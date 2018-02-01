 Следствие установило организатора схемы добычи криптовалюты для финансирования "ДНР/ЛНР", его разыскивают, - Матиос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Следствие установило человека, который организовал это так называемое производство, следствие получило данные о круге лиц, которые содействовали незаконного ввозу товаров двойного назначения... Сейчас предпринимаются меры по установлению местонахождения организатора незаконной сделки, а также по его доставке в органы досудебного расследования", - сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге в четверг в Киеве.
По его словам, в Киеве для работы незаконной схемы площадки предоставлялись ПАО "Квазар".
"На нескольких площадках нескольких этажей было изъято... более 400 "ферм" для майнинга криптовалют и более тысячи блоков питания, более тысячи видеокарт и около 1500 жёстких дисков, 500 материнских плат, ноутбуки, документы, которые в том числе подтверждают перечисление средств на территорию с банковскими реквизитами РФ", - рассказал А.Матиос.
Он добавил, что в ходе обыска по месту фактического размещения "ферм", в том числе в Черкассах, установлена несанкционированная врезка в общую сеть электроэнергии.
По словам главного военного прокурора, специалисты облэнерго говорят о неуплате за использованную электроэнергию до 800 тыс. грн в месяц.
Вот объясните ЧТО им мешает в Даунецке поставить тот ангар с фермами и майнить, не парясь?
У нас когда что-то хотят отжать, сразу объявляют агентами кремля или спонсорами Дырляндии. А потом под дружный вой и улюлюканье можно делать все что хочешь.
Не удивлюсь, что все это будет дальше работать, только уже на карман какому-то чиновнику из прокуратуры или СБУ.
Майнить в Киеве и перечислять бабло в РФ.
Еще и бухгалтерию накрыли. Видать гросбухи с квитанциями. А переводы через "Укрпочту" делали.)))
Байки для населения. Медальку Матиосу !!!
Какой же больной извращенный бред.)
как только государство в лице таких деятелей как Турчинов и Матиос сунуло рыло в Биток - так и падать начало...
Повсеместно пытаются взять его под контроль. Вот и результат. Ну еще бы - все кто майнит биток это торговцы оружием и наркотой.) Ну так они считают.
Вот тут он и рухнул сразу.
Ясное дело, что Матиос и Турчинов могут только свой хер под контроль взять. И то не всегда наверняка ))
накрывали такую. Уверен что она до сих пор майнит но уже в карман СБУ))