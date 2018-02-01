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 В Раде пройдет совещание в связи с польским законом о наказаниях за "преступления украинских националистов", - нардеп Юринец

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий собирает совещание для выработки решений в связи с принятием в Польше законопроекта о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда, - Климкин о польском законе об Институте нацпамяти

"Надеюсь, мы будем развивать конструктивный диалог с польскими коллегами и находить новые точки соприкосновения, которые бы объединяли страны. Сегодня в 15 часов председатель Верховной Рады Андрей Парубий собирает совещание, в ходе которого мы будем искать определенные решения, которые будут предложены Верховной Раде на следующей неделе", - сообщила депутат фракции "Блок Петра Порошенко", сопредседатель группы по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец.

О.Юринец убеждена, что принятие подобных законопроектов может угрожать обычным украинцам, которые сейчас находятся на территории Польши. "Фактически, речь идет о более чем одном миллионе украинцев, которые учатся или работают в Польше. В законопроекте есть положения, которые ограничивают свободу слова, противоречащие научным исследованиям, проведенным в течение определенного периода времени. Речь идет о штрафах и тюремных сроках за публичные заявления о преступной, по мнению поляков, деятельность украинских националистов", - пояснила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские политики забыли чем закончилась вражда Украины и Польши: тем временем в РФ всерьез готовятся к большой войне, - Арьев

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3047999
 
 
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кроме как выразить обеспокоенность варианты будут?
главное не забывайте дэбиляки кто вашему народу работу даёт
если польша границу перекроет, пипец вашей шобле настанет на следующий день
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Если все сразу - да, начнётся.
Штука в том, что абсолютное большинство наших здесь работают на специльностях, не требующий особой квалификации, так что прям огромной проблемы у поляков не будет.
Ну а так-то никто не уедет. Не для того приезжали.
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самое интересное
что они будут делать дома
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а ты думаешь когда начнут официально сраться тебе кто то вид на жительство даст У Раді відбудеться нарада у зв'язку з польським законом про покарання за "злочини українських націоналістів", - народна депутатка Юринець - Цензор.НЕТ 9377
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Еще как дадут
Лишь бы был официально трудоустроен и проблем с законом не имел.
Такого понятия как "неблагонадёжные" или "граждане проблемных стран" тут нет.
Вот серьёзно, тут даже сын Шухевича ВНЖ получит, если никто не докопается на почве собственной упоротости и не начнётся политический процесс.
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Испытав на своей шкуре гражданина ЕС прелести перехода украинско-польской границы и досель невиданное мною хамство польских пограничников по отношению к украинцам (а ко мне сразу - с улыбочкой), я даже и не знаю, правы ли вы... Стыдно было за поляков. А теперь и вовсе кроме лавровского "д...лы б..я" ничего в голову не приходит. Сдается, будет у меня напряженный разговор с польскими пшиячулами.
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та ты шо,цуко,ты такой умный,как кацап после Киселёва..
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о, глистяки
с шакаладной дупы повылазили У Раді відбудеться нарада у зв'язку з польським законом про покарання за "злочини українських націоналістів", - народна депутатка Юринець - Цензор.НЕТ 7656
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ну то піди вдавись, гнидо, щоб не смерділо бидлятиною...
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ПОляки отмочили непростительную глупость, приравняв идеологию украинского нацонализма (непонятно даже, в каком смысле) к спекулятивным упоминаниям "польских концлагерей" тем, кто стремится ободрать Польшу как липку, навязывая свои антиисторические спекуляции и фальсификации.
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надо в ответ принять Закон об ответственности за насильственную пацификацию...
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Пока единственный взвешенный ответ, который я вижу - это украинским представителям покрутить у виска при встрече своих польских коллег и говорить по польски "если Бог кого хочет наказать, то лишает его ума". Поляки за 8 лет правления Туска, похоже, слегка тронулись. Хоть и иозбрали ПиС. Да ПиС этот, за исключением Мацеревича и Шидло, которых теперь отправили в отставку - уже не тот, что был, когда польско-российское отребье убивало Качиньского под Смоленском.
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не тронулись вони. а їх було тихо окацаплено. шовінистична карта - улюбленна методика захоплення країн. Помпезний псевдонаціонализм+шовінізм - і можно з країною робити що хочешь.
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Израиль в четверг, 1 февраля, примет решение об отзыве своего посла из Польши в ответ на принятие польским Сенатом закона об Институте национальной памяти, который вызвал жесткую реакцию Израиля. Об этом сообщает Onet.Wiadomosci со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, согласно решению премьер-министра Беньямина Нетаньяху посол Анна Азари будет вызвана в Израиль и дипломатическая миссия в Польше останется без посла. Соответствующее решение может быть принято сегодня, 1 февраля.
"Таким образом Иерусалим хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами, поскольку до тех пор, пока напряжение не снизится, нового посла не будет", - пояснил собеседник издания.
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Вот как оказалось - якобы "лингвистическую оплошность" в термине "польские концентрационные лагеря", который поляки правомерно запретили, теперь израильтяне пытаются навязать как историческую реальность.

