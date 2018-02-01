 Следствие установило организатора схемы добычи криптовалюты для финансирования "ДНР/ЛНР", его разыскивают, - Матиос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Следствие установило человека, который организовал это так называемое производство, следствие получило данные о круге лиц, которые содействовали незаконного ввозу товаров двойного назначения... Сейчас предпринимаются меры по установлению местонахождения организатора незаконной сделки, а также по его доставке в органы досудебного расследования", - сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, в Киеве для работы незаконной схемы площадки предоставлялись ПАО "Квазар".

"На нескольких площадках нескольких этажей было изъято... более 400 "ферм" для майнинга криптовалют и более тысячи блоков питания, более тысячи видеокарт и около 1500 жёстких дисков, 500 материнских плат, ноутбуки, документы, которые в том числе подтверждают перечисление средств на территорию с банковскими реквизитами РФ", - рассказал А.Матиос.

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Он добавил, что в ходе обыска по месту фактического размещения "ферм", в том числе в Черкассах, установлена несанкционированная врезка в общую сеть электроэнергии.

По словам главного военного прокурора, специалисты облэнерго говорят о неуплате за использованную электроэнергию до 800 тыс. грн в месяц.