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 Украинского космонавта Леонида Каденюка похоронят на Байковом кладбище. ВИДЕО

Церемония прощания с первым космонавтом независимой Украины состоится в пятницу, 2 февраля.

Об этом говорится в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Три дня назад Леонид Каденюк отметил 67-летие. "Еще вчера он был сильный, здоровый. Мы обговаривали новые проекты, которые Леонид Константинович инициировал. Изучение экологии, изучение атмосферы, сохранение нормальных условий для жизни человека", - рассказал советник главы Государственного космического агентства Эдуард Кузнецов.

Плохо Каденюку стало сегодня во время пробежки. Скорая прибыла через 10 минут, но помочь врачи не смогли.

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Церемония прощания с первым космонавтом независимой Украины состоится в пятницу, 2 февраля. Похоронят Леонида Каденюка на Байковом кладбище.

Напомним, Сегодня ушел из жизни Леонид Каденюк - первый и пока единственный украинский космонавт. Одним из первых об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3047835
 
 
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Не выдержал значит новой жизни? Вечная ему память.
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Царство Небесне.. Мені він імпонував як людина..
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Замечательный был человек! Царство ему Небесное!
Украинского космонавта Леонида Каденюка похоронят на Байковом кладбище - Цензор.НЕТ 2211
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Жаль что так рано . Его опыт нужен был Украине . Героям слава!
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Украинского космонавта Леонида Каденюка похоронят на Байковом кладбище - Цензор.НЕТ 286

"История моего членства в экипаже миссии STS-87 космического корабля "Колумбия" еще раз подтверждает, что нужно быть настойчивым в достижении своей цели. И тогда даже самые, казалось бы, недостижимые мечты, станут реальностью".
Леонид Каденюк
28 января 1951 - 31 января 2018, Киев
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Во дела... Ещё мог бы долго жить. По нынешним меркам... Жаль... Соболезнования близким.
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Раптово пішов...
Царство Небесне
Земля пухом..
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Щиро співчуваю. Це дійсно непомірна втрата для нашого народу.
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Встречался с ним несколько раз. Что запомнилось: очень скромный человек. И очень обязательный.
"В космосе выпивают?", - спросил я у него однажды. "Не без этого", - говорит. Выпивку с грузовым кораблем обычно забрасывают на орбитальную станцию. Если у кого-то из космонавтов день рождения скоро и пришел груз с земли - обязательно коньяк будет.
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Родным и близким соболезнования........
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Леонид Каденюк
Его все вспоминают с теплотой
Ведь относился он со всей душой
К огню миров и к нам с тобой
Частицу вечного принес Герой .

Он космос Родине открыл своей судьбой
И поколению мечту занес собой .
Тогда на шаттле все величие Богов
Каденюку открылось до конца веков.

А Леонид он первый ,вечно жив людской молвой
Наследие НА УКРАИНЕ обновляя на лад иной
Он спел Азы посланий невесомого со стороны другой
Балладой звездной , лунной и Украины бытия мечтой .

Влад Ш
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Извините, а разве не Попович первый Украинский космонавт?
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Смерть самых лучших намечает
И дергает по одному.
Такой наш брат ушел во тьму!...
Українського космонавта Леоніда Каденюка поховають на Байковому кладовищі - Цензор.НЕТ 745
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Очень жаль, хороший человек был, земля ему пухом.
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ДОВЕЛИ ПАТРИОТА ТВАРИ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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Для справки. Украинская земля нам родила всего одинадцать космонавтов. К сожалению половины их нет уже с нами.
Подробнее (фамилии, краткая биография): http://gorod.dp.ua/news/102463
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Насправді втричі більше, ще двадцять кацапських космонавтів мають українські прізвища. І щонайменше четверо українців були серед американських астронавтів, одна українка загинула в Челенджері.
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Тот еще ватник был:

А какой политической силе вы отдаете предпочтение?


- Никакой, но ближе по духу Партия регионов....для меня Россия и Украина - два родных дома. Мне одинаково близки как русский, так и украинский языки, и я считаю, что пришло время от националистической идеологии возвращаться к нашим истокам. К Киевской Руси, где в один день крестились два наших народа....


Вы верите в то, что американцы были на Луне?


- Сложно сказать. Если вспомнить, что это был 1969 год, возникают большие сомнения, ведь в то время технические возможности не позволяли совершить такой полет



....Сторонники УПА, С.Бендеры и Р.Шухевича утверждают, что негативное отношение к ним сформировано советской пропагандой.
Я с этим никак не могу согласиться.(с)Каденюк
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинского космонавта Леонида Каденюка похоронят на Байковом кладбище. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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