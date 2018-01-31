 Израиль может обвинить Польшу в отрицании Холокоста из-за поправок к закону об Институте нацпамяти

Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

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"Поляки и те, кто может захотеть им подражать, должны знать, что историческая правда не продается. Многие поляки знали и помогали машине уничтожения нацистов. Польская попытка переписать историю, закрыть рты тем, кто пережил Холокост, является шокирующей", - сказал один из инициаторов законопроекта Ицик Шмуль.

Законопроект о внесении поправок в закон о защите от отрицания Холокоста поддерживают 61 из 120 депутатов Кнессета. Его инициаторами выступили как депутаты коалиции, так и оппозиции.

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Согласно поправкам, принятым Сеймом в минувшую пятницу, 26 января, уголовному преследованию будут подлежать лица, которые публично говорят о "польских лагерях смерти" для определения нацистских лагерей смерти, созданных в годы Второй мировой войны немцами на территории оккупированной Германией Польши или приписывают полякам участие в Холокосте. Действие закона не распространяется на художественную или научную деятельность.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.