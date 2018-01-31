 Чехия увеличила количество рабочих виз для украинцев и упростила процедуру их оформления

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует DW со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии.
"Ежемесячно Чехия будет выдавать гражданам Украины до 800 дополнительных рабочих виз. При этом процедура выдачи таких виз ускорится и упростится", - говорится в сообщении.
Ранее на этой неделе Союз работодателей Чехии, Торгово-промышленная палата Чешской Республики и Конфедерация чешской промышленности обратились с письмом к правительству в Праге, в котором призвали упростить процедуру найма рабочей силы из Украины. В письме отмечалось, что в стране сейчас 132 тысячи открытых вакансий, главным образом речь идет о сфере ІТ, строительстве, промышленности, электронике, авто- и машиностроении.
Напомним, осенью 2015 года, в разгар кризиса беженцев, Чехия приняла закон, предусматривающий существенное упрощение и ускорение выдачи виз украинским гражданам с техническим образованием - инженерам, техническим специалистам и специалистам в сфере IT. Согласно этому закону почти 3800 украинцев ежегодно могут получать чешскую рабочую визу.
Я сегодня учусь во Франции, в отличном городе Ренн, население 200к, три линии метро на заметочку)), идеальная инфраструктура и так далее (считается топ 5 городов для жизни и топ 5 самых дорогих городов Франции).....
Так вот, минимальная законодательная зарплата, кем бы ты не работал, даже дворником = 1300 евро в месяц.....А теперь самое интересное: снять жилье - 1 комнатная квартира, 5-10 минут от центра = 400 евро + 70 евро коммуналка(+ можно податься на соц.помощь, государство поможет 100-150 евро субсидией)..На питание, если питаться лососями,креветками, свининой, ни в чем не отказывая себе (ну да не посещая каждый день рестораны разумеется) = в месяц нужно еще 400 евро....Итого 800 +500 остается на сбережения....
А теперь вопрос, что мы можем позволить себе на минималку в Украине, проживая в Киеве, Харькове, Днепре, Львове?))))
В Париже - одни негры. Жестяк просто!
Ну и вопрос с трудоустройством. Вы там учитесь, может вас и на нормальную работу возьмут.
А приедет туда украинец с ученой степенью, супер-пупер - хрен его кто возьмет по специальности. А дворником идти как-то не хочется.
Ну и плюс там тоска зеленая, а дома все свое, родное. Много нюансов....
Касательно афроамериканцев, очень быстро привыкаешь...они веселые ребята)))
Про время на работу - согласен. Знакомый немец недоумевал, как можно столько драгоценного времени тратить на дорогу? Для него это был нонсенс. Вот как у вас, 3 часа в день, в дороге, которые можно было потратить на семью, или заработать дополнительно, или отдохнуть, убивались в никуда! так он как работодатель, всем подчиненным приказал жить в пешей доступности до работы.
Я думаю, еще с семьей можно куда-то переехать, только чтоб не одному. Иначе будет очень тоскливо. Я уже через 3 дня в любой супер-пупер стране домой хочу. Крышу рвет. Хотя все люди разные, может кому и легко.
))))))))))))))))))))))))
///На питание, если питаться лососями,креветками, свининой, ни в чем не отказывая себе в месяц нужно еще 400 евро//
))))))))))))))))))))))))))))
Афтар пиши исче))))))))))
Количество поляков, которые выезжают за границу на ПМЖ, систематически растет. Они ищут счастья во все более отдаленных странах. На протяжении последнего полугодия в стране наблюдается беcпрецедентная на уровне региона, а даже и всего континента миграция поляков, направленная в первую очередь на страны Западной Европы.
«Поляки и те, кто может захотеть им подражать, должны знать, что историческая правда не продается. Многие поляки знали и помогали машине уничтожения нацистов. Польская попытка переписать историю, закрыть рты тем, кто пережил Холокост, является шокирующей», - сказал один из инициаторов законопроекта Ицик Шмуль
(Польский вариант текста статьи)«Dlaczego młodzi Polacy uciekają z Polski i będą uciekać… do Niemiec»
Наталья, 23 года, привлекательная молодая женщина, изучает английскую филологию и педагогику, обучение по одной специальности она как раз заканчивает, по второй еще продолжает. Она знает английский язык, выучила испанский и итальянский в такой степени, что может объясниться. Благодаря этому ей всегда было легко найти работу в том городе, где она живет. В Кракове легче всего найти работу в отрасли туристического обслуживания - большая текучесть, низкие ставки, сезонность, нулевая роль трудового кодекса. Наталия знает работу официантки, барменши, водителя машинки для гольфа, на которой она возит туристов, работу помощницы администратора гостиницы, горничной. Можно перечислять и дальше. За годы учебы у Натальи никогда не было проблем с работой в Кракове. Правда заработки были не очень, но зато можно было поесть бесплатно, попить, иногда начальница проявляла расположение, ну, и чаевые. Да, действительно чаевые являются той причиной, по которой молодые польки (и не только) не гримасничают по поводу нечеловеческих ставок, предлагаемых цветом краковского общественного питания. Чаевые в сумме равняются, как правило, удвоенной зарплате или даже больше, причем «без потери самоуважения», что особо подчеркивает Наталия.
Поскольку наша героиня заканчивает учебу, он решила, что стоило бы обзавестись постоянной работой, то есть такой, где оплачивали бы взносы социального страхования. И в этот момент начались проблемы. Хотя наша героиня согласна на минимальную предусмотренную законом ставку, найти такую работу в ее очень широко понимаемой отрасли оказалось неслыханно трудно. Никто из владельцев отелей и предприятий общественного питания не хочет нанимать на постоянную работу, особенно девушку, которая ему не знакома, более того, не является его родственницей.
