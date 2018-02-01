 В Раде пройдет совещание в связи с польским законом о наказаниях за "преступления украинских националистов", - нардеп Юринец

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Надеюсь, мы будем развивать конструктивный диалог с польскими коллегами и находить новые точки соприкосновения, которые бы объединяли страны. Сегодня в 15 часов председатель Верховной Рады Андрей Парубий собирает совещание, в ходе которого мы будем искать определенные решения, которые будут предложены Верховной Раде на следующей неделе", - сообщила депутат фракции "Блок Петра Порошенко", сопредседатель группы по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец.
О.Юринец убеждена, что принятие подобных законопроектов может угрожать обычным украинцам, которые сейчас находятся на территории Польши. "Фактически, речь идет о более чем одном миллионе украинцев, которые учатся или работают в Польше. В законопроекте есть положения, которые ограничивают свободу слова, противоречащие научным исследованиям, проведенным в течение определенного периода времени. Речь идет о штрафах и тюремных сроках за публичные заявления о преступной, по мнению поляков, деятельность украинских националистов", - пояснила она.
Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
главное не забывайте дэбиляки кто вашему народу работу даёт
если польша границу перекроет, пипец вашей шобле настанет на следующий день
Штука в том, что абсолютное большинство наших здесь работают на специльностях, не требующий особой квалификации, так что прям огромной проблемы у поляков не будет.
Ну а так-то никто не уедет. Не для того приезжали.
что они будут делать дома
Лишь бы был официально трудоустроен и проблем с законом не имел.
Такого понятия как "неблагонадёжные" или "граждане проблемных стран" тут нет.
Вот серьёзно, тут даже сын Шухевича ВНЖ получит, если никто не докопается на почве собственной упоротости и не начнётся политический процесс.
с шакаладной дупы повылазили
По данным издания, согласно решению премьер-министра Беньямина Нетаньяху посол Анна Азари будет вызвана в Израиль и дипломатическая миссия в Польше останется без посла. Соответствующее решение может быть принято сегодня, 1 февраля.
"Таким образом Иерусалим хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами, поскольку до тех пор, пока напряжение не снизится, нового посла не будет", - пояснил собеседник издания.
Это бросает тень на всю пирамиду Холокоста. Об этом Израильтяне подумали, мудрецы доморощенные? Ведь доказать польскость немецких концлагерей куда сложнее, чем написать "биографии" 6-ти миллионов убиенных нацистами иудеев (Кавычки тут пусть каждый ставиt по своем усмотрению).
Источник:https://censor.net.ua/n3047999"
Операция «Ви́сла» (польск. Akcja «Wisła») - военно-административная акция 1947 года по выселению непольского населения (украинцы, лемкии т. д.) из юго-восточных регионов Польши на северные и западные территории, ранее входившие в состав Германии. Началась в 4 часа утра 28 апреля 1947 года оперативной группой войск «Висла», созданной 17 апреля 1947 года и реорганизованной 28 июля 1947 года на территориях Жешувского, а затем в ряде районов Люблинского и Краковского воеводств Польской Республики, направленных на ликвидацию УПА и организационной сети ОУН(б) на территории Польши. Одновременно проводилось принудительное переселение в западные и северо-западные воеводства Польши проживавших на юго-востоке страны украинцев и смешанных семей, которые, по информации органов безопасности Польши составляли хозяйственную, мобилизационную и социальную базу для ОУН(б) и УПА. До 29 июля 1947 г. в пять западных и северо-западных воеводств было переселено 137 833 человека - из них в Западно-Поморское - 46 118 чел.; в Варминско-Мазурское - 58 367 чел.
Поляки так и не извлекли урока.
Считайте, я вас для перестраховки поддел.
в 2016 году Верховную Раду с визитом посетил Президент Израиля Ривлин где публично выступая перед залом обвинил ОУН-УПА в трагедии в Бабьем-Яру и Холокосте евреев, все слушали молча и никто не возражал и не перебивал.
Ютуб . Видео "Президент Израиля Равлин выступил в Раде к 75й годовщине трагедии в Бабьем Яру"
//youtu.be/OxOQlgJoNww
Типа они все такие пострадавшие, белые и пушистые.
У меня родственников под эту операцию Висла в 1947 выселили. Потом позже ездили туда где было украинское село, так его спалили и сровняли с землей - ничего не осталось.
"Надеюсь, мы будем развивать конструктивный диалог с польскими коллегами и находить новые точки соприкосновения, которые бы объединяли страны. Сегодня в 15 часов председатель Верховной Рады Андрей Парубий собирает совещание, в ходе которого мы будем искать определенные решения, которые будут предложены Верховной Раде на следующей неделе", - сообщила депутат фракции "Блок Петра Порошенко", сопредседатель группы по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец.Источник: https://censor.net.ua/n3047999
собирает совещание Оксана Юринец шо ВЫ робили і не робили Нагадаю, що 26 січня Сейм Польщі проголосував за законопроект ЗАКОНОПРОЕК 01 02 2018 ЗАКОН
чому краще відпочити в Карпатах ніж на морі
А они не перепутали на какую страну у них распространяются полномочия?
Нифигасе , борзота прокацапленная, видать вместе с самолетом Качинського погибла и совесть у поляков.
И скрывать это у Польши получается все хуже.постепенно превращаясь в ( троянского ) кацапского коня в ЕС
Польша, как дома, на день 0,00 0,00 подключить
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