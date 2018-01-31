EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Здоровье
  3024  69
Все про:Винница (404) Минздрав (1442) Супрун Ульяна (207)

 Супрун предложила потратить деньги, предназначенные на ребальзамирование ученого Пирогова, на закупку лекарств

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предложила изменить назначение почти 200 тысяч гривен, которые просило руководство музея Н. И. Пирогова на ребальзамирование тела ученого. В ответ винницкие власти инициировали передачу музея на местный уровень.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Ульяны Супрун.

"Комиссия Национального музея-усадьбы Н. И. Пирогова обратилась к правительству с просьбой разрешить ребальзамирование тела ученого. Цена вопроса - 199 034 грн. На эти деньги можно купить, например, - больше сотни упаковок препарата для лечения острого лейкоза. Часто есть запрос от регионов на этот препарат. Или иных лекарств или медицинских средств, которые могли бы помочь многим пациентам", - писала и.о. министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине более миллиона онкобольных: 143 тыс. новых случаев зарегистрированы в прошлом году, - Минздрав

"Захотел бы Николай Пирогов, чтобы деньги, которые можно использовать для лечения живых людей, тратились на процедуру ребальзамирования, которая уже не поможет никому? Или в Украине в XXI веке бюджетные средства должны тратиться на подобные процедуры?", - задала она вопрос своим подписчикам.

Через время Супрун сделала репост с комментарием. "Спасибо всем, кто присоединился к этой дискуссии. Приятно поражена гражданской позицией винничан. Хорошо, что люди ценят и поддерживают музей и память о Пирогове, которого считают основателем военной хирургии. Поддерживаю инициативу Винницкой областной и городской власти передать музей на местный уровень", - написала она.

Супрун предложила потратить деньги, предназначенные на ребальзамирование ученого Пирогова, на закупку лекарств 01

Источник: https://censor.net.ua/n3047849
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хозяйственная...
много лекарств наверное закупит... Может поискать у тех, кто катается на острова?...
 показать весь комментарий
 
 
Найкраще їх використання - бальзамування Супрун...
 показать весь комментарий
 
 
Гривен... замечу!
Может лучше у Югика занять с его зарплаты...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
или твою хату продать
 показать весь комментарий
 
Що таке справжня медична реформа:


Грузини користуються державною медичною страховкою в залежності від рівня доходів: чим вони менші, тим більше видатків покриває держава.
Пільговики (діти до п'яти років, пенсіонери, військові, педагоги, студенти та люди з інвалідністю) взагалі ні за що не платять. А люди з доходами більше 40 тисяч ларі ($16,5 тис.) на рік не отримують державну медстраховку і можуть користуватися лише деякими державними програмами.
Люди з середнім доходом - від 900 до 3700 ларі на місяць ($373-1535) не платять за невідкладну допомогу, послуги сімейного лікаря і кардіограму, а на решту послуг отримують 50-90% знижки.

Ось саме такі державні перевороти наробив Саакашвілі
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это из книжки "Мифы Саакашвиловской Грузии" ?
 показать весь комментарий
 
Это из книги: "Барыги и имитация реформ"
 показать весь комментарий
 
 
Супрун лишить на полгода зарплаты и хватит и на детей и на музей и ее саму забальзамировать Супрун предложила потратить деньги, предназначенные на ребальзамирование ученого Пирогова, на закупку лекарств - Цензор.НЕТ 1986
 показать весь комментарий
 
 
лучше на эти деньги шоколаду набрать,хоть кому то станет лучше,а ульянку к родителям отправить,не жана она пеце,не жана
 показать весь комментарий
 
 
Что такое 200 тыс.? Один комплект зимних шин для машины Гройсмана.
А если все посчитать сколько уходит на обеспечение комфортной жизни чиновников, то можно всем бесплатные лекарства закупать за счет государства
 показать весь комментарий
 
