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Все про:горсовет (365) драка (1598) общественные организации (109) Черкассы (503)

 "Які гроші Олійника атошники у тебе брали, свиня?!", - скандальное заседание черкасского горсовета под присмотром людей в балаклавах. ВИДЕО

В сети появились фрагменты с заседания Черкасского горсовета под присмотром группы людей в униформе и балаклавах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обоз, на видео запечатлен момент появления в помещении группы мужчин в серо-черных формах с надписями "Национальная дружина" и черных формах. 

Неизвестные стали между рядами, а их лидеры заблокировали трибуну. Между некоторыми депутатами и блокировавшими зал мужчинами возникали потасовки и словесные перепалки. От депутатов требовали принять бюджет, который те отказывались рассматривать из-за его недостатков.

По факту событий в горсовете Черкасс Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Во время одного из конфликтов называлась вспоминался экс-мэр Черкасс Владимир Олийнык, который представлял Партию регионов в украинском парламенте и после Революции Достоинства сбежал в Россию. Там вместе с Николаем Азаровым он создал так называемый "Комитет спасения Украины".

"Які гроші Олійника атошники у тебе брали, свиня?!", - сказал один из участников конфликта оппоненту.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Черкассах под давлением неизвестных в масках приняли бюджет: Часть депутатов даже не собиралась голосовать за него. ФОТОрепортаж

 

Источник: https://censor.net.ua/n3048030
 
 
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Что вообще случилось, кто эти люди? Хотелось бы увидеть объяснение их лидеров, а то какие-то хрены вылезли из ниоткуда.
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Може й так, проте вони з"явились за один день і ми навіть не знали що це за організація до недавніх пір. Чому одразу зайняли приміщення? Хоча б спочатку якісь протести, обговорення, а тут в балаклавах вимагають прийняття бюджету.
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що найцікавіше - волання депутатів до поліцаїв , аби ті вивели цих "активістів" - залишаються без уваги .. Мєнти своїх "корєфанів" не чіпають ...
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почему ниоткуда?очередная многоходовочка хуйла по подмене украинцев ватными патрррриотами

Василь Стус‏ @v_stus 30 янв.

Итак.
17 октября во время шабаша бабушек и титушек Саакашвили, я сфоткал на Арсенальной "пациков" с нашивками "Народная дружина".
Спустя 3,5 месяца это дерьмо всплыло и назвалось "Национальными дружинами".
Что говорит о том, что эти "дружины" готовили давно.

