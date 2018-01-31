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 Политика Украины
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 Суд оставил под домашним арестом Игнатченко, задержанную по подозрению в отмывании денег в составе ОПГ Януковича

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Наталье Игнатченко, подозреваемой в отмывании через предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ.

"Наталье Игнатченко избрали меру пресечения - домашний арест с 21:00 до 7:00 с электронным браслетом. Прокуроры требовали содержания под стражей или внесения залога в размере 1 млрд грн. Напомню, что Наталью подозревают в незаконном завладении совместно с другими участниками преступной группировки под предводительством экс-президента Януковича деньгами "Чорномонафтогаза", полученными во время закупки нефтевышек по завышенным ценам. В то время закупками занималось Министерство энергетики и угольной промышленности, которое возглавлял Юрий Бойко", - сообщила корреспондент в эфире "112 Украина", пишет Цензор.НЕТ.

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Напомним, что Наталью Игнатченко задержали сегодня, 31 января, по подозрению в отмывании средств. Также Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову.

СМИ сообщали, что подозреваемая Игнатченко является владельцем "Вернум банка", была кандидатом в депутаты от партии "Украина Вперед!" Наталии Королевской в 2012 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3047854
 
 
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Журналіст Ігор Гужва попросив політичного притулку в Австрії
Журналіст Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив про політичний притулок. Він залишається головним редактором сайту "Страна.ua" і працюватиме дистанційно, зазначили в інтернет-виданні.
Суд оставил под домашним арестом Игнатченко, задержанную по подозрению в отмывании денег в составе ОПГ Януковича - Цензор.НЕТ 1771Ігор Гужва (архівне фото)

Головний редактор інтернет-видання "Страна.ua" Ігор Гужва виїхав до Відня й попросив у австрійської влади політичного притулку. "Ігор Гужва виїхав до Австрії після того, як у нього закінчився термін запобіжного заходу, визначеного судом, і він отримав законне право покинути Україну", - йдеться у зверненні редакції інтернет-газети "Страна.ua" до президента України Петра Порошенка, оприлюдненому ввечері в середу, 31 січня.

DW.COM
При цьому Гужва залишається головним редактором видання і продовжує керувати "Страна.ua" з-за кордону. У зверненні також стверджується, що за час роботи на видання чинився "безпрецедентний тиск": проти головного редактора порушено 5 кримінальних проваджень, в редакції і квартирах журналістів проходили обшуки.

Видання "Страна.ua" заявило також про готовність продовжувати роботу в передвиборчий час.
Нагадаємо, Ігоря Гужву зтримали в Києві 22 червня 2017 року в Києві. Як повідомив тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко, Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на одного з політиків. 23 червня народний депутат з фракції Радикальної партії Дмитро Лінько підтвердив, що Гужва вимагав від нього гроші.
Гужва був заарештований на 2 місяці з альтернативою застави в розмірі 544 тисячі гривень. Незабаром заставу було внесено, він залишив СІЗО.
У редакції видання періодично проходили обшуки.
Наприкінці вересня Гужва повідомив, що завершено слідство у справі про звинувачення його у вимаганні в Лінька грошей. Крім того, за його словами, в Державну фіскальну службу "прийшла команда в терміновому порядку робити" його підозрюваним у ще одній справі: "Податківці придумали, що я нібито неправильно заплатив податок з отриманих мною в 2013 році дивідендів".http://www.dw.com/uk/журналіст-ігор-гужва-попросив-політичного-притулку-в-австрі/a-42392940?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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А када же до вышек бойко доберутся? Или уже никого это не интересует? Суд оставил под домашним арестом Игнатченко, задержанную по подозрению в отмывании денег в составе ОПГ Януковича - Цензор.НЕТ 7587
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Какой ужас ни за что посадили, всего то делал то что делает нонешняя власть! Видимо расчет на то что когда придет красная армия, нонешнюю власть тоже будут сажать исключитьльно под домашний арест, на вилле в Испании.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд оставил под домашним арестом Игнатченко, задержанную по подозрению в отмывании денег в составе ОПГ Януковича
 
 
 
 
 
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