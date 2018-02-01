 Украине важно принять 17 децентрализационных законов до лета, - спецпосланник правительства Германии Мильбрадт

Об этом заявил специальный посланник правительства Федеративной Республики Германия по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт во время пресс-конференции в Укринформе на тему: “Международная поддержка реформы децентрализации в Украине”, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

“Хочу поздравить Украину с успехом в деле децентрализации - очень серьезное движение и в плане законотворчества, и на местах. И это действительно превращение Украины, которое начинается на местах, ведь вы даете людям возможности улучшать свою жизнь. Я считаю, что после 2014 года это - самая популярная реформа, которая проводится правительством Украины. Однако, мы еще совсем не в конце пути, и должны продвигать этот процесс дальше”, - заявил он.

В частности, Мильбрадт указал на то, что в Украине есть треть районов, где не создано ни одной объединенной территориальной общины.

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“И я свою задачу вижу в том, чтобы определить, какие нужны законы, чтобы этот процесс продвигался дальше. А потом эти законы подкрепить практическими действиями. Так, я встретился с политическими силами Украины, представителями самих общин, украинскими экспертами и международными партнерами и в результате этого общения есть этот список, который был согласован с Минрегионом Украины”, - сообщил спецпредставитель правительства ФРГ.

По его словам, список из 17 законопроектов, с приоритетностью по каждому закону, был разработан в декабре 2017 года и остается актуальным, поскольку ни один из этих законопроектов не принят.

“Речь идет о трех основных сферах. Первая - это законы, которые отвечают за ускорение и упрощение процесса объединения. Пока еще есть административные преграды, которые нужно преодолевать. Вторая группа законов - это законы, которые дают преимущества ОТГ, чтобы стимулировать громады к добровольному объединению. Третья часть - это последствия, которые вытекают из нового строительства на местах для государственного развития”, - отметил Мильбрадт.

Комментируя третий блок законопроектов, он указал на важный вопрос районов.

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“В Украине 490 районов, которые очень малы, и уже есть такие случаи, где одна ОТГ занимает точно такую территорию, как район. И тут возникает достаточно странная ситуация, когда есть районная власть, есть районный совет и есть новое самоуправление в самой ОТГ и общий совет. Поэтому есть необходимость на уровне районов решить этот вопрос через объединение самих районов или иным способом”, - заявил он.

Сейчас все необходимые законопроекты уже поданы в Верховную Раду, за исключением “Об основах административно-территориального устройства”, который должен быть разработан Кабмином.

Что касается тройки приоритетных законопроектов, то она выглядит следующим образом: “О службе в органах местного самоуправления” (рег.№ 2489 от 30.03.2015), "Об основах административно-территориального устройства" (требует внесения в ВРУ), "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления земельными ресурсами в пределах территории объединенных территориальных общин" (рег.№7118 от 18.09.2017).

Мильбрадт указал, в частности, важность принятия закона по управлению земельными ресурсами в пределах ОТГ. При этом он подчеркнул поддержку представленного Минрегионом законопроекта №7118, а не альтернативного от группы депутатов №7118-1. “7118 - очень важный законопроект. Есть еще законопроект 7118-1 - этот законопроект мы не поддерживаем потому, что он как раз делает наоборот”, - заявил он.

Специальный посланник правительства ФРГ по вопросам реформ в области управления и децентрализации выразил надежду, что Верховная Рада ускорит принятие этих законов, ведь “окно возможностей” закрывается уже летом. “У нас есть окно возможностей до лета, максимум, чтобы это сделать, потому что потом будут проходить предвыборные кампании, президентские и парламентские выборы, а в 2020 году - местные выборы. То есть, если все не сделать сейчас, то оно будет перенесено на 2021-2022 годы. Я не думаю, что у Украины есть столько времени, чтобы откладывать на потом такие важные реформы”, - подчеркнул он.

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Мильбрадт также сообщил, что 28 февраля пройдет заседание Верховной Рады Украины, которое будет посвящено обсуждению и принятию законодательного маршрута по децентрализации, который состоит из 17 необходимых законопроектов.

Со своей стороны, Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко выступил с призывом к Раде принять необходимые 17 законопроектов, которые дадут возможность усилить внедрение реформы децентрализации. "Это именно то время, когда мы должны принимать решения, и обращаюсь к Верховной Раде для того, чтобы принять 17 законопроектов. Это законопроекты, которые были проработаны с местными громадами, с народными депутатами, с гражданским обществом, с экспертами. Законопроекты определяют четкие направления, которые мы должны решить. Именно сейчас они важны, это даст возможность усилить процесс децентрализации уже в этом году", - сказал он.

Зубко добавил, что в законопроектах, в частности, говорится о добровольном присоединении и объединении территориальных громад, привлечении территориальных громад к присоединению к городам областного значения, усилении внедрения сервисов, дополнительной передаче полномочий – земельных ресурсов и возможности планирования, усилении возможностей муниципальных услуг.

“На следующей неделе начинает работу восьмая сессия восьмого созыва. Мы будем встречаться с депутатами в среду. 13 февраля мы проведем Координационный совет доноров”, - сообщил Вице-премьер.

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Геннадий Зубко также выразил благодарность за поддержку реформы децентрализации Координационному совету доноров – Германии, Швеции, Швейцарии, Польше, США, Канаде – всем тем, кто приобщился к активному сотрудничеству. “Это проект U-LEAD, который с прошлого года начал активно работать в направлении реформы. Уже открыто 24 региональных офиса по Украине, которые помогают сопровождать и имплементировать реформу. Канадский проект EDGE, проект PULSE, DOBRE (от США), а также проекты, которые работают непосредственно в ОТГ”, - отметил чиновник.