Это бросает тень на всю пирамиду Холокоста. Об этом Израильтяне подумали, мудрецы доморощенные? Ведь доказать польскость немецких концлагерей куда сложнее, чем написать "биографии" 6-ти миллионов убиенных нацистами иудеев (Кавычки тут пусть каждый ставиt по своем усмотрению).
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"В законопроекте есть положения, которые ограничивают свободу слова"
В Раде пройдет совещание в связи с польским законом о наказаниях за "преступления украинских националистов", - нардеп Юринец - Цензор.НЕТ 2541
Источник:https://censor.net.ua/n3047999"
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РАДА ОБЯЗАНА немедленно и безотлагательно принять Закон о Признании так называемого Договора о дружбе м ежду Комитетом Национального Спасения Польши (9 педиков поляков) притоом что в Лондоне заседало Правительство Польши в изгании в связи с агрессией..- от 09 сентября 1944 года таким что Украина не является СТОРОНОЙ И ПРАВОПРИЕМНИЦЕЙ АКТА ГЕНОЦИДЛА УКРАИНЦЕВ ГРАЖДАН ПОЛЬШИ НА МОМЕНТ ПОДПИСАНИЯ ДАННОГО ДОГОВОРА 9 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОДА И ПРИЗНАЕТ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УССР В ЛИЦЕ ХРУЩЕВА И НЕКОГО КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ ПОЛЬШИ САМОЗВАНЦАМИ И ТАКИМИ ЧТО ПО СУТИ ПРОДОЛЖИЛИ ЦЕПЬ ГЕНОЦИДА УКРАИНЦЕВ-ГОЛОДОМОР- выбросив в УССР гражддан Польши, но украинцев по национальности и тем более законом- о карте поляка прямо запретили этим гражданам или их наследникам получатть карту поляка, по сути они невъездные в Польшу априори...( а всего то речь идет о 3-х млн!!!!! укранцев) а события Операции Висла 1047 года и вовсе оформить по процедуре как Геноцид и этноцид поляками украинцев насильственным вооруженным способом (аналог Югославии)и передать в ГААГУ... для консультаций пригласить специалистов и юристов Израиля они помогут.. в этом Законе поляки объеденили Бандеру и Холокост......чем по сути сделали для дружбы Израиль -Украина больше-- чем было сделано до 1 февраля 2018 года
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ОПЕРАЦИЯ ВИСЛА
Операция «Ви́сла» (польск. Akcja «Wisła») - военно-административная акция 1947 года по выселению непольского населения (украинцы, лемкии т. д.) из юго-восточных регионов Польши на северные и западные территории, ранее входившие в состав Германии. Началась в 4 часа утра 28 апреля 1947 года оперативной группой войск «Висла», созданной 17 апреля 1947 года и реорганизованной 28 июля 1947 года на территориях Жешувского, а затем в ряде районов Люблинского и Краковского воеводств Польской Республики, направленных на ликвидацию УПА и организационной сети ОУН(б) на территории Польши. Одновременно проводилось принудительное переселение в западные и северо-западные воеводства Польши проживавших на юго-востоке страны украинцев и смешанных семей, которые, по информации органов безопасности Польши составляли хозяйственную, мобилизационную и социальную базу для ОУН(б) и УПА. До 29 июля 1947 г. в пять западных и северо-западных воеводств было переселено 137 833 человека - из них в Западно-Поморское - 46 118 чел.; в Варминско-Мазурское - 58 367 чел.
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Вот она лебединая песня Пуйла и Русни - столкнуть лбами два братских народа: украинцев и поляков. Сколько раз это уже удавалось Московской орде в прошлом!
Поляки так и не извлекли урока.
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)) украинцы с поляками братьями никогда и не были, исторически поляки всегда старались сделать украинцев своей дешевой обслугой и именно это стало причиной таких последствий как восстание запорожцев Богдана Хмельницкого и волынская резня, поляки и сейчас "лаского" зовут украинцев "наши негры".
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то ли дело русский брат - всем братьям брат... Ты не это мне подсовываешь, хитрожоп под укропроксёй?
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) вот ты сразу "как не к го*ну" так к коммунизму"))) в большой политике на уровне государств вообще нет ни братье не друзей не побратимов, есть только национальные интересы которые каждое государство в свою пользу тарается отстоять и в Польше и в РФ и даже в Гондурасе.
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Вот у поляков с верной идентификацией их национальных интересов уже давно проблемы. Я бы сказал - еще с тех пор как задницу за немцев под Веной драли... Но не буду вульгаризировать дискуссию этого вопроса.

