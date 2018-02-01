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Все про:Китай (918) МИД (4358) США (13186) Трамп (1652)

 Надеемся, США смогут отказаться от устаревших представлений и пойдут на урегулирование разногласий, - МИД Китая о речи Трампа

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики обнародовало реакцию на речь президента США, произнесенную в конгрессе.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин сегодня на брифинге в Пекине.

В МИД Китая отметили, что КНР и США разделяют широкий круг важных общих интересов. "У нас есть разногласия, но наши общие интересы намного перевешивают наши разногласия. Прошлое и настоящее показало, что сотрудничество - это единственный правильный выбор для Китая и США, и лучшее будущее может быть достигнуто благодаря содействию развития взаимовыгодных отношений. Мы надеемся, что США смогут отказаться от таких устаревших представлений, как ментальность "холодной войны" и от "игры с нулевой суммой" (уступившая сторона не получает ничего, - ред.), и будут рассматривать отношения Китая с США в правильном направлении", - подчеркнула Хуа Чуньин. Она также отметила, что обеим странам важно сотрудничать на основе взаимоуважения, сосредоточиваться на взаимодействии и урегулировании разногласий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "США возобновляют свою силу и внешние позиции", - Чалый об обращении Трампа к Конгрессу

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, выступая перед конгрессом с речью "О положении страны", призвал в полной мере профинансировать нужды армии США на фоне угроз, исходящих из Китая, России, от террористических групп, а также преступных режимов. В частности, он сказал, что Россия и Китай бросают вызов американским интересам, экономике и ценностям.

Источник: https://censor.net.ua/n3047860
 
 
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Трамп, оставь этот Китай в покое.
Надо рашку сильнее пинать!
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Китай дає економічні загрози, а росія дає військові...Трамп правильно сказав щодо загроз.
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У семейства Трампов в КНР аж несколько "липецких фабричек", так шо все его излияния - пустая болтовня.
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Трампу заборонено мати в Китаї бізнес?
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Ему на сегодня заборонено иметь бизнесс вообще.А все,шо продается бизнесами Иванки - произведено как раз в КНР,по большей части. А не в США, как Рыжий громогласно всех призывает
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Більшість виробництва саме в Китаї. Тому ще не дивує, а заборону Трамп обійшов віддав дітям Надеемся, США смогут отказаться от устаревших представлений и пойдут на урегулирование разногласий, - МИД Китая о речи Трампа - Цензор.НЕТ 1105
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І не тільки закликає, але й вводяться мита, про що політичні ставленики міжнародних корпорацій не заїкались
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Не вводятся,а ,опять же,громогласно провозглашаются.
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Причём там запрещено. Очень убогая отмазка - типа не запрещено ведь законом. Юридически может и не запрещено. Но ведь все понимают что жлоб и барыга Трамп никогда не будет резать курицу несущую золотые яйца. Имея комерчесский интерес в Китае, и будучи заинтересованным в гешефте Трамп мягко говоря балаболит и пустословит. Так же как и Соевый с бизнесом на Засрашке.
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Та не тільки вони це роблять. Це є конкуренти, які хочуть прибрати їх бізнес Надеемся, США смогут отказаться от устаревших представлений и пойдут на урегулирование разногласий, - МИД Китая о речи Трампа - Цензор.НЕТ 173
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це питання до америкосів, які купують товари мейд ін чайна, але чомусь обурюються, що там їх співгромадяни розмістили виробництво
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Правильно, вопрос именно к Рыжей Мартышке Надеемся, США смогут отказаться от устаревших представлений и пойдут на урегулирование разногласий, - МИД Китая о речи Трампа - Цензор.НЕТ 7552
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І як це суперечить "профинансировать нужды армии США"?
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Надежда не пытка, а компас земной,

A доня обычный твиттер троль, но понтовитый - на понтах шо на колесах.
Взрослые дяди из Конгресса присматривают за шалуном.
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Таких як він мабуть і в Конгресі США вистачає.
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да есть, а где же их нет....
но как тока он губами к хуйлу начинает тянуться - тот же Конгресс ему линейкой по губам.и ето правильно.
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Доня совсем неплохой бизнесмен, но для Президента етого мало.
Ето смесь михи и пети причем агрессивная с вкраплениями хуйла и ына.
Но на министра "по стене" при нормальном Президенте вполне тянет.
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твой так поднимался лет 30 назад, но я же молчу.

меня ник на Syy Ebas
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ты еще и ширяешься, нюхаешь?
бес в ребро, игла в вену, пыль в нос?
завязывай друже... - не гоже...
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Мацуо Басьо написав три правила доброго написання хайку:Сабі (японською) - зосередженість, спокійна радість самотності;
Сіфі - усвідомлення гармонії прекрасного;
Наусомі - глибина проникнення


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ты не заметил, шо ответил через 2 часа?
я о тебе уже 32 раза забыл Надеемся, США смогут отказаться от устаревших представлений и пойдут на урегулирование разногласий, - МИД Китая о речи Трампа - Цензор.НЕТ 6071

но ты мне нравишься когда с большими перерывами.
т.е. следующий раз 6:35?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНадеемся, США смогут отказаться от устаревших представлений и пойдут на урегулирование разногласий, - МИД Китая о речи Трампа
 
 
 
 
 
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