится в пресс-релизе.
Burisma уточняет, что Печерский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины закрыть дело против Злочевского и снять его с розыска. ГПУ выполнила соответствующее постановление суда.
«После рассмотрения деятельности Злочевского в Украине за период с 2002 года по 2014 год, Британский суд принял решение в его пользу и обязал Бюро по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах оплатить судебные издержки ответчика», - сообщается в пресс-релизе.
Читайте: Кононенко и Злочевский отужинали в ресторане австрийской столицы - журналист
Ранее суд отказал прокуратуре и не отменил спецразрешение на добычу газа компании Злочевского.
Решение было принято через несколько дней после встречи первого заместителя председателя парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко со Злочевским в Вене.
Генпрокуратуру не заинтересовала встреча Кононенко и Злочевского, а также ГПУ сообщила, что дела против экс-министра закрыты.
Также осенью 2016 года правоохранительные органы сняли с международного розыска Злочевского , которого ранее Генпрокуратура обвинила в незаконном обогащении.
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За КПК ім. Портнова-Ківалові, якщо обвинувачений визнає провину і відшкодовує збитки то справу закривають. Злочевський визнав, що наніс державі збитки (тобто докази були залізобетонні, відмазатися він не міг) і сплатив 180млн.грн. щоб їх відшкодувати.
ГПУ зробило все, що могло в межах діючого КПК, а розпіарене САП - нічого!
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САП та НАБУ нові незалежні органи. Там сидять відібрані кумисією з патентованих антикорупціонерів, кришталево чесні слідчі з мільйонними зарплатами! Як ви можете сумніватися у їхній абсолютній незалежності і об'єктивності? Як може зустріч когось із кимось (яка невідомо чи була насправді) вплинути на них, таких принципових та мужніх лицарів!Ганьба! Следствие не подтвердило факта преступления. Дело о выдаче  лицензий фирмам Злочевского закрыла САП, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 3728
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Об этом на странице в Facebook сообщила корреспондент ТСН Ольга Василевская.
По словам журналистки, Кононенко и Злочевского заметили в «недорогом ресторане Plachutta в самом центре австрийской столицы».
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«Пока каждый из нас с замиранием сердца следил за событиями на Светлодарской дуге, эти двое бухали и шутили. С видом хозяина жизни Кононенко жаловался на «журналюг», которые как-то раз накинулись на него в Раде. Свидетели этой встречи утверждают, что Кононенко был с небольшим чемоданчиком», - отметила Василевская.
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САП та НАБУ нові незалежні органи. Там сидять відібрані кумисією з патентованих антикорупціонерів, кришталево чесні слідчі з мільйонними зарплатами! Як ви можете сумніватися у їхній абсолютній незалежності і об'єктивності? Як може зустріч когось із кимось вплинути на них, таких принципових та мужніх лицарів?

Ви дасте відповідь на це запитання?
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Повторю, САП і НАБУ створювали спеціально для того, щоб на них ні хто не впливав, спеціальне законодавство створили для них і що? Зібрали там чмошників? Чи таких само корумпованих чинуш що попри мільйонні зарплати все одно беруть бабло за розвал справ?
А та кумисія, ті громадські антикорупційнй активісти, які їх вибирали, несуть відповідальність за свій вибір, чи знов "шикаладний барига" винен?
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Відмазали, розрулили зі Злочевським суди і ГПУ. Ось слова Ситника: "Печерский районный суд Киева решил, что арест с имущества необходимо снять, поскольку Злочевского так и не вручили официальную подозрение непосредственно в руки, а передали через адвоката." Це ж політика Генпрокурора, щоб доплатили податки. Тобто вкрали мільярди, ворюга в договорняку з владою признається, що "не зовсім законно" випадково вкрав мільйон і готовий повернути вкрадене (тобто 1 лимон) і тоді вважається, що ворюга вже чистий. Це політика Луценка, він це неодноразово виголошував. А політика ця така тому, що не дуже кумам хочеться засуджувати своїх "трьох друзів".
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"Это мы в САП решили, и я это не скрываю. Не было получено органом следствия достаточных данных(ждали получение данных от Злочевского вместо того что бы нарыть достаточно данных) - как для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не подтверждено факта преступления(дождались подтверждения отсутсвия факта преступления деньгами)
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перемогопитары как могут отмазывают хозяина
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Шабуня Тайногрантоїдний вже пробує стрілки перевести ))))). Надіється що народ поведеться? Ну, частина яка годується фейками з Кремля це підхопить звісно.
Следствие не подтвердило факта преступления. Дело о выдаче  лицензий фирмам Злочевского закрыла САП, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1567

