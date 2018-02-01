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Все про:женщины (494) насилие (154) НАТО (5624) горячие точки (3) Столтенберг (510)

 НАТО планирует интенсивней отслеживать случаи насилия и повысить роль женщин в своих рядах

Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли будет помогать Североатлантическому альянсу бороться против сексуального насилия в горячих точках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Анджелина Джоли посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. В ходе выступления она призвала Альянс помочь в борьбе с насилием против женщин в охваченных вооруженными конфликтами регионах.

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"Изнасилование используется в качестве оружия для достижения военных или политических целей, что касается мужчин и мальчиков точно так же, как женщин и девочек. Оно используется как инструмент политического контроля, терроризма и этнических чисток. Это главный фактор, который влечет потоки беженцев", - заявила во время выступления Анджелина Джоли. По ее мнению, стабилизация неспокойных регионов невозможна без уважения прав женщин.

Позицию поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО будет тренировать солдат распознавать сексуальное насилие как военное преступление.

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"Сексуальное насилие - это тактика ведения войны против женщин и девочек, но также против мужчин и мальчиков. НАТО делает много, чтобы решить эту проблему. Но мы можем делать больше", - подчеркнул Столтенберг.

Источник: https://censor.net.ua/n3047863
 
 
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Ух, ты! Вот это и называется крайняя озабоченность. Теперь я понял, о чем дипломаты болтают. вот шоу-мэны и шоу-вумэны щас сильно озаботились сексуальными домогательствами. Та ну вас... всех.
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тебя, Андрюха, не исправить, что тоже совсем неплохо
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Доволі складне питання. Секс досить часто використовують для досягнення своїх цілей. Потім ідуть звинувачення...Клінтон, Трамп...Прикладів багато.
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тут бы еще не попутать секс по согласию и домогательства - изнасилования.
опускаю "по согласию", а вот второе так дело подсудное.
но всегда найдуться матрешки, шо с начала "по согласию", а потом заява в полицию.
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Анжелина Джоли с "главным фактором" трохи перенапряглась.

Тут всего то нужно было ставить слово "один" - "один из главных факторов",
но я не читал ее спич в оригинале и вполне допускаю трудности перевода.
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Главная беда мужчин не в том, что они дали право голоса женщинам, а в том, что вообще научили их говорить.
И не перенапряглась она, а просто несет заведомую чушь. А несет она эту чушь по той причине, что у неё куриные мозги. Давай разберемся, что она конкретно трындит?
Насилия против гражданского населения имеют место быть. В любой армии. В одних больше, в других - меньше. С этим борются. И командиры, в том числе. Ты правильно говоришь: подсудное дело. В бандах, которые маскируются под армию и в армиях "диких" стран это явление зачастую поощряется. Надо с ними бороться? Надо. Джоли поедет в дикий "чуркестан" и будет там проповедовать ангельское смирение? Нет не поедет. Во первых, ее там могут того... съесть, во-вторых, она комфорт любит и дальше своего пентхауса хрен куда поедет, а если и поедет, то, только для того чтобы свое присутствие обозначить, чтоб комфорт был и конвой. Толку от таких поездок - ноль, а окружающим и охраняющим - сплошной геморрой. Но ведь она заявляет: "Я буду бороться, а вы мне помогайте". Т.е. она собралась с этим бороться в расположении войск НАТО, видимо, по ее мнению, войска НАТО бегают с членами наперевес и от этого все беженцы. И если не сами НАТОвцы бегают, то бегают их союзники, а НАТО это поощрает. Вот с этим, типа, и будем бороться.
Теперь давай посмотрим на эту Джоли с точки зрения генсека НАТО. У генсека НАТО куча проблем. США сокращают финансирование, а европейские страны не очень платить хотят. Где взять деньги? Меж союзниками согласия нет - Турция (союзничек хренов) в Сирии свою политику ведет. Возникают новые угрозы - надо базы на восток перемещать и группировку усиливать. А где деньги? Часть союзников НАТО друг на друга косо смотрит - того и гляди сцепятся. Разнимать или погодить? В новых жизненных реалиях необходимо менять планы, на какие? И еще куча вопросов. Короче, дел не впроворот. И тут заходит в кабинет некая расфуфыренная курица с кучей корреспондентов и начинает нести ахинею: "Товарищи, там, где-то кого-то е#бут. В этом основная беда. С этим надо бороться. С этим надо уметь бороться (ударение на слове "уметь"). Надо решительно пресечь, шире углубить и глубже расширить масштабы, средства и методы. Я намерена это возглавить и беспощадно всех взять "к ногтю". А вы мне должны помогать". Вот как с ней поступить? Лучше всего сказать мужу, чтобы забрал это чудо. Но она, вроде, развелась (или разводится). Так что не прокатит. Можно вызвать полувзвод казаков, чтобы они ее тут же, на генсековском столе, разложили и прописали ей розгами на её заднице всю житейскую мудрость. Раз эдак пятьдесят. Но казаков в НАТО нет, да и телесных наказаний тоже. Опять же пресса... Вот и приходится слушать всякую х##ню и улыбаться при этом.
Не позавидуешь генсеку НАТО.
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не забыл, шо ето форрум и как бы предполагает общение,
а не монологи?
ну натыркай еще строчек 500+ в следующем комменте.
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Главный пидриот пидарахи вылетает куда-то из международного терминала F Шереметьево. «Любитель» родины издалека

