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Все про:билеты (232) журналистика (2157) Россия (67907) футбол (2813) ЧМ-2018 (75)

 ФФУ не будет аккредитовывать журналистов на ЧМ-2018 в России и отказалась от своей квоты на билеты

Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России 14 июня – 15 июля 2018 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говрится в заявлении ФФУ.

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"Об этом было сообщено в ФИФА 26 января", - говорится в заявлении.

Кроме того, ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

Вчера в комментарии российскому информагентству ТАСС член исполкома ФФУ Артем Франков заявил, что федерация "не берет на себя ответственность за аккредитацию журналистов, потому что не отвечает за их безопасность на чемпионате мира".

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"Ранее Федерация футбола Украины отправила письмо в ФИФА с такими объяснениями, что федерация не берет на себя ответственность за аккредитацию журналистов, потому что не отвечает за их безопасность на чемпионате мира. После чего национальная федерация отозвала свою квоту", - рассказал Франков.

Он добавил, что каждый украинский журналист, желающий аккредитоваться на мировое первенство 2018 года, может сделать это через ФИФА, если международная федерация согласится, или через Россию как страну-организатора.

Источник: https://censor.net.ua/n3048032
 
 
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Гордон говорит, что может поспорить с кем угодно, что чемпионат в Кацапии не состоится. Но он известный шатун будки и огенды кримля - кто ж ему поверит?
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Гордона не слышал, но я тоже верю, что ЧМ на РФии не будет!
Мировые тенденции таковы, что паРашку все макают в ее же дерьмо. И так буде!
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Об этом надо было заявить два года назад и отказаться от участия в отборе. А сейчас это выглядит - курям на смех
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Від відбору неможливо відмовитись, це діскваліфікація, а от то що не поїхали журналісти це добре, в нас там Сущенко сидить, хай його аккредитують.
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Яка дысквалификация? Если бы это было заявление как отказ ехать в страну-оккупант, то не было бы. А если так очко играет, то можно было намеренно выставить сборную одноногих. Нет. Одноногие могли спокойно выйти из такой группы. Надо было безногих на отбор выставить
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Отказаться никак нельзя, дисквалификация. ФИФА декларирует себя как вне политики.
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Ну допустим на минуту. И шо дальше? Вышли из группы допустим. Ехать в Кацапию? Бо дисквалификацийа. Не пустять на ЧМ2022 Эгеж?
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В огороде бузина. Отказаться от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА значит найти на свою задницу геморрой. От штрафа ФФУ до дисквалификации сборной. А журналисты и болельщики, это совсем из другой оперы. СМИ могут самостоятельно, без ФФУ, направлять своих сотрудников на ЧМ, а болелы могут купить билеты и без федерации.
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Да да. Сборная Англии предлагала бойкотировать отбор и не боялась каких-то там смешных дисквалификаций. Следовало ее просто поддержать. За ней бы пошли все федерации Соединённого Королевства от Шотландии до Новой Зеландии, а потом это пошло как снежный ком. Но хтось кудрявый дуже боявся назвать Кацапию агрессором в 2014 или хотя бы нявкнуть в ее сторону. Бо сами знаете, хто напав бы
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там не сборная Англии предлагала бойкот, а несколько политиков английских. Это вообще то разные вещи.
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Для начала Украина не Англия. Авторитет английского футбола разве сравним с нашим? И призывать к бойкоту это одно, а бойкотировать другое.Да и хлопотное это дело ЧМ. И дорогое. Даже бразилы протестовали против своего ЧМ. Есть еще момент. ФИФА и УЕФА в том составе не поддержала бы бойкот и лишать парашу право на ЧМ не стала бы. Даром что ли бабки получили за ЧМ в РФ и Катаре?
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Почему УЕФА разводит три года украинские и кацапские команды в еврокубках?
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Согласен. А еще круче было бы выйти из группы (далеко не самой сильной) и отказаться.
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Безумовно, але з нашим керівництвом це ризик, був би срач на всю країну.
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Який вихiд? З Шевою? Ми його ще на ЧЕ пригадаемо
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жаль, но современный футбол - это шоу-бизнес, который спонсируется газпромом, и за отказ отбора - бан года на 4((( фифа ещё та мафия.
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все правильно...
а то те идиоты наловят наших журналистов, как шпионов-диверсантов... и доказывай...
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Лично я чемпионат, как и ихнюю Олимпиаду, смотреть не буду принципиально. Ни одного матча. Даже интересовался не буду.
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Александр Глебыч Невзоров нехороший человек,редиска обдурил меня.Сказал что все КацаПсинские чинуши под санкциями имеют обший капитал в 386 миллиардов долларов,а капитал Путлера 400 милиардов.Не верю,не может Фюрер кремля быть выше Олегархов.НЕ ВЕРЮ,Глебыч... ФФУ не будет аккредитовывать журналистов на ЧМ-2018 в России и отказалась от своей квоты на билеты - Цензор.НЕТ 4062
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Глебыч ещё тот троль! У него за спиной серьёзная школа 90-х! Личное знакомство с Путиным, который ему жизнь спас и хорошая дружба с Эрнстом!
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я тоже когда то любил Маргарет Тэтчер ФФУ не будет аккредитовывать журналистов на ЧМ-2018 в России и отказалась от своей квоты на билеты - Цензор.НЕТ 1121
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Переключили свои симпатии на Терезу Мей?
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Липецкий Сарай Кондитера захватил Генпрокурор Чайка и его 2 сына вместе с Александром Бастрыкиным,Главой СледКома РАБсии,,уж очень Выгодный СаРай ФФУ не будет аккредитовывать журналистов на ЧМ-2018 в России и отказалась от своей квоты на билеты - Цензор.НЕТ 6767
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Можно было купить "свои " билеты у ФИФА и перепродать их через интернет за пару дней до матчей - хоть бф заработали на пару сельских стадионов.
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Первым пунктом правил ФИФА определяет вместимость стадионов. Для крупных международных турниров арены должны иметь возможность принимать минимум 40 тысяч человек. Стадионы, на которых будут проводиться полуфиналы, - 60 тысяч человек. Арена, где планируется провести матч открытия и финал, не может быть рассчитана менее чем на 80 тысяч.

