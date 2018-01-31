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 Израиль может обвинить Польшу в отрицании Холокоста из-за поправок к закону об Институте нацпамяти

В парламенте Израиля предложили законопроект, согласно которому польский закон, который запрещает говорить о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха, приравнивается к отрицанию Холокоста.

Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

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"Поляки и те, кто может захотеть им подражать, должны знать, что историческая правда не продается. Многие поляки знали и помогали машине уничтожения нацистов. Польская попытка переписать историю, закрыть рты тем, кто пережил Холокост, является шокирующей", - сказал один из инициаторов законопроекта Ицик Шмуль.

Законопроект о внесении поправок в закон о защите от отрицания Холокоста поддерживают 61 из 120 депутатов Кнессета. Его инициаторами выступили как депутаты коалиции, так и оппозиции.

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Согласно поправкам, принятым Сеймом в минувшую пятницу, 26 января, уголовному преследованию будут подлежать лица, которые публично говорят о "польских лагерях смерти" для определения нацистских лагерей смерти, созданных в годы Второй мировой войны немцами на территории оккупированной Германией Польши или приписывают полякам участие в Холокосте. Действие закона не распространяется на художественную или научную деятельность.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3047851
 
 
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И все идет по кругу, все войны в Европе начало столетия, середина и в конце столетия. Одни и те же грабли ... шишки ток на разных головах
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Последние две войны практически на тех же с небольшими перестановками.
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что те что те достали.
Почему Израиль должен указывать всему миру что кому помнить?
Помните себе в Израиле и хорошо.
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Дело в том что гитлеровская Германия объявила два народа: евреев и цыган - подлежащими уничтожению поголовно. Мужчин и женщин, сильных и слабых, стариков и грудных детей - всех до единого.
Израиль лишь напоминает человечеству что на свете может появиться ещё Гитлер (а может и не один), который запросто объявит любой другой народ подлежащим уничтожению. Например, украинцев; или поляков.
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ну тоесть поголовно это совсем плохо, а то что у них были планы оставить только 20% славян - то таке?
Кого больше убили, украинцев или евреев?
И, кстати, что-то я не помню скорби по цыганаим.
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Если у евреев есть историческая память, а у поляков её нет (их ведь тоже немцы уничтожали массово) - разве в этом вина евреев ?
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Вина в том что они остальным навязывают кто что должен помнить как будто кроме них никто и не помер во 2 мировую.
Теперь еще поляки к ним присоеденились.
И знаете, именно такая постановка вопроса что мы там больше пострадали чем мы и приводит потом к войнам, да и к погромам (.

Весь мир вспоминает именно холокост, а не 20 млн жителей тех кто воевали (кстати) с фашистами а не шли в гето в надежде на то что откупятся.
Можете блокировать.
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С вами спорить бессмысленно - ваша голова забита сказочным мусором.
Не забывайте: антисемитизм - индикатор глубокого комплекса неполноценности.
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нет у меня никакого антисемитизма. Я к евреям очень хорошо отношусь.
Пока они не начинают мне рассказывать что я должен помнить именно про них.

При том что голодомор они так и не признали геноцидом.

Наверно потому что украинцы не доросли.
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Я вам больше скажу. С чего началась 2 мировая война?
С того что немцам понадобилось жизненное пространство.

А Израиль что делает?
Правильно, строит Кибуцы на чужой территории и столицу перенес в Иерусалим потому что им так хочется.

