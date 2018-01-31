 Мужчину осудили на 15 лет за организацию теракта на Херсонщине, - Лысенко

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко.
"Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла прокуратура Херсонской области, обвинение поддерживала Геническа местная прокуратура. Прокурор требовал для преступника пожизненное заключение, суд назначил 15 лет. Законность приговора прокуратурой будет изучена и принято решение о возможном обжаловании", - сообщает Лысенко.
Напомним, в пгт Новоалексеевка Генического района в результате взрыва автомобиля 14 апреля 2016 года один человек погиб, еще несколько пострадали. Правоохранители квалифицировали происшествие как теракт. Новоалексеевка - поселок городского типа в Херсонской области, расположенный неподалеку с административной границей с оккупированным Крымом. Именно до Новоалексеевки едут украинские пассажирские поезда крымского направления.
А с другой стороны, это вернуло кого-то нашего из плена.
Пенсионер принес трехлитровую банку меда со взрывчаткой 16 января 2015 года.
Устройство взорвалось, в результате чего трое военных получили ранения. Позже, по дороге в больницу, один из пострадавших - боец 17-й танковой бригады Александр Суслопаров - скончался. Дома у него остались четверо детей и беременная жена."
иногда там дрова - и найдите те темы про обмен на Цензоре, и почитайте вынимательно...
вот тебе две новости одного издания - вначале зрада, потом зрадище этой зрады...
и всё про этого деда...
https://www.unian.net/society/2321974-boevikam-peredali-deda-kotoryiy-prines-banku-meda-so-vzryivchatkoy-ukrainskim-voennyim.html
https://www.unian.net/war/2323366-boevikam-ne-peredavali-deda-kotoryiy-prines-banku-meda-so-vzryivchatkoy-ukrainskim-voennyim-koloniya.html