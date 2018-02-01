 Российские военные проводят учения на территории непризнанного Приднестровья, что угрожает суверенитету Молдовы, - МИД

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

"Согласно опубликованной на сайте Министерства обороны РФ информации, дислоцированная в Приднестровском регионе Молдовы Оперативная группа российских войск вновь проводит военные учения, цель которых формулируется как "борьба с терроризмом и уничтожение условного противника, использующего оружие массового уничтожения". МИД выражает недоумение и возмущение провокационным поведением незаконно расквартированных в регионе российских войск. Обеспокоенность молдавских властей вызвана и тем, что в этих учениях принимают участие силовые структуры непризнанного Приднестровья", - говорится в комментарии.

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В обращении подчеркивается, что МИД Молдовы категорически осуждает подобные действия, которые напрямую угрожают суверенитету и территориальной целостности государства.

Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы напоминают об обязательствах РФ по выводу своих войск и вооружения с территории страны в соответствии с подписанным еще в 1992 году Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре.

Ранее Молдова обратилась в ООН с просьбой включить в повестку дня Генеральной ассамблеи вопроса о полном выводе с территории страны российских войск и вооружения. Кишинев также настаивает на замене российских миротворческих сил в Зоне безопасности на Днестре международной миссией гражданских наблюдателей под эгидой международных организаций.

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На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.