И в чем отличия от фашистской германии?
Местных да, не убивают, но тем не менее делают все чтобы те переселялись.
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Наверно, в том, что Иерусалим, на минуточку, был столицей евреев ещё 2000 лет назад? И это не евреи там пришлые, а арабы?
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Евреи не пришлые?
Вы библию отрицать будете?
Там говорится что их родина - Египет.
Германские племена тоже много где ходили - че теперь, им все отдать?
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Штирлиц, ну прикинь, какое то племя облажалось, выгребло звиздюлей и разбежалось. На этом месте 2000 лет жили люди. Обрабатывали эту землю, защищали ее и тут - тыць грыць вернулись нищеброды по какому то "мандату ООН" и давай уничтожать людей и отбирать у них нажитое. Если прикинуть что поколение рождается каждые 20 лет так это уже 100 поколений! А евреи, кстати, жили то там всего 700 лет перед этим физически истребив поголовно десятки народов. Первым сионистом (фашистом) в писанной истории следует, ну так по-чесняку, признать их царя Давида. И чем это для них закончилось? Сегодня там евреи пришлые и если бы не внешняя поддержка США от них бы уже и следа не осталось. Но и это неизбежно произойдет снова если сионисты не откажутся от теории расового превосходства. История похоже повторяется... 6 млн. евреев в окружении 120 млн. арабов, всепоглощающее море ненависти и 70 лет беспрерывной войны...
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Про США точно. Если б не лютая поддержка США вплоть до полностью халявных 14 милиардов баксов ежегодно, пейсатых там бы давно с гавном смешали - это факт.
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"Обрабатывали эту землю, " - Ізраїль може звинуватити Польщу у запереченні Голокосту через поправки до закону про Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 3042
Какую "землю", дятел ? Там была пустыня с малярийными болотами, больше ничего там не было.
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не придерайся уже к словам. Смысл понятен. Народы там давно жили другие. Так можно по всему миру вспомнить кому что принадлежало аж 2000 лет назад. Вспомнил..может ещё от древне египетских пирамид вспомнишь что кому принадлежало. Было, да сплыло. Ни разу не аргумент. Сами же евреее на эту землю пришли и уничтожали там другие народы. Так что есл ина то пошло то не еврейкая это земля. Они там уже окупантами были.
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Никого там не было, не выдумывай. В пустыне жить невозможно.
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"Земля Обетованная" была пустыеней???
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Конечно. Тогда численность населения всей планеты была мизерная.
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Вы ничего не знаете ни об истории тех земель, ни о международных решениях, ни о "палестинцах" и т.д. Начать с того что вся территория "Палестины" была выделена решениями Лиги Наций для создания еврейского национального очага, ещё в 1920-22 гг.; а "палестинский народ" был изобретен в 1964-м году, в Москве (в ЦК КПСС).
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Чё то еврейчики воевать не спешили. Все больше по подвалам прятались это ж факт. А заманушку про антисиметизм - комплекс неполноцености, это оставь для лохов. Придумали себе отмазу чучела. Это так же как пидорки придумали..кто против педиков - тот сам латентный педик. Типа не дёргайся против нас, а то обьявим тебя педиком. Так и с антисемитизмом. Украинцев погибло воюя на поле боя не меньше чем порхатых, если не больше. АИ заметь на поле боя, а не выловленные по подвалам, прятавшиеся как порхатые. ОК .да.
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Евреи не воевали ? Ты с какого дуба рухнул, дятел ? В рядах советской армии воевали полмиллиона евреев, из них двести тысяч погибли, чтобы твоя паршивая шкура родилась на свет. Еврей Лавочкин делал истребители, равно как и еврей Гуревич (МиГ - Микоян и Гуревич). Евреи Зельдович и Харитон обеспечили СССР атомной бомбой.
Книга есть такая, сугубо биографическая: "Еврейский щит СССР". Только биографии и фотографии, несколько тысяч - тех кто составил костяк советского ВПК.
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Лол..ессно всегда можно найти тех кто воевал. Только вот в процентом соотношении это сущие крохи, жалкие. Украинцев только погибших больше 8 милионов. А еврейчики твои если и воевали то писарчуками в штабе, или кладовщиками на складе жрачки. Знаем знаем...Ещё с децтва запомнил пословицу -- собираешься как еврей на войну.
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Ты забыл только написать сколько евреев воевало за фашискую Германию на стороне Гитлера. Напиши давай.
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Не знаю; они предали свой народ, так что сколько их - это не имеет значения.
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Цензор! Заметку Б Филатова " не вам, б..... учить нас родину любить" прочли все. Разместите, пожалуйста, ответ Юрия Винничука. Спасибо.
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так что, делить по Днепру?
Следует ли из этого что если не дай Бог прийдут сюда россияне они должны запрещать Шевченко?
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Придут - придется убивать как носителей чуждого нам образа жизни.
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Потому что Холокост это преступление осужденное международным трибуналом.
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И что? Крым тоже украинский по международному праву.
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Очнись. Во Второй мировой погибло 50 млн. человек! И только о гибели евреев (что названо холокостом) все человечество должно бесконечно скорбеть и каяться потому что ... так хотят евреи которые превратили холокост в коммерческий бренд и торгуют этим как пирожками на базаре. Трибунал между прочим осудил все преступления фашистов против всех народов, а не только евреев! Украина потеряла в той войне по разным данным от 10 до 18 миллионов. Не все были убиты. Часть вывезена в рабство и не вернулась, часть попала в лагеря и полегла "черной пехотой" как на Букринском плацдарме... Но мы ж не камлаем как жиды "укаинокост" и не требуем от всей планеты репараций, полной безнаказанности и преференций потому что мы "народ-жертва"... я уже не говорю о том, что специалисты подсчитали что евреев погибло не 6 млн., а в 20 раз меньше...
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По тому что евреи придумали коммунизм а потом успешно воплотили его в бывшей РИ?
Короче всем мы должны, нам только никто не должен.

