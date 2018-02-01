" Американские спецслужбы ведут фактическую "охоту" за россиянами по всему миру, - МИД РФ "

Американские спецслужбы продолжают охотиться за россиянами по всему миру. Об этом говорится в сообщении МИД России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.
Министерство подчеркивает, что несмотря на попытки наладить сотрудничество с США на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, "американские спецслужбы продолжают фактическую "охоту" за россиянами по всему миру".
"Количество таких случаев уже достигло четырех десятков. За один только 2017 г. по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более десяти российских граждан. В качестве примеров можно привести задержания в Испании С.В.Лисова и П.Ю.Левашова, в Латвии – Ю.А.Мартышева, в Канаде – Р.Ф.Мансурова, в Греции – А.В.Винника", — рассказали в ведомстве.
В МИДе предупредили, что после экстрадиции в США россияне сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского "правосудия".
"С учетом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов", — добавили в министерстве.
Там посоветовали обратить внимание на страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче. Их перечень есть на сайте Госдепартамента.
Лови москаля , курву !
Кхе, кхемм.... Уберите идола, уберите мумию, и у вас исчезнет идеология, и у вас исчезнет смрад от трупа.
https://www.youtube.com/watch?v=BoigBBKbGtY
Могу вас обрадовать - это только начало...То вас по прямой уголовке ФБР ковыряло, теперь Минфин по деньгам копать будет...Привет всем от Аль-Капоне...
Наше СБУ уже давно должно отлавливать граждан рашки в ответ на аресты и похищения наших граждан.
Обидно, когда США выполняет нашу работу.
Наше СБУ уже давно должно отлавливать граждан рашки в ответ на аресты и похищения наших граждан.
...так отож,було б воно нашим-так би й робилося.