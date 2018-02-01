 "Які гроші Олійника атошники у тебе брали, свиня?!", - скандальное заседание черкасского горсовета под присмотром людей в балаклавах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обоз, на видео запечатлен момент появления в помещении группы мужчин в серо-черных формах с надписями "Национальная дружина" и черных формах.

Неизвестные стали между рядами, а их лидеры заблокировали трибуну. Между некоторыми депутатами и блокировавшими зал мужчинами возникали потасовки и словесные перепалки. От депутатов требовали принять бюджет, который те отказывались рассматривать из-за его недостатков.

По факту событий в горсовете Черкасс Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Во время одного из конфликтов называлась вспоминался экс-мэр Черкасс Владимир Олийнык, который представлял Партию регионов в украинском парламенте и после Революции Достоинства сбежал в Россию. Там вместе с Николаем Азаровым он создал так называемый "Комитет спасения Украины".

"Які гроші Олійника атошники у тебе брали, свиня?!", - сказал один из участников конфликта оппоненту.

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