Коммунизм придумали Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Какие то не еврейские у них имена.
И суда над коммунизмом не было.

И потом еще победители (во второй мировой ) свои военные преступления не рассматривали как преступления.
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Все-таки поляки з їх гонором вміють захищати себе на світовій арені. Треба брати приклад - як просто словом захистити своє національне ім'я.
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Та ні, то діло в тому, що польські політики такі ж відбиті як і наші. Сьогодні ходив вечеряти в український ресторан з поляками в Кракові. Всі місця забиті, хоча інші ресторани були пусті. Дуже гарні люди мені попалися. Хвалили Чернігівське і Оболонь)Потім коли поверталися додому, то один із поляків сказав, що дуже радий, що 2 млн українців працюють у Польщі.
Українці дуже себе недооцінюють як народ, завдяки Кравчуку і комунякам, ми не змогли ввійти в європейську слов'янську сім'ю і залишилися більш ніж на 20 років з мишебраттями. Не треба прогавити теперішній шанс.
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Я тоже думаю, что нацистские лагеря смерти на территории Польши не следует называть польскими.
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Ще питання - хто були нагляді? В багатьох концтаборах, де були жиди, жидами ж були і наглядачі.
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Чисто логіка мишебраттів - відповідальний той на чиїй землі це трапилося.
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Та ні, то діло в тому, що польські політики такі ж відбиті як і наші. Сьогодні ходив вечеряти в український ресторан з поляками вечеряти в Кракові. Всі місця забиті, хоча інші ресторани були пусті. Дуже гарні люди мені попалися. Хвалили Чернігівське і Оболонь)Потім коли поверталися додому, то один із поляків сказав, що дуже радий, що 2 млн українців працюють у Польщі.

Россияне то же очень любят украинцев и им нравится что они работают в РФ.
Так же им нравится Оболонь и вареники .
В чем разница ?
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что я уже не пойму, тот кто подсунул тот законопроект с кем хотел чтобы Польша поссорилась, с Украиной или Израилем??
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С кем только можно. Разделяй и властвуй.
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или сразу с двумя или просто глупость, ну и что что на таком уровне, ко власти всегда рвутся как раз не гении...
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Пусть евреи чуть прижмут ляхов. Те совсем распетушились.
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даже не сомневайтесь) а вот наши правители как всегда поступят "как -то по тепильному"..
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Весь мир вспоминает именно холокост, а не 20 млн жителей тех кто воевали (кстати) с фашистами а не шли в гето в надежде на то что откупятся.
Можете блокировать.

