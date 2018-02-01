 Спокойная зима: спасатели констатировали отсутствие летальных происшествий на водоемах столицы

С начала 2018 года в Киеве не зафиксировано ни одной смерти на водоеме, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил начальник части специальных спасательных работ на воде в Киеве Юрий Билецкий, пишет 44.ua.

"К счастью, с начала 2018 года в Киеве не было утопленников. Мы постоянно проводим рейды по льду в разных районах города и обращаем внимание на тонкий и опасный лед. Я не помню такой спокойной зимы, наверно, с 2009 года. Приятно, в частности, когда рыбаки возвращаются домой живыми", - сообщил Юрий Билецкий.

Ранее киевлян призвали не выходить на лед озера Тельбин даже в сильный мороз из-за риска провалиться.

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