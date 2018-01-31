 Чехия увеличила количество рабочих виз для украинцев и упростила процедуру их оформления

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует DW со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии.

"Ежемесячно Чехия будет выдавать гражданам Украины до 800 дополнительных рабочих виз. При этом процедура выдачи таких виз ускорится и упростится", - говорится в сообщении.

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Ранее на этой неделе Союз работодателей Чехии, Торгово-промышленная палата Чешской Республики и Конфедерация чешской промышленности обратились с письмом к правительству в Праге, в котором призвали упростить процедуру найма рабочей силы из Украины. В письме отмечалось, что в стране сейчас 132 тысячи открытых вакансий, главным образом речь идет о сфере ІТ, строительстве, промышленности, электронике, авто- и машиностроении.

Напомним, осенью 2015 года, в разгар кризиса беженцев, Чехия приняла закон, предусматривающий существенное упрощение и ускорение выдачи виз украинским гражданам с техническим образованием - инженерам, техническим специалистам и специалистам в сфере IT. Согласно этому закону почти 3800 украинцев ежегодно могут получать чешскую рабочую визу.

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