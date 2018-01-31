 Украинского космонавта Леонида Каденюка похоронят на Байковом кладбище. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Три дня назад Леонид Каденюк отметил 67-летие. "Еще вчера он был сильный, здоровый. Мы обговаривали новые проекты, которые Леонид Константинович инициировал. Изучение экологии, изучение атмосферы, сохранение нормальных условий для жизни человека", - рассказал советник главы Государственного космического агентства Эдуард Кузнецов.

Плохо Каденюку стало сегодня во время пробежки. Скорая прибыла через 10 минут, но помочь врачи не смогли.

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Церемония прощания с первым космонавтом независимой Украины состоится в пятницу, 2 февраля. Похоронят Леонида Каденюка на Байковом кладбище.

Напомним, Сегодня ушел из жизни Леонид Каденюк - первый и пока единственный украинский космонавт. Одним из первых об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.