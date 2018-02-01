 Российские военные проводят учения на территории непризнанного Приднестровья, что угрожает суверенитету Молдовы, - МИД

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
"Согласно опубликованной на сайте Министерства обороны РФ информации, дислоцированная в Приднестровском регионе Молдовы Оперативная группа российских войск вновь проводит военные учения, цель которых формулируется как "борьба с терроризмом и уничтожение условного противника, использующего оружие массового уничтожения". МИД выражает недоумение и возмущение провокационным поведением незаконно расквартированных в регионе российских войск. Обеспокоенность молдавских властей вызвана и тем, что в этих учениях принимают участие силовые структуры непризнанного Приднестровья", - говорится в комментарии.
В обращении подчеркивается, что МИД Молдовы категорически осуждает подобные действия, которые напрямую угрожают суверенитету и территориальной целостности государства.
Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы напоминают об обязательствах РФ по выводу своих войск и вооружения с территории страны в соответствии с подписанным еще в 1992 году Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре.
Ранее Молдова обратилась в ООН с просьбой включить в повестку дня Генеральной ассамблеи вопроса о полном выводе с территории страны российских войск и вооружения. Кишинев также настаивает на замене российских миротворческих сил в Зоне безопасности на Днестре международной миссией гражданских наблюдателей под эгидой международных организаций.
На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что перемещение грузов в Приднестровье с 20 мая будет согласовывать с Молдовой, заявил министр сельского хозяйства непризнанной республики Ефимий Коваль.Этот материал можно прочитать и на украинском языке
20 мая, 2017 01.06 | комментариев: 19
Протяженность границы между Украиной и Приднестровьем - 140 км
Фото: EPA
Украина запретила транзит продовольственных грузов через свою территорию в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. Об этом во время экстренного заседания Совета безопасности Приднестровья заявил министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Ефимий Коваль, сообщает официальный сайт главы "республики".
Коваль рассказал, что о таком запрете Приднестровье письмом предупредила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Авторы документа ссылаются на распоряжение главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, датированное 17 мая текущего года, которым определено, что с 20 мая пропуск подконтрольных грузов в режиме транзита через территорию Украины, которые направляются в Приднестровье, будет осуществляться только при условии согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова", - заявил Коваль.
По его словам, в письме было указано, что предыдущие согласования транзита по территории Украины в приднестровском направлении "признаны недействительными".
Министр сельского хозяйства заявил, что "в Приднестровье через украинский порт поступают грузы из 29 стран мира".
Говоря о потенциальных последствиях введенных ограничений, министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР отметил, что в случае недопуска грузов в порт "наши хозяйствующие субъекты будут вынуждены хранить их на штрафплощадке и платить за простой груза на территории Украины".
В случае же сухопутного перемещения грузов через территорию Украины, спрогнозировал Коваль, велика вероятность их возврата отправителю до урегулирования всех вопросов.
Учитывая внешнюю продовольственную зависимость Приднестровья, глава минсельхоза предупредил, что "решение Украины отрицательно скажется на продовольственном обеспечении республики".
Приднестровье объявило о суверенитете от Молдовы в 1990 году, однако мировым сообществом независимость региона не признана. Автономии требовала часть жителей этого региона. В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских миротворческих сил. Молдова настаивает на выведении российских военных со своей территории.
После начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе Украина 21 мая 2015 денонсировала пять договоров с РФ, обеспечивавших функционирование российского военного контингента в Приднестровье.
На границе с Приднестровьем Украина вырыла ров шириной 3,5 метра и глубиной от 2 до 3 метров для блокирования движения тяжелой военной техники и перемещения контрабандных грузов. Национальная гвардия усилила патрулирование.
Протяженность границы между Украиной и самопровозглашенной республикой составляет 140 км.
http://gordonua.com/news/worldnews/ukraina-zapretila-tranzit-gruzov-v-pridnestrove-ministr-selskogo-hozyaystva-nepriznannoy-respubliki-189062.html
По крайней мере ничего такого не встречал,
но помнится величайший танкист всех времен и народов, он же кацманавт рогозя
в Приднестровье летел через Беларусь.
