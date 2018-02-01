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 Издатели энциклопедии, в которой АН-225 "Мрія" назван российским самолетом, после обращения 7-летнего мальчика из США пообещали исправить ошибку. ВИДЕО

Издатели детской энциклопедии в США пообещали исправить ошибку, на которую указал 7-летний Захар Лисковый, живущий в США с родителями.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, Захар обратил внимание на то, что украинский самолет АН-225 "Мрія" назван в энциклопедии российским и записал по этому поводу видеообращение. 

Издатели обратили внимание на обращение Захара и ответили ему письмом, в котором заверили, что исправят ошибку. 

Об этом мальчик рассказал в новом видеоролике.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский", - 7-летний мальчик из США призвал издателей исправить ошибку в энциклопедии. ВИДЕО

 

Источник: https://censor.net.ua/n3048013
 
 
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Мрія - это составная часть системы программы Буран. А теперь
посмотрите где российский Буран, а где украинская Мрия. Она восстала из хлама в
1999-2000 годах и была модернизирована под современные требования ICAO.
Например, "советские" двигатели имели межремонтный ресурс 500 часов,
а "украинские" уже имеют 18 ТЫС. часов. Она заслуженно называется
украинской.


Вот что осталось от многомиллиардного проекта Буран.
Действующий корабль, который летал в космос, погиб в 2002 году в соседнем
ангаре после обвала кровли.

АН-225 вполне могла ждать такая же участь.

http://ralphmirebs.livejournal.com/219949.html
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"Буран" полетел в ноябре 1984г, а "Мрия" в декабре. Составной частью их можно назвать, но довольно условно. К месту старта "Буран" доставили "Атлантом" КБ Мясищева.
Видавці енциклопедії, у якій АН-225 "Мрія" названо російським літаком, пообіцяли виправити помилку після звернення 7-річного хлопчика зі США - Цензор.НЕТ 7169
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Положение его не то чтоб сильно отличается от положения Мрии. (которая летает буквально раз в несколько лет)
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Конечно если рассматривать с точки зрения известности - Мрия вне конкуренции. Но это не самая удачная судьба для самолёта - месяцами стоять в ангаре и перебиваться единичными случайными подработками.
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100%..останься Мрия в мордоре , растащили бы на металлом ..
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це просто диво, а не дитина.
Найкращі покидають Україну, а уряду і Президенту хоч би шо.
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Населення Норвегії 5 мільйонів чоловік, а в США живе 4 мільйони вихідців з Норвегії. Дуже подібна статистика по Польщі, Португалії, Ірландії і т. д. і т. п.
Совки, які не хочуть працювати, підняти задницю і поїхати знайти роботу плачуть в інтернеті, що барига їм винен.
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це Ви до чого? я до того, що в Україна потребує революційних і негайних змін щодо реформування держави, щоби люди бачили перспективи розвитку. І завдання Президента та уряду щось робити для того.
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Завдання кожної здорової людини - забезпечити себе і своїх дітей і самому зробити собі і їм перспективи. Потім заплатити податки. А президенти і уряди ніде у світі цього не роблять. Хіба що в головах совків.
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Да не скажите. В Сомали и Катаре люди примерно одинаковы. А вот уровни жизни (и правительства) - разные...
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я зрозумів! ви і є совок, ви зрадили свою країну і замусть того, щоби піднімати землю прадідів втікли за ситістю і ковбасою до Канади. Я вас не знаю, висновок зроблено з прапорця поруч із вами. Тепер прйшли показати, що ви розумний, а інші - відсталі.
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ви зрадили свою країну- клаваяхуєю.......

Я прийшов показати, що я працюю на фабриці в нічну зміну як папа карло, а пів-України стогне, що їх барига пісяти-какати не зводить.......
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Дитина з США побачила, а влада з України не побачила.
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Овощ,не репетуй) Энциклопедия американская,для детей.
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А у влади нема дітей?! пачіму дєті януковічя нє увіділі?!
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діти влади не літають американськими авіалініями. а на власних літаках, а там нема американських енциклопедій
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Ну Российским его не назвать точно. Он скорее советский. Потому как в его создании по кооперации участвовал весь СССР. От Киева до Ташкента. Но у Украины вклад самый большой из республик. И принадлежит единственный экземпляр - Украине. Видавці енциклопедії, у якій АН-225 "Мрія" названо російським літаком, пообіцяли виправити помилку після звернення 7-річного хлопчика зі США - Цензор.НЕТ 1830
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Например, Боинги принадлежат разным странам, но они от этого не перестают быть американскими. При производстве самолётов используются материалы и комплектующие с разных стран мира в том числе титановый прокат из России.
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Естественно, самолёт не российский. Самолёт и не украинский. Он советский. Напишут ли это в энциклопедии? Или сделают приятное мальчику?
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советский это ты,
но в энциклопедии об этом не напишут
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У ваты сильно пригорит от этого исправления Видавці енциклопедії, у якій АН-225 "Мрія" названо російським літаком, пообіцяли виправити помилку після звернення 7-річного хлопчика зі США - Цензор.НЕТ 6882
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С чего бы? Никогда не стал бы считать Мрию - Российской.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИздатели энциклопедии, в которой АН-225 "Мрія" назван российским самолетом, после обращения 7-летнего мальчика из США пообещали исправить ошибку. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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