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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10267) Госгеокадастр (59) территориальная община (44)

 Государство передаст около 760 тысяч гектаров земли в собственность объединенным теробщинам, - Кабмин

Правительство одобрило распоряжение о передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность объединенных территориальных общин.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, соответствующее решение было принято сегодня, 31 января, на заседании Кабинета министров по инициативе Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Представляя механизм передачи земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк отметил, что алгоритм действий несложен и включает 4 этапа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госгеокадастр лишен права единолично принимать решения по распоряжению землей, - Гройсман

В частности, это - ходатайство теробщины с соответствующее главное управление Госгеокадастра о передаче земель; инвентаризация земель в пределах ОТГ; регистрация земельных участков в кадастре; передача земель в коммунальную собственность.

Процесс начнется уже завтра и продлится до конца года. Первую передачу земель планируется осуществить уже в марте этого года.

Информация о передаче земель объединенным территориальным общинам будет публиковаться на интерактивной карте. Проконсультироваться у специалистов Госгеокадастра можно по телефону горячей линии: 0-800-502-528.

Также читайте: За год НАПК проверила почти 8,4 тысячи деклараций претендентов на высокие должности

По данным Минрегиона, в Украине создано 665 объединенных территориальных общин, на территории которых находится ориентировочно 759 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, которые могут быть переданы в коммунальную собственность.

Источник: https://censor.net.ua/n3047834
 
 
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Из маленьких обнищавших сел их легче будет пжытнуты?
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Земля - это общенациональное достояние, которым можно пользоваться, распоряжаться, но безусловно кому-то принадлежать земля не может...
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вот ссуки шоколадные, уже 760 тыс га скиздили
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Если не удается скупить землю за копейки- придумали новую мульку как землю у украинцев разворовать
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Земли свободной нету.Есть земли запасу.Они тоже в аренде у нужных людей.Вообще землёй на территории и вблизи должны распоряжаться зборы,а не исполком общин.Так во всём мире Не лукавом.ОТГ заточены на уничтожение малых сёл.Обрежут землю под порог.
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БОЛЬШОМУ ДЕРЕБАНУ БОЛЬШОЕ ПЛАВАНЬЕ ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛСЯ 1 ГОД ВРЕМЕНИ МАЛО НАДО ВСЕ УСПЕТЬ!!
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Еще пару десятков ваших "рехформ", и уже некому будет их передавать.
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Это хорошо.
Тока теперь встаёт вопрос контроля за использованием... Боюсь, шо там будут опять взятки, кумовство и прочие метастазы.
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Терробщин- два села с одной сельрадой ( к примеру) . Селяне уже свои паи получили. И отдали в аренду монополистам. Теперь у них будут новые сх паи, которые тоже попадут монополистам
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Мадам ,ОТГ-весь район.Расстояние до исполкома могут доходить до 50 км.Большие города и сёла разграбят землю малых сёл ОТГ .Негде будет рыбку половить ,выпасти козу,сходить по грибы.Малые сёла лишаются всего ,кроме вил..
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І президент передаст....
І прем'єр міністр передаст... Государство передаст около 760 тысяч гектаров земли в собственность объединенным теробщинам, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7415
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НАБУ пора разбираться с этими передастами
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Ведь эта земля уже изучена с точки плодородия - жто наверно лучшие куски
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щурі розтягнуть на шматки земельку...
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И все, было бы хорошо, у неньки-Украины, да вот дите, по имени, Государство, передастом оказалось.
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Нашли способ официально воровать земельку...
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Ленин обещал землю крестьянам, но это была шутка, и крестьяне землю не увидели.Крестьяне тоже были шутники, поэтому Ленин землю тоже не увидел Государство передаст около 760 тысяч гектаров земли в собственность объединенным теробщинам, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8936
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Землю им то дали, но забирали всё, что они выращивали на этой земле...
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Теперь я могу как участник АТО обратиться к общинам за своими 2 га ???? по месту ????
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Всё вокруг колхозное всё вокруг мое,и голая жопа совхозо-колхозная.Зато в 1929 году у деда отобрали 4 лошади, 2 коровы,гуси,куры,телята поросята и главное деду в лицо прикладом винтовки заехали так,что неделю лежал в постели не вставая...,КРЫСы красножопые..сцука НЕНАВИЖУ... Государство передаст около 760 тысяч гектаров земли в собственность объединенным теробщинам, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9111
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Чем объединённая территориальная община отличается от коллективного хозяйства?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосударство передаст около 760 тысяч гектаров земли в собственность объединенным теробщинам, - Кабмин
 
 
 
 
 
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