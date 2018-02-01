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 В закрытой части "кремлевского доклада" сдержатся сведения из секретных источников, на основании которых будут ужесточаться санкции против РФ, - Минфин США

Помощник министра финансов США по связям с общественностью Тони Сайег заявил о неверной интерпретации так называемого "кремлевского доклада", в который вошли богатейшие люди России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росбалт.

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По его словам, список базировался на информации из открытых источников только в незасекреченной части, а в части секретной совсем не напоминает список миллиардеров Forbes и чиновников российского правительства.

Чиновник заявил, что в закрытой части сдержатся сведения из секретных источников, и именно на их основании будут ужесточаться санкции против России.

"Мы ясно дали понять, что сосредоточены на противодействии дестабилизирующей деятельности России", — цитирует Сайега Bloomberg.

По словам Сэйега, Минфин включил в доклад секретное приложение, чтобы "предотвратить потенциальное бегство названных там лиц и организаций из активов и не допустить раскрытия чувствительной информации".

Согласно закону "О противодействии врагам Америки через санкции" (H.R.3364), засекреченным остался почти весь доклад. В этой части должны находиться сведения о связях фигурантов "черного списка" с президентом Владимиром Путиным, оценка их коррумпированности ("индекс коррупции"), размер состояния и источники дохода в том числе для членов семей (супруги, дети, родители и племянники). Закрыты также сведения о квазигосударственных структурах, их руководящем составе, бенефициарах, экономических связях и деятельности за рубежом.

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Ранее сообщалось, что Конгресс США не будет публиковать закрытую часть "кремлевского доклада" и разочарован отсутствием санкций по "докладу".

Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировала критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.

Источник: https://censor.net.ua/n3048048
 
 
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Короче мокшане...это звучит как..
Глубже и толще))))
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http://kavkazcenter.com/russ/content/2018/02/01/116249/razborka--kongress-ssha-vystupili-s-rezkoj-kritikoj-v-adres-trampa-v-svyazi-s-kremlevskim-dokladom.shtml

Подавляющее большинство конгрессмены, экспертов и американской прессы обрушились с жесткой критикой в адрес администрации Дональда Трампа за "неряшливую" работу над "кремлевским докладом", а также его нежелание немедленно ввести санкции против лиц из указанного списка....
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И санкции секретные и результаты санкций тоже секретные а если некоторые в конгрессе будут интересоваться, тогда ещё одна мусорная машина найдется и побольше вчерашней .))))
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Московитяне)))ну от признайтесь честно...
Скучаете же за Обамой-чмом???
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Не! Трамп круче! С ним веселее! Пол года готовить доклад по поручению Конгресса, а затем за пять минут слепить список из журнала Форбс за 2016-й год!
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важен результат-невьездные.нерукоподаваемые,законтаченные
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***
«Вот это подстава!» - подумал Чубайс, не увидев своей фамилии
в «кремлевском списке США».
Впервые за много лет он оказался на грани провала.
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Классика: "Приходится рвать когти. Начальство приказало менять точку".
Зелёный чумадан тоже оно выдало - чтоб на дебила был похож:
В закрытой части "кремлевского доклада" сдержатся сведения из секретных источников, на основании которых будут ужесточаться санкции против РФ, - Минфин США - Цензор.НЕТ 415
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Продам вазелін. Американський. Недорого.

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Кажется, кацы , вас будут бить и возможно ногами...
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Искандеры опять ржали пока не услышали о секретной части
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Какой смысл вообще публиковать "кремлевский список", если санкции будут введены "только против ряда его фигурантов". Все это напоминает мне большую грозовую тучу. из которой выпала только капля дождя.
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Классный руководитель на собрании:
- Я думаю, что в секретном списке Минфина США находятся фамилии тех,
кто во 2-м «Б»... до сих пор не сдал деньги на шторы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ закрытой части "кремлевского доклада" сдержатся сведения из секретных источников, на основании которых будут ужесточаться санкции против РФ, - Минфин США
 
 
 
 
 
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