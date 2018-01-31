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 Расследование дела о смертельном ДТП в Харькове завершено, - адвокат Перепелица

Досудебное расследование уголовного производства о дорожно-транспортном происшествие в центре Харькова, которое повлекло гибель 6 и госпитализацию 5 пешеходов, завершено.

Об этом Українським Новинам сообщил Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова, одного из участников ДТП, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, досудебное расследование завершено на прошлой неделе (22-28 января). В ближайшее время обвинительный акт по делу будет передан в суд.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении.

8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда. 

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Кроме того, начата служебная проверка в отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева. 

В конце января 2018 года одна из пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове родила девочку.

Источник: https://censor.net.ua/n3047847
 
 
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зайцеву нужно посадить на долго, поскольку если этого не случиться, её просто пришибут! Расследование дела о смертельном ДТП в Харькове завершено, - адвокат Перепелица - Цензор.НЕТ 9231
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Согласен. Но если её не посадят, она уедет поднимать ВВП в другой стране.
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Эта тварь будет жить на деньги папика. Но думается, что её таки пришибут! Расследование дела о смертельном ДТП в Харькове завершено, - адвокат Перепелица - Цензор.НЕТ 1148
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поднимать в нашей стране ей осталось разве что большой половой хуй. а за поребриком походу и подымать уже нехуйчего.
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Сейчас все зависит от судьи, которая выносит приговор. Главное, чтобы "зайчики" не набили ее кармашки.
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і що буде справедливий вирок суду?!
нема в мене віри на це! Расследование дела о смертельном ДТП в Харькове завершено, - адвокат Перепелица - Цензор.НЕТ 2599
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та отож) тут гужва попросив захисту в Австрії, політичного)), є з кого брати приклад! Расследование дела о смертельном ДТП в Харькове завершено, - адвокат Перепелица - Цензор.НЕТ 3956
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Усі такі "дисиденти" чомусь просяться до Австрії, Канади, Америки, і жодного, хто б просився, наприклад, до Північної Кореї або Сомалі.
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Тюрьма будет для обоих.Срок будет зависеть от возмещения ущерба потерпевшим.Миллионов на 6 зелёных раскрутить будет разумным решением.
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За каждого убитого по миллиону? Запросто найдут такие деньги.
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Егорович возвращаешься в эпоху Ярослава Мудрого! К "Русской правде".
«Кто убьет человека, тому родственники убитого мстят за смерть смертью». В том случае, если у убитого не окажется мстителей, то с убийцы взыскиваются в казну деньги в следующих размерах: за голову боярина княжеского или гражданина именитого или приближенного к княжескому двору - 80 гривен, т.е. двойную виру; за княжеского отрока, повара, конюха, купца и др., т.е. за всякого свободного человека (варяжского племени) или славянина - 40 гривен, т.е. одну виру; а за убиение жены - 20 гривен, т.е. полвиры; за убийство сельского старосты, ремесленника и за кормилицу - 12 гривен; за простого холопа боярского и людского - 5 гривен и, наконец, за раба - 6 гривен, и верх того в казну 12 гривен дани или пени. При этом следует заметить, что 1 гривна в то время ценилась очень высоко, так, за 1 гривну можно было купить 20 баранов или одного рабочего вола. Расследование дела о смертельном ДТП в Харькове завершено, - адвокат Перепелица - Цензор.НЕТ 6747
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Губу раскатал. Тариф 5000у.е в зубы потерпевшим и 20000у.е судьям за каждого убитого. и иди на волю с чистой совестью. Если потерпевшие упираются, то еще договариваешься с начальником тюрьмы и оформляют типо сидишь на самом деле переезжаешь в другой город лет на 5 чтобы тебя никто не узнал.
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Судьи с прокурворами посовещались и решили что виноват Саакашвили
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Обменять Зайчиху на наших пленных. Пускай ее папаша договаривается с боевиками.
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Cлавяне недораса
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зайку не бросила хозяйка, на свободе будет зайка.
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А мы ждем решения Суда Божего в этом вопросе, в него я больше верю, чем в харьковские суды.
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В отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева, устроившая масштабное ДТП, начата служебная проверка, )))))
ищут пожарники , ищет милиция...ищут-никак не найдут))))крайнего)))- а ещё Техосмотр..диллеров автосалона..парикмахера...массажиста и тго, кто её в ту ночь недотрахал!!!
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Держава не отримує користі від даних про ДТП і не дозволяє отримати її іншим (дослідникам, громадським організаціям, муніципалітетам та ін.)

Правильний збір і аналіз даних про ДТП дозволить проводити "тонке налаштування" міста для безпеки і комфорту його мешканців. Хороші дані покажуть проблемні точки та визначать причини аварій. А відповідні служби зможуть їх усунути.


На жаль, зараз поліція не збирає детальної інформації про ДТП.

Про це йдется в аналітичній записці Віктора Загреби: (http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29065.pdf)
Поліцейські не записують координати ДТП, не деталізують інформацію про тип ДТП. Фіксують «зіткнення». Але також важливо розуміти тип/сценарій зіткнення (фронтальне, бічне, заднє, під кутом). Це стосується також інших типів ДТП (наїзд на пішохода; наприклад, США мають 12 підкатегорій). Не збирають інформацію про користування чи некористування пасками безпеки серед учасників ДТП та про спрацювання подушок безпеки. Не вносять інформацію про офіційно чинний ліміт швидкості на ділянці, де сталося кожне ДТП. Не записують інформацію про розміщення кожної потерпілої особи в транспортному засобі. Обсяг інформації, який збирають на місці ДТП, суттєво відстає від стандартів Європейського Союзу.

Наявні поліцейські дані про ДТП неповні, їх неможливо аналізувати. Але навіть ці дані не публікують у відкритому доступі: їх можна отримати, лише надіславши відповідний запит.
Поліція публікує так звані "зведені дані", які ні про що не свідчать.

"Статистичний аналіз, який публікується, дуже поверхневий і малоінформативний (порівняння кожного показника з минулим періодом)... Органи місцевого самоврядування і державної влади не мають доступу до інформації про стан справ з безпекою руху на своїй території", ‒ пише Загреба.
Тому виникають сумніви, чи взагалі державні установи користуються цими даними для вироблення своїх рішень.
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