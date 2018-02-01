 Гражданин, который незаконно ввез в Украину 203 айфона, вернул государству неуплаченные налоги

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что в адрес ряда физических лиц в Украину без уплаты таможенных платежей через международные почтовые отправления поступает продукция компании Apple. В дальнейшем она продавалась через Интернет и неспециализированные магазины розничной торговли без уплаты налогов и отражения операций в соответствующей фискальной документации.

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Благодаря мерам, принятым в ходе следствия, ущерб, причиненный государству на общую сумму 800,9 тыс. грн. возмещен в полном объеме, в связи с чем судом решается вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч.4 ст.212 УК Украины.

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