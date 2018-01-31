 Степанов: Одесса ближайшее время получит 3 тысячи доз вакцины от кори

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель Одесской областной государственной администрации Степанов сообщил на своей странице в Фейсбук.



"Наконец достучались в Минздрав. Вчера на аппартном совещании дал поручение директору департамента здравоохранения Вячеславу Полясному лично выехать в Киев, в Минздрав, с требованием (в который раз) выдать нам приказ о перераспределении вакцин от кори. И, наконец, мы его получили. Нам дали 3000 доз с Днепропетровщины. Забирать будем самостоятельно, чтобы процесс вновь не затянулся. Поэтому на днях в Одесской области будут в наличии еще 3000 доз. Все они останутся в Одессе. Сейчас наибольшая потребность в вакцинах именно здесь", - отметил председатель Одесской областной государственной администрации Степанов.

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