 Притворяться спасителями планеты никому законом не запрещено, - директор департамента коммуникации МВД Шевченко о "национальных дружинах"

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, комментируя вопрос так называемых "национальных дружин".

"Свободное выражение своих мнений и позиций, мирный демократический невооруженный протест против чего-то - это непременное, священное право наших граждан, выстраданное на Революции Достоинства. Отсутствие запрещенных законом лозунгов и символов также четко прописано в законе. Это касается всех акций и всех общественных формирований, которых очень много сейчас. И мы никак не можем ограничивать их в этом, если они не нарушают закон ", - подчеркнул он.

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Шевченко, добавил, что притворяться спасителями страны, вселенной или планеты не запрещено никому, если при этом не выкрикиваются лозунги, которые противоречат закону, разжигают межнациональную вражду, призывают к потере государственности.

"В воскресенье они не нарушали закон, их сопровождали полицейские. В их лозунгах и символах, которые они публично показывают, также мы не видим никаких нарушений закона. Будем следить за действиями. Если их действия пересекают границу закона, они привлекаются к ответственности. Причем у нас нет коллективной ответственности. У нас ответственность конкретная. Если в действиях того или иного лица этот состав преступления есть, он привлекается к ответственности", - подытожил он.

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