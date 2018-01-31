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 Общество, Здоровье
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Все про:ОГА (1294) Одесса (4766) Степанов Максим (55) корь (48)

 Степанов: Одесса ближайшее время получит 3 тысячи доз вакцины от кори

Приказ о перераспределении доз вакцины от кори на Одесскую область подписали в Министерстве здравоохранения Украины. В ближайшее время 3000 доз препарата появятся в медицинских учреждениях Одессы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель Одесской областной государственной администрации Степанов сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Наконец достучались в Минздрав. Вчера на аппартном совещании дал поручение директору департамента здравоохранения Вячеславу Полясному лично выехать в Киев, в Минздрав, с требованием (в который раз) выдать нам приказ о перераспределении вакцин от кори. И, наконец, мы его получили. Нам дали 3000 доз с Днепропетровщины. Забирать будем самостоятельно, чтобы процесс вновь не затянулся. Поэтому на днях в Одесской области будут в наличии еще 3000 доз. Все они останутся в Одессе. Сейчас наибольшая потребность в вакцинах именно здесь", - отметил председатель Одесской областной государственной администрации Степанов.

Также читайте: Одесской области нужно дополнительно 12 тысяч доз вакцины от кори, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3047838
 
 
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В будинку профспілок вже робили щеплення. Невже мало?
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михо, в отличие от одесситов, более сведущ в дозах
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Біда цього Степанова (як і тих, хто його призначив) в некомпетентності. Що таке 3000 доз для мільонної Одеси і ще майже такої ж області? Для прикладу - мадяри передали лише для 3-х сільських районів Закарпаття (близько 100 тис. угорців) - 7000 доз. Іздить цей Степанов по області, "строїть" усіх, "розчепірює пальці", "надуває щоки", материться (о, тут він неперевершений...). А толку - що з цапа вовни...

PS Не везе Одещині на "медичних гр-бр-наторів" - Цушко лазив ночами по туалетах в лікарнях і смикав за зливні бачки (при чому - двічі, щоб не доливали туди воду з відер), Матвійчук - виганяв усіх лікарів з лікарень на профогляди в села...
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Население Одессы больше миллиона... Ура нам 3000 доз вакцины дали!)) Остальные пусть к земле готовятся)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСтепанов: Одесса ближайшее время получит 3 тысячи доз вакцины от кори
 
 
 
 
 
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