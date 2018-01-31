 Украинского космонавта Леонида Каденюка похоронят на Байковом кладбище. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
Три дня назад Леонид Каденюк отметил 67-летие. "Еще вчера он был сильный, здоровый. Мы обговаривали новые проекты, которые Леонид Константинович инициировал. Изучение экологии, изучение атмосферы, сохранение нормальных условий для жизни человека", - рассказал советник главы Государственного космического агентства Эдуард Кузнецов.
Плохо Каденюку стало сегодня во время пробежки. Скорая прибыла через 10 минут, но помочь врачи не смогли.
Церемония прощания с первым космонавтом независимой Украины состоится в пятницу, 2 февраля. Похоронят Леонида Каденюка на Байковом кладбище.
Напомним, Сегодня ушел из жизни Леонид Каденюк - первый и пока единственный украинский космонавт. Одним из первых об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
"История моего членства в экипаже миссии STS-87 космического корабля "Колумбия" еще раз подтверждает, что нужно быть настойчивым в достижении своей цели. И тогда даже самые, казалось бы, недостижимые мечты, станут реальностью".
Леонид Каденюк
28 января 1951 - 31 января 2018, Киев
Царство Небесне
Земля пухом..
"В космосе выпивают?", - спросил я у него однажды. "Не без этого", - говорит. Выпивку с грузовым кораблем обычно забрасывают на орбитальную станцию. Если у кого-то из космонавтов день рождения скоро и пришел груз с земли - обязательно коньяк будет.
Его все вспоминают с теплотой
Ведь относился он со всей душой
К огню миров и к нам с тобой
Частицу вечного принес Герой .
Он космос Родине открыл своей судьбой
И поколению мечту занес собой .
Тогда на шаттле все величие Богов
Каденюку открылось до конца веков.
А Леонид он первый ,вечно жив людской молвой
Наследие НА УКРАИНЕ обновляя на лад иной
Он спел Азы посланий невесомого со стороны другой
Балладой звездной , лунной и Украины бытия мечтой .
Влад Ш
И дергает по одному.
Такой наш брат ушел во тьму!...
Пішов до Всесвіту.
Подробнее (фамилии, краткая биография): http://gorod.dp.ua/news/102463
А какой политической силе вы отдаете предпочтение?
- Никакой, но ближе по духу Партия регионов....для меня Россия и Украина - два родных дома. Мне одинаково близки как русский, так и украинский языки, и я считаю, что пришло время от националистической идеологии возвращаться к нашим истокам. К Киевской Руси, где в один день крестились два наших народа....
Вы верите в то, что американцы были на Луне?
- Сложно сказать. Если вспомнить, что это был 1969 год, возникают большие сомнения, ведь в то время технические возможности не позволяли совершить такой полет
....Сторонники УПА, С.Бендеры и Р.Шухевича утверждают, что негативное отношение к ним сформировано советской пропагандой.
Я с этим никак не могу согласиться.(с)Каденюк