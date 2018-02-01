EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Экономика
  1315  6
Все про:Киевская область (1366) налоги (2369) ГФС (2401)

 Гражданин, который незаконно ввез в Украину 203 айфона, вернул государству неуплаченные налоги

Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области сообщено о подозрении гражданину, который ввезя в Украину 203 мобильных телефона торговой марки Apple, уклонился от уплаты налогов в значительных размерах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что в адрес ряда физических лиц в Украину без уплаты таможенных платежей через международные почтовые отправления поступает продукция компании Apple. В дальнейшем она продавалась через Интернет и неспециализированные магазины розничной торговли без уплаты налогов и отражения операций в соответствующей фискальной документации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Сумщине заставили госпредприятие возместить в бюджет 1,3 млн грн долга НДС

Благодаря мерам, принятым в ходе следствия, ущерб, причиненный государству на общую сумму 800,9 тыс. грн. возмещен в полном объеме, в связи с чем судом решается вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч.4 ст.212 УК Украины.

Также читайте: На Кировоградщине фигурант уголовного производства возместил государству более 1 млн грн нанесенного ущерба

Источник: https://censor.net.ua/n3048044
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надо же гад какой. Бюджет Украины и без него растаскивают все кому не лень.
 показать весь комментарий
 
 
Надо только придумать, что сказать в Макао..
 показать весь комментарий
 
і тут все "порєшав"
Кругом мафія і злодії керують!
 показать весь комментарий
 
Щаз набіжать у коменти казати, що у нас вся влада і олігархи (Порошенко, Гройсман, Тимошенко, Ахметов, Саакашвілі, Коломойський - потрібне підкреслити) крадуть, а отже не треба карати цього чувака з айфонами майже на лям, поки не покарані можновладці.

А от цікаво, чому при Янику ніхто із них не писав, що не треба карати гвалтівників, поки Яник не покараний за згвалтування в молодості? (хто не знає, це мала бути його третя ходка, але його відмазали за співпрацю з ментами і стукачество).
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГражданин, который незаконно ввез в Украину 203 айфона, вернул государству неуплаченные налоги
 
 
 
 
 
 вверх