 
тебе мумиё пирогова либидо штымит ?
 показать весь комментарий
 
 
видишь ли как, спец по либидо, это кстати половое влечение к лицу противоположного пола, кем не является для меня Пирогов, но почему тебя не щтырит, что в Украине самые крутые чиновники , почему их намного больше чем в Европе, при этом бюджет самый бедный, почему они не выполняют свои обязанности без взяток...почему у тебя разговоры о либидо, и тебя не штырит от несправедливости, мне сложно понять.
 показать весь комментарий
 
 
Что такое 200 тыс. , - Это годовая пенсия позаштатного судьи.
 показать весь комментарий
 
А ще це 2,5 години відпочинку президента на Мальдівах.
 показать весь комментарий
 
 
По моему для Украины будет дешевле забальзамировать саму Супрун. И чем раньше －тем лучше. Супрун предложила потратить деньги, предназначенные на ребальзамирование ученого Пирогова, на закупку лекарств - Цензор.НЕТ 2176
 показать весь комментарий
 
 
Самый развиннистый премьер пусть поможет деньгами!
 показать весь комментарий
 
Уля, тебе хорошо - при жизни формалин пьешь. Сама вон какая забальзамированная.
 показать весь комментарий
 
Звіт експертів Ради Європи: Корупція та тіньова економіка вимивають гроші з України

"Значна частка тіньової економіки, підживлена масовим використанням готівки, робить країну особливо вразливою", - йдеться у звіті. Головними механізмами відмивання коштів в Україні залишаються "так звані конвертаційні центри, через які фонди перетікають з реального у тіньовий сектор економіки, та які використовуються для конвертування коштів у готівку і виведення її поза межі країни".
У звіті наголошується, що відмивання коштів у країні все ще розглядається як "другорядний" злочин.
"Щоразу, коли виноситься вирок за відмивання грошей, він майже завжди м'який" - жаліються експерти, нібито не розуміючі, що головні корупціонери керують Україною і ховають велечезні гроші в офшорах.
Супрун предложила потратить деньги, предназначенные на ребальзамирование ученого Пирогова, на закупку лекарств - Цензор.НЕТ 4711
 показать весь комментарий
 
 
Только лишь сегодня санитарка узнала из соцсети, кто был Пирогов
 показать весь комментарий
 
 
чЛенину Мавзолейному выделяют в год миллионы баксов,реликвия ити его мать..
 показать весь комментарий
 
Налетели санитары...
Зафиксировали нас...
 показать весь комментарий
 
 
в травматологиях Угинекологиях и прочих онколоиях Украины крутится такое бабло без налогов,что срать врачи хотели на вашу коррупцию...брали и будут БРАТЬ.. Супрун предложила потратить деньги, предназначенные на ребальзамирование ученого Пирогова, на закупку лекарств - Цензор.НЕТ 8021
 показать весь комментарий
 
 
Закопать Пирогова на кладбище - поставить нормальный памятник или крест.... - что в этом плохого? Или мы как московиты тяготеем к некрофилии...? Если на сэкономленные деньги не умрут еще живые люди..., то я думаю Пирогов это одобрил.., и не одобрил бы если из за него умер бы кто нибудь...
 показать весь комментарий
 
 
что, все, докерувалися? даже 200тыс нет и если не найдут, то кто-то умрет?
 показать весь комментарий
 
Что значит из-за него кто-то умер? Как раз он много жизней спас. А его наследие спасло тысячи, если не миллионы. Его последней волей было забальзамировать тело. Так в чем проблема? Его тело - это наше культурное наследие (хоть это и очень странно звучит). И в будущем оно еще и принесет деньги тому же музею. Повторю свой вопрос: Какое отношение имеет министерство здравоохранения к памятникам культуры? А если имеет, то в топку всю нашу власть - реально нихера не поменялось. Каждый должен отвечать за свою сферу - тогда будет результат.
Вон тот же Израиль хотел вывезти тело своего святого из Черкасс. Полагаю, что эта процедура стоила бы ему миллионов долларов. А Вы хотите закопать то, что досталось Вам нахаляву, чтобы получить 7 тыс$ единовременно. Так а во сколько перезахоронение обойдется? Вот просто посчитайте. Событие не рядовое, а значит просто ОБЯЗАНЫ быть первые лица государства (ну или хотя бы приближенные к ним). И что получится, что захоронение обойдется в разы дороже чем бальзамирование? Ведь так?
 показать весь комментарий
 
