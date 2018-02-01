 Увеличение зарплат украинцам должно сопровождаться увеличением продуктивности труда, - постпред МВФ Люнгман

Представитель МВФ отметил, что у властей велик соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики. Международный валютный фонд выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Люнгман отметил, что правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.
"Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда", - сказал он.
Люнгман отметил, что власть должна держать под контролем увеличение зарплат.
"Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики", - сказал он.
прав в том, что нужно завязываться на производительность труда, как во всём мире
неправ в том, что повышение зарплаты должно быть связано с зарплатой - это должно работать от определённого минимума, например, минимальной зарплаты в ЕС
повысить производительность труда...
Этот МВФ-шник апеллирует именно к правительству и он прав.