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 Минюст назвал самые популярные и необычные имена, которые в 2017 году давали новорожденным украинцы

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2017 году, стали Анастасия, София, Анна, Артем, Максим и Александр.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Уже стала доброй традицией подготовка управлениями госрегистрации актов гражданского состояния Минюста статистики о самых популярных именах, которыми украинцы называют своих детей. В прошлом году девочки чаще получали имена (в порядке убывания частоты использования) Анастасия, София, Анна, Мария, Виктория, Полина, Вероника, Ева, Злата, Милана и Соломия. Мальчики - Артем, Максим, Александр, Дмитрий, Владислав, Матвей, Иван, Андрей, Илья, Назар, Тимофей", - сказала Елена Сукманова.

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Заместитель министра юстиции отметила, что, помимо традиционных имен, украинцы выбирают и необычные. Среди таких женских: Кукла, Золушка, Принцесса, Мадонна, Олимпиада, Панна, Беллатрисса, Нух, Евлалия, Осийохон, Фаустина, Кэролайн, Япила, Присцила, Вевея, Тиссанде, Айяр. Среди мужских: Роял, ТиДжей, Ярасвет, Харлампий, Цезарь, Кристофор, Джейкоб, Джонни, Кристобал, Конор, Мухаймин, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухаммед Али, Шавкавбек, Родриго, Одиссеас, Аполлон, Прохор-Джай.

Елена Сукманова также напомнила, что по всей Украине действует услуга Минюста по выдаче свидетельства о рождении ребенка непосредственно в роддоме. "Сейчас родителям не нужно бегать по учреждениям, чтобы получить свидетельство о рождении. Все это можно сделать прямо в роддоме. На сегодняшний день такой услугой можно воспользоваться в 470 медицинских учреждениях. С начала этого проекта в январе 2016 года в родильных домах уже выдано около 250 тысяч свидетельств о рождении ребенка", - отметила заместитель министра юстиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3047862
 
 
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По мальчишкам без неожиданностей. Артемка и Максик лидируют уже не первый год.
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Вот так значит! Взять, нажраться в синюю .опу и назвать девочку Осийохон. Желаю ему ещё дочку. Там где Осийохон, там не обойтись без Оксюморон. Никак!
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Обычное узбекское женское имя, как у нас Лена.
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Свету- брал... Лену- тоже.... Осийохон- не пытался. А предварительно поГУГЛив, не обнаружил в Узбекистане много Осийохонок. Тока двоих.
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Это еще ничего... Вот имя Япила это что то) Тут или алкашка будущая с таким именем вырастет или циркулярка для будущего мужа... Или мужское Шавкавбек... как будет уменьшенно- ласкательное? Шавка? Прекращайте бухать идиоты и давайте своим детям нормальные имена. Что бы они не мучались потом....
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мда.. судьба.. кому родиться Рокфеллером, а кому то Мухаймин и Прохор-Джай
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Кукла, Золушка, Принцесса, Мадонна, Олимпиада, Панна,...Роял, ТиДжей, Ярасвет, Харлампий, Цезарь, Кристофор...

"также напомнила, что по всей Украине действует услуга Минюста по выдаче свидетельства о рождении ребенка непосредственно в роддоме. "Сейчас родителям не нужно бегать по учреждениям, чтобы получить свидетельство о рождении." хорошо бы у них ещё справки требовали прежде ..
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Не! Роял хотя бы многое объясняет! Сынишка вырастет и узнает что его папа, когда забирал маму, из роддома, употреблял паленый спиртуган "Ройял".Всё время, пока мама была в роддоме.
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Вот нельзя увидеть кто кому поставил лайк, а жаль.
И раньше ета функция не работала нормально - десяток лайкнувших показывала,
вот уже не знаю по какой критерии, а дальше нет.
Я к тому, что у каждого из форрумчан все таки как то отображается "активность друзей",
хоть по факту их и нет, но вот что я заметил, некоторые из моих "друзей" вдруг стали сами себя залайкивать, чуть ли не свой каждый коммент.
До "ремонта" саита форрумчане замечали такое и смеялись, а сейчас не видно.
Интересно как то....
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Япила охрененно для девочки. Якурила хорошее , Ятраха неплохо и Яторчала .
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Кукла Мухамед Алиевна нормуль. Хотел бы я в глаза тем родителям обкуркам посмотреть.
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Мусульмани дають ім'я за Кораном. Тому Кукла Вікторія Федорівна янукович Минюст назвал самые популярные и необычные имена, которые в 2017 году давали новорожденным украинцы - Цензор.НЕТ 8377
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О ряде неудачных «красных» имён, порождённых бурей революции и триумфом сталинских пятилеток, в литературе сказано достаточно. Здесь лишь отметим, что в 60-е годы был и тихий «контрреволюционный» откат. Период «оттепели» совпал с любовью к физике и к Хемингуэю: стали популярными Эрнест, Эдуард, Инга, Элеонора… Не обошлось и здесь без курьёзов. На Всесоюзном совещании по личным именам (Москва-68) оглашались разного рода занятности и нелепицы. Пинцет и Ланцет - имена деток-близняшек армянского хирурга; регистрировались имена Электрон, Урюрвкос (Ура! Юра в космосе), Скафандр, Комментария, Гений, Грация. В Свердловске имя Грация принадлежало девочке с фамилией Неумытова. В какой-то южной республике было зафиксировано имя Канализация.

https://zn.ua/SOCIETY/iskusstvo_davat_imena.html
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Бывал в Корке и в Дублине. Понравилось. Удивился обилию поляков. Особенно в Корке.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинюст назвал самые популярные и необычные имена, которые в 2017 году давали новорожденным украинцы
 
 
 
 
 
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