 
Нурсултан Назарбаев приказал поставить в Казахстане кассовые аппараты у каждой церкви.....РАБссия против Супрун предложила потратить деньги, предназначенные на ребальзамирование ученого Пирогова, на закупку лекарств - Цензор.НЕТ 3838православные Сталинисты...верующие Гундяевцы...вы тот то тут причем,крысы кремлевские...
 показать весь комментарий
 
 
С точки зрения христианства - надо предать земле тело, а не показывать его всем.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем же так категорично? Как раз у христиан мумий достаточно. И показывают всем.
 показать весь комментарий
 
в городе Сочи тяжелобольного пенсионера вывезли на каталке из больницы и скинули возле гаражей напротив больницы..где вскоре мужик умер...вот это я понимаю забота...Видеро в Ютьюбе с этой "красотой"...и человечностью..зато снизилась смертность в больнице...
 показать весь комментарий
 
Якщо раніше з бюджету фінансували утримання лікарні, то тепер держава буде оплачувати медичну послугу, яку отримав конкретний пацієнт. До гарантованого державою пакету входять не лише медпослуги, а й лікарські засоби. Пацієнт також сам обиратиме собі сімейного лікаря без прив'язки до прописки, а за його обслуговування медику платитиме держава. Ми зможемо вибрати лікаря первинної допомоги (сімейного лікаря, терапевта, педіатра) і підписати з ними Декларацію з квітня 2018 року. http://life.pravda.com.ua/health/2018/01/30/228688/
 показать весь комментарий
 
Так ми й повіримо що 200 тис підуть "на медикаменти". У кращому випадку - на люстри та меблі в адміністративних приміщеннях міністерства.
 показать весь комментарий
 
Любая банковская транзакция в валюте по всему миру тут же фиксируется Финансовой полицией США или Британии или Германии... Супрун предложила потратить деньги, предназначенные на ребальзамирование ученого Пирогова, на закупку лекарств - Цензор.НЕТ 2842Думаете так просто скинуть бабло в офшор? Супрун предложила потратить деньги, предназначенные на ребальзамирование ученого Пирогова, на закупку лекарств - Цензор.НЕТ 4850
 показать весь комментарий
 
Спроси у Порошенко, как ему было, просто или сложно.
 показать весь комментарий
 
Пирогов просив себе забальзамувати у якості експерименту. там не передбачалося ніяких додаткових коштів у подальшому.

І да, тіло Пирогова збережене краще, аніж тіло чЛєніна, тому велика вірогідність, що 200 тис. грн тупо розкрадуть. Тим більше, вхід в його гробницю платний - був там пару років тому.

Тому так, краще ці гроші потратити дійсно на ліки.
 показать весь комментарий
 
Может оно конечно и так... Сейчас... Но какова вероятность того, что это будет так уже через пару десятков лет? Этот музей скорей всего отобьет деньги на него потраченные (ну любит народ всех стран на мумии смотреть). А вот деньги, потраченные на Супрун пользы вряд ли принесут.
 показать весь комментарий
 
Интересно,сколько можно купить лекарств на доходы,которые получает один Главнокомандующий с продаж своей же армии бронетехники?
 показать весь комментарий
 
 
Сулейман Керимов хотел наличкой скинуть во Франции 700 миллионов и попал...,Схему теперь раскручивают финансовые полиции Люксембурга и Швейцарии...Злые языки кажуть шо там пахнет триллионом долларов...
 показать весь комментарий
 
Средний срок службы министра -иностранца 1год...
 показать весь комментарий
 
Раиса Богатырева и ее сыночек в свое время сделали миллиарды на Трамадоле,и не сидят...учитесь работать па данецки.. и без офшора..
 показать весь комментарий
 
 
7000 долларов? ну и много лекарств она накупит? ящик пургена на все?
 показать весь комментарий
 
 
Пирогов сам завещал, что-бы его тело было забальзамировано. Там какой-то особый рецепт его был и без вскрытия черепной коробки, брюшной и грудной полостей и т.п. Это, он ну как-бы, завещал апробировать эту "технологию" на само себе, после его смерти. Его ученик, доктор Д.И. Выводцев, после смерти Пирогова проводил его бальзамирование. Хотя бальзамированием это нельзя назвать, т.к. эта "технология" в корне отличается от той, что известна ещё со времён Египетских фараонов.