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При чому тат Порошенко і Луценко?
САП забрала у Прокуратури всі справи і розвалила їх!
Але винен не Ситник з Холодницьким, а Порошенко і Луценко? У цих журнашлюшок або мізків нема, або совісті!
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ніяких "або". Ні першого, ні другого.
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Как хомячкам-зрадо_бам Шабуня вешает лапшу на уши...
Следствие не подтвердило факта преступления. Дело о выдаче  лицензий фирмам Злочевского закрыла САП, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2714
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так все же, почему за 4- года не поменяли портновские законы....??? почему, порохоботы, есть, что сказать...???
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Хто змінить? ВР? Так там половина в цьому не зацікавлена і ніколи не піде на це.
З іншого боку, стаття то не погана. Якщо ви підприємець і щось нахомутали у звітності (без злого умислу, просто нахомутали), то за старим КПК вас мали причинити. Цим користувалися і прокурори і мєнти і податківці і доїли підприємців як корів. Тепер же, є можливість визнавши помилку, сплатити що потрібно до бюджету і вигнати бестолкового бугалтера, а не сидіти кілька років, або відкупатися від мєнтів.
Але!
Подібні Злочевському теж під цю норму підпадають.
Як на мене, то краще нехай 180млн поверне, ніж сидить 5 років. Він товстий, їсть багато, годуй його у тюрмі за наші гроші! Следствие не подтвердило факта преступления. Дело о выдаче  лицензий фирмам Злочевского закрыла САП, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 8700
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а, выход коррупционеров под смешные залоги...???
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Теж є стаття, по якій за майнові злочини у СІЗО не причиняють, а застосовують заставу. Суддя просто не може хабарника чи шахрая причинити на час слідства інакше сам порушить закон. у СІЗО причиняють за насильницькі злочини, або якщо обвинувачений може чинити тиск на слідство чи залякувати свідків, або втекти. Та це треба обгрунтувати, а таке не завжди вдається.
Знову ж, примірте статтю на себе. У вас типу непорядок зі звітністю знашли, завели справу і у СІЗО і там мурижать, поки не перепишеш на мєнтів бізнес, а так, виходиш під заставу і спокійно доводиш необгрунтованість наїзду.
Але, повторю. Такі як Злочевський теж під цю статтю підпадають.
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короче, хорошо подготовились барыги всех мастей...
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Януковоч може був і дурень та чмошник, але навколо нього терлися явно не дурні. Вони дійсно добре підготувалися.
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Как же их найти, если Колек сам приехал и бабло привез? Холодницкий просто мразь, продающая любые дела, но за очень большие деньги.
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Вот это реформы в стране. Спасибо свиному шоколадному пидару.
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САП та НАБУ нові незалежні органи. Там сидять відібрані кумисією з патентованих антикорупціонерів, кришталево чесні слідчі з мільйонними зарплатами! Як ви можете сумніватися у їхній абсолютній незалежності і об'єктивності?

САП і НАБУ створювали спеціально для того, щоб на них ні хто не впливав, спеціальне законодавство створили для них і що? Зібрали там чмошників? Чи таких само корумпованих чинуш що попри мільйонні зарплати все одно беруть бабло за розвал справ?
А та кумисія, ті громадські антикорупційнй активісти, які їх вибирали, несуть відповідальність за свій вибір, чи знов "шикаладний барига" винен?
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Правильный генерал... хоть и молодой...
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Ждем приезда виктора федорыча.

Нарушений не выявлено.

пракаратуры все закрыла.
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Рука руку моет. Разве может бывший министр Азарова во время президента Януковича (министр экономического развития и торговли Порошенко) наказать другого своего бизнес партнера и коллегу министра экологии и природных ресурсов коррупционера Злочевского. Это еще раз доказывает что режим Порошенко является продолжением преступной антинародной власти януковича ... В 2014 году, после революции достоинства, Злочевский фигурировал в судебном деле в Великобритании о замораживании $ 23 млн. На счетах британского отделения банка BNP Paribas. Департамент по мошенничествам (Serious Fraud Office) утверждал в суде о "основания считать, что защитник [Злочевский] обратился к криминальной деятельности в Украине, и средства на счете в BNP были доходами от этой криминальной деятельности". После того как генпрокурором Украины 10 февраля 2015 стал кум президента Порошенко Виктор Шокин генпрокуратура намеренно проиграла суд, слила все дела и подарила замороженные $ 23 млн.. на счетах британского отделения банка BNP Paribas Злочевского.Вместо того чтобы вернуть эти деньги Украине..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледствие не подтвердило факта преступления. Дело о выдаче  лицензий фирмам Злочевского закрыла САП, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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