Считайте, я вас для перестраховки поддел. У Раді відбудеться нарада у зв'язку з польським законом про покарання за "злочини українських націоналістів", - Юринець - Цензор.НЕТ 9131
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Что, так и написано в методичке - "братские народы" ?
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Это мне с туманного альбиона так показалось. По причине скудности умишка не напрягся подобрать менее одиозное выражение. За что сорри.
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Такое впечатление, как если бы парламент Польши действовал по кремлевскому сценарию. Современные поляки не хотят отвечать, за пакости предыдущих своих поколений, которые сотрудничали и с Гитлером, и проводили пацификацию (насильственную) в отношении этнических украинцев, дык, чего они с нас, нынешних поколений украинцев, спрашивают за дни минувшие... Тем более , что они все смешали в кучу. Украинский национализм делился на гитлеровских холуев-мельниковцев и противников коммуно-фашистов и ихних приспешников - бандеровцев( в бандеровских отрядах плечом к плечу с другими нациями боролись против фашистов и евреи)... Если Израиль занялся этим вопросом, то польским парламентариям придется отказаться от кремлевской методички.
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В Раде по этому поводу ничего толкового решить не смогут так как особо не решают ничего.
в 2016 году Верховную Раду с визитом посетил Президент Израиля Ривлин где публично выступая перед залом обвинил ОУН-УПА в трагедии в Бабьем-Яру и Холокосте евреев, все слушали молча и никто не возражал и не перебивал.
Ютуб . Видео "Президент Израиля Равлин выступил в Раде к 75й годовщине трагедии в Бабьем Яру"
//youtu.be/OxOQlgJoNww
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а ты что, если кто-то пукнул, начинаешь сразу возмущаться и бить себя в грудь? Пар рассосется, и все это знают.
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Не рассосется он уже так просто, если поляки соответствующий закон уже юридически приняли то тут уж бей себя в грудь или не бей но если тебя или меня в Польше за соответствующее в их законодательстве нарушение закона поймают- могут и реальный срок дать и это не шутка.
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Мне бы в Израиле срок не пришили за протест против использования термина "польские концентрационные лагеря", a польский акт насчет украинских националистов и Бaндеры надо в первоисточнике посмотреть, чтобы не преступить закон ненароком.
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Венгров вам мало... пишите письма в польскую прачечную...а от МЗС в нас недолугий як і слєсар клімкін
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Дебилы решили раскопать тухлятину, чтобы вонью заполнить все на радость Хуйла.
Типа они все такие пострадавшие, белые и пушистые.
У меня родственников под эту операцию Висла в 1947 выселили. Потом позже ездили туда где было украинское село, так его спалили и сровняли с землей - ничего не осталось.
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Депутаты НЕССЫТЕ, возьмите на себя Смелость и ПУБЛИЧНО - ОТРИЦАЙТЕ, а лагеря Назовите в слух ПОЛЬСКИМИ. (да они же обоссались, хвосты поджали).
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Какая польза Украине повторять чужое враньё про "польские концлагеря" - чисто "панам в суп плюнуть", чтобы москалям подставить зад - по старой традиции Хмельницкого?
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06 февраля 2018 10:00. С 6 по 10 февраля состоятся пленарные заседания Верховной Рады Украины. подробнее. 05 февраля 2018 11:00. Заседание Согласительного совета.

