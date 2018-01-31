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 Общество
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Все про:общественные организации (106) Шевченко Артем (116) Национальный корпус (76)

 Притворяться спасителями планеты никому законом не запрещено, - директор департамента коммуникации МВД Шевченко о "национальных дружинах"

В Украине не ограничивается деятельность общественных организаций, если они не нарушают закон и не разжигают межнациональную рознь.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире телеканала  "Прямой" заявил  Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, комментируя вопрос так называемых "национальных дружин".

"Свободное выражение своих мнений и позиций, мирный демократический невооруженный протест против чего-то - это непременное, священное право наших граждан, выстраданное на Революции Достоинства. Отсутствие запрещенных законом лозунгов и символов также четко прописано в законе. Это касается всех акций и всех общественных формирований, которых очень много сейчас. И мы никак не можем ограничивать их в этом, если они не нарушают закон ", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статус "дружинника" не дает права на применение оружия, - глава Минюста Петренко

Шевченко, добавил, что притворяться спасителями страны, вселенной или планеты не запрещено никому, если при этом не выкрикиваются лозунги, которые противоречат закону, разжигают межнациональную вражду, призывают к потере государственности.

"В воскресенье они не нарушали закон, их сопровождали полицейские. В их лозунгах и символах, которые они публично показывают, также мы не видим никаких нарушений закона. Будем следить за действиями. Если их действия пересекают границу закона, они привлекаются к ответственности. Причем у нас нет коллективной ответственности. У нас ответственность конкретная. Если в действиях того или иного лица этот состав преступления есть, он привлекается к ответственности", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Национальные дружины" готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3047837
 
 
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ЗСУ сьогодні звільнили село Новоолександрівку.
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Хіба(невже) її було дійсно захоплено.
Простой перевод с козлиного на украинский абсолютно не значит владение последним
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Перевірка орфографії не виявила помилок.
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ВСУ сегодня УВОЛИЛИ село Новоалександровку?
Так переклав гугл?
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Так у вас так и буде, нужны они вам будут, то все норм, попрут на вас, значит враги, вы же твари как были мусорами, так и остались.
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О национальных дружинах и наступлении ЛГБТ сообщества....
ВИДЕО
https://youtu.be/4KOjye2JvQY

Притворяться спасителями планеты никому законом не запрещено, - директор департамента коммуникации МВД Шевченко о "национальных дружинах" - Цензор.НЕТ 2213
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Для люцифера- вона була сірою зоною. А тепер- ні.
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"...и не разжигают межнациональную рознь.."
а вот об этом поподробней.
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Николай Тесля 2d4d7d57 - наверное московитов с рузьке мира обижать нельзя...К примеру ФСБ попов с РПЦ МП....
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Это когда одна нация ставит себя выше другой. Верно?
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Нимерович - ага.... - или вы считаете что украинцы не выше во всех смыслах свинособак - московитов?
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для этого надо иметь две нации. В свою очередь, "русские" это не нация, а собирательный образ для огромного числа национальностей.
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Что подробней. В статье сказано, - что "Национальные Дружины", - разрешены.
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Шо, на росії вже обісцялися з приводу слова "національні"? То нехай кацапи вважають що це НАЦІОНАЛІСТИЧНІ дружини і превентивно обісруться.
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Зачем нам дружины если у нас есть агент 0000?
Притворяться спасителями планеты никому законом не запрещено, - директор департамента коммуникации МВД Шевченко о "национальных дружинах" - Цензор.НЕТ 1381
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Речь --точь -в точь как у Йухла об отсутствии политических репрессий.Заезженная пластинка всех диктаторов и их холуёв-попличныкив..
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это всего лишь неореализм по украински,скоро по этим событиям будут сняты шедевральные кинокартины - поедатели сала и стакан президента
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Притворяться спасителями планеты никому законом не запрещено, - директор департамента коммуникации МВД Шевченко о "национальных дружинах" - Цензор.НЕТ 1554 що вам те сало спокою не дає...
от не розумію
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ксюха,закусь кончилась,нечем бояру закусывать,высылай шмат
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сала йому, счаз...

лаптьом занюхай )))))
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ксюха,вылетай прям щас,боярское шампанское пить,и сала не забудь
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у ві сні сальця поїси, на більше ви не заслуговуєте
і взагалі, досить вже на наших столах делікатеси винюхувати
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эх,ксюха,нам ли быть в печали...а может ты ксюх? Притворяться спасителями планеты никому законом не запрещено, - директор департамента коммуникации МВД Шевченко о "национальных дружинах" - Цензор.НЕТ 8991
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ксюх,ну,зачем ты так про олежку,он ведь тож людына,и ваще злая ты
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Есть что-то нездоровое в "национальных дружинах". Мне кажется в таком участвуют люди которые просто хотят прессовать людей под благородным предлогом. Организаторы тоже явно не ради снижения уровня преступности все это затеяли.