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много таких стадионов в Украине?
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ФФУ отвечает за безопасность журналистов? С каких это пор на национальные федерации возложена функция безопасности да ещё за пределами Украины?
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не просто за пределами Украины, а на вражеской территории, во время боевых действий!
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На территории России идут боевые действия которые угрожают жизни журналистов? Кстати, на российских ток-шоу постоянно присутствуют украинские журналисты и политологи. И почему то они за свою жизнь не опасаются, несмотря на боевые действия.
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ты читать умеешь?" ... на вражеской территории, во время боевых действий!"
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Я умею читать. "......федерация "не берет на себя ответственность за аккредитацию журналистов, потому что не отвечает за их безопасность на чемпионате мира". Как боевые действия на Донбассе угрожают безопасности журналистов на территории скажем Казани или Питера?
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не прикидывайся дураком, тебе это не нужно и так видно. Я тебе наисал что Раша для нас - В
РАЖЕСКАЯ территория с которой мы находимся в состоянии войны, со всеми вытикающими.
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Сушенко взяли в Донецке? Так и того же Франкова возьмут и припишут разведку рецептов из ягеля.
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а что там смотреть? Чемпионат по мельдонию среди футболистов?
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Помню, помню - Хилари Клинтон станет президентом...
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Английские болельщики могут надавать по роже Хмыриной кацаПсинам,а это нежелательный расклад.Так сборные Британии могут отказаться от РАБссиянского гофффна.. ФФУ не будет аккредитовывать журналистов на ЧМ-2018 в России и отказалась от своей квоты на билеты - Цензор.НЕТ 9224
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Действительно, смешно.
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Поедут освещать от Украины богуцкая, влащенко, крюкова, пичик, притула... у нас их пару сотен наберется легко. Выслать их туда, и пусть оттуда освещают все. что им хочется. И не возвращаются.
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КацаПсины предложили забугорным болельщикам жить в палаточных городках за городом,многие отказваются от этого ДЕРЬМА и сдают билеты ФФУ не будет аккредитовывать журналистов на ЧМ-2018 в России и отказалась от своей квоты на билеты - Цензор.НЕТ 8426
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ага, у нас в городе цены на сьем недвиги в период чемпионата подросли до штуки баксов в сутки.
палаточные городки строят хоява лачуг, которые сдают жирным бургерам.
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С домена .ua положительные новости про Россию разве могут быть?
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пиши правильно,РАБссия и тебе поверят ФФУ не акредитуватиме журналістів на ЧС-2018 у Росії і відмовилася від своєї квоти на квитки - Цензор.НЕТ 2871
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в городе Сралинграде на околицах СНЕГ красно-черный, Экологические службы РАБссии закрыли завод "КРАСНЫЙ Октябрь" чтоб не портил Ыкалогию РАБссии.. ФФУ не акредитуватиме журналістів на ЧС-2018 у Росії і відмовилася від своєї квоти на квитки - Цензор.НЕТ 3708
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Баклан-Арена в чЛенинграде ваще ссычьем воняет,это точно диверсия Госдепа с помощью строителей... ФФУ не акредитуватиме журналістів на ЧС-2018 у Росії і відмовилася від своєї квоти на квитки - Цензор.НЕТ 9978
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФФУ не будет аккредитовывать журналистов на ЧМ-2018 в России и отказалась от своей квоты на билеты
 
 
 
 
 
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