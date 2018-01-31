 Израиль может обвинить Польшу в отрицании Холокоста из-за поправок к закону об Институте нацпамяти

Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"Поляки и те, кто может захотеть им подражать, должны знать, что историческая правда не продается. Многие поляки знали и помогали машине уничтожения нацистов. Польская попытка переписать историю, закрыть рты тем, кто пережил Холокост, является шокирующей", - сказал один из инициаторов законопроекта Ицик Шмуль.
Законопроект о внесении поправок в закон о защите от отрицания Холокоста поддерживают 61 из 120 депутатов Кнессета. Его инициаторами выступили как депутаты коалиции, так и оппозиции.
Согласно поправкам, принятым Сеймом в минувшую пятницу, 26 января, уголовному преследованию будут подлежать лица, которые публично говорят о "польских лагерях смерти" для определения нацистских лагерей смерти, созданных в годы Второй мировой войны немцами на территории оккупированной Германией Польши или приписывают полякам участие в Холокосте. Действие закона не распространяется на художественную или научную деятельность.
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
Почему Израиль должен указывать всему миру что кому помнить?
Помните себе в Израиле и хорошо.
Израиль лишь напоминает человечеству что на свете может появиться ещё Гитлер (а может и не один), который запросто объявит любой другой народ подлежащим уничтожению. Например, украинцев; или поляков.
Кого больше убили, украинцев или евреев?
И, кстати, что-то я не помню скорби по цыганаим.
Теперь еще поляки к ним присоеденились.
И знаете, именно такая постановка вопроса что мы там больше пострадали чем мы и приводит потом к войнам, да и к погромам (.
Весь мир вспоминает именно холокост, а не 20 млн жителей тех кто воевали (кстати) с фашистами а не шли в гето в надежде на то что откупятся.
Можете блокировать.
Не забывайте: антисемитизм - индикатор глубокого комплекса неполноценности.
Пока они не начинают мне рассказывать что я должен помнить именно про них.
При том что голодомор они так и не признали геноцидом.
Наверно потому что украинцы не доросли.
С того что немцам понадобилось жизненное пространство.
А Израиль что делает?
Правильно, строит Кибуцы на чужой территории и столицу перенес в Иерусалим потому что им так хочется.
И в чем отличия от фашистской германии?
Местных да, не убивают, но тем не менее делают все чтобы те переселялись.
Вы библию отрицать будете?
Там говорится что их родина - Египет.
Германские племена тоже много где ходили - че теперь, им все отдать?
Какую "землю", дятел ? Там была пустыня с малярийными болотами, больше ничего там не было.
Книга есть такая, сугубо биографическая: "Еврейский щит СССР". Только биографии и фотографии, несколько тысяч - тех кто составил костяк советского ВПК.
Следует ли из этого что если не дай Бог прийдут сюда россияне они должны запрещать Шевченко?
Короче всем мы должны, нам только никто не должен.
Коммунизм придумали Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Какие то не еврейские у них имена.
И суда над коммунизмом не было.
И потом еще победители (во второй мировой ) свои военные преступления не рассматривали как преступления.
Українці дуже себе недооцінюють як народ, завдяки Кравчуку і комунякам, ми не змогли ввійти в європейську слов'янську сім'ю і залишилися більш ніж на 20 років з мишебраттями. Не треба прогавити теперішній шанс.
Россияне то же очень любят украинцев и им нравится что они работают в РФ.
Так же им нравится Оболонь и вареники .
В чем разница ?
Можете блокировать.
Ну не все воевали с фашистами, кто то жил в оккупации.
В гето сгоняли только евреев.
На шесть миллионов собраны документы (немецкие); все хранятся в Мемориале Яд ва-Шем. Потому и говорят о шести как минимум - потому что это документально подтверждено.
А что случилось с остальными 5-и миллионами - мы точно не знаем.
Организаторы и исполнители Холокоста наказаны; а вот заказчики - сумели уйти от наказания. В этом проблема, нерешённая.
С такими гнидами как ты, в общем, разговаривать не о чем. Я ведь не тебе пишу, а тем кто случайно сюда зайдёт.
Только Холокост это отдельное преступление , потому что геноцид.
Украинцев или поляков не уничтожали по этническому признаку , они жили в оккупаций и не прятались по подвалам.
"Укаинокост" это Голодомор , только трибунала по коммунистическому режиму не было и нет решения суда. В этом есть разница между Холокостом и Голодомором.