"Які гроші Олійника атошники у тебе брали, свиня?!", - скандальне засідання черкаської міськради під наглядом людей у балаклавах - Цензор.НЕТ 1277
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А зачем ты их сразу лепишь к Саакашвили? А тебе в голову не пришла такая простая мысль, что, во-первых, туда могли приходить все желающие, а во-вторых, они могли там находиться вовсе не в поддержку Саакашвили, а как раз наоборот. Тем более что пока что вообще неизвестно кто они такие, откуда взялись и чего, собственно, добиваются. Скорее всего личная армия Авакова.
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конечно все желающие...и для этого они в одном и том же военторге форму купили...по странному стечению обстоятельств -ментовский камуфляж...
не получается у вас приклеить национальных жен к авакову .аваков если бы собирал-наоборот,постарался бы формой не привлекать внимания к структурам.он бы акцентировал,что это простой народ,разношерстно одетый.
а так да,в ольгинскую голову может приходить все что угодно...47 хромосома гуляет "Які гроші Олійника атошники у тебе брали, свиня?!", - скандальне засідання черкаської міськради під наглядом людей у балаклавах - Цензор.НЕТ 805
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Гыг, вот скажи мне, что плохого в Национальной Дружине ? Если они за чистоту Украинских городов и сел от разной мрази типа - наркоманы, алкаши, сепары !?!
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Все так , але є один нюанс - це все походить від Авакова , а він чомусь , за 4 роки не зміг навести "истоту Украинских городов и сел от разной мрази типа - наркоманы, алкаши, сепары" ... Навпаки - цього бруду стало лише більше .
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Відсутність порядку та справедливості неминуче призведе до свавілля та масових порушень законодавства.
Чому одним можна порушувати, а інщим ні?
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Такие вопросы задавали как вы в моем родном Донецке сепаратисты с подачи ФСБ России . На Майдане за 6 месяцев не было разбито не одного стекла и не ограблено не одного магазина -- а в Донбассе уже убито более 10 тысяч народа . Разницу чувствуете ?? Так ребята в Черкассах --АТОшники -- за то чтобы не было такого Донецка у них с подачи ФСБ России -- лучше морду набить ватному идиоту -- чем потом тысячи останутся без домов и голов в Черкасах по приходу туда русского МИРа . Понятно ?
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То було ДО війни.
Зараз люди багато втратили і відчули смак крові, тобто дії будуть зовсім іншими.
Хаос не створить гармонії, він породить ще більший хаос.
Хто цим скористається, то вже інше питання..
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Советую поехать в мой Донецк --с флагом Украины на плечах -- минимум вас привяжут где нибудь в центре Донецка возле Белого лебедя и такие как вы красивые -- будут целый день ходить мимо вас и плевать вам в морду -- и слегка бить в пах и по коленям . Примеров много тому ... лояльности к Украине донецких сегодня граждан Украины включая и женщин с высшим гуманитарным образование .
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Ви такий дивний...
Наче я щось вигадую.
Якби ж та "дурня" в житті не відбувалась...
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Откуда вы знаете, что АТОшники? У любой организации есть "лицо": главу, представителей, которых не прячут. Любая организация как-то себя обществу представляет, имеет программу, цели, порядок действий. Пока что для всех это просто неизвестные лица. Масонская ложа какая-то.
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Починається потрохи, Мальдіви з Сейшелами боком вилізуть при такій мінімалці.
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Что одни гопники, что другие. И тех и других в мусорку!
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Эти пидарасы думают что будут тихоньео воровать и улыбаться...а хер там, придут наглые и дерзкие с утюгами и паяльниками и все просто отберут... страну в жопу опустили, скоты конченные....
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Вітаю всіх - прецедент створено "Які гроші Олійника атошники у тебе брали, свиня?!", - скандальне засідання черкаської міськради під наглядом людей у балаклавах - Цензор.НЕТ 2093 - тепер чекайте розповсюдження , таких речей , по всій Україні ...
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Так, хай краще далі квітне шоколад і не треба ніяких прицедентів...
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так шоколад і квітне - думаєте чим ті "активісти" харчуються ?
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Пора в Черкассах СБУ работать -- методов у них много и с депутатами всех уровней -- депутат -- должен быть украинским депутатом минимум в Украине ... И все -- дел то . Вы посмотрите на эти трусливые шакальи морды депутатов врагов Украины в Черкассах -- от одного вызова в СБУ обосруться и обоссутся -- ответив на вопрос -- чего они добиваются не приняв бюджет миллионного города ???
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А, может, там бюджет был такой, что принимать нельзя было? Все это должно происходить прозрачно, а не пришел неизвестный дядя и потребовал неизвестно что.
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Бюджет -- любой нехороший -- а вот жить народу надо . В Смеле черкасской сегодня отключили весь газ -- вы представляете как сегодня в реанимации , роддоме или детском отделении умирают сегодня ?? Из за умных я думаю типа депутатов в Черкассах .. Вы бы согласились сегодня умирать в холоде в роддоме или реанимации из за дебилов не принявших бюджет ??
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До чого ця істерика ? Прийняття (або не прийняття) бюджету на подачу газу не впливає .
П.С - обласний бюджет Черкас (до якого Сміла належить) прийнятий вчасно , так само як і бюджет Сміли прийнятий вчасно - і що ? Це їм допомогло ?
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))))))))))))))))))))))))))) cо времён торпеды, у которого сашуй шашлычником околачивалсо, свынею радыка ещё никто не обзывал. кабаном, да, постоянно, но шоб от так просто - свыноматкой )))) как настоящий местечковый Розарио Агро он должен, против этих братков теперь истинную вендетту устроить, за такой базар ))))))),
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Очень хочется верить, что эти молодые пацаны действительно за идею, а не бабки.
Потому-что правда вся эта коррупция - ДОСТАЛА.
Р.S/ Это предупреждение для "шоколадного".
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)))) область - батьківщина коліївщини. тільки сьогодні справжні колії свиней вже не ті. так, одні балаклави, робочого інструменту не мають при собі, а свиней розвелость навкруги - кременчуцьке море.
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За всё, что творят эти херои, спрашивать с Авакова.
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что значит "чцдаки в балаклавах"... а где СлаБоУмные с ментами... где их обосравшиеся начальники... мордой в асфальт...а то понасобирали бывших комсомольцев типа касьяненко...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Які гроші Олійника атошники у тебе брали, свиня?!", - скандальное заседание черкасского горсовета под присмотром людей в балаклавах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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