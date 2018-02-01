 Надеемся, США смогут отказаться от устаревших представлений и пойдут на урегулирование разногласий, - МИД Китая о речи Трампа

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин сегодня на брифинге в Пекине.

В МИД Китая отметили, что КНР и США разделяют широкий круг важных общих интересов. "У нас есть разногласия, но наши общие интересы намного перевешивают наши разногласия. Прошлое и настоящее показало, что сотрудничество - это единственный правильный выбор для Китая и США, и лучшее будущее может быть достигнуто благодаря содействию развития взаимовыгодных отношений. Мы надеемся, что США смогут отказаться от таких устаревших представлений, как ментальность "холодной войны" и от "игры с нулевой суммой" (уступившая сторона не получает ничего, - ред.), и будут рассматривать отношения Китая с США в правильном направлении", - подчеркнула Хуа Чуньин. Она также отметила, что обеим странам важно сотрудничать на основе взаимоуважения, сосредоточиваться на взаимодействии и урегулировании разногласий.

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Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, выступая перед конгрессом с речью "О положении страны", призвал в полной мере профинансировать нужды армии США на фоне угроз, исходящих из Китая, России, от террористических групп, а также преступных режимов. В частности, он сказал, что Россия и Китай бросают вызов американским интересам, экономике и ценностям.