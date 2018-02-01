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 Политика Украины, Общество
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Все про:общественные организации (109) Князев (180)

 "Любые общественные объединения, нарушающие закон, будут привлекаться к ответственности", - Князев. ВИДЕО

Общественные организации не имеют права на милитаризацию и могут вести свою деятельность исключительно в правовом поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев. Он предупредил, что все нарушающие закон организации, будут привлекаться к ответственности согласно украинскому законодательству

"Нацполиция – государственный вооруженный орган, главной задачей которого является охрана общественного порядка и защита общества в рамках законных полномочий. Мы имеем на это преференцию, нам могут помогать Нацгвардия, Госпогранслужба, ВСУ в рамках своих полномочий. Все остальные общественные формирования не имеют права быть милитаризованными, потому что есть четкая норма закона. Что касается этого видеоряда, хочу сказать: если мы увидим в любом общественном объединении нарушения законодательства, мы будем привлекать организаторов к уголовной или административной ответственности", – сказал Князев. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Притворяться спасителями планеты никому законом не запрещено, - директор департамента коммуникации МВД Шевченко о "национальных дружинах"

 

Источник: https://censor.net.ua/n3047993
 
 
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Титушня - то не общественное объединение, а кадровый резерв и внештатные сотрудники полиции.
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Ани же альтруисты и существуют на пожертвы...
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Посадят охрану нардепов и олигархов?
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Легализуют и данью обложат наладят лицензирование титушни. А то мало поступлений - из Панамы жалуются.
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"Нацполиция - государственный вооруженный орган, главной задачей которого является охрана общественного порядка и защита общества ..."
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Не в обиду будь напомнено, но

Паравоз

Посадят охрану нардепов и олигархов?
01.02.2018 15:33 Ответить Мне нравится 3
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Какая обида. Это не я, а Князев и Авков сказали, что полиция обеспечивает безопасность. Зачем тогда вооруженная охрана?
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А в других странах тоже Князев и Аваков или там точно такая же охрана не вооружена?
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Чем больше оно это говорит, тем меньше веры в это.
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А. Геращенко уже заявил, что нацдружины -- законные помощники полиции. Вы разберитесь между собой, радетели за народ.
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Может, нацдружины финансирует Геращенко, а Князев - нет. Ведь Вы не знаете, кто финансирует "нацдружины"? А если знаете, скажите. Интересно.
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О, так так так, вот и угрозы начались. Ссытся власть, чует, что терпение у народа кончается
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Когда у народа кончается терпение, то появляется Майдан, а не анонимно финансируемые "нацдружины".
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Похоже эти общественные организации будут привлекаться к закону только когда это выгодно власти. Создаётся впечатление, что неспроста они появились будто из ниоткуда.
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Мусором больше, мусором меньше...какая разница?
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Гиммлер и Эрнст Рем! Пока Гиммлер ещё на заднем плане, но потом эсесовцы Гиммлера порежут штурмовиков Рема на мелкий фарш!
"Любые общественные объединения, нарушающие закон, будут привлекаться к ответственности", - Князев - Цензор.НЕТ 7406
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А ты подумай сам! сабаков создаёт такие штурмдружины и на это идут бюджетные деньги, поскольку камуфляж, телефоны, офисы и другие расходы будут оплачиваться не из его кармана. Ну а Ремом можно поставит и Киву, он вполне подходит для такого дела. всё равно ведь одноразовый! "Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 2636
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Ну, насколько я помню, СА из бюджета не финансировались - это, типа, "низовая" инициатива была.
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Да это так. Члены СА получали небольшое денежное вознаграждение из партвзносов и поскольку это были лавочники, рабочие, крестьяне и люмпены то они ещё где то и подрабатывали. Ну а у нас эти "красавцы" содержаться за счёт бюджета! "Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 600
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Поэтому гораздо более точным аналогом того, что хотят сделать из нашей титушни, являются тонтон-макуты. См. ниже.

