 Три человека задержаны в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Арестованные подозреваются в том, что за деньги передавали российским спецслужбам информацию. Они проходят в рамках двух отдельных досудебных расследований. Двое из подозреваемых ранее служили в Вооруженных силах Литвы, один работал в ВВС Литвы .

Правоохранительные органы Литвы начали расследование на основании информации военной разведки, в ходе расследования были проведены десятки обысков. Отмечается, что задержания начались еще в декабре, но точные даты не называются.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Глава военной разведки Литвы, полковник Рямигиюс Бальтренас сказал на пресс-конференции, что подозреваемые располагали незасекреченной информацией.

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"Несмотря на то, что деяние - шпионаж совершалось путем передачи незасекреченной информации, и задержанным лицам не было необходимости иметь разрешения на работу с засекреченной информацией, это не отрицает опасности самого деяния шпионажа и его угрозы для безопасности государства", - сказал Р. Бальтренас.

По его словам, так производился сбор информации о других лицах, которых, предположительно, можно было бы завербовать.

"Мы предупреждаем всех граждан Литовской Республики, что угроза вербовки, особенно при посещении не входящих в НАТО государств, всегда остается. Гражданам Литвы следует быть очень внимательными и бдительными, и если они почувствуют, что есть признаки вербовки, разговоров о работе на зарубежные государства, то следует незамедлительно информировать разведывательные службы ЛР", - сказал Р. Бальтренас на пресс-конференции.

Он отметил, что такие действия не только позволят предотвратить и уменьшить возможные последствия для безопасности страны, но одновременно пойдут на благо этих же самых граждан Литвы.

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Как сообщает прокуратура, за период с 2014 года в Литве раскрыто в общей сложности 12 человек, которые подозреваются в шпионаже. Пять человек уже осуждены и получили различные сроки лишения свободы.