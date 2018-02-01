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Все про:МИД (4358) Молдова (884) Приднестровье (377) Россия (67907) военнослужащие (3440)

 Российские военные проводят учения на территории непризнанного Приднестровья, что угрожает суверенитету Молдовы, - МИД

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выражает недоумение и возмущение в связи с проведением очередных военных учений на территории Приднестровского региона.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

"Согласно опубликованной на сайте Министерства обороны РФ информации, дислоцированная в Приднестровском регионе Молдовы Оперативная группа российских войск вновь проводит военные учения, цель которых формулируется как "борьба с терроризмом и уничтожение условного противника, использующего оружие массового уничтожения". МИД выражает недоумение и возмущение провокационным поведением незаконно расквартированных в регионе российских войск. Обеспокоенность молдавских властей вызвана и тем, что в этих учениях принимают участие силовые структуры непризнанного Приднестровья", - говорится в комментарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова будет считать убытки от военного присутствия России в Приднестровье для подготовки иска к РФ

В обращении подчеркивается, что МИД Молдовы категорически осуждает подобные действия, которые напрямую угрожают суверенитету и территориальной целостности государства.

Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы напоминают об обязательствах РФ по выводу своих войск и вооружения с территории страны в соответствии с подписанным еще в 1992 году Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре.

Ранее Молдова обратилась в ООН с просьбой включить в повестку дня Генеральной ассамблеи вопроса о полном выводе с территории страны российских войск и вооружения. Кишинев также настаивает на замене российских миротворческих сил в Зоне безопасности на Днестре международной миссией гражданских наблюдателей под эгидой международных организаций.

Также читайте: Российскую журналистку телеканала RTVI Минскер не впустили в Молдову на интервью с Додоном

На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.

Источник: https://censor.net.ua/n3047856
 
 
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За Придністров'я повинні теж бути санкції, а не тільки за Крим, Донбас...
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Молдова не розказувати повинна, а блокувати т.з. придністров'я і вимагати цього від україни...
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А как они туда топливо для учений подвезли? Кто туда цистерны пропустил?
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А через куда снабжается эта группировка русни в Приднестровье?
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Через Україну забороняли провозити військові вантажі.
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Так откуда дровишки-та? Через Молдову?
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Через Украину. До сих пор идут поезда из Украины в приднестровье а потом в Молдову.
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Самому цікаво, бо могли і через Молдову. Є данні, що через Україну?
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Ну, не будьте наивными. В Молдове очень жёсткий премьер Филипп. Кисель говорит, что - русофоб. Молдова товары двойного назначения категорически не пускает. Всё идёт через Украину...
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Та я знаю. Интересна реакция любителей шоколадных изделий....
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Не їм шоколад, це не до мене. Якщо звинувачувати Україну, то треба факти порушень. Заборона провозить військові вантажі давно було. З українського боку перед Придністров'ям стоять молдовські митники. Тобто Молдова сама пропускає в Придністров'я? Цікава реакція поплічників януковича.
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Я не знаю шо такое "янукович". Все,шо я знаю - есть группировка русни,которая непонятно через куда снабжается.И это "через куда" - явно не Молдова.
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А чого без фактів звинувачувати Україну? А я кажу, що Молдова по-любому бере в цьому участь. Здогадайся чому.
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А чого без фактів звинувачувати Молдову?
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Бо молдовські митники стоять на митних пунктах пропуску України і вони вирішують що пропускати.
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Украина запретила транзит грузов в Приднестровье - министр сельского хозяйства непризнанной республики
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что перемещение грузов в Приднестровье с 20 мая будет согласовывать с Молдовой, заявил министр сельского хозяйства непризнанной республики Ефимий Коваль.Этот материал можно прочитать и на украинском языке
20 мая, 2017 01.06 | комментариев: 19

Протяженность границы между Украиной и Приднестровьем - 140 км
Фото: EPA

Украина запретила транзит продовольственных грузов через свою территорию в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. Об этом во время экстренного заседания Совета безопасности Приднестровья заявил министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Ефимий Коваль, сообщает официальный сайт главы "республики".
Коваль рассказал, что о таком запрете Приднестровье письмом предупредила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Авторы документа ссылаются на распоряжение главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, датированное 17 мая текущего года, которым определено, что с 20 мая пропуск подконтрольных грузов в режиме транзита через территорию Украины, которые направляются в Приднестровье, будет осуществляться только при условии согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова", - заявил Коваль.

