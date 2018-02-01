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 Американские спецслужбы ведут фактическую "охоту" за россиянами по всему миру, - МИД РФ

МИД РФ заявляет о том, что США ведут активную работу по розыску и экстрадиции граждан России, которых подозревают в нарушении закона.

Американские спецслужбы продолжают охотиться за россиянами по всему миру. Об этом говорится в сообщении МИД России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

Министерство подчеркивает, что несмотря на попытки наладить сотрудничество с США на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, "американские спецслужбы продолжают фактическую "охоту" за россиянами по всему миру".

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"Количество таких случаев уже достигло четырех десятков. За один только 2017 г. по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более десяти российских граждан. В качестве примеров можно привести задержания в Испании С.В.Лисова и П.Ю.Левашова, в Латвии – Ю.А.Мартышева, в Канаде – Р.Ф.Мансурова, в Греции – А.В.Винника", — рассказали в ведомстве.

В МИДе предупредили, что после экстрадиции в США россияне сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского "правосудия".

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"С учетом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов", — добавили в министерстве.

Там посоветовали обратить внимание на страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче. Их перечень есть на сайте Госдепартамента.

Источник: https://censor.net.ua/n3048012
 
 
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Так так и надо с тараканами из ПЕДЕРАЦИИ ведь от них одна зараза!
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Доигрались. Скоро вся кремлядь станет невыездной.
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" Американские спецслужбы ведут фактическую "охоту" за россиянами по всему миру, - МИД РФ "


Лови москаля , курву ! Американские спецслужбы ведут фактическую "охоту" за россиянами по всему миру, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 8728
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молодцы американские спецслужбы. что тут еще сказать?
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молодцы американские спецслужбы, скоро и за украинских воро-чиновнико-олигархов возьмутся.
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шкоріше-б ми вже всі свої медоди спробували - і люстрацію , і мусорні баки і стріляні були, і обкрадені - нищо нашу українську погань не бере - продовжують красти та як розкрадають та освоюють то ще на МВФ поглядають - ще дайте
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У нас віками так було, одні з ляхами та кацапами воювали а другі за "прівілєі" та вози зі сріблом кацапам та ляхам продавалися.
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да ну нах. пусть касабов гоняют, а живущих в шоколаде надо самим украинцам за жабры брать. тут никто не поможет.
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Пусть рашисты радуются, что пока их за кордоном массово не убивают.
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Праклятые америганцы охотятся за русским человеком...
Американские спецслужбы ведут фактическую "охоту" за россиянами по всему миру, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 418
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какие американцы? ето же явно их вежливый зелёный в шкуре волка, так натягивает кота в шкуре бобра, шо у зелёного опполучленца аж глаза на лоб лезут ))
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такая охота это как безалкогольная пива. охота на руцких с правом отстрела - вот где настоящий квест. за ним будущее. ))
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Наверное правильно характеризует состояние России ....вооот эта картина.


Кхе, кхемм.... Уберите идола, уберите мумию, и у вас исчезнет идеология, и у вас исчезнет смрад от трупа.
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Ладнаааа.....Чуть подыму настроеньице.....Тока не ржааатьь!!!! Это приказ!
https://www.youtube.com/watch?v=BoigBBKbGtY
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Бінго, наступним кроком мають стати виїзні візи для мокселів які будуть видавати "копинетниє органьі".
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В очевидь ви це заслужили. І це тільки початок.
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Счастливой охоты, свободная стая! (с)
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у-у-у, омериканские биндеравцы по всему миру!!!
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"Сезон охоты открыт", уменьшим популяцию этих тварей.
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Млять, а до вас только дошло шо в игру "Пошли на буй все договоры" можно играть не только в одиночку? Шо с лопаты можно не только блин сгрести но и по хлебалу огрести?
Могу вас обрадовать - это только начало...То вас по прямой уголовке ФБР ковыряло, теперь Минфин по деньгам копать будет...Привет всем от Аль-Капоне... Американські спецслужби ведуть фактичне "полювання" на росіян по всьому світу, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 736
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У нас в районе (в Карпатах) обнаружили бешеных диких кабанов. Так сделали полную зачистку-отстрел, чтоб не распространялась зараза дальше. И что тут такого? Не вижу разницы.
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Кацапы, Вы бы еще отцу выкраденного вами в Беларуси Гриба пожаловались.
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скулежом МИД опущенной навозоимперии удовлетворен!
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это будет славной ахотой на винторогого зверя
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Жалко, что еще американские спецслужбы не отстреливают россиян, чтобы эта зараза не распространялась
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стадо баранів, кому ви потрібні, вас просто хочуть загнати в резервацію під назвою помийка і отгородитися огромнючим заборчіком метрів 20-30
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Обидно, когда США выполняет нашу работу.
Наше СБУ уже давно должно отлавливать граждан рашки в ответ на аресты и похищения наших граждан.
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собирают кацапский биоматериал для последующей маркировки всех носителей скреп Американські спецслужби ведуть фактичне "полювання" на росіян по всьому світу, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 7422
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Serg Sergeev

Обидно, когда США выполняет нашу работу.
Наше СБУ уже давно должно отлавливать граждан рашки в ответ на аресты и похищения наших граждан.

...так отож,було б воно нашим-так би й робилося.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканские спецслужбы ведут фактическую "охоту" за россиянами по всему миру, - МИД РФ
 
 
 
 
 
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