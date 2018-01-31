 Расследование дела о смертельном ДТП в Харькове завершено, - адвокат Перепелица

Об этом Українським Новинам сообщил Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова, одного из участников ДТП, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, досудебное расследование завершено на прошлой неделе (22-28 января). В ближайшее время обвинительный акт по делу будет передан в суд.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении.

8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда.

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Кроме того, начата служебная проверка в отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева.

В конце января 2018 года одна из пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове родила девочку.