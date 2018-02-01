 Здание "минобороны ДНР" в оккупированном Донецке обстреляли из гранатомета

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишут ресурсы террористов.
"По зданию Минобороны ДНР был произведен выстрел из гранатомета. Это произошло в 19:00", - отмечается в информации.
По предварительным данным, пострадавших нет. Более подробная информация уточняется.
«О том, что Киев хочет его устранить - царь знал еще несколько месяцев назад.
записался на курсы по управлению гневом, но не нашёл кабинет,
в котором они проходят - сжёг на хер все здание
Дюма был страстный и невоздержанный в выражениях спорщик. Одна из его словесных баталий закончилась дуэлью. Участники ее решили избегнуть судебного преследования оригинальным способом. Тянуть жребий с тем, чтобы один из них застрелился сам.
Роковой билет достался Дюма, он удалился в соседнюю комнату, раздался выстрел, а затем перед присутствующими появился улыбающийся Дюма.
- Я стрелялся, но, увы, промахнулся! - так объяснил романист случившееся.
Общий хохот превратил дуэль в забавный анекдот.
на донецкий хмель....
Быдло в рф уверено, что сдохнуть на территории чужого государства - это ну ооочень круто, мол пагиб за ыдею руцькага мира. Но, на самом деле, если не быть наглухо упиж*еным, то сдохнуть на территории чужого государства, к примеру, за то, чтоб заплатить кредит за телефон - это гран-при по дебилизму. Так считают во всем цивилизованном мире . Рф же
после Иловайска не является цивилизованной страной, там в головах сказки про американцев и прочая дурь от киселева засыпана.
Новости
Мысли вслух с донецкой кухни: к кому перейдет черная метка
Русские оккупанты ну очень хотят колонизировать Донбасс. РФ вкладывает коллосальные деньги в дебилиаду населения, запрещая Украинцам на Украинской земле с Украинскими паспортами разговаривать на Украинском языке. Это так называемая любовь па-рюцьки, да.
После падения недоимперии, у которой на гербе страны двуглавый мутант-цыпленок нарисован, Украине придется много потратить времени на искоренение из голов людей всякой бредятины, которую вкладывают в головы населения из всех возможных сми русские. Русские оккупанты не брезгуют ничем в плане дебилизации населения, поэтому процесс денацификации будет не очень быстрым. Радует только одно: процесс денацификации самой рф будет происходить по примеру фашистской Германии. Но это русские заслужили, они сами это прекрасно понимают.
Новости
Операция "Жри" и другие приключения ва*ника
Отдельный котел в аду для оккупантов будет приготовлен специально для тех моральных уродов, которые одебиливали детей Донбасса и вбивали в головы детей ахинею в школах и институтах. Это не учителя, не педагоги, а пособники войны, коллаборанты, которых будут судить и давать реальные тюремные сроки.
Только есть одно но: несмотря на тотальную пропаганду в школах и вузах, многие мучителя забыли о том, какой век на дворе. Да, многим пособникам оккупантов ну очень хочется в ссср и бегать в пилотках по улицах, хочется в прошлое, хочется написать смачный донос на соседа и въехать в квартиру врага народа + забрать с освободившейся квартиры
буржуазного националиста, который полюбому был связан с ЦРУ, хоть рулон туалетной бумаги. Только время не обманешь - ну не все дети слепо верят бредятине из уст коллаборантов.
Новости
Эпидемия кори в Донецке. Начало
В оккупированом рф Новоазовске на днях произошел эпичный случай: дети одной из школ сорвали флаг рыныды, притащили эту тряпку в школьный туалет и сделали много интересных вещей в туалете с помощью этой тряпки .
Да, школьников в тот же день сдали свои же мучителя. На место происшествия прибыла православная гэбня. Гэбня осмотрела парашу на предмет преступления, допросила всех свидетелей. Некоторые мучителя уехали на подвалы, ибо воспитательная была выполнена плохо. Некоторых пособников оккупантов уволили с ходу. Родителей провинившихся школьников вызвали на допрос в духовное нквд. Даже сам куриный женераль, захарченко-ко,в срочном порядке прибыл в школу - это ж чп произошло. Правда, с захарченко-ко-ко в школе, ржала даже откровенная вата: ходить среди школьников в бронике и с охраной - это таки показатель крутости и железных нервов. Хотя ... Быть может захараст дынырийский боялся бронебойной рогатки или малолетних ниндзя Хунты в рядах школьников, которых наняло ЦРУ.
Новости
Колбасная дилемма. Будни крепостных шахтеров
В школах оккупированого Новоазовска сейчас шкандалять: свидетелям страшного преступления строго приказано никому не рассказывать о случившемся, срочно прибыли пропагандисты из немытой с новыми методичками по одебиливанию, чтобы учить коллаборантов врать детям за деньги.
Только детей трудно обмануть. Дети чувствуют фальш. Хоть ты три пелотки одень на дурную голову свою типа учителя, в век интернета, информацию всегда можно перепроверить на правдивость и достоверность. На улице 21-й век, железного занавеса нет, а придурки, которые типа учителя на оккупированых, все пытаются впарить в головы бредятину детям. Я даже не знаю, кому такие типа учителя врут больше: детям или самим себе. Ведь не понимать того, что, абсолютно любой школьник, сказку про донецкого самурая, который с другом из древнего клана макеевских ниндзя, вместе перебили 2 взвода инопланетян табуретками в районе Луганска, может перепроверить за 5 минут максимум.
Мораль проста: на оккупированых рф территориях есть за кого бороться. Дети не хотят в е*учий совок и сопротивляются русским оккупантам как могут и как умеют. Эти дети - будущее Украинского Донбасса, они никогда не простят русским их преступлений. Я поздравляю русских оккупантов: вы умудрились в русскоязычном регионе заставить ненавидеть рф и все, что связано с рф даже детей. Молодцы, продолжайте в том же духе, Кубок для боярышника ваш.
P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/
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