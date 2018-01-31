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 Политика Украины, Общество
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 Сегодня на переговорах в Минске обсуждали прекращение огня, обмен пленными и проблему мобильной связи на Донбассе, - Сайдик

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе (TCG) посол Мартин Сайдик в среду рассказал, о чем говорили на заседания TКГ и рабочих группах в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Укринформ.

"Члены Рабочей группы подтвердили свою приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному перемирию. В то же время они еще раз подчеркнули необходимость публикации и соблюдения приказов, в том числе необходимость принятия дисциплинарных мер в случаях нарушения режима прекращения огня", - сказал Сайдик, отметив увеличение числа таких нарушений в последнее время.

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Участники Рабочей группы по безопасности также обсудили вопросы, связанные с выводом сил и оборудования, отводом тяжелого оружия и разминированием. Кроме того, оговаривалась возможности ремонта и очистки от мин объектов гражданской инфраструктуры и подходов к контрольно-пропускным пунктам.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам вновь приветствовала обмен пленными, достигнутый в конце декабря. В присутствии Виктора Медведчука Группа обсудила возможные дальнейшие шаги.

Экономическая рабочая группа детально рассмотрела проблему об отключениях мобильного оператора "Vodafone-Ukraine" на территории некоторых районов Донецкой области. Стороны согласились с тем, что этот вопрос имеет "жизненно важное значение для гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения" и требует и срочного решения.

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Также участники этой рабочей группы обсудили вопросы оплаты поставок воды в системах снабжения "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженности перед бывшими сотрудниками Украинских железных дорог в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, а также вопросы экологической безопасности, связанные с затоплением угольных шахт в зоне конфликта.

Политическая рабочая группа обсудила, помимо прочего, новый Закон "Об особенностях государственной политики обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". По словам координатора группы, посла Пьера Мореля, стороны поделились своими позициями по этому вопросу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3047853
 
 
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а еще там ирка язык себе прикусила,распускает,где попало
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Нормальное сочетание проблем Сегодня на переговорах в Минске обсуждали прекращение огня, обмен пленными и проблему мобильной связи на Донбассе, - Сайдик - Цензор.НЕТ 3628
"Прекращение огня и проблема мобильной связи"
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Может им 4G запустить, чтобы они беспрепятственно говорили по мобилам? Сегодня на переговорах в Минске обсуждали прекращение огня, обмен пленными и проблему мобильной связи на Донбассе, - Сайдик - Цензор.НЕТ 3188
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Голубей им побольше. И открыть школу голубеводства и голубинной связи.
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В рельсу нехай дзвонять: услиштє Дамбас!
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вот такие проблемы. бабуины без связи. европа негодует.
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Экономическая рабочая группа детально рассмотрела проблему об отключениях мобильного оператора "Vodafone-Ukraine" на территории некоторых районов Донецкой области. Стороны согласились с тем, что этот вопрос имеет "жизненно важное значение для гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения" и требует и срочного решения.Источник: https://censor.net.ua/n3047853

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Водофон є приватною компанією і це не справа України таке обговорювати. У них є Фєнікс і цього достатньо.
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Пока там сайдик и кучма толку не будет. они против Украины. только исполняют вроде за нее.
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Чи є мобільний зв'язок предметом чи службою першої життєвої необхідності? В совку даунецькі мали таку фічу? Нехай бігають на міжміські переговорні пункти і телефонують одне одному. Абонента можна викликати до відділення зв'язку телеграмою.
А що там із Лайфом? Теж гаплик? Слід запустити через дротове радіомовлення звук метрономів, як у блокадному льонінградє. Дешево та сердито. Коли метроном стукає голосніше - біжіть до бомбосховища.
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В присутствии Виктора Медведчука Группа обсудила возможные дальнейшие шагИсточник: https://censor.net.ua/n3047853

Дальше можно не читать.
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А зачем мавпиям на пальме Мерцалова мобильная связь?
Пусть им Моторолла ее настраивает. Сегодня на переговорах в Минске обсуждали прекращение огня, обмен пленными и проблему мобильной связи на Донбассе, - Сайдик - Цензор.НЕТ 1452
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Продам телефон NOKIA-550i в робочому стані. (стандарт NMT, 450 MHz). Заточений під UMC. Дорого. Самовивіз із Києва. Може він в даунецьку працюватиме?


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О для меня просто жизненно-важно что бы каждый сепар был постоянно на связи. Еще я жду не дождусь когда придет этот чудесный и дивный мир, когда мы будем гуманитарные миссии посылать, что бы подтирать всякому фриклу жеппы и убирать за ними нужники.
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1001 заседание в Минске и всё это с бюджета Украины финансируется, чартеры, командировочные, банкеты, аренда и т.д.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня на переговорах в Минске обсуждали прекращение огня, обмен пленными и проблему мобильной связи на Донбассе, - Сайдик
 
 
 
 
 
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