После длительных поисков работы Наталия решила изменить отрасль, она обнаружила прекрасные возможности, которые дает хлебно-кондитерское производство, а также королевы наших жилых кварталов - пиццерии. Работу в пиццерии найти очень легко. Если она имеет хорошую репутацию и находится в хорошем месте, то можно рассчитывать на постоянный источник доходов в течение длительного периода. Часто работа оплачивается по минимуму, но работники, как члены коллектива, могут рассчитывать после покрытия постоянных издержек на участие в каждой проданной пицце. Поскольку разумные люди строят пиццерии таким образом, чтобы на своей территории у них не было адекватной конкуренции со стороны коллег по отрасли, то стоит закрутить дело, как оно начинает работать, ведь людям нужно есть!
Наталия, потерпев поражения с пекарнями, работа в которых очень тяжела, решила посетить несколько пиццерий в поисках работы. Ей были предложены примерно такие условия работы: сначала 18 часов обучения по 3 злотых за час без какого-либо оформления занятости. Одновременно с этим она должна пройти санитарное обследование за 50 злотых. Эти деньги у нее были, а оплату 54 злотых за обучение ей обещали разрешить внести в течение трех месяцев от начала обучения. Затем ее ожидает испытательный срок по мусорному договору [по договору подряда - примечание переводчика] в течение полугода. Все это время она будет зарабатывать 6 злотых в час «грязными». При этом работа, разумеется, в три смены, потому что пиццерия работает круглосуточно. Пройдя испытательный срок, можно получить трудовой договор с минимальной оплатой и желанное участие в прибыли. Это значит, что от того, сколько часов она отработает в течение недели, будет зависеть ее процентная доля, причем при стаже менее двух лет ее коэффициент составит 0,75, а при более длительном стаже коэффициент 1 и 0,25% за каждый переработанный год. В пиццерии работает армия временных работников, несколько имеют стаж от года до двух и только два человека со стажем более двух лет. Владелицей является милая женщина, по определению Наталии «престарелая маникюрщица», спутником жизни которой является ее ровесник с квадратным бритым затылком, так что если говорить об отстаивании трудовых прав, то, будучи женщиной 167-сантиметрового роста и веса 57 кг, не стоит и пытаться.
Автор, ведомый симпатией к сестре товарища по работе решил, что так не должно быть и в этом нет ни малейшего смысла. Написав два электронных письма и поговорив по телефону, удалось устроить поездку Наталии на каникулы в приятное местечко возле Нюрнберга, где она будет ухаживать за милыми пожилыми немецкими дамами. Место проживания предоставляется бесплатно, транспорт бесплатный (обеспечивает фирма), обучение бесплатно, полная страховка, бесплатный телефон с невероятным временем разговоров в Германии и связью со стационарными телефонами в Польше, бесплатное питание (обеспечивает фирма в рамках питания пожилых пациенток)... Все, что должна уметь Наталия - это основные 500 слов по-немецки, то, что она знает английский зык в данном случае не имеет значения, потому что проще будет разговаривать по-польски. В каждом немецком доме престарелых имеется какая-нибудь пани из Силезии, так что проблем не будет, а фирма на 80% состоит из польского персонала, так что вообще говорить не о чем. Вроде бы работодатель сначала протестовал против того, что сотрудницы разговаривают между собой по-польски. Он ничего не понимал, но сравнивая эффективность полек с результатами труда «женщин других национальностей», он понял, что выгоднее всего будет сделать польку «бригадиром», наблюдать за работой которой будет одна немецкая медсестра. Фирма работает прекрасно, постоянно ищет новых сотрудников, не в состоянии управиться со всеми поступающими заказами (обслуживание в домах престарелых и дома у клиентов, прием клиентов на небольшие сроки). Причем - внимание - 8-часовой рабочий день (плюс проезд на работу и возвращение обратно в течение одного часа в каждую сторону), разумеется, 3-сменная работа, но такова специфика.
После 3-месячных каникул в Германии Наталия должна привезти в Польшу около 4500 Евро. За час работы она должна получать на руки 8 Евро, что дает 64 Евро ежедневно в течение 6 дней в неделю (один день выходной, по графику, то есть не обязательно в воскресенье). Это дает ежемесячную зарплату около 1920 Евро. Более чем 400 в месяц ей не истратить, потому что у нее не будет времени и не будет того, на что нужно тратить. Единственным условием, которое она должна выполнить, является подписание договора на длительный срок. В нем речь идет о том, что она не имеет права принимать подарки стоимостью свыше 250 Евро в месяц от своих подопечных или их семей и каждый подарок или деньги должен пройти через фирму. В свою очередь, Наталия может рассчитывать на работу в ритме 1 месяц в квартал, то есть она может приезжать на работу из Польши на месяц, а потом возвращаться в страну на два месяца (при небольшом уменьшении оплаты). Дополнительно работодатель устраивает ей возвращение налогов. Если она хорошо себя проявит и у нее будет желание, то может переехать на постоянное жительство. Даже если работодатель не подпишет с ней договор, то он даст ей рекомендации, благодаря которым она сможет без малейших проблем получить аналогичную работу в ближайшем Бюро Занятости. Если она будет умной, то оформит немецкое свидетельство медицинского помощника или опекуна, благодаря чему будет зарабатывать 20 Евро в час.
За три года членства Польши в Евросоюзе на работу в страны Западной Европы выехало до двух миллионов поляков, в основном мужчин. Такая ситуация весьма способствует тому, чтобы женщины проявили себя не только в полицейских участках и автопарках.