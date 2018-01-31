 Государство передаст около 760 тысяч гектаров земли в собственность объединенным теробщинам, - Кабмин

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, соответствующее решение было принято сегодня, 31 января, на заседании Кабинета министров по инициативе Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Представляя механизм передачи земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк отметил, что алгоритм действий несложен и включает 4 этапа.

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В частности, это - ходатайство теробщины с соответствующее главное управление Госгеокадастра о передаче земель; инвентаризация земель в пределах ОТГ; регистрация земельных участков в кадастре; передача земель в коммунальную собственность.

Процесс начнется уже завтра и продлится до конца года. Первую передачу земель планируется осуществить уже в марте этого года.

Информация о передаче земель объединенным территориальным общинам будет публиковаться на интерактивной карте. Проконсультироваться у специалистов Госгеокадастра можно по телефону горячей линии: 0-800-502-528.

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По данным Минрегиона, в Украине создано 665 объединенных территориальных общин, на территории которых находится ориентировочно 759 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, которые могут быть переданы в коммунальную собственность.