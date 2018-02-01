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Все про:визит (2119) Крым (19370) Россия (67907) реформы (2878) Евросоюз (11673) Могерини (315)

 Могерини намерена в марте посетить Украину, чтобы обсудить реформы, Крым и Россию, - журналист Йозвяк

Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики Федерика Могерини планирует в марте посетить с визитом Украину.

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Наша поддержка Украины не является безусловной. Средства ЕС всегда подлежат тщательному мониторингу, - Могерини

"Глава внешней политики ЕС Могерини, вероятно, приедет в Украину в марте. Визит состоится примерно в то же время, когда министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят отношения между Украиной и ЕС в Брюсселе", – написал журналист.

По его словам, в ходе визита Могерини будут обсуждаться вопросы реформ в Украине, а также ситуация в аннексированном Крыму и отношения с Россией.

Напомним, в декабре 2017 года Могерини заявила, что ЕС остается непреклонным в вопросе поддержки украинской территориальной целостности и суверенитета Украины. Также Евросоюз подтвердил непризнание незаконной аннексии Россией Крыма и констатировал ухудшение ситуации с правами человека на полуострове.

Могерини намерена в марте посетить Украину, чтобы обсудить реформы, Крым и Россию, - журналист Йозвяк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3048022
 
 
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Реформы успешны. На мальдивы слетали. Еще денег дай.
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все 144 будет обсуждать? Могерини намерена в марте посетить Украину, чтобы обсудить реформы, Крым и Россию, - журналист Йозвяк - Цензор.НЕТ 551 а к её приезду в Смеле включат газ?
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та щас!
там и свет выключат - чтобы они о приезде не узнали
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Если по означенной повестке,можно не ехать!Все попусту и без толку!
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та давай в мае презжай - в мае теплее и красивее.
А лучше вообще не приезжай. Результат тот же.
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Я дипломатично промолчал, но вы с языка сняли.
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я как мог, дипломатично избежал в своём посте слов "ху*ня" и "па*арасы".
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Приедет така собі хорощо устроенная тетя Федя - вольяжно и солидно пообщается с жидо-хохляцким эстеблишментом про усілякі Мальдивы. Хорошо бы ей злыгаться с Улянкой Супрун - еще более страшненькая подружка респектабельной даме бальзаковского возраста не помешает.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМогерини намерена в марте посетить Украину, чтобы обсудить реформы, Крым и Россию, - журналист Йозвяк
 
 
 
 
 
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