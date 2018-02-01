 Следствие не подтвердило факта преступления. Дело о выдаче  лицензий фирмам Злочевского закрыла САП, - Холодницкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий в комментарии журналистам программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый".
"Это мы в САП решили, и я это не скрываю. Не было получено органом следствия достаточных данных - как для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не подтверждено факта преступления ", - сказал Холодницкий.
Закрытое Специализированной антикоррупционной прокуратурой уголовное производство касалось незаконной выдачи чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов разрешений в 2010-2012 годах на пользование недрами компаниям, связанным с тогдашним министром экологии Николаем Злочевским.
"Решение это принято антикоррупционной прокуратурой, мы этого не скрываем и мы не будем кивать на кого-то другого", - добавил он.
На уточняющий вопрос, согласились ли детективы Национального антикоррупционного бюро, которые расследовали это дело, с решением прокуроров по закрытию производства, Холодницкий ответил: "УПК не требует согласования детективов при принятии прокурором решения".
1 февраля СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили,что якобы экс-министр Януковиче Николай Злочевский вернулся в Украину.
Де "Зрада"?
За КПК ім. Портнова-Ківалові, якщо обвинувачений визнає провину і відшкодовує збитки то справу закривають. Злочевськиц визнав, що наніс державі збитки (тобто докази були залізобетонні, відмазатися він не міг) і сплатив 180млн.грн. щоб їх відшкодувати.
ГПУ зробило все, що могло в межах діючого КПК, а розпіарена САП - нічого!
Але Луценко чомусь гавно, а Ситники та Холодницькі лапочки!
у вас з головою все в порядку?
З іншого боку, стаття то не погана. Якщо ви підприємець і щось нахомутали у звітності (без злого умислу, просто нахомутали), то за старим КПК вас мали причинити. Цим користувалися і прокурори і мєнти і податківці і доїли підприємців як корів. Тепер же, є можливість визнавши помилку сплатити що потрібно до бюджету і вигнати бестолкового бугалтера, а не сидіти кілька років, або відкупатися від мєнтів.
Але!
Подібні Злочевському теж під цю норму підпадають.
Як на мене, то краще нехай 180млн поверне, ніж сидить 5 років. Він товстий, їсть багато, годуй його у тюрмі за наші гроші!
2 ч ·
Злочевський - пацик із 90-их. Його першим політичним дахом була СДПУ(о). Тому можна сказати, що до України повернулася людина Медведчука, а не Януковича.
В контексті усіх нинішніх понтів - Мальдіви, чотки у Давосі, Сейшели, Злочевський зі своїм червоним спінджаком гарно вписується
"Але по ділам їхнім ви пізнаєте їх"
Діла "антикорупціонерів" ми бачимо. Невідомо звідкі взяті квартири, будинки, істерики при зустрічі з воєнкомом, розвалені корупційні справи і безкінечне базікання про карупцию та обливання гавном тих, хто дійсно намагається щось зробити і робить.
Интересно благодаря каким личным качествам «вечно средний» на всех этапах конкурса Холодницкий стал его победителем?!
Холодницкий свой парень на побегушках Порошенка, вот такой он и независимый!.)) Как хозяин барыга Порошенко скажет так и будет. Потому против коррупционера свинопаса Злочевского закрыли дело, своих трогать нельзя! барыжный политический договорняк, коррумпированых барыг, Пороха, Злочевского, Кононенка.
3 ч ·
Хто ж закрив справи проти Злочевського?
Виявляється їх було кілька. У справі про несплату податків, де діє декриміналізована стаття, Злочевський сплатив і податки, і штраф, тому справа була закрита.
З 2015 року НАБУ вело значно більшу справу за фактом зловживання службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України своїм службовим становищем під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами приватним підприємствам у 2010-2012 роках (ч.2 ст. 364 ККУ).
Однак 01.08.2017 Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила це кримінальне провадження.
Таким чином ГПУ добилась покарання - сплати податків у бюджет. В НАБУ нічого довести так і не змогли.
Тому прошу Ярослава Юрчишина говорити всю правду, а не лише її частину
Даю старий лінк на слова Ситника:
За КПК ім. Портнова-Ківалові, якщо обвинувачений визнає провину і відшкодовує збитки то справу закривають. Злочевськиц визнав, що наніс державі збитки (тобто докази були залізобетонні, відмазатися він не міг) і сплатив 180млн.грн. щоб їх відшкодувати.
