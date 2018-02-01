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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1679) МВФ (2479) повышение (96) Люнгман Йоста (2)

 Увеличение зарплат украинцам должно сопровождаться увеличением продуктивности труда, - постпред МВФ Люнгман

Фонд выступает за увеличение зарплат украинцев в соответствии с ростом продуктивности.

Представитель МВФ отметил, что у властей велик соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики. Международный валютный фонд выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Люнгман отметил, что правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.

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"Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда", - сказал он.

Люнгман отметил, что власть должна держать под контролем увеличение зарплат.

"Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048004
 
 
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...и ею же обосновывают низкие зарплаты работникам. Но судя по количеству дорогих автомобилей, недвижимости и капиталов в заграницах у наших "дорогих работодателей" - низкая производительность труда только у фискалов, МВД и ВР.
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Промисловість потребує модернізації.
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швед и прав, и неправ
прав в том, что нужно завязываться на производительность труда, как во всём мире
неправ в том, что повышение зарплаты должно быть связано с зарплатой - это должно работать от определённого минимума, например, минимальной зарплаты в ЕС
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" увеличением продуктивности труда" - збільшення робочого дня , хочут щоб 14 раб годин в сутки стало нормою. Узаконюют рабство.

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Ніколи цей МВФ не нагинав наш уряд на створення ним робочих місць, дотування технологічних малорентабельних виробництв і так далі. Тепер "згадали" про продуктивність. Коли ця "Продуктивність" втікає за кордон, через ваші недолугі реформи.
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Скажите, а какие факторы влияют на производительность труда? Профессии бывают разные, соответственно разнятся и факторы влияющие на производительность труда. Это может быть модернизация работодателем производства, обеспечение рабочего места всем необходимым для работы оснащением, курсы повышения квалификации, обыкновенное уважение в конце концов к своим работникам. А у нас как: ручки, степлеры, файлы свои. Бумаги нет, картриджи заправить нечем, робы нет, мыла нет, в отпуск хер пойдешь, премии нет, выслуги лет нет и т.д., голый оклад. А требуют "креативно" мыслить, выдвигать рац. предложения. Откуда появится производительность? С неба? Прошли те времена когда народ работал за вывешивания на доске почета и статью в газете (хотя люди заслужили это и гордились этим). Имели полное право. Не всем дано разбираться в IT технологиях и зарабатывать большие деньги. Нужно создавать условия для повышения производительности труда и не срать людям на голову считая их обыкновенным рабочим быдлом.
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это демагогия, возьмем предприятия. построенные западными компаниями. че то я не слышал, что бы там были зарплаты хотя бы по полторы тыщи евро у рабочих. Или "инвесторы" вводят как новые заведомо отсталые производства?
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А с чего им зарплаты задирать? Они платят хорошую рыночную зарплату, по Украинским меркам, за которую украинцы готовы работать. 20 лет назад в Китай куча западных компаний перенесла свои производства, потому что было выгодно, т.к. китайцы были готовы буквально за копейки, по западным меркам, работать, отчасти поэтому Китай так неплохо и поднялся за эти годы, доход в бюджет и зарплаты постепенно росли, уровень жизни повышался и тд.
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Висока продуктивність праці можлива лишень тоді , коли зникне феодалізм і монополізм , які зараз є суспільним устроєм в Україні. Все інше є пшиком.
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Доречі чиновник лукавить , коли спихує все на трудяг, які мол погано працюють , хоча прекрасно розуміє що все впирається в феодалів , яким комфортно і при такому стані речей . І прекрасно знає , скільки зараз українців працює за кордоном і до яких щось немає притензій , що їх продуктивність праці зовсім низька.
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Для роста доходов олигархов украинцам следует существенно
повысить производительность труда...
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Вы что, идиоты? Более 50% украинцев получают по белому минималку, а деньги в конвертах. И поносят злых коррупционеров!
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Правительство способно регулировать з/п только в гос.секторе, а в частном - никак.
Этот МВФ-шник апеллирует именно к правительству и он прав.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУвеличение зарплат украинцам должно сопровождаться увеличением продуктивности труда, - постпред МВФ Люнгман
 
 
 
 
 
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