 Минкульт: "Украина информирует ЮНЕСКО о фактах разрушения исторических памятников в Крыму"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии 1 февраля рассказала заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур.
"Мы регулярно информируем все профессиональные международные организации, все исполнительные органы соответствующих конвенций ЮНЕСКО. Но физически каким-либо образом влиять на эту ситуацию мы не можем. Обращаемся с нотами к стране-агрессору с требованиями остановить выполнение незаконных робот", – указала Мазур.
При этом замминистра отметила, что целью Украины является не прекращение работ как таковых, а приведение подобных действий к требованиям законодательства.
"Если Российская Федерация хочет проводить какие-либо реставрационные, противоаварийные работы, она должна получить разрешение у Украины и всю проектную документацию согласовать в Украине, только после того приступать к исполнению работ", – пояснила представитель украинского министерства.
Эксперты и активисты не раз выражали озабоченность качеством проведения работ на исторических памятниках в Крыму. Они подвергают сомнению возможность сохранности ценностей после окончания работ.