 Мужчину осудили на 15 лет за организацию теракта на Херсонщине, - Лысенко

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

"Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла прокуратура Херсонской области, обвинение поддерживала Геническа местная прокуратура. Прокурор требовал для преступника пожизненное заключение, суд назначил 15 лет. Законность приговора прокуратурой будет изучена и принято решение о возможном обжаловании", - сообщает Лысенко.

Напомним, в пгт Новоалексеевка Генического района в результате взрыва автомобиля 14 апреля 2016 года один человек погиб, еще несколько пострадали. Правоохранители квалифицировали происшествие как теракт. Новоалексеевка - поселок городского типа в Херсонской области, расположенный неподалеку с административной границей с оккупированным Крымом. Именно до Новоалексеевки едут украинские пассажирские поезда крымского направления.