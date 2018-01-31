 Супрун предложила потратить деньги, предназначенные на ребальзамирование ученого Пирогова, на закупку лекарств

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Ульяны Супрун.
"Комиссия Национального музея-усадьбы Н. И. Пирогова обратилась к правительству с просьбой разрешить ребальзамирование тела ученого. Цена вопроса - 199 034 грн. На эти деньги можно купить, например, - больше сотни упаковок препарата для лечения острого лейкоза. Часто есть запрос от регионов на этот препарат. Или иных лекарств или медицинских средств, которые могли бы помочь многим пациентам", - писала и.о. министра.
"Захотел бы Николай Пирогов, чтобы деньги, которые можно использовать для лечения живых людей, тратились на процедуру ребальзамирования, которая уже не поможет никому? Или в Украине в XXI веке бюджетные средства должны тратиться на подобные процедуры?", - задала она вопрос своим подписчикам.
Через время Супрун сделала репост с комментарием. "Спасибо всем, кто присоединился к этой дискуссии. Приятно поражена гражданской позицией винничан. Хорошо, что люди ценят и поддерживают музей и память о Пирогове, которого считают основателем военной хирургии. Поддерживаю инициативу Винницкой областной и городской власти передать музей на местный уровень", - написала она.
много лекарств наверное закупит... Может поискать у тех, кто катается на острова?...
Может лучше у Югика занять с его зарплаты...
Грузини користуються державною медичною страховкою в залежності від рівня доходів: чим вони менші, тим більше видатків покриває держава.
Пільговики (діти до п'яти років, пенсіонери, військові, педагоги, студенти та люди з інвалідністю) взагалі ні за що не платять. А люди з доходами більше 40 тисяч ларі ($16,5 тис.) на рік не отримують державну медстраховку і можуть користуватися лише деякими державними програмами.
Люди з середнім доходом - від 900 до 3700 ларі на місяць ($373-1535) не платять за невідкладну допомогу, послуги сімейного лікаря і кардіограму, а на решту послуг отримують 50-90% знижки.
Ось саме такі державні перевороти наробив Саакашвілі
А если все посчитать сколько уходит на обеспечение комфортной жизни чиновников, то можно всем бесплатные лекарства закупать за счет государства
"Значна частка тіньової економіки, підживлена масовим використанням готівки, робить країну особливо вразливою", - йдеться у звіті. Головними механізмами відмивання коштів в Україні залишаються "так звані конвертаційні центри, через які фонди перетікають з реального у тіньовий сектор економіки, та які використовуються для конвертування коштів у готівку і виведення її поза межі країни".
У звіті наголошується, що відмивання коштів у країні все ще розглядається як "другорядний" злочин.
"Щоразу, коли виноситься вирок за відмивання грошей, він майже завжди м'який" - жаліються експерти, нібито не розуміючі, що головні корупціонери керують Україною і ховають велечезні гроші в офшорах.
Зафиксировали нас...
Вон тот же Израиль хотел вывезти тело своего святого из Черкасс. Полагаю, что эта процедура стоила бы ему миллионов долларов. А Вы хотите закопать то, что досталось Вам нахаляву, чтобы получить 7 тыс$ единовременно. Так а во сколько перезахоронение обойдется? Вот просто посчитайте. Событие не рядовое, а значит просто ОБЯЗАНЫ быть первые лица государства (ну или хотя бы приближенные к ним). И что получится, что захоронение обойдется в разы дороже чем бальзамирование? Ведь так?
І да, тіло Пирогова збережене краще, аніж тіло чЛєніна, тому велика вірогідність, що 200 тис. грн тупо розкрадуть. Тим більше, вхід в його гробницю платний - був там пару років тому.
Тому так, краще ці гроші потратити дійсно на ліки.
Нет, ну правда, кто следующий будет, после Пирогова?
Во-первых, Пирогов внес огромный вклад в мировую медицину. И он заслуживает того, чтобы его воля была исполнена. Он хотел, чтобы его забальзамировали, а не похоронили. Так в чем проблема? В 200 тыс. грн, т.е в 7 тыс.$. Много лекарств Супрун закупит? А перезахоронение дороже не обойдется? Или она хочет его на каком-то безызвестном кладбище без надгробий и прочих почестей закопать, ну или просто в крематорий? А она уверена, что музей тогда останется настолько же привлекательным? Ведь посещение было платным! За то, чтобы посмотреть на забальзамированного Пирогова люди платили деньги!
Во-вторых, какое отношение имеет музей к Министерству здравоохранения? Это культурное наследие! Медики должны заниматься медициной, а не памятниками! В Украине со здравоохранением все в порядке? У министра есть лезть время не в свои дела? Так тогда может и на других памятниках сэкономить? Где на краске, где на оградке, где на цветочках. глядишь и еще денег на лекарства наберут. Только вот что это решит? Появятся деньги на один курс лечения онкологии? Оно того стоит?
Пирогов был великим человеком. Супрун - пустое место. И я за Пирогова. Просто от балды взял, что в Украине 10 млн чел. работает. Так вот: для того, чтобы осуществить последнюю волю ученого-медика достаточно 2 копейки с каждого работающего. Экономисты-дебилы б...я. Для Пирогова мне этих денег не жалко, а вот для Супрун....
Все сказанное IMHO, на истину не претендую.
Для порівняння - нас , українців , білоруси лікують за кошти у рази менші , при тому відчуваєш там себе людиною і не думаєш де дістати ліки , гемопрепарати , чим нагодувати хворого.
Білоруси із такими захворюваннями курси лікування проходять взагалі безплатно - ні копійки , ні за що ( від такого у перші дні перебування там реально башню зносить )
Замість того , щоб піаритися на нещасних гривнях -нехай краще Улянка пояснить чому
таблетки , які при підтримуючій терапії отримують хворі на лейкоз , у Білорусі коштують 45 грн за 50 шт, а в Україні у аптеках їх продають по 850 грн за 25 шт ( виробник той же ) , або
де хворому який після курсу хімії мав нахальство не вмерти але при цьому у медичному закладі захопив грибкову пневмонію брати кошти на протигрибкові препарати що коштують
25000 грн на тиждень , а їх треба приймати 2-3 місяці.
І взагалі бажаю нашій реформаторці полікуватися у наших лікарнях маючи ті гроші , що мають прості українці , а тоді нехай реформує.
Читачам бажаю міцного здоров"я і щасливого життя.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28983658.html?utm_source=join&utm_medium=cpc&utm_campaign=join&utm_content=74086295