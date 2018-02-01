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Все про:Киев (15274) ГСЧС (1264)

 Спокойная зима: спасатели констатировали отсутствие летальных происшествий на водоемах столицы

По данным ГСЧС это самая спокойная зима за последние 9 лет.

С начала 2018 года в Киеве не зафиксировано ни одной смерти на водоеме, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил начальник части специальных спасательных работ на воде в Киеве Юрий Билецкий, пишет 44.ua.

"К счастью, с начала 2018 года в Киеве не было утопленников. Мы постоянно проводим рейды по льду в разных районах города и обращаем внимание на тонкий и опасный лед. Я не помню такой спокойной зимы, наверно, с 2009 года. Приятно, в частности, когда рыбаки возвращаются домой живыми", - сообщил Юрий Билецкий.

Ранее киевлян призвали не выходить на лед озера Тельбин даже в сильный мороз из-за риска провалиться.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048016
 
 
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краще мовчати чим таке нести - Проводьте попереджувальну роботу. Де у ЗМІ, по телевізору , у газетах статті про це? замість цього реклама від коликів або кави...
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Поплюйте...Зима ще не скінчилась.
Морозів толком не було, водойми не позамерзали.
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от только начальник такое мог ляпнуть!
сами спасатели - никогда!
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