EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  530  18
Все про:Литва (1186) Россия (67907) шпионаж (654)

 Три человека задержаны в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России

Задержаны три гражданина Литвы, которых подозревают в передаче российским спецслужбам информации о литовских военных и стратегических объектах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Завербованная российским ГРУ деловод главка Нацгвардии Радионова получила за госизмену 4 года без конфискации

Арестованные подозреваются в том, что за деньги передавали российским спецслужбам информацию. Они проходят в рамках двух отдельных досудебных расследований. Двое из подозреваемых ранее служили в Вооруженных силах Литвы, один работал в ВВС Литвы .

Правоохранительные органы Литвы начали расследование на основании информации военной разведки, в ходе расследования были проведены десятки обысков. Отмечается, что задержания начались еще в декабре, но точные даты не называются.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Глава военной разведки Литвы, полковник Рямигиюс Бальтренас сказал на пресс-конференции, что подозреваемые располагали незасекреченной информацией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российского шпиона Павленко осудили на 14 лет по статье "государственная измена". ВИДЕО

"Несмотря на то, что деяние - шпионаж совершалось путем передачи незасекреченной информации, и задержанным лицам не было необходимости иметь разрешения на работу с засекреченной информацией, это не отрицает опасности самого деяния шпионажа и его угрозы для безопасности государства", - сказал Р. Бальтренас.

По его словам, так производился сбор информации о других лицах, которых, предположительно, можно было бы завербовать.

"Мы предупреждаем всех граждан Литовской Республики, что угроза вербовки, особенно при посещении не входящих в НАТО государств, всегда остается. Гражданам Литвы следует быть очень внимательными и бдительными, и если они почувствуют, что есть признаки вербовки, разговоров о работе на зарубежные государства, то следует незамедлительно информировать разведывательные службы ЛР", - сказал Р. Бальтренас на пресс-конференции.

Он отметил, что такие действия не только позволят предотвратить и уменьшить возможные последствия для безопасности страны, но одновременно пойдут на благо этих же самых граждан Литвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия направила в Литву новые бронетранспортеры

Как сообщает прокуратура, за период с 2014 года в Литве раскрыто в общей сложности 12 человек, которые подозреваются в шпионаже. Пять человек уже осуждены и получили различные сроки лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3048038
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Литве ватная пятая колонна похожа на долбасян. Разве что умишка побольше. Пока не кричат "хуйло введи". ЕС не ТС

 показать весь комментарий
 
 
Кабаевой, в отличие от собачек, абсолютно ничего не угрожает...
 показать весь комментарий
 
Ось вам адепти рюзьге миру, вихідці з козлостану або їх крисенята - де вони там і провокації, теракти... там де вони, де рюзьге мова, рюзьге піп, колись одного дня прийде військовий рюзьге чобіт "визолителів" і рюзьге мир. Висновок? - все рюзьге вбиває, це - смерть, брехня, терор і сльози
 показать весь комментарий
 
 
А у нас тварь новинский с командой в раде сидит. Слава пэте
 показать весь комментарий
 
 
***
- В Литве у полиции зарплата высокая.
- А вы откуда знаете?
- Вот две недели там машиной шастали - ни разу документы не проверили.
- Зажрались...
 показать весь комментарий
 
 
Я уже и не помню, когда проверяли... Наверное зажрались... Трьох людей затримано в Литві за підозрою в шпигунстві на користь Росії - Цензор.НЕТ 3740
 показать весь комментарий
 
 
Может нам попросить литовские спецслужбы у нас "пошерстить"? Уверен, работы будет непочатый край! Три человека задержаны в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 9617
 показать весь комментарий
 
Будем немножко вешать, немножко стрелять... Трьох людей затримано в Литві за підозрою в шпигунстві на користь Росії - Цензор.НЕТ 2712 Трьох людей затримано в Литві за підозрою в шпигунстві на користь Росії - Цензор.НЕТ 9129
 показать весь комментарий
 
 
молодцы бралюкай, в Латвие нихрена не ловит, вот и не в понятие, не ловит или перевербует и не озвучивает тогда. Хотя сруских шпионов и подхлябителеи в риге как у дворняшки блохов.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТри человека задержаны в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России
 
 
 
 
 
 вверх