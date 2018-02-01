 ФФУ не будет аккредитовывать журналистов на ЧМ-2018 в России и отказалась от своей квоты на билеты

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говрится в заявлении ФФУ.

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"Об этом было сообщено в ФИФА 26 января", - говорится в заявлении.

Кроме того, ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

Вчера в комментарии российскому информагентству ТАСС член исполкома ФФУ Артем Франков заявил, что федерация "не берет на себя ответственность за аккредитацию журналистов, потому что не отвечает за их безопасность на чемпионате мира".

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"Ранее Федерация футбола Украины отправила письмо в ФИФА с такими объяснениями, что федерация не берет на себя ответственность за аккредитацию журналистов, потому что не отвечает за их безопасность на чемпионате мира. После чего национальная федерация отозвала свою квоту", - рассказал Франков.

Он добавил, что каждый украинский журналист, желающий аккредитоваться на мировое первенство 2018 года, может сделать это через ФИФА, если международная федерация согласится, или через Россию как страну-организатора.