Супрун предложила потратить деньги, предназначенные на ребальзамирование ученого Пирогова, на закупку лекарств - Цензор.НЕТ 7032
 показать весь комментарий
 
 
Вот мне интересно, а когда доедят Пирогова, на какие средства они тогда лекарства покупать будут?
Нет, ну правда, кто следующий будет, после Пирогова?
 показать весь комментарий
 
 
Не понимаю, зачем США всучило Украине эту прикукушенную Супрун?
 показать весь комментарий
 
А точно США всучило? В США кстати тоже не все так однородно. Кто-то помогает, а кто-то и откровенно мешает.
 показать весь комментарий
 
Ну а кто же? У неё такой супер-пупер секретный диплом, что и показать боится. Будто в Украине своего жулья недостаточно. Почему США её у себя не пристроило? И что для этой заграничной недоучки значит Пирогов?
 показать весь комментарий
 
Я серьезно спросил, между прочем - реально не знаю, откуда оно вылезло, и чем оно занималось в штатах, и кто ее там продвигал. Просто сильно сомневаюсь в том, что ее нам навязывали. У нас таких бездарей - недоучек в правительстве большинство. И вряд ли всех штаты навязали - таких "талантов" у нас точно хватает.
 показать весь комментарий
 
Скажем так. Я не адепт всяких египетских, христианских и коммунистических мумий. Но здесь выскажусь за музей.

Во-первых, Пирогов внес огромный вклад в мировую медицину. И он заслуживает того, чтобы его воля была исполнена. Он хотел, чтобы его забальзамировали, а не похоронили. Так в чем проблема? В 200 тыс. грн, т.е в 7 тыс.$. Много лекарств Супрун закупит? А перезахоронение дороже не обойдется? Или она хочет его на каком-то безызвестном кладбище без надгробий и прочих почестей закопать, ну или просто в крематорий? А она уверена, что музей тогда останется настолько же привлекательным? Ведь посещение было платным! За то, чтобы посмотреть на забальзамированного Пирогова люди платили деньги!
Во-вторых, какое отношение имеет музей к Министерству здравоохранения? Это культурное наследие! Медики должны заниматься медициной, а не памятниками! В Украине со здравоохранением все в порядке? У министра есть лезть время не в свои дела? Так тогда может и на других памятниках сэкономить? Где на краске, где на оградке, где на цветочках. глядишь и еще денег на лекарства наберут. Только вот что это решит? Появятся деньги на один курс лечения онкологии? Оно того стоит?
Пирогов был великим человеком. Супрун - пустое место. И я за Пирогова. Просто от балды взял, что в Украине 10 млн чел. работает. Так вот: для того, чтобы осуществить последнюю волю ученого-медика достаточно 2 копейки с каждого работающего. Экономисты-дебилы б...я. Для Пирогова мне этих денег не жалко, а вот для Супрун....
Все сказанное IMHO, на истину не претендую.
 показать весь комментарий
 
 
Та взагалі треба позносити всі ці холупи царських і більшовистських приспішників різних Шевченків, Гоголів, Пірогових, Яворницьких і всіх інших і не витрачати на них кошти, бо скоріш за все вони б і самі від цього відмовились, якби дізнались до якого стану їх батьківщину доведуть отакі пройдисвіти як оця Супрун і іже з нею, коли не буде ані ліків, ані вакцин і коли вартість утримання їх домів-музеїв на рік буде вартувати як пара годин відпочинку президента, найбіднішої країни в Європі.
 показать весь комментарий
 
