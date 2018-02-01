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 Политика Украины
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Все про:сепаратизм (11065) суд (20378) Штепа (109) Славянск (2177)

 Подготовительное заседание суда по делу Штепы назначено на 7 февраля

Новым председательствующим коллегии Октябрьского районного суда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы стал Денис Чижиченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Новый председательствующий - Чижиченко. Подготовительное заседание назначено на 7 февраля", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Ранее, 22 января 2017 года, подготовительное заседание по этому делу не состоялось, поскольку председательствующий Владимир Курило заявил самоотвод, ссылаясь на то, что его отец, судья апелляционного суда Харьковской области Александр Курило, участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Н.Штепе на стадии досудебного расследования. Коллегия судей заявление о самоотводе удовлетворила.

Как сообщалось, в Октябрьском райсуде Харькова должно начаться пятое рассмотрение дела в отношении Н.Штепы с самого начала.

11 января 2018 года две коллегии судей Ленинского райсуда Харькова заявили о самоотводе, ссылаясь на уголовное производство, расследуемое прокуратурой Харьковской области по ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 УК Украины по факту получения судьями этого суда неправомерной выгоды за вынесение заведомо неправосудного судебного решения во время рассмотрения судебного производства по делу в отношении Н.Штепы.

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Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

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4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. (Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук) В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод. В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

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В мае 2017 года дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.

Источник: https://censor.net.ua/n3048007
 
 
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странно, как ее еще под залог с браслетом не выпустили, она ведь раскаялась......
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Юрик превратил справедливость в поганую штепу .
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может через видеоконференцию как с яныком?
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О! В стране уже есть судейские династии!
Гужва уже все, тю-тю. Выпускайте Штепу.
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держись, нэлька...скоро до Героя дотянешься (или вместе с тормозом сидеть буш).
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Судей с каждым днем все больше, а толку все меньше. Как патриотов судить, так никаких проблем. А как рассматривать дела против коррупционеров и сепаров, так судьи сразу же начинают болеть, брать самоотводы, объявляют перерывы на несколько недель и т.д.

Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальным юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан. И похоже изменений не предвидится.
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