С рюкзачком)) за колбаской и сыром подался)

У него даже чемодан помётного цвета.

НАТО планирует интенсивней отслеживать случаи насилия и повысить роль женщин в своих рядах - Цензор.НЕТ 83
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Кисель как и ты нищеброд мокшанский пришёл хоть на взлётную полосу посмотреть издали,с которых регулярно улетают самолёты в прекрасное настоящее НАТО планирует интенсивней отслеживать случаи насилия и повысить роль женщин в своих рядах - Цензор.НЕТ 9972
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в таком прикиде только к любовнику в Амстердам НАТО планирует интенсивней отслеживать случаи насилия и повысить роль женщин в своих рядах - Цензор.НЕТ 8601
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кисель лизалово не меняет!
вопрос закрыт тире и точка.
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Смех смехом, а "Клямра" например уже предупреждает
НАТО планирует интенсивней отслеживать случаи насилия и повысить роль женщин в своих рядах - Цензор.НЕТ 5277
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Судя по тексту, ты его набираешь одной рукой, а второй теребишь
себя в неположенных местах.
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Булька - ты здесь анонируешь на полный износ!
Морквину напевно вже зовсім сточив.
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Зато мокша скрепно срёт в земляную дырку летом и в ведро зимой, аки царь. и мыть не надо, и запах родной и привычный. НАТО планирует интенсивней отслеживать случаи насилия и повысить роль женщин в своих рядах - Цензор.НЕТ 2524
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Полнолуние сегодня.
На психически больных , как он, это сильно влияет.
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Мне как-то в 2014-м году, выдался случай поехать на рассеюшку на мою, такссыть, историческую родину. в Тверь, шоб узнати, как там она без меня, моя историческая родина. а там--ебаать-копаать... и оттедова я ужо вернулся закоренелым антирасеянином, ггг
НАТО планирует интенсивней отслеживать случаи насилия и повысить роль женщин в своих рядах - Цензор.НЕТ 8048
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Добре, коли тільки хрестики залишаються від кацапа.
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Вся история пидарашки это крестик.
Ход их истории - бессмысленный и по факту - безмысленный.
Так, ситуационные реакции, направленные на выживание, а не на развитие.
Ну а поскольку сие историческое выживание есть действие примитивное, то и эволюции на Пидароссии в ближайшее время - ждать невозможно.
Потому мы и видим на месте кацапа кресты НАТО планирует интенсивней отслеживать случаи насилия и повысить роль женщин в своих рядах - Цензор.НЕТ 1239
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В Красноярске целый микрорайон затопили фекальные воды
Источник: https://vistanews.ru/incident/204538 ©НАТО планирует интенсивней отслеживать случаи насилия и повысить роль женщин в своих рядах - Цензор.НЕТ 809
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На мокшанском городе Новокузнецк в коммуналке нашли женский труп без головы с вырванным сердцем - она в одиночестве проживала в квартире вместе с псом, злоупотребляя спиртным. После того, как хозяйка скончалась от сердечного приступа, ополченец CНР разорвал её тело. НАТО планирует интенсивней отслеживать случаи насилия и повысить роль женщин в своих рядах - Цензор.НЕТ 4218

https://news.vse42.ru/feed/show/id/27761842

НАТО планирует интенсивней отслеживать случаи насилия и повысить роль женщин в своих рядах - Цензор.НЕТ 335
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО планирует интенсивней отслеживать случаи насилия и повысить роль женщин в своих рядах
 
 
 
 
 
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