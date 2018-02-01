 АМКУ не поддержал лицусловия для лотерей от Минфина

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь 1 февраля во время презентации результатов исследования АМКУ рынка выпуска и проведения лотерей.

Мероприятие должно было состояться в форме заслушивания отчета о ситуации на лотерейном рынке. После утверждения членами АМКУ отчет должен был быть направлен в Кабмин, однако на заседании не было кворума — отсутсвовали 5 из 9 руководителей Комитета, в том числе глава ведомства Юрий Терентьев. В связи с чем, мероприятие проходило в форме презентации.

"Сегодня мы планировали заседание Комитета. Но, к сожалению, впервые мы не смогли на такое важное мероприятие собрать кворум, нет пяти членов Комитета, и мы вынуждены представить результаты в такой правовой плоскости. Пожалуй, включились силы, которых не устраивают результаты исследования", - отметила государственный уполномоченный Комитета Агия Загребельская.

Стоит отметить, что сразу после окончания презентации председатель Комитета Терентьев пришел на заседание.

В своем исследовании АМКУ не поддержал лицензионные условия, предлагаемые Минфином.

По мнению членов Комитета, в таком виде они создадут условия для монополии единственной компании, которая сейчас работает на рынке (еще две частные компании пребывают под санкциями, а государственный "Ощадбанк", который также имеет право заниматься лотерейной деятельностью, не принимает в ней участия).

В свою очередь, присутствующий на заседании представитель Минфина раскритиковал некоторые озвученные на презентации тезисы антимонопольщиков, а также отказался отвечать на вопросы журналистов относительно того, какие нужны изменения в законодательство, чтобы остановить беспредел на лотерейном и игорном рынке.

В Комитете также отметили, что текущее регулирование отрасли содержит ряд пробелов, следствием чего является сложная ситуация на рынке лотерейной деятельности в Украине.

"Это и нелегальный рынок игровых автоматов под видом лотерей (теневой объем достигает 80%) и падение объемов поступлений в бюджет: 2013 - 321 млн грн., 2015 - 26,5 млн грн и хаотичное расположение пунктов распространения и проведения лотерей, и отсутствие контроля за доступом несовершеннолетних к игре, и отсутствие должного контроля за оборудованием и программным обеспечением, которое используется операторами рынка, и многие другие", - заявила Агия Загребельская.

Для решения проблемы в комитете предлагают в первую очередь внести изменения в Закон Украины "О государственных лотереях в Украине".

Также по словам представителей Комитета, нуждаются в совершенствовании и подзаконные нормативно-правовые акты, в которых следует: установить обоснованные, недискриминационные требования к участникам рынка; установить требования к проведению лотерей с помощью сети Интернет и мобильных приложений; закрепить обязательность использования электронной системы принятия ставок при проведении лотерей, независимо от их вида; закрепить требования по сертификации программного обеспечения; ввести ведение единого реестра моделей терминалов электронной системы принятия ставок, в том числе терминалов самообслуживания, а также другого оборудования, без которого проведение лотерей не представляется возможным и которое прошло процедуру сертификации; установить количественное ограничение терминалов электронной системы принятия ставок, в том числе терминалов самообслуживания или введение административного сбора за использование каждого такого терминала; установить требования к расположению мест проведения лотерей и пунктов их распространения; обеспечить направление средств от лотерейной деятельности на социальные нужды ("good causes"); установить специальные правила рекламирования лотерей для уменьшения (исключения) отрицательного социального эффекта; закрепить эффективные барьеры доступа потребителей на рынок.

Теперь утверждение отчета запланировано на заседании АМКУ через две недели, 8 февраля. Предложения Комитета после их одобрения будут направлены в Кабмин.

"Мы предложили всем присутствующим сегодня участникам рынка, экспертам, коллегам из правительства подать нам свои предложения по услышенному сегодня. Нам эта реакция очень нужна для окончательного решения, которое мы планируем принять на заседании Комитета через 2-3 недели", - подчеркивает Загребельская.