По его словам, в письме было указано, что предыдущие согласования транзита по территории Украины в приднестровском направлении "признаны недействительными".
Министр сельского хозяйства заявил, что "в Приднестровье через украинский порт поступают грузы из 29 стран мира".

Говоря о потенциальных последствиях введенных ограничений, министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР отметил, что в случае недопуска грузов в порт "наши хозяйствующие субъекты будут вынуждены хранить их на штрафплощадке и платить за простой груза на территории Украины".

В случае же сухопутного перемещения грузов через территорию Украины, спрогнозировал Коваль, велика вероятность их возврата отправителю до урегулирования всех вопросов.

Учитывая внешнюю продовольственную зависимость Приднестровья, глава минсельхоза предупредил, что "решение Украины отрицательно скажется на продовольственном обеспечении республики".
Приднестровье объявило о суверенитете от Молдовы в 1990 году, однако мировым сообществом независимость региона не признана. Автономии требовала часть жителей этого региона. В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских миротворческих сил. Молдова настаивает на выведении российских военных со своей территории.
После начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе Украина 21 мая 2015 денонсировала пять договоров с РФ, обеспечивавших функционирование российского военного контингента в Приднестровье.
На границе с Приднестровьем Украина вырыла ров шириной 3,5 метра и глубиной от 2 до 3 метров для блокирования движения тяжелой военной техники и перемещения контрабандных грузов. Национальная гвардия усилила патрулирование.
Протяженность границы между Украиной и самопровозглашенной республикой составляет 140 км.
http://gordonua.com/news/worldnews/ukraina-zapretila-tranzit-gruzov-v-pridnestrove-ministr-selskogo-hozyaystva-nepriznannoy-respubliki-189062.html
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Не уверен, что кацешелоны идут через Украину.
По крайней мере ничего такого не встречал,
но помнится величайший танкист всех времен и народов, он же кацманавт рогозя
в Приднестровье летел через Беларусь.
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Я там пониже не просто так карту запостил...
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Kарта впечатляет, но по любому ето пока только наши догадки.
Eсли через Украину, то у меня кроме матюков слов нет.
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Ну,не так уж много неизвестных в этом уравнении.Вряд ли Молдова пропускает снабжение для группировки оккупантов своей территории.
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Отож, що невідомо як перевозять вантажі.
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Извините, но если бы кацаэшелоны не шли бы через Украину, то лебединой армии через 2 месяца в заблокированном анклаве настала бы лебединая песня. Но, в том то и дело, что анклав - незаблокирован со стороны Украины. Не хотим злить путина...
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Як стосовно молдовських митників, які доглядають всі вантажі з українського кордону?
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Там нема молдовських митників. Там - ватнікі.
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Но, это ж южнее. А основной поток идёт прямо на Тирасполь. Посмотрите гугл: там и ж.д. и автодорога. А этот в Кучургане сделали для удобства жителей, кто в Одессу мотается... Тут и ж.д. ветки нет.
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Там не один такий пункт пропуску...Тобто просто звинувачувати Україну не вийде. Якщо везли з порушенням, то факти у студію.
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Я з Одеси через Тираспіль на Кишинів їздив.
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ну лебедю уже давно настала лебединая песня.
все что я хотел сказать, что не знаю и нигде о таких
фактах ничего не слышал и не читал.
есть ерапланы, есть пароходы под разными флагами, есть те кто дают и те кто берет,
возможны варианты, как говорится.

что военные кацперевозки в приднестровье официально осуществляются черeз территорию Украины - нигде не слышал.

