 Здание "минобороны ДНР" в оккупированном Донецке обстреляли из гранатомета

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишут ресурсы террористов.

"По зданию Минобороны ДНР был произведен выстрел из гранатомета. Это произошло в 19:00", - отмечается в информации.

По предварительным данным, пострадавших нет. Более подробная информация уточняется.

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