 НАТО планирует интенсивней отслеживать случаи насилия и повысить роль женщин в своих рядах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Анджелина Джоли посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. В ходе выступления она призвала Альянс помочь в борьбе с насилием против женщин в охваченных вооруженными конфликтами регионах.

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"Изнасилование используется в качестве оружия для достижения военных или политических целей, что касается мужчин и мальчиков точно так же, как женщин и девочек. Оно используется как инструмент политического контроля, терроризма и этнических чисток. Это главный фактор, который влечет потоки беженцев", - заявила во время выступления Анджелина Джоли. По ее мнению, стабилизация неспокойных регионов невозможна без уважения прав женщин.

Позицию поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО будет тренировать солдат распознавать сексуальное насилие как военное преступление.

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"Сексуальное насилие - это тактика ведения войны против женщин и девочек, но также против мужчин и мальчиков. НАТО делает много, чтобы решить эту проблему. Но мы можем делать больше", - подчеркнул Столтенберг.