если у вас есть доказательства кроме "а как же иначе" пришлите, буду благодарен.
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Официально осуществлялись до мая 1915 года.по 5 межправительственным соглашениям с россией. В 15-м Украина их разорвала. Сейчас официально ничего не идет. Как на самом деле- не знаю.
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Юрий, пару ссылок, если у вас есть на "до мая 1915 года"
было бы самое то.
я и правда не нашел ничего в пользу того, что Украина официально
разрешает провоз какой либо военной кацпродукции через свою территорию в Приднестровье.
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Я дал, но модератор ,почему то удалил. Наверное, потому ,что источник-кацапский, но ничего другого не нашел, извини.
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Юрик не одевай фату и не прикидывайся целкой.
я тебе напомню цепь событий:
- ты прислал мне ссылку на срувесну,
- я не люблю срувесну и ту мразь шо рассылает срувесновские ссылки
- попросил модера тебя, срувесновца, как минимум забанить, но модер просто удалил.
- а теперь тихо и только тебе на ухо и второй раз - пошел вон, псина прикацапленая.
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наконец то дошло до срувесновца.
думаю ты самый умный из них.
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Думаю, что прочитали, поскольку, наверное, с вашей подачи и удалено:

Российские военные проводят учения на территории непризнанного Приднестровья, что угрожает суверенитету Молдовы, - МИД - Цензор.НЕТ 5329 три - пятнадцать

01.02.2018 04:18
+++++++++++++

+++++++++++++
Удалено.
01.02.2018 04:45
три - пятнадцать

Спасибо.
01.02.2018 04:49
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Якщо везли для російських частин, то військовий.
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Та везуть нібито для придністровських фірм, не для військових, ну а далі- само собою...
Офіційно торгівлю з Придністров'ям ніхто не забороняв
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олее 20 тысяч тонн боеприпасов - если рванёт, будет точь как оружие масосвого порожения.
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Нет,просто действительно интересно,как они снабжаются? Они ж шо-то жрут,шо-то в в свои драндулеты заправляют и так дальше....


