 На Луганщине пресечена схема незаконного оформления военных билетов, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики НПУ.
В сообщении отмечается: "Должностное лицо одного из военных комиссариатов за определенное вознаграждение организовывало гражданам незаконное оформление военных билетов и решало вопрос о непривлечении их к административной ответственности.
Граждане предоставляли ему средства, после чего получали военные билеты.
При получении неправомерной выгоды фигуранты дела были задержаны по подозрению в совершении преступления. Чиновник получил 500 долларов США взятки.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины".
Это как? Кому нужен незаконный военный билет?