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 Политика Украины
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 Следствие установило организатора схемы добычи криптовалюты для финансирования "ДНР/ЛНР", его разыскивают, - Матиос

Следствие установило организатора схемы добычи криптовалюты, часть которой шла на финансирование террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Следствие установило человека, который организовал это так называемое производство, следствие получило данные о круге лиц, которые содействовали незаконного ввозу товаров двойного назначения... Сейчас предпринимаются меры по установлению местонахождения организатора незаконной сделки, а также по его доставке в органы досудебного расследования", - сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, в Киеве для работы незаконной схемы площадки предоставлялись ПАО "Квазар".

"На нескольких площадках нескольких этажей было изъято... более 400 "ферм" для майнинга криптовалют и более тысячи блоков питания, более тысячи видеокарт и около 1500 жёстких дисков, 500 материнских плат, ноутбуки, документы, которые в том числе подтверждают перечисление средств на территорию с банковскими реквизитами РФ", - рассказал А.Матиос.

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Он добавил, что в ходе обыска по месту фактического размещения "ферм", в том числе в Черкассах, установлена несанкционированная врезка в общую сеть электроэнергии.

По словам главного военного прокурора, специалисты облэнерго говорят о неуплате за использованную электроэнергию до 800 тыс. грн в месяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3048011
 
 
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не, искали на Квазаре индорные плантации из-за аномального потребления энергии, конопли, а нашли фермы для майнинга. Поэтому отдел экономических преступлений будут объединять с управлением по борьбе с наркотиками.
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Ага, тепловизором через двойной стеклопакет рассмотрели транзакции биткоинов.
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бибизяны берут водкой, а не криповалютой!)))
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Байда от Матиоса - тепловизора.
Вот объясните ЧТО им мешает в Даунецке поставить тот ангар с фермами и майнить, не парясь?
У нас когда что-то хотят отжать, сразу объявляют агентами кремля или спонсорами Дырляндии. А потом под дружный вой и улюлюканье можно делать все что хочешь.

Не удивлюсь, что все это будет дальше работать, только уже на карман какому-то чиновнику из прокуратуры или СБУ.
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Певне в Донецьку треба платити курощупу за електроенергію.
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Не удивлюсь, если они в суде покажут SWIFT на транзакцию биткоинов.
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А "подоить фермеров" слабо? Для нужд ВСУ?
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Воры, громче всех кричат "держи вора".
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Это гениально Киса!!!
Майнить в Киеве и перечислять бабло в РФ.
Еще и бухгалтерию накрыли. Видать гросбухи с квитанциями. А переводы через "Укрпочту" делали.)))
Байки для населения. Медальку Матиосу !!!
Какой же больной извращенный бред.)
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Подсказка для Ляшко! Теперь не надо придумывать лотереи и букмекерские выигрыши. Достаточно установить в подвале десятка два старых ржавых системных блока, пусть жужжат потихоньку. А в декларации о доходах написать за 2018-й год намайнил 10.000 биткоинов! Почем там сейчас курс?
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9600 уже..
как только государство в лице таких деятелей как Турчинов и Матиос сунуло рыло в Биток - так и падать начало...
Повсеместно пытаются взять его под контроль. Вот и результат. Ну еще бы - все кто майнит биток это торговцы оружием и наркотой.) Ну так они считают.

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У Вас слишком завышенные оценки значимости Турчинова и Матиоса во влиянии на курс биткоинов!
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я не о них лично, а о том, что на фоне роста битка ов всем мире пошла тема взятия его оборота под контроль государства.
Вот тут он и рухнул сразу.
Ясное дело, что Матиос и Турчинов могут только свой хер под контроль взять. И то не всегда наверняка ))
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у нас есть государственные структуры, где чиновники майнят биткоины в уме для помощи росийскому ВПК. У минстеця поищите хорошенько.
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Єто вторая ферма? Вроде было сообщение про ферму в бассейне на территории пансионата института сварки.....
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было было..
накрывали такую. Уверен что она до сих пор майнит но уже в карман СБУ))
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Теперь понятно зачем подорванные опоры ЛЭП в Крым Парашенко восстанавливал... Слідство встановило організатора схеми видобутку криптовалюти для фінансування "ДНР/ЛНР", його розшукують, - Матіос - Цензор.НЕТ 6138
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Он хоть знает ,что такое биткоин? Капец долбень.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледствие установило организатора схемы добычи криптовалюты для финансирования "ДНР/ЛНР", его разыскивают, - Матиос
 
 
 
 
 
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