ГПУ зробило все, що могло в межах діючого КПК, а розпіарене НАБУ - нічого!
Але Луценко чомусь гавно, а Ситники та Холодницькі лапочки!
у вас з головою все в порядку?
Інтернет, як та стіна сараю, на якій хто що хоче те і пише. Якщо на сараї хтось "№УЙ" написав, то це зовсім не означає, що він там лежить.
Экономические новости, 12.01.2017
Burisma сообщает о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против президента группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.
Об этом говорится в сообщении группы, информирует news.eizvestia.com.
«Это решение является результатом совместной многомесячной работы двух команд - Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group», - говорится в пресс-релизе.
Burisma уточняет, что Печерский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины закрыть дело против Злочевского и снять его с розыска. ГПУ выполнила соответствующее постановление суда.
«После рассмотрения деятельности Злочевского в Украине за период с 2002 года по 2014 год, Британский суд принял решение в его пользу и обязал Бюро по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах оплатить судебные издержки ответчика», - сообщается в пресс-релизе.
Читайте: Кононенко и Злочевский отужинали в ресторане австрийской столицы - журналист
Ранее суд отказал прокуратуре и не отменил спецразрешение на добычу газа компании Злочевского.
Решение было принято через несколько дней после встречи первого заместителя председателя парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко со Злочевским в Вене.
Генпрокуратуру не заинтересовала встреча Кононенко и Злочевского, а также ГПУ сообщила, что дела против экс-министра закрыты.
Также осенью 2016 года правоохранительные органы сняли с международного розыска Злочевского , которого ранее Генпрокуратура обвинила в незаконном обогащении.
ГПУ зробило все, що могло в межах діючого КПК, а розпіарене САП - нічого!
По словам журналистки, Кононенко и Злочевского заметили в «недорогом ресторане Plachutta в самом центре австрийской столицы».
Читайте: Суд решил прекратить розыск экс-министра экологии
«Пока каждый из нас с замиранием сердца следил за событиями на Светлодарской дуге, эти двое бухали и шутили. С видом хозяина жизни Кононенко жаловался на «журналюг», которые как-то раз накинулись на него в Раде. Свидетели этой встречи утверждают, что Кононенко был с небольшим чемоданчиком», - отметила Василевская.
Ви дасте відповідь на це запитання?
А та кумисія, ті громадські антикорупційнй активісти, які їх вибирали, несуть відповідальність за свій вибір, чи знов "шикаладний барига" винен?
САП забрала у Прокуратури всі справи і розвалила їх!
Але винен не Ситник з Холодницьким, а Порошенко і Луценко? У цих журнашлюшок або мізків нема, або совісті!
З іншого боку, стаття то не погана. Якщо ви підприємець і щось нахомутали у звітності (без злого умислу, просто нахомутали), то за старим КПК вас мали причинити. Цим користувалися і прокурори і мєнти і податківці і доїли підприємців як корів. Тепер же, є можливість визнавши помилку, сплатити що потрібно до бюджету і вигнати бестолкового бугалтера, а не сидіти кілька років, або відкупатися від мєнтів.
Але!
Подібні Злочевському теж під цю норму підпадають.
Як на мене, то краще нехай 180млн поверне, ніж сидить 5 років. Він товстий, їсть багато, годуй його у тюрмі за наші гроші!
Знову ж, примірте статтю на себе. У вас типу непорядок зі звітністю знашли, завели справу і у СІЗО і там мурижать, поки не перепишеш на мєнтів бізнес, а так, виходиш під заставу і спокійно доводиш необгрунтованість наїзду.
Але, повторю. Такі як Злочевський теж під цю статтю підпадають.
, .
Чем выше стоишь, тем больше стоишь. .
САП і НАБУ створювали спеціально для того, щоб на них ні хто не впливав, спеціальне законодавство створили для них і що? Зібрали там чмошників? Чи таких само корумпованих чинуш що попри мільйонні зарплати все одно беруть бабло за розвал справ?
А та кумисія, ті громадські антикорупційнй активісти, які їх вибирали, несуть відповідальність за свій вибір, чи знов "шикаладний барига" винен?
Нарушений не выявлено.
пракаратуры все закрыла.