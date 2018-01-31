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 Политика Украины
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Все про:коллектор (35) Минюст (1227) решение (34) суд (20378)

 Мы призываем четко различать частных исполнителей, действующих на основании закона, и коллекторов, - замминистра юстиции Глущенко. ВИДЕО

В Украине начала действовать смешанная система исполнительного производства, появились и начали свою работу первые частные исполнители.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Частные исполнители будут работать параллельно с государственной исполнительной службой и выполнять функции по принудительному исполнению решений судов и других органов.

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"Появление частных исполнителей обеспечит конкуренцию с государственными исполнителями, а это значит, что работа и тех, и других станет более эффективной. Более того, украинцы самостоятельно смогут выбирать, к кому из исполнителей им обратиться", - отметила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

На сегодня уже более 1000 человек подали заявки на обучение, из которых сдали экзамен и начали работать 80 частных исполнителей. Благодаря внедрению изменений, доля исполненных судебных решений увеличилась до 18%.

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Несмотря на волнения среди населения о том, что деятельность частных исполнителей узаконена, заместитель министра отметила: "Мы просим четко различать частных исполнителей и коллекторов. Так, деятельность частного исполнителя четко определена Законом "Об исполнительном производстве", а также "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений", а коллекторы, как правило, осуществляют деятельность, которая не имеет ничего общего с законом".

Заместитель министра также отметила, что в рамках общенационального просветительского проекта "Я ИМЕЮ ПРАВО" будет создано отдельное направление, посвященное исполнительному производству "Я имею право на исполнение решения суда", благодаря которому каждый сможет найти ответы на конкретные вопросы, касающиеся исполнительного производства.

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Особое внимание в рамках этого направления будет уделено популяризации добровольного исполнения судебных решений по принципу "ЗНАЮ! ДОВЕРЯЮ! ИСПОЛНЯЮ!".

Источник: https://censor.net.ua/n3047841
 
 
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Приватні виконавці мають бути ліквідовані, це функція держави а не приватних структур!!!!
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Суку, нет слов, а за какой хер исполнительная служба вообще зарплату получает, они привыкли жить на взятках и поэтому вернуть рэкет 90-х, чтобы бараны к ним сами с баблом бежали, не власть а звиздец какой-то.
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Вы не вернули кредит в банк?! Тогда мы идём к вам!
Мы призываем четко различать частных исполнителей, действующих на основании закона, и коллекторов, - замминистра юстиции Глущенко - Цензор.НЕТ 9290
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Тим часом на поклик "народних жон" поліз "харашо закрєпльонний контінгєнт":

dneprlena‏ @dneprlena

ну шо, панове...поки мережі бурлять через національних дружин,під шумок підіймають голову і гасла про "народовладдя" і "української національної влади" типу "просвітники", комуністи, казачкі Національний Комітет із Встановлення Української Влади - НКВУ https://www.facebook.com/NKVUv/photos/a.133347374030910.1073741828.133047830727531/133355117363469/?type=3&theater …
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Частные коллекторы это позор страны. Это "Закон джунглей". Попробуй выбить бабки с банка, гос. конторы или организации. Даже по решению суда. За-ся ждать. Зато против простых граждан и суда не надо, пришли братки - коллекторы и все.

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виконавча служба)))), завжди була трампліном) для юр-студентів!
ця "служба" повинна платити клієнтам за виконання рішень судів, а не навпаки! Мы призываем четко различать частных исполнителей, действующих на основании закона, и коллекторов, - замминистра юстиции Глущенко - Цензор.НЕТ 878
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Знали бы студенты, во что все выльется, учили бы дома физику с математикой.
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Какой бы коллектор с банка "Надра" наш вклад в 2009-м выбил
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а что вы у фирташа забыли а?
и лучший банк = трехлитровый)))
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Нас не спрашивали. Почти весь университет там зарплатный счет имел.
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интересный у вас универ))))
а снять бабло сразу вам религия не позволяла или ктото запрещал
как с хрещатиком тоже - он накрылся после получения вашего бабла чтоль))) Ми закликаємо чітко розрізняти приватних виконавців, що діють на підставі закону, і колекторів, - заступник міністра юстиції Глущенко - Цензор.НЕТ 1296
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А ЗА СЕПАРОВ ДУШИ ВЫ ЧЕГО НАГРАДУ НЕ ДАЁТЕ ЧАСТНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ !!! А БОИТЕСЬ ЧТО ПО ВАШУ ПРИЙДУТ !? ТАК ЗНАЧИТ ПРИЙДУТ )))))))))))))))))))))))))))))))
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УЖЕ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА !!!
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Наше право вибрати, хто буде нам всовувати паяльник?
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Прально чтоб лохам жизнь медом не казалась А на подходе частные ментятни То бишь полициятни и частные тюрмы Маланцам и банабакову некогда такими мелочами Как какие то споры между лохами Ну там убийства всякие и прочие ограбления -- заниматся не говоря о тюрягах для лохов Тутачки некогда вгору глянуть В заботах о пополнении слепых и зрячих трастов Не затем во власть шли
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы призываем четко различать частных исполнителей, действующих на основании закона, и коллекторов, - замминистра юстиции Глущенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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