 Супрун предложила потратить деньги, предназначенные на ребальзамирование ученого Пирогова, на закупку лекарств

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Ульяны Супрун.

"Комиссия Национального музея-усадьбы Н. И. Пирогова обратилась к правительству с просьбой разрешить ребальзамирование тела ученого. Цена вопроса - 199 034 грн. На эти деньги можно купить, например, - больше сотни упаковок препарата для лечения острого лейкоза. Часто есть запрос от регионов на этот препарат. Или иных лекарств или медицинских средств, которые могли бы помочь многим пациентам", - писала и.о. министра.

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"Захотел бы Николай Пирогов, чтобы деньги, которые можно использовать для лечения живых людей, тратились на процедуру ребальзамирования, которая уже не поможет никому? Или в Украине в XXI веке бюджетные средства должны тратиться на подобные процедуры?", - задала она вопрос своим подписчикам.

Через время Супрун сделала репост с комментарием. "Спасибо всем, кто присоединился к этой дискуссии. Приятно поражена гражданской позицией винничан. Хорошо, что люди ценят и поддерживают музей и память о Пирогове, которого считают основателем военной хирургии. Поддерживаю инициативу Винницкой областной и городской власти передать музей на местный уровень", - написала она.