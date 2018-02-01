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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10267) Ляшко (1370) промышленность (207) Галасюк (38) металлолом (97)

 Детенизация заготовки металлолома позволит вывести из тени до 20 млрд грн в год, - нардеп Галасюк

Как сообщил Галасюк, Гройсман выступил в поддержку сразу нескольких промышленных инициатив.

Детенизация заготовки металлолома позволит вывести из тени до 20 млрд грн в год в сфере заготовки металлолома и будет приносить в государственный бюджет около 1 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно. Такой эффект можнт быть достигнут после принятия закона о детенизации лома. Об этом в Facebooк заявил народный депутат от РПЛ Виктор Галасюк, пишет 112 Украина.

"Закон позволит вывести из тени до 20 млрд грн в год в сфере заготовки металлолома и приносить в бюджет около 1 млрд дополнительных поступлений ежегодно", - написал он.

Согласно закону будет отменено разделение металлолома на бытовой и промышленный, а с помощью отказа от обязательного требования о наличии перечня оборудования будут выведены из тени мелкие заготовители лома. Кроме того, будут устранены неэффективные средства регуляторных ограничений.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров Украины в рамках политики ускоренного экономического роста сформировал пакет из 35 законопроектов, призванных решить пять основных задач – по защите бизнеса, дерегуляции и улучшению делового климата, облегчению доступа к финансированию и государственным ресурсам, а также поощрению инноваций. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства, сообщает правительственный портал.

Как сообщил Галасюк, Гройсман выступил в поддержку сразу нескольких промышленных инициатив.

"Премьер Владимир Гройсман только что на заседании правительства выступил в поддержку наших с Олегом Ляшко промышленных инициатив: индустриальные парки (2554-р, 2555-д), валютная дерегуляция в интересах экспортеров (7365), детенизация рынка металлолома (7497)", - написал Галасюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3047991
 
 
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Олігархи ніяк не заспокояться, хочуть підм'яти під себе весь металобрухт в Україні, щоб на дати його експортувати, а зробити з нього говнометал і отримати відшкодування ПДВ!!!! Краще ввести перевірку кожного вагону вугілля, яке закуповується в РФ, якщо вугілля з окупованого Донбасу, то конфісковувати його на користь держави!!!
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Игорек, кончай бухать или кокс нюхать? При чем тут уголь, когда речь идет о металле? Ну вы хоть по теме пишите, а то ощущение, что здесь сидят одни прыщавые школьные малолетки. Закон хорош, так как вытягивает налоги в бюджет.
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чем же он хорош?..поможет Ахметову с Пинчуком больше лома на переплавку отправить?..или веришь что олигархи налоги платят?..думаешь они политические проекты в Украине финансируют из голова энтузиазма?
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О! Теперь на лекарства точно хватит. Может тогда и на Пирогова какая копейка отыщется?
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Ну что можно сказать на это судьбоносное решение? Разве что вот это:

Детенизация заготовки металлолома позволит вывести из тени до 20 млрд грн в год, - нардеп Галасюк - Цензор.НЕТ 4540
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А воровство от"заготовки металла" в какую суму оценишь?
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В провинциях уже дорезают коммунальную собственность: от кабелей до заборов!
У населения вырезали дачи, огороды, перешли на воровство кастрюлей и тазиклв!
Несут на приёмки, которые крышуют менты, прокуратура и сбу..... - они называются мелкие заготовители!
Теперь перейдут на легальное положение?
Ох***ая реформа!!!
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Разве законами можно достичь детенизации? Наоборот, вычеркните из всех законов металлолом и пр. "отходы", которые являются просто вторсырьём.
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АЛЬО ...ГАРАЖ ...проснулися ? ...НЕМАЄ ВЖЕ НІКУЯ ...ПУНКТИ ПО ПРИЙОМЦІ ЗАКРИВАЮТЬСЯ ПОВНИМ ХОДОМ ...
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Галасюк,то треба ж ще пионерию воскресить,щоб було кому задарма,вам той лом тягати Детінізація заготівлі металобрухту дозволить вивести з тіні до 20 млрд грн на рік, - нардеп Галасюк - Цензор.НЕТ 1318
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Ну, і що? З одної тіні виведуть, в іншу - заведуть. Я тут при чому, я ж не нардеп?
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За годы ''демократии ,, вывезли метоллома хватило бы не брать кредитов в МВФ в одной сумской области порезали 18 сахарных заводов. Все пошло на пользу,,элиты,, Украины. Просто надоело все. Немного завидую тем кто просто сел и уехал и не видим страшного цынизиа когда писает в глаза и говорит божья роса.
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А детенізація видобутку БРУШТИНУ 25 миллиардів в рік........Ось тільки в Украиїні ніхто цого не зробить поки Порошенко Президент.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДетенизация заготовки металлолома позволит вывести из тени до 20 млрд грн в год, - нардеп Галасюк
 
 
 
 
 
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