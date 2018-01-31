 Сегодня на переговорах в Минске обсуждали прекращение огня, обмен пленными и проблему мобильной связи на Донбассе, - Сайдик

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Укринформ.

"Члены Рабочей группы подтвердили свою приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному перемирию. В то же время они еще раз подчеркнули необходимость публикации и соблюдения приказов, в том числе необходимость принятия дисциплинарных мер в случаях нарушения режима прекращения огня", - сказал Сайдик, отметив увеличение числа таких нарушений в последнее время.

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Участники Рабочей группы по безопасности также обсудили вопросы, связанные с выводом сил и оборудования, отводом тяжелого оружия и разминированием. Кроме того, оговаривалась возможности ремонта и очистки от мин объектов гражданской инфраструктуры и подходов к контрольно-пропускным пунктам.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам вновь приветствовала обмен пленными, достигнутый в конце декабря. В присутствии Виктора Медведчука Группа обсудила возможные дальнейшие шаги.

Экономическая рабочая группа детально рассмотрела проблему об отключениях мобильного оператора "Vodafone-Ukraine" на территории некоторых районов Донецкой области. Стороны согласились с тем, что этот вопрос имеет "жизненно важное значение для гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения" и требует и срочного решения.

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Также участники этой рабочей группы обсудили вопросы оплаты поставок воды в системах снабжения "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженности перед бывшими сотрудниками Украинских железных дорог в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, а также вопросы экологической безопасности, связанные с затоплением угольных шахт в зоне конфликта.

Политическая рабочая группа обсудила, помимо прочего, новый Закон "Об особенностях государственной политики обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". По словам координатора группы, посла Пьера Мореля, стороны поделились своими позициями по этому вопросу.

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