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 На Луганщине пресечена схема незаконного оформления военных билетов, - Нацполиция. ФОТО

Преступную схему по оформлению военных билетов разоблачили работники Управления защиты экономики в Луганской области Нацполиции и военной прокуратуры Луганского гарнизона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики НПУ.

В сообщении отмечается: "Должностное лицо одного из военных комиссариатов за определенное вознаграждение организовывало гражданам незаконное оформление военных билетов и решало вопрос о непривлечении их к административной ответственности.

Граждане предоставляли ему средства, после чего получали военные билеты.

При получении неправомерной выгоды фигуранты дела были задержаны по подозрению в совершении преступления. Чиновник получил 500 долларов США взятки.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины".

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На Луганщине пресечена схема незаконного оформления военных билетов, - Нацполиция 01
На Луганщине пресечена схема незаконного оформления военных билетов, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3047792
 
 
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за незаконное оформление военных билетов и решало вопрос о непривлечении их к административной ответственности.

Это как? Кому нужен незаконный военный билет?
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