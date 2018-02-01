 Издатели энциклопедии, в которой АН-225 "Мрія" назван российским самолетом, после обращения 7-летнего мальчика из США пообещали исправить ошибку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, Захар обратил внимание на то, что украинский самолет АН-225 "Мрія" назван в энциклопедии российским и записал по этому поводу видеообращение.

Издатели обратили внимание на обращение Захара и ответили ему письмом, в котором заверили, что исправят ошибку.

Об этом мальчик рассказал в новом видеоролике.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский", - 7-летний мальчик из США призвал издателей исправить ошибку в энциклопедии. ВИДЕО