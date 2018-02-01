 Могерини намерена в марте посетить Украину, чтобы обсудить реформы, Крым и Россию, - журналист Йозвяк

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

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"Глава внешней политики ЕС Могерини, вероятно, приедет в Украину в марте. Визит состоится примерно в то же время, когда министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят отношения между Украиной и ЕС в Брюсселе", – написал журналист.



По его словам, в ходе визита Могерини будут обсуждаться вопросы реформ в Украине, а также ситуация в аннексированном Крыму и отношения с Россией.

Напомним, в декабре 2017 года Могерини заявила, что ЕС остается непреклонным в вопросе поддержки украинской территориальной целостности и суверенитета Украины. Также Евросоюз подтвердил непризнание незаконной аннексии Россией Крыма и констатировал ухудшение ситуации с правами человека на полуострове.