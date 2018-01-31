 Суд оставил под домашним арестом Игнатченко, задержанную по подозрению в отмывании денег в составе ОПГ Януковича

"Наталье Игнатченко избрали меру пресечения - домашний арест с 21:00 до 7:00 с электронным браслетом. Прокуроры требовали содержания под стражей или внесения залога в размере 1 млрд грн. Напомню, что Наталью подозревают в незаконном завладении совместно с другими участниками преступной группировки под предводительством экс-президента Януковича деньгами "Чорномонафтогаза", полученными во время закупки нефтевышек по завышенным ценам. В то время закупками занималось Министерство энергетики и угольной промышленности, которое возглавлял Юрий Бойко", - сообщила корреспондент в эфире "112 Украина", пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Очередной срыв суда!", - 31 января суд по Януковичу отменяется, адвокаты находятся в Москве

Напомним, что Наталью Игнатченко задержали сегодня, 31 января, по подозрению в отмывании средств. Также Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову.

СМИ сообщали, что подозреваемая Игнатченко является владельцем "Вернум банка", была кандидатом в депутаты от партии "Украина Вперед!" Наталии Королевской в 2012 году.