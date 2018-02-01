 "Які гроші Олійника атошники у тебе брали, свиня?!", - скандальное заседание черкасского горсовета под присмотром людей в балаклавах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обоз, на видео запечатлен момент появления в помещении группы мужчин в серо-черных формах с надписями "Национальная дружина" и черных формах.
Неизвестные стали между рядами, а их лидеры заблокировали трибуну. Между некоторыми депутатами и блокировавшими зал мужчинами возникали потасовки и словесные перепалки. От депутатов требовали принять бюджет, который те отказывались рассматривать из-за его недостатков.
По факту событий в горсовете Черкасс Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство по ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Во время одного из конфликтов называлась вспоминался экс-мэр Черкасс Владимир Олийнык, который представлял Партию регионов в украинском парламенте и после Революции Достоинства сбежал в Россию. Там вместе с Николаем Азаровым он создал так называемый "Комитет спасения Украины".
"Які гроші Олійника атошники у тебе брали, свиня?!", - сказал один из участников конфликта оппоненту.
Василь Стус @v_stus 30 янв.
Итак.
17 октября во время шабаша бабушек и титушек Саакашвили, я сфоткал на Арсенальной "пациков" с нашивками "Народная дружина".
Спустя 3,5 месяца это дерьмо всплыло и назвалось "Национальными дружинами".
Что говорит о том, что эти "дружины" готовили давно.
не получается у вас приклеить национальных жен к авакову .аваков если бы собирал-наоборот,постарался бы формой не привлекать внимания к структурам.он бы акцентировал,что это простой народ,разношерстно одетый.
а так да,в ольгинскую голову может приходить все что угодно...47 хромосома гуляет
Чому одним можна порушувати, а інщим ні?
Зараз люди багато втратили і відчули смак крові, тобто дії будуть зовсім іншими.
Хаос не створить гармонії, він породить ще більший хаос.
Хто цим скористається, то вже інше питання..
Наче я щось вигадую.
Якби ж та "дурня" в житті не відбувалась...
П.С - обласний бюджет Черкас (до якого Сміла належить) прийнятий вчасно , так само як і бюджет Сміли прийнятий вчасно - і що ? Це їм допомогло ?
Потому-что правда вся эта коррупция - ДОСТАЛА.
Р.S/ Это предупреждение для "шоколадного".