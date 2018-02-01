 Детенизация заготовки металлолома позволит вывести из тени до 20 млрд грн в год, - нардеп Галасюк

Детенизация заготовки металлолома позволит вывести из тени до 20 млрд грн в год в сфере заготовки металлолома и будет приносить в государственный бюджет около 1 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно. Такой эффект можнт быть достигнут после принятия закона о детенизации лома. Об этом в Facebooк заявил народный депутат от РПЛ Виктор Галасюк, пишет 112 Украина.

"Закон позволит вывести из тени до 20 млрд грн в год в сфере заготовки металлолома и приносить в бюджет около 1 млрд дополнительных поступлений ежегодно", - написал он.

Согласно закону будет отменено разделение металлолома на бытовой и промышленный, а с помощью отказа от обязательного требования о наличии перечня оборудования будут выведены из тени мелкие заготовители лома. Кроме того, будут устранены неэффективные средства регуляторных ограничений.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров Украины в рамках политики ускоренного экономического роста сформировал пакет из 35 законопроектов, призванных решить пять основных задач – по защите бизнеса, дерегуляции и улучшению делового климата, облегчению доступа к финансированию и государственным ресурсам, а также поощрению инноваций. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства, сообщает правительственный портал.

Как сообщил Галасюк, Гройсман выступил в поддержку сразу нескольких промышленных инициатив.

"Премьер Владимир Гройсман только что на заседании правительства выступил в поддержку наших с Олегом Ляшко промышленных инициатив: индустриальные парки (2554-р, 2555-д), валютная дерегуляция в интересах экспортеров (7365), детенизация рынка металлолома (7497)", - написал Галасюк.