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Тонтон-макуты были у Папы дока, а наша Лолита не тянет на диктатора! Поэтому это прообраз штурмовиков, которые и создавались с политическими целями и их задача была разгонять митинги и собрания оппозиционным силам! "Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 9278
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Не тянет, но вертикаль власти уперто под себя гребет. Да и у каждого более-менее весомого игрока свои тонтон-макуты имеются - не все они под Лолитой. А цели они будут выполнять такие, какие хозяин поставит.
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Поэтому эти штурмовики выполнив свою задачу будут ликвидированы, как и их хозяева! "Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 6381
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А это смотря как дела пойдут. Нарисуюется местный Дювалье - можно и не разгонять, даже нужно, ибо у нас в точности те же проблемы, что и у Дювалье: с лояльностью полиции и армии не очень хорошо дела обстоят.
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Так все давно придумано до нас:

"Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 2713

Тонтон-макуты (фр. Tonton Macoute; гаит. креольск. Tonton Makout), также Добровольческая милиция национальной безопасности (фр. Milice de Volontaires de la Sécurité Nationale) - гаитянское парамилитарное формирование и ультраправая политическая группировка. Соединяли функции эскадронов смерти, полиции, госбезопасности и дювальеристской политической организации. Выступали главной силовой и политической опорой династии Дювалье. Являлись, особенно при правлении Дювалье-старшего, элитой правящего режима. Истребляли политическую оппозицию, рэкетировали предпринимателей, терроризировали население. Практиковали мистические ритуалы вуду. Распущены после падения режима Дювалье-младшего, однако кадры и традиции сохранились в крайне правых организациях.
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Или, как товарищ выше отметил:



Штурмовые отряды (нем. Sturmabteilung), сокращённо СА, штурмовики; также известны как «коричневорубашечники» (по аналогии с итальянскими «чёрнорубашечниками») - военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).Созданы 3 августа 1921 года на базе некоторых подразделений «Добровольческого корпуса». 4 ноября 1921 года получили название «Штурмовых отрядов». После «пивного путча» в 1923 году были запрещены, но продолжали действовать под другим названием. Вновь легализованы в 1925 году. Руководители СА на местах постоянно вступали в конфликт с руководством НСДАП, что в 1930 году вылилось в «мятеж Штеннеса», после которого Гитлер лично возглавил штурмовые отряды, став Верховным фюрером СА (оставался им до 1945 года).Штурмовые отряды сыграли решающую роль при подъёме национал-социалистов. После прихода НСДАП к власти штурмовые отряды короткое время имели статус вспомогательной полиции, но после лета 1934 года (так называемая «ночь длинных ножей», когда руководство СА во главе с Эрнстом Рёмом было уничтожено) они потеряли значение, и главной боевой организацией НСДАП стала СС.
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А камуфляж и хождение строем под знамёнами - это не милитаризация?
"Любые общественные объединения, нарушающие закон, будут привлекаться к ответственности", - Князев - Цензор.НЕТ 9237
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вы копателей привлечь не можете, а тут аваковские дружины вы привлечете...клоуны...
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Продавать наркотики,крышевать бандитов,требовать взятки у предпринимателей,пользоваться оружием могут только быдловики,то есть - силовики.
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По Вашему, "Продавать наркотики,крышевать бандитов,требовать взятки у предпринимателей" должны иметь право и остальные "организации"? Надо к милиции и властям предъявлять претензии (и на выборах думать, когда голосуете), а не разрешать другим нарушать закон, который у нас и так слабо соблюдается.
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Я в шоці! Всі тут такі ярі антипорошеківці, що бажають всіх бариг повісити, вічно обурюються мусорському безмежняку та тим що влада сепарів дахує... Завжди кричать "а ґдє азов, а ґдє ПС", а як тільки з'являється справжня сила, здатна повести за собою та навести лад, всі обсераються! Якогось дідька всі з переляку Гитлера згадують, але навіть не підозрюють , що Гитлера конретно підтримував СРСР та інші країни Європи, що дало йому змогу коїти ті жахіття... А хто підтримає небайдужу до безладу в країні молодь, яка не хоче тікати, а хоче тільки навести лад у себе вдома?
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"небайдужа до безладу в країні молодь" не повинна сама створювати в країні безлад.
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Де Ви вже встигли в них безлад побачити?
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Все помнят лихие девяностые, когда в кацапии финансировались всякие скинхэды и прочая хрень для устройства беспорядков в народных акциях протеста для провокаций и, как следствие, разгон тех акций мусорами. Ничего не напоминает？ ведь пэтя тоже КГБист, вот так вот.
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"Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 5750вадим‏ @TroshV 3 ч.3 часа назад
Не пойму возмущение некоторых "патриотов". Ведь именно такие ребята давая присягу на Майдане, в Мариуполе и др. местах пошли на фронт и остановили продвижение российских боевиков. Не ВСУ, не Милиция. не СБУ а именно они.

"Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 7409
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Они пошли на фронт, а не фронт несли в мирную жизнь...

И здесь совершенно ни при чём добыча янтаря , игральные автоматы и прочее, если там развернуть боевые действия.
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Бутусов, а кто финансирует "каких-то молодых людей"? Они к Бутусову еще в дом не пришли? Может у него игральный автомат стоит?
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Какие вы все сцикуны ! Был явно лучшего о вас мнения...

Вы заслуживаете тех правителей которые вас имеют!
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В стране безпредел! Ментам веры нету! Повсюду взяточники, вот народ и берет власть! Молодцы!
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Александер Юрченко - когда эти же ребята на фронт уходили с Киева все им в ладоши хлопали, а когда вернулись с фронта живые и прошли почти таким же строем в Киеве на них гавкать начали... Разочаровали, что живыми вернулись.... "Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 9016
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А вы уверены, что там хотя бы половина отслужила? Навряд ли те малолетки к фронту хоть на 100 км приближались.
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Fell - многие отслужили, другие отслужат... - у Азова такая политика... И да, уверен...
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Думаю, что они только год как школу окончили, служаки))


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профспілки мене не захищають.. отже порушують закон.. заарештуйте їх "Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 5386
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Общественные организации, действительно, не должны быть вооружены. А вот их члены - свободные люди, имеют право!
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Хочу законно купить оружие . Имею право защищать свой дом и свою семью .
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Envoy - с короткостволом не получится, а так иди и купи.... - что мешает?
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Знаете к чему приводит такое закручивание гаек совмещённое с полным отсутствием диалога власти с народом..? Радикализацией протестных настроений, которые перерастают в террор..
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Реальные реформы.. Но власть решила пойти по другому пути..
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Ты глянь. как он разошелся. Что-то прищемили?
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а где много национальных дружинников? "Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 7526
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Василь Стус‏ @v_stus 30 янв.

Итак.

17 октября во время шабаша бабушек и титушек Саакашвили, я сфоткал на Арсенальной "пациков" с нашивками "Народная дружина".

Спустя 3,5 месяца это дерьмо всплыло и назвалось "Национальными дружинами".

Что говорит о том, что эти "дружины" готовили давно.

"Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 7159
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так аваков собирается горячо любимого пэтю подсидеть..?
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не...аваков дух старых рыл на площадя не выводит "Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 789.то михуэло с косатой и примкнувший к ним онотоле...
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Так народные дружины это же его проеХт..
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"Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 6239
"Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 3357"Будь-які громадські об'єднання, які порушують закон, буде притягнуто до відповідальності", - Князєв - Цензор.НЕТ 3357Ось так іноді офіційна українська міліція бачить свою роль у захисті правопорядку.
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власть и должна боятся... власть -то у нас не народная, а олигархическая и все карательные органы, а также судебная система создана "под нее", поэтому страх - это должен быть ее единственный способ существования...страх, что она временная, переходная...
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А что ж вы, господин Князев, до сих пор терпите банду Семенченко? Аваков приказал? Так и с этой новой бандой будет, если у них "правильный" спонсор.
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Московский патриархат пора уже привлечь к ответственности
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Как была в полиции коррупция, так и осталась. Понятно, что с таким коррупционером как Аваков ничего не изменится, какой сам, такие и подчиненные.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Любые общественные объединения, нарушающие закон, будут привлекаться к ответственности", - Князев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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