 НАТО планирует интенсивней отслеживать случаи насилия и повысить роль женщин в своих рядах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Анджелина Джоли посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. В ходе выступления она призвала Альянс помочь в борьбе с насилием против женщин в охваченных вооруженными конфликтами регионах.
"Изнасилование используется в качестве оружия для достижения военных или политических целей, что касается мужчин и мальчиков точно так же, как женщин и девочек. Оно используется как инструмент политического контроля, терроризма и этнических чисток. Это главный фактор, который влечет потоки беженцев", - заявила во время выступления Анджелина Джоли. По ее мнению, стабилизация неспокойных регионов невозможна без уважения прав женщин.
Позицию поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО будет тренировать солдат распознавать сексуальное насилие как военное преступление.
"Сексуальное насилие - это тактика ведения войны против женщин и девочек, но также против мужчин и мальчиков. НАТО делает много, чтобы решить эту проблему. Но мы можем делать больше", - подчеркнул Столтенберг.
опускаю "по согласию", а вот второе так дело подсудное.
но всегда найдуться матрешки, шо с начала "по согласию", а потом заява в полицию.
Тут всего то нужно было ставить слово "один" - "один из главных факторов",
но я не читал ее спич в оригинале и вполне допускаю трудности перевода.
И не перенапряглась она, а просто несет заведомую чушь. А несет она эту чушь по той причине, что у неё куриные мозги. Давай разберемся, что она конкретно трындит?
Насилия против гражданского населения имеют место быть. В любой армии. В одних больше, в других - меньше. С этим борются. И командиры, в том числе. Ты правильно говоришь: подсудное дело. В бандах, которые маскируются под армию и в армиях "диких" стран это явление зачастую поощряется. Надо с ними бороться? Надо. Джоли поедет в дикий "чуркестан" и будет там проповедовать ангельское смирение? Нет не поедет. Во первых, ее там могут того... съесть, во-вторых, она комфорт любит и дальше своего пентхауса хрен куда поедет, а если и поедет, то, только для того чтобы свое присутствие обозначить, чтоб комфорт был и конвой. Толку от таких поездок - ноль, а окружающим и охраняющим - сплошной геморрой. Но ведь она заявляет: "Я буду бороться, а вы мне помогайте". Т.е. она собралась с этим бороться в расположении войск НАТО, видимо, по ее мнению, войска НАТО бегают с членами наперевес и от этого все беженцы. И если не сами НАТОвцы бегают, то бегают их союзники, а НАТО это поощрает. Вот с этим, типа, и будем бороться.
Теперь давай посмотрим на эту Джоли с точки зрения генсека НАТО. У генсека НАТО куча проблем. США сокращают финансирование, а европейские страны не очень платить хотят. Где взять деньги? Меж союзниками согласия нет - Турция (союзничек хренов) в Сирии свою политику ведет. Возникают новые угрозы - надо базы на восток перемещать и группировку усиливать. А где деньги? Часть союзников НАТО друг на друга косо смотрит - того и гляди сцепятся. Разнимать или погодить? В новых жизненных реалиях необходимо менять планы, на какие? И еще куча вопросов. Короче, дел не впроворот. И тут заходит в кабинет некая расфуфыренная курица с кучей корреспондентов и начинает нести ахинею: "Товарищи, там, где-то кого-то е#бут. В этом основная беда. С этим надо бороться. С этим надо уметь бороться (ударение на слове "уметь"). Надо решительно пресечь, шире углубить и глубже расширить масштабы, средства и методы. Я намерена это возглавить и беспощадно всех взять "к ногтю". А вы мне должны помогать". Вот как с ней поступить? Лучше всего сказать мужу, чтобы забрал это чудо. Но она, вроде, развелась (или разводится). Так что не прокатит. Можно вызвать полувзвод казаков, чтобы они ее тут же, на генсековском столе, разложили и прописали ей розгами на её заднице всю житейскую мудрость. Раз эдак пятьдесят. Но казаков в НАТО нет, да и телесных наказаний тоже. Опять же пресса... Вот и приходится слушать всякую х##ню и улыбаться при этом.
Не позавидуешь генсеку НАТО.
а не монологи?
ну натыркай еще строчек 500+ в следующем комменте.
Йожык?
пошел на хер.
С рюкзачком)) за колбаской и сыром подался)
У него даже чемодан помётного цвета.
вопрос закрыт тире и точка.
себя в неположенных местах.
Морквину напевно вже зовсім сточив.
На психически больных , как он, это сильно влияет.
Ход их истории - бессмысленный и по факту - безмысленный.
Так, ситуационные реакции, направленные на выживание, а не на развитие.
Ну а поскольку сие историческое выживание есть действие примитивное, то и эволюции на Пидароссии в ближайшее время - ждать невозможно.
Потому мы и видим на месте кацапа кресты
Источник: https://vistanews.ru/incident/204538 ©
https://news.vse42.ru/feed/show/id/27761842