"Надеюсь, мы будем развивать конструктивный диалог с польскими коллегами и находить новые точки соприкосновения, которые бы объединяли страны. Сегодня в 15 часов председатель Верховной Рады Андрей Парубий собирает совещание, в ходе которого мы будем искать определенные решения, которые будут предложены Верховной Раде на следующей неделе", - сообщила депутат фракции "Блок Петра Порошенко", сопредседатель группы по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец.Источник: https://censor.net.ua/n3047999

собирает совещание Оксана Юринец шо ВЫ робили і не робили Нагадаю, що 26 січня Сейм Польщі проголосував за законопроект ЗАКОНОПРОЕК 01 02 2018 ЗАКОН

чому краще відпочити в Карпатах ніж на морі
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Наказании?Подождите , я правильно поняла , поляки нас будут наказывать за то, что у нас национальный герой в Украине Степан Андреевич?
А они не перепутали на какую страну у них распространяются полномочия?
Нифигасе , борзота прокацапленная, видать вместе с самолетом Качинського погибла и совесть у поляков.
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Да. Они такие же недоимперцы как и кацы.
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Только хуже. У кацев хотя бы временно что-то получилось, а ляхов имели все вокруг. Включая Украину.
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юрисдикція держави Польща обмежується кордонами держави Польща. Тобто, закон діятиме на їх території. Багато людей з України переселяються до Польші або там працюють. Тому, законодавці Польщі хочуть в зародку придушити український дух, а один із символів того духу - Степан Бандера. На випередження.
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Польша, как член ЕС может объявлять в розыск украинцев во всем ЕС. И незаконно ловить во всем ЕС.
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Может. Законодательство ЕС это позволяет.
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Ви хочете сказати, що юрисдикція Польщі розповсджується на всіх жителів земної кулі?
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Насколько я помню этот вой у поляков поднялся , когда жирик вроде в шутку предложил им Львов и область в случае победы над Украиной, потом они начали печатать на своих новых банкнотах площади и костелы Львова, с давними польскими названьями , бывшими еще под оккупацией этих территорий Польшей, потом, началась истерика когда мацковский проспект в Киеве решили переименовать в проспект Степана Андреевича, потом начались сносы памятников героям украинцам погибшим за освобождение Польши от кацапского ига, потом этот закон...Нет , мне кажется что Польша опустилась до кацапского подпевалы , когда погибло правительство Качинського Польша перестала видеть в кацапии врага , их все больше объеденяет, как имперские амбиции , так и виды на украинскую территорию.
И скрывать это у Польши получается все хуже.постепенно превращаясь в ( троянского ) кацапского коня в ЕС
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історія повторюється. З Польщі почався розвал соціалістичного табору, Варшавського договору і СССР. Тепер на черзі ЄЕС.
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Ой, смотрите не перетрудитесь, патриёты вы наши переживают что теперь затруднительно будет открывать офшор на имя Бандеры...
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А вообще, кремляди, очень грамотно действуют. Пытаются рассорить Украину и Польшу, на недостоверном историческом прошлом.
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старые пропагандистские заготовочки сталинских времен до сих действуют. Поляки так и не обработали этот пласт советской дезинформации, включив его в свое воспрриятие истории 2-й мировой без особой критики. На этот крючек и попались.
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Так и есть. Более того, мне кажется, что ляхи до сих пор воспринимают Украину, как часть сначала империи, потом совка.
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Польша на связи 00,00 35,00 подключить
Польша, как дома, на день 0,00 0,00 подключить
Польша, как дома, на месяц 0,00 99,00 подключить
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Парубий собирает Раду по поводу польского закона о запрете "бандеровской идеологии", щас эта элита украинской коррупции наголосует так, что наши заробитчане из Польши будут лететь домой впереди своих чемоданов.
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Чем меньше говно ковырять палкой, тем меньше оно воняет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде пройдет совещание в связи с польским законом о наказаниях за "преступления украинских националистов", - нардеп Юринец
 
 
 
 
 
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