 
Супрун глубоко пох на культурное и научное наследие Украины, у неё чисто подход временщика, ну купит она какой препарат а может и не купит а может и цена будет завышена это подход сиюминутный завтра про него никто и не вспомнит. А Пирогов учёный с мировым именем Супрун против Пирогова авторитет в науке и медицине это как Моську со Слоном сравнивать.
 показать весь комментарий
 
 
До речі про 200 тис. які зі слів Супрун "не допоможуть" Пірогову, а чи їй допоможуть її мільйони, в яких кишенях і скринях вона їх через Стікс везти буде? То ж може нехай з власної кишені відслюнявить 200 тис. і запамьятається хоч чимось путним, а не займається писаниною.
 показать весь комментарий
 
 
Цілком підтримую тих дописувачів які пропонують за вказані гроші забальзамувати цю патлату відьму. Більшої ідіотки у питанні лікування гострого лейкозу ніж вона не зустрічав , хоча наша родина із цим захворюванням опинилася сам на сам як і інші громадяни України тому у цьому питанні з"їв собаку . 200 000 грн - це мінімальна вартість одного курсу хіміотерапії одного пацієнта , таких курсів необхідно пройти саме менше чотири якщо повезе, на жаль , нам не повезло ...... При цьому на тебе у наших онкоцентрах дивляться як на г..но починаючи від санітарки і закінчуючи місцевими "світилами" . Особисто чув як бабусі яка крім пенсії немає нічого в очі "лікуюча" чума від медицини випалила : " жити захочеш - гроші знайдеш" . Ось вам і 100 доз ліків ( так розумію що вона дума що флакон цитозару лейкозного хворого на ноги поставить ).
Для порівняння - нас , українців , білоруси лікують за кошти у рази менші , при тому відчуваєш там себе людиною і не думаєш де дістати ліки , гемопрепарати , чим нагодувати хворого.

Білоруси із такими захворюваннями курси лікування проходять взагалі безплатно - ні копійки , ні за що ( від такого у перші дні перебування там реально башню зносить )

Замість того , щоб піаритися на нещасних гривнях -нехай краще Улянка пояснить чому

таблетки , які при підтримуючій терапії отримують хворі на лейкоз , у Білорусі коштують 45 грн за 50 шт, а в Україні у аптеках їх продають по 850 грн за 25 шт ( виробник той же ) , або

де хворому який після курсу хімії мав нахальство не вмерти але при цьому у медичному закладі захопив грибкову пневмонію брати кошти на протигрибкові препарати що коштують

25000 грн на тиждень , а їх треба приймати 2-3 місяці.

І взагалі бажаю нашій реформаторці полікуватися у наших лікарнях маючи ті гроші , що мають прості українці , а тоді нехай реформує.
Читачам бажаю міцного здоров"я і щасливого життя.
 показать весь комментарий
 
 
Наверное Супрун не знает, что Н.И. Пирогов это всемирно-известный ученый, гениальный хирург, его называют отцом военно-полевой хирургии, именно он превратил хирургию в науку, вооружив врачей научно-обоснованной методикой оперативного вмешательства, именно он ввёл наркоз (эфирный наркоз) во время операций («Анатомические и физиологические исследования об этеризации»), именно он ввёл искусственный сустав, именно он является основателем Общества Красного Креста.
 показать весь комментарий
 
 
Ей пох... Она деньги экономит... - не свои же!
 показать весь комментарий
 
 
Ця придуркувата подоба людини, навідь не повинна рота відкривати, на тему Пирогова. Недостойна. А як там вакцини від кору для Закарпаття? Знайшли гроші? Пропоную оголосити збір коштів по країні. Це велика людина, на відміну від мавпи Супрун, яку забудуть за півроку.
 показать весь комментарий
 
 
Відпочинок ГАРАНТА
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28983658.html?utm_source=join&utm_medium=cpc&utm_campaign=join&utm_content=74086295
 показать весь комментарий
 
Давно пора Пирагова похоронить по человечески и не уподобляться кацапо-камуняцким мразям.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеСупрун предложила потратить деньги, предназначенные на ребальзамирование ученого Пирогова, на закупку лекарств
 
 
 
 
 
 вверх