Ну не все воевали с фашистами, кто то жил в оккупации.
В гето сгоняли только евреев.
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Эпоха хуцпы заканчивается. Лгать о 6 млн. убиенных евреев на расовой основе бесконечно и считать все народы планеты виновниками и соучастниками их гибели во Второй Мировой уже не получается. Ложь становится очевидной. Если взять определение холокоста тем же Лемке как уничтожение на расовой основе, то такому уничтожению подвергались все народы на оккупированными немецкими фашистами территории. И не следует забывать что соучастниками немцев были сами евреи - 120 000 служило в Вермахте и даже в СС были евреи, Вашавское гетто управлялось евреями и именно евреи определяли кого следует экстерминировать в первую очередь. Сионистские организации еще в 1933 году (не имея своего государства!) из Нью-Йорка объявили войну Германии и обязали всех евреев вредить всеми силами немецкому режиму. Немецких евреев, кстати, сионистские лидеры как то забыли спросить... но тут же призвали их к переезду в Палестину... Всю войну сионисты "в упор не замечали" как еврей Ротшильд обеспечивал немецких фашистов медью, вольфрамом и прочим с Аргентины, Чили и других стран Латинской Америки, а вот накануне голосования в ООН они же предъявили Ротшльду собранные неопровержимые доказательства и ультиматут, что его провозгласят пособником фашистов, если он не обеспечит голоса 6 стран Латинской Америки в поддержку создания Израиля. Ротшильд "порешал"... Израиль начался с обмана, живет обманом и погибнет, как это уже было, из-за фарисейства и лжи сионистов провозглашающими расовое превосходство евреев над всеми народами планеты. Сионизм это модернизированный фашизм. Помните, Черчиль говорил что фашисты будущего будут провозглашать себя антифашистами... У всех народов есть очень серьезные претензии к евреям. И счет будет предъявлен. Кто нибудь видел еврея извиняющегося, или хотя бы испытывающего чувство стыда за своих мерзавцев организаторов Голодомора, за миллионы истребленных ними в революцию и советское время? То то... По закону который принял сенат США при Буше уже только по одному из 22 пунктов - сомнение в 6 млн. жертв холокоста объявляют антисемитом. Так объявите уже весь здравомыслящий мир ...
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Ну вообще-то европейских евреев, говорящих на идише, было до войн 11 миллионов, а после войны их почти не осталось. Так что шесть миллионов - это заниженная цифра.
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Та да, сказочник -- не осталось. Куда не плюнь веде пейсатые. Хрена себе не осталось.
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Ты просто сознательно лжешь. И когда с цифрами прижать как вошь к ногтю, то ты взбрыкнув согласишься на 6 миллионов. Но дело в том что уже посчитали, пересчитали, проверили и перепроверили. И даже успели сесть в тюрьму за правду о холокосте. Реальная цифра - жертв холокоста около 300 000 жертв. И это все! Все остальное высосано из пальца. Холокост правда о количестве жертв не отменяет исходя из определения - уничтожение на расовой основе. А вот когда преувеличивают и объявляют себя "главной жертвой" второй мировой. Во всей Европейской части включая все республики СССР проживало по состоянию на 39 год около 5,4 млн. евреев. Подумай сам как можно уничтожить шесть миллионов и оставить миллионы "выживших жертв холокоста" требующих репарации? Посмотри на миграционные листы в той же Америке, Австралии, Англии, Аргентине. У нас вообще евреев правительство в качестве национального достояния поголовно вывезло в эвакуацию. И что интересно, из 150 000 эвакуированных из Киева в Среднюю Азию после войны в Киев вернулось 110 000, а 50 000 остались там на руководящей работе. Они во время войны, представляешь, умудрились и в Бабьем Яру погибнуть и размножится в Ташкенте и стать "жертвами холокоста"...
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Бла-бла-бла. )
На шесть миллионов собраны документы (немецкие); все хранятся в Мемориале Яд ва-Шем. Потому и говорят о шести как минимум - потому что это документально подтверждено.
А что случилось с остальными 5-и миллионами - мы точно не знаем.
Организаторы и исполнители Холокоста наказаны; а вот заказчики - сумели уйти от наказания. В этом проблема, нерешённая.
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Цифра 6 млн. появилась впервые на Нюрнбергском процессе по представлению сионистских организаций. Мировая общественность охренела и ..схавала. А дальше уже постоянно твердили до посинения и кормились с репараций. Холокост как религия - все должны верить. А евреи умеют "документально подтверждать" сами же составляя подтверждения... а стоит начать проверять и все - сдулся шарик. У нас они одно время гвалтом орали что в Бабьем Яру уничтожено 275 000 евреев (Коротич такое заявлял). Сейчас уже согласны на 25 000. Но самое подлое в том, что не было никаких расстрелов евреев немцами в Бабьем Яру вообще и вся эта многократно тиражируемая ложь - комуняцкий фейк. И я даже не сомневаюсь, что в Мемориале Яд ва-Шем Вы найдете массу "воспоминаний очевидцев" и свидетельств" выползших из яра жертв"... Бабий Яр - абсолютно чистая ложь! А все остальное правда?
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Не валяй дурака. Тебе сказано: в мемориале лежат миллионы германских документов, времён "3-го рейха".
С такими гнидами как ты, в общем, разговаривать не о чем. Я ведь не тебе пишу, а тем кто случайно сюда зайдёт.
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Очнись. Во Второй мировой погибло 50 млн. человек! И только о гибели евреев (что названо холокостом) все человечество должно бесконечно скорбеть и каяться потому что ... так хотят евреи которые превратили холокост в коммерческий бренд и торгуют этим как пирожками на базаре. Трибунал между прочим осудил все преступления фашистов против всех народов, а не только евреев! Украина потеряла в той войне по разным данным от 10 до 18 миллионов. Не все были убиты. Часть вывезена в рабство и не вернулась, часть попала в лагеря и полегла "черной пехотой" как на Букринском плацдарме... Но мы ж не камлаем как жиды "укаинокост" и не требуем от всей планеты репараций, полной безнаказанности и преференций потому что мы "народ-жертва"... я уже не говорю о том, что специалисты подсчитали что евреев погибло не 6 млн., а в 20 раз меньше...

Только Холокост это отдельное преступление , потому что геноцид.
Украинцев или поляков не уничтожали по этническому признаку , они жили в оккупаций и не прятались по подвалам.
"Укаинокост" это Голодомор , только трибунала по коммунистическому режиму не было и нет решения суда. В этом есть разница между Холокостом и Голодомором.
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Украина должна обвинить израиль в отрицании голодомора.....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИзраиль может обвинить Польшу в отрицании Холокоста из-за поправок к закону об Институте нацпамяти
 
 
 
 
 
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