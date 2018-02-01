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 Политика Украины
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Все про:санкции (6507) США (13186) Чалый (365) кремлевский список (1)

 США будут вводить новые санкции, пока Россия не выведет свои войска из Донбасса, - посол Чалый

Посол Украины в США Валерий Чалый убежден, что США будут вводить новые санкции против Российской Федерации, пока она не выведет свои военные силы из оккупированного Донбасса и не восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины.

Как сообщил Чалый в эфире "112 Украина", речь идет, в том числе, и о лицах из "кремлевского доклада" - списка приближенных к президенту России Владимиру Путину чиновниках и бизнесменах, в отношении которых могут быть введены санкции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Мы приветствуем, что это ("кремлевский доклад") - консолидированный шаг и законодательной ветви власти - Конгресса, и исполнительной власти - администрации президента США Дональда Трампа по имплементации санкций. В разъяснении министерства финансов и Государственного департамента США четко говорится, что закон о противодействии противникам США через санкций, а там указывается Россия, принят именно из-за российской агрессии против Украины и аннексии Крыма, поэтому, очевидно, что будут дальнейшие шаги", - заявил он.

Чалый убежден, что будут дальнейшие конкретные санкции в отношении лиц как из этого списка, так и из дополнительных, "но это процесс, который уже не остановишь без изменения подхода России".

Дипломат заметил, что изменение подхода России заключается в "выводе войск из украинской территории, возвращении всех наших пленных и задержанных, закрытии границы с помощью международной миссии, я имею в виду миссию ООН или других механизмов, возвращении к ситуации, когда суверенитет и территориальная целостность Украины будет восстановлена. Иначе - не только санкции, весь комплекс мер будет оказывать давление на Россию". При этом он отметил, что "это не давление, которое дает эффект моментально, но мы уже видим, что линия, которая велась не один год, она уже приводит к результатам".


Также читайте: "США возобновляют свою силу и внешние позиции", - Чалый об обращении Трампа к Конгрессу

Источник: https://censor.net.ua/n3047855
 
 
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в США такой клоун-пасол))), когда-то у шустера кричал, шо мы будем бомбить гум-конвои)))
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Ну поки що він лише вивів щоки за ширину вух
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так это же 147 я потужная реформа, и тамжынашилюди.
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вы б хоть для близиру визы ввели или соевую фабрику руссне отдали)))
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у мене не має зарплати, я самостійна барига
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все верно - "вводим и выводим"
дурням предлагали наоборот, но дурням "вводим" нравится больше.
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зря тогда США спасали от голода расею, куриными окорочками, щас бы войны в Украине небыло бы!
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для США не було зря, там у випадку розвалу весь ядерний арсенал міг залишитись безхозним... США і зараз не допустить розвал педерації без попереднього роззброєння
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Хоть бы эти применили, а то что за санкции такие "РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА"
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амеры обозначили кацдерьмо пофамильно.
рекомендательно рекомендуют не вступать в ету субстанцию.
тем кто понимает о чем речь и кому дорога репутация - поймут и обойдут ето пофамильное.не, связи кацапов с сев. кореиским "бизнесом" безусловно не прервуться,

там все строго - руснявый с корейцем братья на век.
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США будут вводить новые санкции, пока Россия не выведет свои войска из Донбасса, - посол Чалый. А Украина будет продолжать покупать газ и уголь в России.
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Нібито все правильно, але в його словах лише про Донбас і нема Криму.
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"в його словах лише про Донбас і нема Криму."

Так это гнида соевая проводит политику Х.йла через агента Лолиту - по сливу Крыма и легализации и внедрению боевиков с Донбасса в Украину...
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Чалый убежден,)))))

"убедительный ты наш"... сказал же Рыжий Павиан, что никаких санкций в лицам перечисленным в списке( который он же и подправил в последний день) НЕ БУДЕТ.... Так что покуда эта путлеровская протухшая консерва не треснет...не взорвётся..дела не будет..Крючок КГБ глубоко в заднице видать а Трумпа сидит!!!
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Чи потрібна нам даунецька вата? Слід чітко обмежити їхні права щодо виборів та держслужби.
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А вот именно для этого и нужен Закон об управлении на особых территориях...!
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Трамп сделал очередную поблажку путину, - The New York Times о санкциях против Рассии «The New York Times»
Администрация Дональда Трампа 29 января отказалась вводить новые санкции против компаний, сотрудничающих с российским сектором обороны, обосновав свое решение тем, что закон и угроза санкций стали действенным фактором "сдерживания" от выполнения другими государствами контрактов с Россией на миллиарды долларов.
Однако Госдепартамент США не доказал эти факты публично, пишет The New York Times.
Издание считает, что "наглым" невыполнением закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций", принятом в августе прошлого года, Дональд Трамп фактически "позволяет путину продолжать разрушать американскую демократию".

"Возможно, глава Белого дома не только обманул Конгресс, но и сделал еще одну поблажку российскому президенту, чья попытка помочь избранию Трампа неоднократно подтверждена разведкой США, в частности, директором ЦРУ Майком Помпео", - NYT.
Администрация Трампа проявила пренебрежение к закону о санкциях так называемым "кремлевским списком", сопоставленым Минфином США, говорится в статье. Так, в докладе о российских олигархах и чиновниках должно быть детальное описание лиц, у которых есть тесные и коррумпированные связи с Путиным. Взамен, администрация опубликовала список из 96 российских миллиардеров, почти полностью скопированный из статьи в Forbes с 2017 года. К тому же, санкции пока не были введены ни к бизнесменам, ни до 114 перечисленных политических деятелей, возмущается издание.
https://24tv.ua/ru/tramp_sdelal_ocherednuju_poblazhku_putinu__the_new_york_times_o_sankcijah_protiv_rossii_n920772
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША будут вводить новые санкции, пока Россия не выведет свои войска из Донбасса, - посол Чалый
 
 
 
 
 
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