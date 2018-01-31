 Притворяться спасителями планеты никому законом не запрещено, - директор департамента коммуникации МВД Шевченко о "национальных дружинах"

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, комментируя вопрос так называемых "национальных дружин".
"Свободное выражение своих мнений и позиций, мирный демократический невооруженный протест против чего-то - это непременное, священное право наших граждан, выстраданное на Революции Достоинства. Отсутствие запрещенных законом лозунгов и символов также четко прописано в законе. Это касается всех акций и всех общественных формирований, которых очень много сейчас. И мы никак не можем ограничивать их в этом, если они не нарушают закон ", - подчеркнул он.
Шевченко, добавил, что притворяться спасителями страны, вселенной или планеты не запрещено никому, если при этом не выкрикиваются лозунги, которые противоречат закону, разжигают межнациональную вражду, призывают к потере государственности.
"В воскресенье они не нарушали закон, их сопровождали полицейские. В их лозунгах и символах, которые они публично показывают, также мы не видим никаких нарушений закона. Будем следить за действиями. Если их действия пересекают границу закона, они привлекаются к ответственности. Причем у нас нет коллективной ответственности. У нас ответственность конкретная. Если в действиях того или иного лица этот состав преступления есть, он привлекается к ответственности", - подытожил он.
Простой перевод с козлиного на украинский абсолютно не значит владение последним
Так переклав гугл?
все правильно
ВИДЕО
https://youtu.be/4KOjye2JvQY
а вот об этом поподробней.
от не розумію
лаптьом занюхай )))))
і взагалі, досить вже на наших столах делікатеси винюхувати
Раньше смотрел ЛЕВ ПРОТИВ и думал хорошо что у нас подобного нет
https://www.youtube.com/watch?v=hfymlOsKj38
но после чреды погромов и драк, их заявление, что они будут за правопорядком следить, выглядит, как заявление пляти, которая в один мир решила стать святошей.
Батьки-зрадофіли, будте обережні. Коли ваші вожді пошлють ваших дітей на якийсь гидотний кримінал заради політичних бонусів, грошей або поділу сфер кримінального впливу - витягати дітей з тюрми буде нікому. Діти зрадофілів стають народними жонами.
А ще й озброєна, тренована.
А в умвах воєного часу,,,,
Щось нагадує Крим - однострої, "зелені чоловічки" з усіма витікаючими наслідками!!!!!!!!!!!
По друге на підставі яких законів національна дружина буде діяти.
Хто нею буде керувати і хто її буде контролювати.
На підставі чого вони будуть мати зброю і спецзасоби, а тим більше їх застосовувати.
Нехай ідуть працювати у поліцію.
А чому ні - не ті функції хочуть на себе взяти!!!!!!!!!!!!!!!!.
Я против "порядка". Был в истории сталинский порядок, был немецкий порядок, был порядок красных кхмеров... Всякий порядок заканчивается концентрационными лагерями и массовыми убийствами. Должен работать закон, устанавливающий справедливость.
Я против дружинников в любом виде. В форме активистов, патриотов, "ветеранов войны за независимость", "факельщиков", "националистов", "муниципальной полиции"... Всякие "дружинники" - это следствие неспособности власти обеспечить безопасность населения. Это незаконный способ неприемлемого силового давления на оппонентов. И это один из вариантов раскрутки политических движений и проектов накануне выборов.
Государство должно обладать безусловной монополией на полицейское насилие в рамках закона. Государство может привлекать активных неравнодушных граждан к проведению полицейских мероприятий, но это может и должно делать только государство. А не наоборот - ни партии, ни движения, ни общественные организации.
Граждане, с другой стороны, должны иметь безусловное право на защиту своей жизни, жизни других граждан и принадлежащего им имущества с применением всех доступных средств, в первую очередь - нарезного короткоствольного оружия.
Никаких других способов обеспечить безопасность нет. Только полиция - в рамках своих полномочий, определённых законом. И только сами граждане - в пределах своего неотъемлемого права на самооборону. Любые другие "способы" противоречат правам человека, демократическим нормам, и ведут нас обратно в тоталитарное прошлое.https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1649275848466396?pnref=story
А где тогда наказания для уродов, которые устраивали блокаду ОРДЛО и прорывались через границу вместе с Мишико? Печаль...