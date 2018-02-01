 "Любые общественные объединения, нарушающие закон, будут привлекаться к ответственности", - Князев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев. Он предупредил, что все нарушающие закон организации, будут привлекаться к ответственности согласно украинскому законодательству

"Нацполиция – государственный вооруженный орган, главной задачей которого является охрана общественного порядка и защита общества в рамках законных полномочий. Мы имеем на это преференцию, нам могут помогать Нацгвардия, Госпогранслужба, ВСУ в рамках своих полномочий. Все остальные общественные формирования не имеют права быть милитаризованными, потому что есть четкая норма закона. Что касается этого видеоряда, хочу сказать: если мы увидим в любом общественном объединении нарушения законодательства, мы будем привлекать организаторов к уголовной или административной ответственности", – сказал Князев.

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