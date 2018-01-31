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Все про:ГПУ (8456) приговор (599) суд (20378) Херсонщина (618) Лысенко (994)

 Мужчину осудили на 15 лет за организацию теракта на Херсонщине, - Лысенко

К 15 годам лишения свободы и конфискации имущества приговорил Генический суд мужчину, который обвинялся в совершении террористического акта в пгт Новоалексеевка Генического района.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

"Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла прокуратура Херсонской области, обвинение поддерживала Геническа местная прокуратура. Прокурор требовал для преступника пожизненное заключение, суд назначил 15 лет. Законность приговора прокуратурой будет изучена и принято решение о возможном обжаловании", - сообщает Лысенко.

Мужчину осудили на 15 лет за организацию теракта на Херсонщине, - Лысенко 01

Напомним, в пгт Новоалексеевка Генического района в результате взрыва автомобиля 14 апреля 2016 года один человек погиб, еще несколько пострадали. Правоохранители  квалифицировали происшествие как теракт. Новоалексеевка - поселок городского типа в Херсонской области, расположенный неподалеку с административной границей с оккупированным Крымом. Именно до Новоалексеевки едут украинские пассажирские поезда крымского направления.

Источник: https://censor.net.ua/n3047852
 
 
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Тепер у нього буде час обдумати всі свої промахи та проколи Мужчину осудили на 15 лет за организацию теракта на Херсонщине, - Лысенко - Цензор.НЕТ 5772
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Не факт. могут обменять на какую то Сравченко...
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на херсонской крытой у него будет очень много чудестных моментов с другими зк. Там давно апалченские углы организованы для любителей русни.
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Получил по заслугам. Жалко, что старого пердуна-сепара, который завозил банку меда со взрывчаткой к нашим хлопцам на блокпост, обменяли.
А с другой стороны, это вернуло кого-то нашего из плена.
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"Украина в рамках масштабного обмена пленных передала боевикам пожилого мужчину, который принес украинский военнослужащим на блокпост банку меда со взрывчаткой в Станице Луганской. Об этом передает ТСН.
Пенсионер принес трехлитровую банку меда со взрывчаткой 16 января 2015 года.
Устройство взорвалось, в результате чего трое военных получили ранения. Позже, по дороге в больницу, один из пострадавших - боец 17-й танковой бригады Александр Суслопаров - скончался. Дома у него остались четверо детей и беременная жена."
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на заборах тоже много чего пишут - а за забором трава...
иногда там дрова - и найдите те темы про обмен на Цензоре, и почитайте вынимательно...
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А на кой мне шерстить на цензоре, если об этом факте разве что ленивый не знает. Это факт.
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факт в том что - ваши факты подобны Рустави-2...
вот тебе две новости одного издания - вначале зрада, потом зрадище этой зрады...
и всё про этого деда...
https://www.unian.net/society/2321974-boevikam-peredali-deda-kotoryiy-prines-banku-meda-so-vzryivchatkoy-ukrainskim-voennyim.html

https://www.unian.net/war/2323366-boevikam-ne-peredavali-deda-kotoryiy-prines-banku-meda-so-vzryivchatkoy-ukrainskim-voennyim-koloniya.html
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для лолитолОхов бесплатно - показывают статью Рустави-2, получают по пачке...)
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Данные: Николай Рубан, 65 лет, он еще заплатит по всем счетам и за смерть нашего хлопца.
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прочитала зраду зрадную во второй статье...?
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всего 15 лет за теракт?? в уме ли, минимум пожизненное а справедливее смерть за смерть как исполнителям так и организаторам
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчину осудили на 15 лет за организацию теракта на Херсонщине, - Лысенко
 
 
 
 
 
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