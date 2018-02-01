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 Минкульт: "Украина информирует ЮНЕСКО о фактах разрушения исторических памятников в Крыму"

Министерство культуры Украины информирует международные инстанции о фактах проведения Россией реставрационных и противоаварийных работ на исторических памятниках аннексированного Крыма, а также о разрушении объектов культурного наследия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии 1 февраля рассказала заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур.

"Мы регулярно информируем все профессиональные международные организации, все исполнительные органы соответствующих конвенций ЮНЕСКО. Но физически каким-либо образом влиять на эту ситуацию мы не можем. Обращаемся с нотами к стране-агрессору с требованиями остановить выполнение незаконных робот", – указала Мазур.

При этом замминистра отметила, что целью Украины является не прекращение работ как таковых, а приведение подобных действий к требованиям законодательства.

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"Если Российская Федерация хочет проводить какие-либо реставрационные, противоаварийные работы, она должна получить разрешение у Украины и всю проектную документацию согласовать в Украине, только после того приступать к исполнению работ", – пояснила представитель украинского министерства.

Эксперты и активисты не раз выражали озабоченность качеством проведения работ на исторических памятниках в Крыму. Они подвергают сомнению возможность сохранности ценностей после окончания работ.

Источник: https://censor.net.ua/n3048005
 
 
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я не пойму, эти министры сами хотят рестоврацией заняться ?
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а хтось зараз займається реставруванням?
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