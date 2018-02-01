 Умер режиссер-аниматор Анатолий Резников, создавший кота Леопольда и Чертенка с пушистым хвостом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мне позвонили друзья из Германии, там находился Резников, которые дружат с его семьей, и сообщили эту печальную новость", - сказала агентству кинокритик Сусанна Альперина.

Отметим, что Анатолий Резников родился 20 декабря 1940 года в Белостоке (на тот момент - Белостоцкая обл. Белорусской ССР, ныне - Польша). Окончил художественное училище в Тбилиси и факультет промышленной эстетики Московского высшего художественно-промышленного училища (ныне - Московская художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова). В 1970 году начал работать на творческом объединении "Экран". Первая режиссерская работа - музыкальная сказка "Соломенный бычок" (1971).

В 1975 году вышел первый мультфильм Резникова из серии "Кот Леопольд", снятый по сценарию Аркадия Хайта. Впоследствии вышли десять фильмов серии, а в 1993 году - четырехсерийный пародийный фильм "Возвращение кота Леопольда".

Среди других значимых работ - "Клякса" (1980), "Раз ковбой, два ковбой" (1981), "Чертенок с пушистым хвостом" (1985). Всего, работая на ТО "Экран", создал почти 40 мультипликационных фильмов, большинство из них - в сотрудничестве с художником-постановщиком Вячеславом Назаруком.

В 2010 году на студии "Кристмас филмз" снял мультфильм "Приключения котенка и его друзей" (был также автором сценария). В 2015 году совместно с итальянской студией Mondo TV создал 13-серийный мультфильм "Новые приключения кота Леопольда" (премьера состоялась в начале 2016 года).