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гонДодон в Молдове власти не имеет и находится под микроскопом.
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Она везде есть. Но чемпионом Европы по ней является не Молдова.
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А ми не про чемпіонів. Достатньо просто корупції.
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Действительно,мы не о чемпионах,а о тех,кто достаточно замазан в торговле с оккупантами своей собственной страны во время войны.
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В даному випадку ми обговорюємо лише постачання Придністров'я.
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Макс, горючку им дают приднестровцы, которые покупают ее в Молдове, и даже Румынии.
Ротацию делали до 17 года и через Кишинев, и через Украину. Просто приезжают(прилетают) люди в гражданке. С поставками в Приднестровье- приблизительно также как было из Украины в Донецк и Луганск, пока Парасюк и Семенченко не вмешались. Ну, а молдавские таможенники корумпированы не меньше украинских. А что касается вещевых и продуктовых поставок- с этим никаких проблем вообще. Единственное- как оружие получают? Не знаю. Знаю, что на складах в Колбасной оружия и боеприпасов( которые русские обещали уничтожить в 1992 и 95 году)- 2 армии вооружить можно. Несколько тысяч тонн.
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Сейчас в составе оперативной группы в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона, батальон охраны и обслуживания, вертолётный отряд, несколько подразделений обеспечения.
Численность личного состава группы - 1 000 человек.
Кроме того в Приднестровье остаётся один из крупнейших оружейных складов в Европе в районе населённого пункта Колбасна, принадлежавший бывшей 14-й армии ВС СССР.
Кроме боеприпасов, здесь хранится свыше 100 танков, около 50 БМП, свыше 100 БТР, свыше 200 зенитно-ракетных комплексов, боевые машины ПТУРС, установки системы залпового огня «Град», артиллерийские орудия, миномёты, разведывательные машины, почти 35 000 автомобилей, автомобильные шасси, около полутысячи единиц инженерной техники, 130 вагонов инженерного имущества и 1 300 тонн инженерных боеприпасов, 30 000 автоматов, пулемётов и пистолетов.
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Всем давно понятно, почему рашка не уходила из Приднестровья. Все то, что я привел выше- ресурс против Украины. Именно поэтому они так цеплялись, и продолжают цепляться за Приднестровье. Сама Молдова никакой стратегической ценности для русских не представляет, а вот Приднестровье- клин, вбитый в юго-западный фланг Украины и юго восточный -НАТО . У разгаворов о планах на коридор на Крым, включая весь Юг Украины-конкретная база, это не бла-бла-бла.
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Загадка: кто из 2-х мужчин на фотографии царь-додон?
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там один мужчина шо слева от кирюхи и не лысый.
уточните загадку...
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А наши чего молчат ??? и почему границу не закроют на время проведения ато .... ни кого не впускать туда и не выпускать ..... отработать все с Молдовой ... и воздушное пространство закрыть нах
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Кто ето сделает? Барыга? Да Барыга молчало когда Хуйло Украину захватывало. Мало того что молчало, еще и самих украинцев оборонявших Украину уничтожало.
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Вот эти вопросы себе задайте, когда на следующие выборах президента Украины голосовать будете...
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Ай я-яй!!! А как же на разейские военные попали на территорию преднистровья никто не хочет сказать?
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они там были всегда. там группировка со времен ссср. 5я армия.
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давай не будем углубляться.Просто не в этой теме,ок?Х** с ними,хай учаться как быстро здохнуть,но не будем углубляться.
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Что такое?28я бригада в ато ,так воспользоваться случаем решили?
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Я сегодня интересную штуку на УКРНЕТе обнаружил. О противоположной стороне Молдавской границы. Вот эту:
Президент Молдовы Игорь Додон потребовал официальных объяснений от властей семи сел, которые своевольно подписали декларацию об объединении с Румынией.
Как пишет портал EurAsia Daily, спустя неделю после происшествия, глава государства велел созвать для обсуждения ситуации Высший совет безопасности и подчеркнул, что осуждает «безразличие, халатность или, возможно, злой умысел» со стороны МВД и Генпрокуратуры страны, в чьи обязанности входит пресечение подобных инцидентов.
Символический документ о желании войти в состав соседнего государства был подписан 24 января, во время торжественных мероприятий в честь праздника Малого объединения, который отмечается также и в Румынии.
Отметим, что за этот короткий период одно из этих сел уже установило свои экономические и культурные взаимоотношения с населенными пунктами соседнего государства.(с)
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Ну, как? Интересно? Мне- тоже. Шо там с властью происходит? Коронами меряются?
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А ничего хорошего.У них нет по настоящему патриотов,либо просруссийские мудаки,либо прорумынские мудаки.Все.
Нам не выгодны не те,не эти.
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Там вот до какой заявы дело дошло: «Любые действия, направленные на ликвидацию нашего государства, встретят достойный ответ со стороны граждан Республики Молдова», - заявил Додон.
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Но честно говоря мы сами загнали себя в задницу.Но я думаю что как-то без ущерба и взаимовыгодно договоримся,....надеюсь.Ибо наши любят называть популизмом защиту нашех национальных целей.
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я так понял долдон (пардон за ошибку) молдаванам нужен для того,
что бы в него плевать - все решает парламент.
пару тройку раз уже долдона (пардон за ошибку опять) отправляли в неоплачиваемый президенстский отпуск?
отправят столько раз сколько будет нужно, тот дорогу уже знает,
иногда кажется он только для етого рот и открывает.
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Два года (2009-2011) вообще без президента жили, так что этот путинский клоун может поиграть на публику, но не больше.
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Молдаване 25 лет молчали в тряпочку, и вдруг... Мне одному показалось, что на примере Украины они почувствовали, что русню можно успешно дрючить?
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Шо они там стоят,если войны давно нет?
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Парламент Молдовы в январе нанял международную юридическую фирму для оценки ущерба от оккупации (именно так в том документе прописано => оккупационные силы РФ) Приднестровья. Затем подать это всё в международный суд, чтобы затем предъявить счет рашке. Поэтому запоребриковые "балалайки" так занервничали и решили побряцать оружием под предлогом учений, ну как это они всегда любят делать.
Запоребриковый алексей пушков о Молдове....:https://www.dialog.ua/russia/142519_1516518095
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"уничтожение противника, использующего оружие массового уничтожения" - цапы учатся маршировать с автоматом в вытянутых руках, чтобы в случае ядерного взрыва расплавленный металл не капал на казённые сапоги.
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Полностью перекрыть границу сОПГ"приднестровье"
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