 Школьные атласы, на которых оккупированный Крым обозначен как территория РФ, изъяли из обращения в Чехии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение снять атласы по использованию в качестве учебных пособий. Сейчас министерство находится в контакте с издателями по вопросу можно оперативного исправления ситуации", - говорится в сообщении Минобразования Чехии.

Карту Европы с некорректным изображением оккупированного Крыма обнаружили в одной из школ Праги и опубликовали 17 января фотографию в соцсетях.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис тогда заявил, что производитель карты извинился по ошибки. "В ответ на наше письмо производитель карты прислал посольству извинения и сообщил о снятии некорректной карты по продаже и с веб-сайта компании", - написал Перебийнис в Facebook.