Раньше смотрел ЛЕВ ПРОТИВ и думал хорошо что у нас подобного нет
https://www.youtube.com/watch?v=hfymlOsKj38
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Не хочу выглядеть порохоботом, как выше отписавшаяся публика...
но после чреды погромов и драк, их заявление, что они будут за правопорядком следить, выглядит, как заявление пляти, которая в один мир решила стать святошей.
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Боюсь что в нашей стране, эти дружины станут очередными "неустановленными лицами в балаклавах", уделом которых, будет рейдерство и рекет.
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Ольга Рев‏ @Olha_Rev 4 часа назад

Батьки-зрадофіли, будте обережні. Коли ваші вожді пошлють ваших дітей на якийсь гидотний кримінал заради політичних бонусів, грошей або поділу сфер кримінального впливу - витягати дітей з тюрми буде нікому. Діти зрадофілів стають народними жонами.
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это закономерно. после того как власть всех рыгов простила никого не осудила и накрала бабла. Больше дружин хороших и разных! Ура! Трепещите суки!
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Національна дружина це ніщо інше як намагання легалізувати "тітушки", така собі армія по виконанню замовлень. Хто платить той замовляє!!!!!!!!!!
А ще й озброєна, тренована.
А в умвах воєного часу,,,,

Щось нагадує Крим - однострої, "зелені чоловічки" з усіма витікаючими наслідками!!!!!!!!!!!

По друге на підставі яких законів національна дружина буде діяти.
Хто нею буде керувати і хто її буде контролювати.

На підставі чого вони будуть мати зброю і спецзасоби, а тим більше їх застосовувати.

Нехай ідуть працювати у поліцію.
А чому ні - не ті функції хочуть на себе взяти!!!!!!!!!!!!!!!!.
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Все эти наливайки, наркопритоны и лотереи крышует полиция, а эти "национальные жоны" с ними бороться собираются. То есть будут бороться с полицией или как? На этом неонацисте из РФии Коротких, который у них учредитель, вообще клейма негде ставить. Ну и ихний альтруизм, конечно, вставил. Весь этот проект или что это такое, воняет ужасно.
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Головне, хто буде спонсорувати чергових активістів.
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Юрий Касьянов:

Я против "порядка". Был в истории сталинский порядок, был немецкий порядок, был порядок красных кхмеров... Всякий порядок заканчивается концентрационными лагерями и массовыми убийствами. Должен работать закон, устанавливающий справедливость.
Я против дружинников в любом виде. В форме активистов, патриотов, "ветеранов войны за независимость", "факельщиков", "националистов", "муниципальной полиции"... Всякие "дружинники" - это следствие неспособности власти обеспечить безопасность населения. Это незаконный способ неприемлемого силового давления на оппонентов. И это один из вариантов раскрутки политических движений и проектов накануне выборов.
Государство должно обладать безусловной монополией на полицейское насилие в рамках закона. Государство может привлекать активных неравнодушных граждан к проведению полицейских мероприятий, но это может и должно делать только государство. А не наоборот - ни партии, ни движения, ни общественные организации.
Граждане, с другой стороны, должны иметь безусловное право на защиту своей жизни, жизни других граждан и принадлежащего им имущества с применением всех доступных средств, в первую очередь - нарезного короткоствольного оружия.
Никаких других способов обеспечить безопасность нет. Только полиция - в рамках своих полномочий, определённых законом. И только сами граждане - в пределах своего неотъемлемого права на самооборону. Любые другие "способы" противоречат правам человека, демократическим нормам, и ведут нас обратно в тоталитарное прошлое.https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1649275848466396?pnref=story
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Если их действия пересекают границу закона, они привлекаются к ответственности. Причем у нас нет коллективной ответственности. У нас ответственность конкретная. Если в действиях того или иного лица этот состав преступления есть, он привлекается к ответственности

А где тогда наказания для уродов, которые устраивали блокаду ОРДЛО и прорывались через границу вместе с Мишико? Печаль...
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Что то от этих дружинников слишком воняет штурмовиками Адольфа Алоизыча.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПритворяться спасителями планеты никому законом не запрещено, - директор департамента коммуникации МВД Шевченко о "национальных дружинах"
 
 
 
 
 
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