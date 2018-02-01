 США будут вводить новые санкции, пока Россия не выведет свои войска из Донбасса, - посол Чалый

Дипломат заметил, что изменение подхода России заключается в "выводе войск из украинской территории, возвращении всех наших пленных и задержанных, закрытии границы с помощью международной миссии, я имею в виду миссию ООН или других механизмов, возвращении к ситуации, когда суверенитет и территориальная целостность Украины будет восстановлена. Иначе - не только санкции, весь комплекс мер будет оказывать давление на Россию". При этом он отметил, что "это не давление, которое дает эффект моментально, но мы уже видим, что линия, которая велась не один год, она уже приводит к результатам".
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дурням предлагали наоборот, но дурням "вводим" нравится больше.
рекомендательно рекомендуют не вступать в ету субстанцию.
тем кто понимает о чем речь и кому дорога репутация - поймут и обойдут ето пофамильное.не, связи кацапов с сев. кореиским "бизнесом" безусловно не прервуться,
там все строго - руснявый с корейцем братья на век.
Так это гнида соевая проводит политику Х.йла через агента Лолиту - по сливу Крыма и легализации и внедрению боевиков с Донбасса в Украину...
"убедительный ты наш"... сказал же Рыжий Павиан, что никаких санкций в лицам перечисленным в списке( который он же и подправил в последний день) НЕ БУДЕТ.... Так что покуда эта путлеровская протухшая консерва не треснет...не взорвётся..дела не будет..Крючок КГБ глубоко в заднице видать а Трумпа сидит!!!
Администрация Дональда Трампа 29 января отказалась вводить новые санкции против компаний, сотрудничающих с российским сектором обороны, обосновав свое решение тем, что закон и угроза санкций стали действенным фактором "сдерживания" от выполнения другими государствами контрактов с Россией на миллиарды долларов.
Однако Госдепартамент США не доказал эти факты публично, пишет The New York Times.
Издание считает, что "наглым" невыполнением закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций", принятом в августе прошлого года, Дональд Трамп фактически "позволяет путину продолжать разрушать американскую демократию".
"Возможно, глава Белого дома не только обманул Конгресс, но и сделал еще одну поблажку российскому президенту, чья попытка помочь избранию Трампа неоднократно подтверждена разведкой США, в частности, директором ЦРУ Майком Помпео", - NYT.
Администрация Трампа проявила пренебрежение к закону о санкциях так называемым "кремлевским списком", сопоставленым Минфином США, говорится в статье. Так, в докладе о российских олигархах и чиновниках должно быть детальное описание лиц, у которых есть тесные и коррумпированные связи с Путиным. Взамен, администрация опубликовала список из 96 российских миллиардеров, почти полностью скопированный из статьи в Forbes с 2017 года. К тому же, санкции пока не были введены ни к бизнесменам, ни до 114 перечисленных политических деятелей, возмущается издание.
https://24tv.ua/ru/tramp_sdelal_ocherednuju_poblazhku_putinu__the_new_york_times_o_sankcijah_protiv_rossii_n920772