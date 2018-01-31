 Судью Рудыка, который оправдал бизнесмена, не вернувшего $ 20 млн, оштрафовали за конфликт интересов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение Дарницкого суда от 22 января.

С июля 2015 года судья Рудык единолично рассматривал уголовное дело по обвинению Олега Голованчука в мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании денег, подделке документов и даче заведомо ложных показаний.

31 августа 2017 на стадии окончания судебного следствия в дело на стороне потерпевшего вступила новый адвокат Елена Фролова и заявила ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела и соответственно о переносе судебного заседания.

11 сентября во судебное заседание пришел какой-то депутат (имя скрыто) и заявил, что судья взял деньги за вынесение решения по делу.

В этот же день адвокат Фролова заявила Рудыку судьи отвод. Она сообщила, что является женой Максима Фролова, который ранее также был судьей Голосеевского суда и находился с Рудыком в личных, дружеских, а в дальнейшем - неприязненных и конфликтных отношениях. Фролова сказала, что со слов мужа ей известно, что судья Рудык выражал ему свою позицию относительно окончательного результата по данному делу, хотя доказательств этого она не предоставила.

Судья отвод не удовлетворил и продолжил рассматривать дело.

Адвокат обратилась в НАПК. Агентство письмами от 26.10.2017 и 30.10.2017 приглашало судью Рудыка прийти и дать объяснения, но он не появился.

Известно, что 30 октября после последнего слова подсудимого судья Рудык удалился в совещательную комнату. Во время пребывания в совещательной 2 ноября Рудыку поступил из НАПК вызов для вручения протокола об административном правонарушении.

Утром 7 ноября в суд прибыло двое сотрудников НАПК для вручения Рудыку протокола. Судья находился в совещательной и они ждали его у дверей. Когда судья вышел и направился в зал для оглашения приговора сотрудники НАПК пытались по дороге вручить ему протокол, но он отказался с ними говорить. Приговор зачитывался 3,5 часа, поэтому протокол вручили только на следующий день.

Рудик считает, что между ним и Фроловым не было дружеских или неприязненных отношений, а исключительно профессиональные, а после увольнения последнего отношения они не поддерживали.

Максим Фролов был освобожден от должности судьи указом президента в сентябре 2016 года и отчислен из штата Голосеевского суда 10 мая 2017.

Некоторые сотрудники суда свидетельствовали, что между Рудыком и Фроловым были дружеские отношения и они обсуждали совместный отдых. Заместитель руководителя аппарата суда рассказывал, что Рудык и Фролов пили кофе, чай, говорили о "чайной церемонию" и прочее.

Адвокат Фролова (жена экс-судьи) объяснила, что такая ситуация сохранялась до 2016 года, когда в ее муж и Рудык разошлись в позициях, кто должен быть новым председателем суда. После чего Рудык занял позицию относительно увольнения Фролова. На сегодня, по словам жены экс-судьи, отношения они не поддерживают.

Согласно объяснениям Рудыка, кофе с Фроловым он не пил, так как кофе совсем не пьет и это одна из его особенностей. Он не отрицал, что находился с судьей Фроловым в бане по приглашению другого судьи Голосеевского суда, который является кумом Фролова, и в компании также находились другие судьи. Также он не отрицал, что они вместе в компании судей праздновали день работников суда в декабре 2013 г. В подтверждение этого Рудык принес диск с фотографиями. Конфликт возник в 2016 году, когда выбирали нового председателя суда и Рудык считал, что Фролов не имеет права участвовать в собрании судей, поскольку он уже уволен.

Сам Фролов сказал, что они с Рудыком находились в отношениях неоднозначных от дружески-товарищеских к интеллигентно-конфликтных, но ссор между ними не было. "Конфликты были на почве разного видения относительно избрания председателя суда, были неприязни, нецензурные высказывания Рудыка по Фролова в личных разговорах", - говорилось в показаниях Фролова.

По словам Фролова, примерно в августе-сентябре 2015 году он с женой приезжал к Рудыку домой в районе массива Отрадный, во двор, в дом не заходил.

Фролов сказал, что обстоятельства дела о мошенничестве ему известны в общих чертах и ​​частично со слов жены, которая рассказывала о ней не называя фамилий. Поэтому ему известно определенное дело в котором фигурировала сумма 20 млн. долларов, передана по распискам без указания фамилий.

Жена Фролова сказала, что в Голосеевском суде сложилась практика, что, поскольку ее муж долгое время работал там судьей, то знакомые с ним судьи берут по делу самоотвод, чтобы в дальнейшем не было вопросов по вынесенному решению. В подтверждение этого она предоставила 18 постановлений Голосеевского суда в отношении самоотводов. Дело много лет слушалось в этом суде, в частности, другими судьями, поэтому, по ее мнению, у Рудыка уже заранее сформировалась позиция.

Фролова сказала, что о намерении Рудыка вынести оправдательный приговор узнала от своего мужа.

Прокурор по поводу конфликта интересов у судьи Рудыка никак не высказался.

Дело по обвинению Голованчука поступило в суд в 2010 году и слушалась под председательством судьи Рудыка уже четвертым составом суда. Ранее дело несколько лет рассматривала судья Бондаренко Г.В., но когда она ушла в декретный отпуск, то ее решение по указанному делу было отменено.

7 ноября 2017 судья Голосеевского суда Киева Иларион Рудык оправдал Олега Голованчука по четырем пунктам обвинения: в мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании денег, даче ложных заведомо показов и подделке документов.

Суд признал его виновным только в использовании поддельного диплома о высшем образовании по специальности "Архитектура" и назначил ему 850 грн штрафа. В то же время судья освободил Голованчука от наказания в связи с истечением сроков давности.

Приговор обжалован.

По версии обвинения, Голованчук вроде как обманом завладел деньгами под предлогом реализации инвестпроектов.

Речь шла о застройке полуострова Рыбальский, Жукова острова, в Пуще-Водице, пгт. Коцюбинском и гаражном кооперативе "Корабел".

Суд пришел к выводу, что умысел Голованчук в завладении средствами и их легализации не доказан, зато он имел реальные намерения и принимал меры по реализации проектов.

Одним из потерпевших по делу является гражданин России Михаил Аксельрод, которому Голованчук еще с 2008 года году должен $ 20 млн. Он говорил, что планировал инвестировать $ 150 млн. Аксельрод - выходец из Украины и возглавляет ЗАО "Газпром Инвест Юг".

Другой пострадавший, у которого Голованчук взял $ 181 тыс, при рассмотрении дела заявил, что не имеет больше никаких претензий, хотя денег он ему и не вернул. По его мнению, в действиях обвиняемого нет состава преступления.

Мужчина сказал, что экспертиза показала, что проекты Голованчук является "живыми", а проблемы начались, потому что другой инвестор (Аксельрод) не смог обеспечить должного финансирования. Он рассказывал, что однажды Аксельрод приезжал в офис к Голованчуку с какими-то двумя чеченцами и лично угрожал Голованчук станцевать на его могиле.

16 февраля 2010 автомобиль Голованчука обстреляли неизвестные, он получил ранения в ноги и после инцидента некоторое время находился в розыске.