 "Любые общественные объединения, нарушающие закон, будут привлекаться к ответственности", - Князев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев. Он предупредил, что все нарушающие закон организации, будут привлекаться к ответственности согласно украинскому законодательству
"Нацполиция – государственный вооруженный орган, главной задачей которого является охрана общественного порядка и защита общества в рамках законных полномочий. Мы имеем на это преференцию, нам могут помогать Нацгвардия, Госпогранслужба, ВСУ в рамках своих полномочий. Все остальные общественные формирования не имеют права быть милитаризованными, потому что есть четкая норма закона. Что касается этого видеоряда, хочу сказать: если мы увидим в любом общественном объединении нарушения законодательства, мы будем привлекать организаторов к уголовной или административной ответственности", – сказал Князев.
данью обложатналадят лицензирование титушни. А то мало поступлений - из Панамы жалуются.
Паравоз
Посадят охрану нардепов и олигархов?
01.02.2018 15:33 Ответить Мне нравится 3
Тонтон-макуты (фр. Tonton Macoute; гаит. креольск. Tonton Makout), также Добровольческая милиция национальной безопасности (фр. Milice de Volontaires de la Sécurité Nationale) - гаитянское парамилитарное формирование и ультраправая политическая группировка. Соединяли функции эскадронов смерти, полиции, госбезопасности и дювальеристской политической организации. Выступали главной силовой и политической опорой династии Дювалье. Являлись, особенно при правлении Дювалье-старшего, элитой правящего режима. Истребляли политическую оппозицию, рэкетировали предпринимателей, терроризировали население. Практиковали мистические ритуалы вуду. Распущены после падения режима Дювалье-младшего, однако кадры и традиции сохранились в крайне правых организациях.
Штурмовые отряды (нем. Sturmabteilung), сокращённо СА, штурмовики; также известны как «коричневорубашечники» (по аналогии с итальянскими «чёрнорубашечниками») - военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).Созданы 3 августа 1921 года на базе некоторых подразделений «Добровольческого корпуса». 4 ноября 1921 года получили название «Штурмовых отрядов». После «пивного путча» в 1923 году были запрещены, но продолжали действовать под другим названием. Вновь легализованы в 1925 году. Руководители СА на местах постоянно вступали в конфликт с руководством НСДАП, что в 1930 году вылилось в «мятеж Штеннеса», после которого Гитлер лично возглавил штурмовые отряды, став Верховным фюрером СА (оставался им до 1945 года).Штурмовые отряды сыграли решающую роль при подъёме национал-социалистов. После прихода НСДАП к власти штурмовые отряды короткое время имели статус вспомогательной полиции, но после лета 1934 года (так называемая «ночь длинных ножей», когда руководство СА во главе с Эрнстом Рёмом было уничтожено) они потеряли значение, и главной боевой организацией НСДАП стала СС.
Не пойму возмущение некоторых "патриотов". Ведь именно такие ребята давая присягу на Майдане, в Мариуполе и др. местах пошли на фронт и остановили продвижение российских боевиков. Не ВСУ, не Милиция. не СБУ а именно они.
И здесь совершенно ни при чём добыча янтаря , игральные автоматы и прочее, если там развернуть боевые действия.
Вы заслуживаете тех правителей которые вас имеют!
Итак.
17 октября во время шабаша бабушек и титушек Саакашвили, я сфоткал на Арсенальной "пациков" с нашивками "Народная дружина".
Спустя 3,5 месяца это дерьмо всплыло и назвалось "Национальными дружинами".
Что говорит о том, что эти "дружины" готовили давно.
Ось так іноді офіційна українська міліція бачить свою роль у захисті правопорядку.