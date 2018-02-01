 Минюст назвал самые популярные и необычные имена, которые в 2017 году давали новорожденным украинцы

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Уже стала доброй традицией подготовка управлениями госрегистрации актов гражданского состояния Минюста статистики о самых популярных именах, которыми украинцы называют своих детей. В прошлом году девочки чаще получали имена (в порядке убывания частоты использования) Анастасия, София, Анна, Мария, Виктория, Полина, Вероника, Ева, Злата, Милана и Соломия. Мальчики - Артем, Максим, Александр, Дмитрий, Владислав, Матвей, Иван, Андрей, Илья, Назар, Тимофей", - сказала Елена Сукманова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст назвал самые популярные имена, которые давали новорожденным в Киеве в 2017 году

Заместитель министра юстиции отметила, что, помимо традиционных имен, украинцы выбирают и необычные. Среди таких женских: Кукла, Золушка, Принцесса, Мадонна, Олимпиада, Панна, Беллатрисса, Нух, Евлалия, Осийохон, Фаустина, Кэролайн, Япила, Присцила, Вевея, Тиссанде, Айяр. Среди мужских: Роял, ТиДжей, Ярасвет, Харлампий, Цезарь, Кристофор, Джейкоб, Джонни, Кристобал, Конор, Мухаймин, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухаммед Али, Шавкавбек, Родриго, Одиссеас, Аполлон, Прохор-Джай.

Елена Сукманова также напомнила, что по всей Украине действует услуга Минюста по выдаче свидетельства о рождении ребенка непосредственно в роддоме. "Сейчас родителям не нужно бегать по учреждениям, чтобы получить свидетельство о рождении. Все это можно сделать прямо в роддоме. На сегодняшний день такой услугой можно воспользоваться в 470 медицинских учреждениях. С начала этого проекта в январе 2016 года в родильных домах уже выдано около 250 тысяч свидетельств о рождении ребенка", - отметила заместитель министра юстиции.