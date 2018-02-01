 Издатели энциклопедии, в которой АН-225 "Мрія" назван российским самолетом, после обращения 7-летнего мальчика из США пообещали исправить ошибку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, Захар обратил внимание на то, что украинский самолет АН-225 "Мрія" назван в энциклопедии российским и записал по этому поводу видеообращение.
Издатели обратили внимание на обращение Захара и ответили ему письмом, в котором заверили, что исправят ошибку.
Об этом мальчик рассказал в новом видеоролике.
...
посмотрите где российский Буран, а где украинская Мрия. Она восстала из хлама в
1999-2000 годах и была модернизирована под современные требования ICAO.
Например, "советские" двигатели имели межремонтный ресурс 500 часов,
а "украинские" уже имеют 18 ТЫС. часов. Она заслуженно называется
украинской.
Вот что осталось от многомиллиардного проекта Буран.
Действующий корабль, который летал в космос, погиб в 2002 году в соседнем
ангаре после обвала кровли.
АН-225 вполне могла ждать такая же участь.
http://ralphmirebs.livejournal.com/219949.html
Найкращі покидають Україну, а уряду і Президенту хоч би шо.
Совки, які не хочуть працювати, підняти задницю і поїхати знайти роботу плачуть в інтернеті, що барига їм винен.
Я прийшов показати, що я працюю на фабриці в нічну зміну як папа карло, а пів-України стогне, що їх барига пісяти-какати не зводить.......
но в энциклопедии об этом не напишут