 Мы призываем четко различать частных исполнителей, действующих на основании закона, и коллекторов, - замминистра юстиции Глущенко. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Частные исполнители будут работать параллельно с государственной исполнительной службой и выполнять функции по принудительному исполнению решений судов и других органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статус "дружинника" не дает права на применение оружия, - глава Минюста Петренко

"Появление частных исполнителей обеспечит конкуренцию с государственными исполнителями, а это значит, что работа и тех, и других станет более эффективной. Более того, украинцы самостоятельно смогут выбирать, к кому из исполнителей им обратиться", - отметила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

На сегодня уже более 1000 человек подали заявки на обучение, из которых сдали экзамен и начали работать 80 частных исполнителей. Благодаря внедрению изменений, доля исполненных судебных решений увеличилась до 18%.

Также читайте: Один из обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове отказался от адвоката: решение может привести к новому затягиванию судебного процесса

Несмотря на волнения среди населения о том, что деятельность частных исполнителей узаконена, заместитель министра отметила: "Мы просим четко различать частных исполнителей и коллекторов. Так, деятельность частного исполнителя четко определена Законом "Об исполнительном производстве", а также "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений", а коллекторы, как правило, осуществляют деятельность, которая не имеет ничего общего с законом".

Заместитель министра также отметила, что в рамках общенационального просветительского проекта "Я ИМЕЮ ПРАВО" будет создано отдельное направление, посвященное исполнительному производству "Я имею право на исполнение решения суда", благодаря которому каждый сможет найти ответы на конкретные вопросы, касающиеся исполнительного производства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские спецслужбы заставляют переселенцев с Донбасса жаловаться на Украину в ЕСПЧ, - Минюст

Особое внимание в рамках этого направления будет уделено популяризации добровольного исполнения судебных решений по принципу "ЗНАЮ! ДОВЕРЯЮ! ИСПОЛНЯЮ!".