 В Раде пройдет совещание в связи с польским законом о наказаниях за "преступления украинских националистов", - нардеп Юринец

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Надеюсь, мы будем развивать конструктивный диалог с польскими коллегами и находить новые точки соприкосновения, которые бы объединяли страны. Сегодня в 15 часов председатель Верховной Рады Андрей Парубий собирает совещание, в ходе которого мы будем искать определенные решения, которые будут предложены Верховной Раде на следующей неделе", - сообщила депутат фракции "Блок Петра Порошенко", сопредседатель группы по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец.

О.Юринец убеждена, что принятие подобных законопроектов может угрожать обычным украинцам, которые сейчас находятся на территории Польши. "Фактически, речь идет о более чем одном миллионе украинцев, которые учатся или работают в Польше. В законопроекте есть положения, которые ограничивают свободу слова, противоречащие научным исследованиям, проведенным в течение определенного периода времени. Речь идет о штрафах и тюремных сроках за публичные заявления о преступной, по мнению поляков, деятельность украинских националистов", - пояснила она.

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Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.