Eсли через Украину, то у меня кроме матюков слов нет.
все что я хотел сказать, что не знаю и нигде о таких
фактах ничего не слышал и не читал.
есть ерапланы, есть пароходы под разными флагами, есть те кто дают и те кто берет,
возможны варианты, как говорится.
что военные кацперевозки в приднестровье официально осуществляются черeз территорию Украины - нигде не слышал.
если у вас есть доказательства кроме "а как же иначе" пришлите, буду благодарен.
было бы самое то.
я и правда не нашел ничего в пользу того, что Украина официально
разрешает провоз какой либо военной кацпродукции через свою территорию в Приднестровье.
я тебе напомню цепь событий:
- ты прислал мне ссылку на срувесну,
- я не люблю срувесну и ту мразь шо рассылает срувесновские ссылки
- попросил модера тебя, срувесновца, как минимум забанить, но модер просто удалил.
- а теперь тихо и только тебе на ухо и второй раз - пошел вон, псина прикацапленая.
думаю ты самый умный из них.
три - пятнадцать
01.02.2018 04:18
+++++++++++++
+++++++++++++
Удалено.
01.02.2018 04:45
три - пятнадцать
Спасибо.
01.02.2018 04:49
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Офіційно торгівлю з Придністров'ям ніхто не забороняв
Ротацию делали до 17 года и через Кишинев, и через Украину. Просто приезжают(прилетают) люди в гражданке. С поставками в Приднестровье- приблизительно также как было из Украины в Донецк и Луганск, пока Парасюк и Семенченко не вмешались. Ну, а молдавские таможенники корумпированы не меньше украинских. А что касается вещевых и продуктовых поставок- с этим никаких проблем вообще. Единственное- как оружие получают? Не знаю. Знаю, что на складах в Колбасной оружия и боеприпасов( которые русские обещали уничтожить в 1992 и 95 году)- 2 армии вооружить можно. Несколько тысяч тонн.
Численность личного состава группы - 1 000 человек.
Кроме того в Приднестровье остаётся один из крупнейших оружейных складов в Европе в районе населённого пункта Колбасна, принадлежавший бывшей 14-й армии ВС СССР.
Кроме боеприпасов, здесь хранится свыше 100 танков, около 50 БМП, свыше 100 БТР, свыше 200 зенитно-ракетных комплексов, боевые машины ПТУРС, установки системы залпового огня «Град», артиллерийские орудия, миномёты, разведывательные машины, почти 35 000 автомобилей, автомобильные шасси, около полутысячи единиц инженерной техники, 130 вагонов инженерного имущества и 1 300 тонн инженерных боеприпасов, 30 000 автоматов, пулемётов и пистолетов.
уточните загадку...
Президент Молдовы Игорь Додон потребовал официальных объяснений от властей семи сел, которые своевольно подписали декларацию об объединении с Румынией.
Как пишет портал EurAsia Daily, спустя неделю после происшествия, глава государства велел созвать для обсуждения ситуации Высший совет безопасности и подчеркнул, что осуждает «безразличие, халатность или, возможно, злой умысел» со стороны МВД и Генпрокуратуры страны, в чьи обязанности входит пресечение подобных инцидентов.
Символический документ о желании войти в состав соседнего государства был подписан 24 января, во время торжественных мероприятий в честь праздника Малого объединения, который отмечается также и в Румынии.
Отметим, что за этот короткий период одно из этих сел уже установило свои экономические и культурные взаимоотношения с населенными пунктами соседнего государства.(с)
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Ну, как? Интересно? Мне- тоже. Шо там с властью происходит? Коронами меряются?
Нам не выгодны не те,не эти.
что бы в него плевать - все решает парламент.
пару тройку раз уже долдона (пардон за ошибку опять) отправляли в неоплачиваемый президенстский отпуск?
отправят столько раз сколько будет нужно, тот дорогу уже знает,
иногда кажется он только для етого рот и открывает.
Запоребриковый алексей пушков о Молдове....:https://www.dialog.ua/russia/142519_1516518095