 Минюст назвал самые популярные и необычные имена, которые в 2017 году давали новорожденным украинцы

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Уже стала доброй традицией подготовка управлениями госрегистрации актов гражданского состояния Минюста статистики о самых популярных именах, которыми украинцы называют своих детей. В прошлом году девочки чаще получали имена (в порядке убывания частоты использования) Анастасия, София, Анна, Мария, Виктория, Полина, Вероника, Ева, Злата, Милана и Соломия. Мальчики - Артем, Максим, Александр, Дмитрий, Владислав, Матвей, Иван, Андрей, Илья, Назар, Тимофей", - сказала Елена Сукманова.
Заместитель министра юстиции отметила, что, помимо традиционных имен, украинцы выбирают и необычные. Среди таких женских: Кукла, Золушка, Принцесса, Мадонна, Олимпиада, Панна, Беллатрисса, Нух, Евлалия, Осийохон, Фаустина, Кэролайн, Япила, Присцила, Вевея, Тиссанде, Айяр. Среди мужских: Роял, ТиДжей, Ярасвет, Харлампий, Цезарь, Кристофор, Джейкоб, Джонни, Кристобал, Конор, Мухаймин, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухаммед Али, Шавкавбек, Родриго, Одиссеас, Аполлон, Прохор-Джай.
Елена Сукманова также напомнила, что по всей Украине действует услуга Минюста по выдаче свидетельства о рождении ребенка непосредственно в роддоме. "Сейчас родителям не нужно бегать по учреждениям, чтобы получить свидетельство о рождении. Все это можно сделать прямо в роддоме. На сегодняшний день такой услугой можно воспользоваться в 470 медицинских учреждениях. С начала этого проекта в январе 2016 года в родильных домах уже выдано около 250 тысяч свидетельств о рождении ребенка", - отметила заместитель министра юстиции.
"также напомнила, что по всей Украине действует услуга Минюста по выдаче свидетельства о рождении ребенка непосредственно в роддоме. "Сейчас родителям не нужно бегать по учреждениям, чтобы получить свидетельство о рождении." хорошо бы у них ещё справки требовали прежде ..
с ангельского вроде fist, не?
И раньше ета функция не работала нормально - десяток лайкнувших показывала,
вот уже не знаю по какой критерии, а дальше нет.
Я к тому, что у каждого из форрумчан все таки как то отображается "активность друзей",
хоть по факту их и нет, но вот что я заметил, некоторые из моих "друзей" вдруг стали сами себя залайкивать, чуть ли не свой каждый коммент.
До "ремонта" саита форрумчане замечали такое и смеялись, а сейчас не видно.
Интересно как то....
https://zn.ua/SOCIETY/iskusstvo_davat_imena.html