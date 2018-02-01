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 Школьные атласы, на которых оккупированный Крым обозначен как территория РФ, изъяли из обращения в Чехии

Министерство образования Чехии изъяло из оборота выпущенный в 2017 году школьный атлас, на котором оккупированный Крым обозначен как территория Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение снять атласы по использованию в качестве учебных пособий. Сейчас министерство находится в контакте с издателями по вопросу можно оперативного исправления ситуации", - говорится в сообщении Минобразования Чехии.

Карту Европы с некорректным изображением оккупированного Крыма обнаружили в одной из школ Праги и опубликовали 17 января фотографию в соцсетях.

Школьные атласы, на которых оккупированный Крым обозначен как территория РФ, изъяли из обращения в Чехии 01

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис тогда заявил, что производитель карты извинился по ошибки. "В ответ на наше письмо производитель карты прислал посольству извинения и сообщил о снятии некорректной карты по продаже и с веб-сайта компании", - написал Перебийнис в Facebook.

Школьные атласы, на которых оккупированный Крым обозначен как территория РФ, изъяли из обращения в Чехии 02
Школьные атласы, на которых оккупированный Крым обозначен как территория РФ, изъяли из обращения в Чехии 03Школьные атласы, на которых оккупированный Крым обозначен как территория РФ, изъяли из обращения в Чехии 04

Источник: https://censor.net.ua/n3047857
 
 
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В них наш прапор теж не "некоректний",секта жовтий зверху що ,всесвіт захопила?)))))
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Это в угоду китайцам сделали! Так сказать на опережение! Всё равно скоро эти территории в жёлтый цвет красить будут! Школьные атласы, на которых оккупированный Крым обозначен как территория РФ, изъяли из обращения в Чехии - Цензор.НЕТ 9381
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надо провести опрос среди украинцев - как вам решение саудовского принца по поводу коррупции?
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Свыше ста ярдов принцы и чиновники вернули в казну! Король сам о.уел, полагал, что будет не больше 10 ярдов! Школьные атласы, на которых оккупированный Крым обозначен как территория РФ, изъяли из обращения в Чехии - Цензор.НЕТ 6288
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Виходить, що фундаменталістський Іслам не дуже поганий, як і монархія?
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Думаю, що то була випадковість. Вибачились чехи і цього достатньо.
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Неадекватных и туповатых работничков, которые королей с тузами путают, везде валом.
На Гавайях вон один обьявил атомную атаку - 10 лет чучело там работает,
имеет историю по неадекватности - не, разбомбил таки гавайи.
Школьные атласы, на которых оккупированный Крым обозначен как территория РФ, изъяли из обращения в Чехии - Цензор.НЕТ 357
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Якщо відсутнє джерело вашої інформації, то не варто писати.
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Это не может быть случайной ошибкой. Осмысленные многоступенчатые действия.
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ну, кацапы делают единственное, что умеют- с помощью бабок, икры и шалав продвигают раисю в перду.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШкольные атласы, на которых оккупированный Крым обозначен как территория РФ, изъяли из обращения в Чехии
 
 
 
 
 
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