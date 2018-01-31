 Суд оставил под домашним арестом Игнатченко, задержанную по подозрению в отмывании денег в составе ОПГ Януковича

"Наталье Игнатченко избрали меру пресечения - домашний арест с 21:00 до 7:00 с электронным браслетом. Прокуроры требовали содержания под стражей или внесения залога в размере 1 млрд грн. Напомню, что Наталью подозревают в незаконном завладении совместно с другими участниками преступной группировки под предводительством экс-президента Януковича деньгами "Чорномонафтогаза", полученными во время закупки нефтевышек по завышенным ценам. В то время закупками занималось Министерство энергетики и угольной промышленности, которое возглавлял Юрий Бойко", - сообщила корреспондент в эфире "112 Украина", пишет Цензор.НЕТ.
Напомним, что Наталью Игнатченко задержали сегодня, 31 января, по подозрению в отмывании средств. Также Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову.
СМИ сообщали, что подозреваемая Игнатченко является владельцем "Вернум банка", была кандидатом в депутаты от партии "Украина Вперед!" Наталии Королевской в 2012 году.
Журналіст Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив про політичний притулок. Він залишається головним редактором сайту "Страна.ua" і працюватиме дистанційно, зазначили в інтернет-виданні.
Ігор Гужва (архівне фото)
Головний редактор інтернет-видання "Страна.ua" Ігор Гужва виїхав до Відня й попросив у австрійської влади політичного притулку. "Ігор Гужва виїхав до Австрії після того, як у нього закінчився термін запобіжного заходу, визначеного судом, і він отримав законне право покинути Україну", - йдеться у зверненні редакції інтернет-газети "Страна.ua" до президента України Петра Порошенка, оприлюдненому ввечері в середу, 31 січня.
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При цьому Гужва залишається головним редактором видання і продовжує керувати "Страна.ua" з-за кордону. У зверненні також стверджується, що за час роботи на видання чинився "безпрецедентний тиск": проти головного редактора порушено 5 кримінальних проваджень, в редакції і квартирах журналістів проходили обшуки.
Видання "Страна.ua" заявило також про готовність продовжувати роботу в передвиборчий час.
Нагадаємо, Ігоря Гужву зтримали в Києві 22 червня 2017 року в Києві. Як повідомив тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко, Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на одного з політиків. 23 червня народний депутат з фракції Радикальної партії Дмитро Лінько підтвердив, що Гужва вимагав від нього гроші.
Гужва був заарештований на 2 місяці з альтернативою застави в розмірі 544 тисячі гривень. Незабаром заставу було внесено, він залишив СІЗО.
У редакції видання періодично проходили обшуки.
Наприкінці вересня Гужва повідомив, що завершено слідство у справі про звинувачення його у вимаганні в Лінька грошей. Крім того, за його словами, в Державну фіскальну службу "прийшла команда в терміновому порядку робити" його підозрюваним у ще одній справі: "Податківці придумали, що я нібито неправильно заплатив податок з отриманих мною в 2013 році дивідендів".http://www.dw.com/uk/журналіст-ігор-гужва-попросив-політичного-притулку-в-австрі/a-42392940?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml